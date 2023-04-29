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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Сваровски Тироль
1:1
Конец матча
Хартберг
0'
4' Желтая карточка
Мюллер Валентино
1:0
10' Пенальти
Прица Тим
17' Желтая карточка
Felix Bacher
21' Желтая карточка
Кайнц Тобиас
33' Желтая карточка
Хайль Юрген
43' Желтая карточка
Зульцбахер Лукас
64' Желтая карточка
Прокоп Доминик
86' Желтая карточка
Роттер Томас
1:1
90' Гол
Афдияй Донис
90'+6
25
Освальд
Фердинанд
21
Рогель
Жан
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
44
Шульц
Кофи
6
Зульцбахер
Лукас
4
Мюллер
Валентино
77
Эртльталер
Юлиус
23
Скрбо
Стефан
33
Прица
Тим
7
Забитцер
Томас
35
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
12
Штайнвендер
Михаэль
31
Роттер
Томас
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
33
Фризер
Доминик
45
Mamadou
Sangare
8
Фадингер
Лукас
27
Прокоп
Доминик
10
Афдияй
Донис
Сваровски Тироль
4-3-1-2
Хартберг
4-1-4-1

История личных встреч

Сваровски Тироль
Хартберг

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:5
Б
2:1
Б
4:2
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
0:1
К
3:0
ЭЛ
4:0
ЭЛ
1:4
ЭЛ
2:1
ЭЛ
0:1
К
1:1

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.43
1.33

Среднее время на гол

63
67

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.71

Среднее время на гол

67
52

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

65
60

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 9 (3) 0.33
Прелец Ник 6 0.22
Забитцер Томас 4 (1) 0.15
Огринец Санди 3 0.11
Мюллер Валентино 3 0.11
Рогель Жан 3 0.11
Шульц Кофи 2 0.07
Зульцбахер Лукас 1 0.04
Ринальди Лаутаро 1 0.04
Форст Джастин 1 0.04
Бехоунек Рафаэл 1 0.04
Alexander Ranacher 1 0.04
Felix Bacher 1 0.04
Эртльталер Юлиус 1 0.04
Томич Денис 1 0.04
Блуме Брор 0 0
Dominik Stumberger 0 0
Скрбо Стефан 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 7 (3) 0.26
Афдияй Донис 4 0.15
Провиденс Рубен 3 0.11
Айдын Окан 3 0.11
Прокоп Доминик 3 0.11
Хайль Юрген 2 0.07
Фадингер Лукас 2 0.07
Кривак Рене 2 0.07
Фризер Доминик 1 0.04
Альмог Эйлон 1 0.04
Mamadou Sangare 1 0.04
Matija Horvat 1 0.04
Фаркаш Патрик 0 0
Роттер Томас 0 0
Штурм Филипп 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Bacher 5 2
Зульцбахер Лукас 7 0
Бехоунек Рафаэл 6 0
Мюллер Валентино 5 0
Огринец Санди 3 0
Прица Тим 3 0
Прелец Ник 3 0
Эртльталер Юлиус 3 0
Блуме Брор 2 0
Ринальди Лаутаро 2 0
Шульц Кофи 2 0
Забитцер Томас 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Alexander Ranacher 2 0
Рогель Жан 2 0
Нашбергер Йоханнес 2 0
Освальд Фердинанд 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Устюндаг Джем 1 0
Томич Денис 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайль Юрген 7 0
Matija Horvat 4 1
Роттер Томас 5 0
Фадингер Лукас 5 0
Провиденс Рубен 5 0
Кайнц Тобиас 4 0
Фаркаш Патрик 4 0
Фризер Доминик 4 0
Прокоп Доминик 3 0
Свете Рене 3 0
Диаките Усман 2 0
Manuel Pfeifer 2 0
Кривак Рене 2 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Айдын Окан 1 0
Афдияй Донис 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Эджупи Альберт 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Mamadou Sangare 1 0
Штурм Филипп 1 0
Штайнвендер Михаэль 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Хартберг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

8
7
Сваровски Тироль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Хартберг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
17

Волевые поражения

17
11
Сваровски Тироль
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
Хартберг
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
18

Волевые поражения

25
18

Голы по времени матча

Забито

19
14
15 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
6
32%
2
14%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
6
32%
2
14%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
11%
4
29%
76-90

Пропущено

23
24
5 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
4%
2
8%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
3
13%
5
21%
31-45
6
26%
5
21%
46-60
1
4%
6
25%
61-75
11
48%
5
21%
76-90

Забито

20
17
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
5
25%
2
12%
31-45
3
15%
4
24%
46-60
3
15%
4
24%
61-75
5
25%
3
18%
76-90

Пропущено

18
24
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
22%
3
13%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
4
22%
7
29%
29%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
4
22%
6
25%
76-90

Забито

39
31
24 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 12
9 Не забивали 7
8
21%
3
10%
1-15
5
13%
5
16%
16-30
11
28%
4
13%
31-45
5
13%
6
19%
46-60
3
8%
6
19%
61-75
7
18%
7
23%
76-90

Пропущено

41
48
15 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 23
5
12%
5
10%
1-15
3
7%
5
10%
16-30
7
17%
12
25%
31-45
9
22%
8
17%
46-60
2
5%
7
15%
61-75
15
37%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0
Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0
Хартберг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1
Хартберг - Штурм 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2 Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1 Амштеттен - Хартберг 5:2 Залаэгерсег - Хартберг 2:1 Санкт-Пёльтен - Хартберг 1:1 Фёрст Вена - Хартберг 1:2 Капфенберг - Хартберг 2:2

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Хартберг

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
3
6
8
1.5
6
7
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
5
5
8
1.5
3
11
3
10
2.5
2
12
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
19
8
11
16
1.5
9
18
5
22
2.5
2
25
3
24
3.5
1
26
4.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 27 19 7 1 58 - 17 36
2.
Штурм
 27 17 6 4 46 - 22 33
3.
ЛАСК
 26 12 10 4 45 - 32 27
4.
Рапид Вена
 27 11 5 11 43 - 37 21
5.
Аустрия Вена
 27 10 8 9 48 - 44 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 26 10 3 13 38 - 49 18

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 27 10 7 10 38 - 44 23
2.
Вольфсбергер
 27 9 4 14 43 - 48 20
3.
Сваровски Тироль
 27 9 6 12 38 - 42 19
4.
Хартберг
 27 6 6 15 30 - 49 15
5.
Альтах
 27 5 7 15 26 - 50 13
6.
Рид
 27 4 9 14 23 - 42 12

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 13 7 6 0 22 - 7 27
2.
ЛАСК
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Рапид Вена
 14 6 3 5 25 - 19 21
4.
Штурм
 14 10 1 3 26 - 14 7
5.
Аустрия Вена
 13 6 3 4 22 - 17 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 13 4 1 8 13 - 22 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 14 3 4 7 14 - 21 13
2.
Хартберг
 13 3 3 7 16 - 25 12
3.
Вольфсбергер
 13 2 2 9 18 - 27 8
4.
Аустрия Лустенау
 13 6 3 4 21 - 22 7
5.
Рид
 14 2 6 6 16 - 24 3
6.
Сваровски Тироль
 14 4 4 6 18 - 24 2

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 13 6 2 5 25 - 27 20
3.
Аустрия Вена
 14 4 5 5 26 - 27 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 14 12 1 1 36 - 10 9
5.
ЛАСК
 13 5 7 1 21 - 13 3
6.
Рапид Вена
 13 5 2 6 18 - 18 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 13 5 2 6 20 - 18 17
2.
Аустрия Лустенау
 14 4 4 6 17 - 22 16
3.
Вольфсбергер
 14 7 2 5 25 - 21 12
4.
Рид
 13 2 3 8 7 - 18 9
5.
Хартберг
 14 3 3 8 14 - 24 3
6.
Альтах
 13 2 3 8 12 - 29 0

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 17 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 14 (3)
Аустрия Вена Табакович Харис 14 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Зульцбахер Лукас получил желтую карточку от судьи
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