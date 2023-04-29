Тур: 27. Стадион: Тиволи Ной.
1:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаМюллер Валентино
1:0
10' ПенальтиПрица Тим
17' Желтая карточкаFelix Bacher
21' Желтая карточкаКайнц Тобиас
33' Желтая карточкаХайль Юрген
43' Желтая карточкаЗульцбахер Лукас
64' Желтая карточкаПрокоп Доминик
86' Желтая карточкаРоттер Томас
1:1
90' ГолАфдияй Донис
90'+6
Ход матча
10'
1:0
17'
21'
33'
43'
64'
86'
90'
1:1
21
Рогель
Жан
44
Шульц
Кофи
23
Скрбо
Стефан
33
Прица
Тим
28
Хайль
Юрген
31
Роттер
Томас
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Рогель ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
-
33 Прица ТимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Штурм ФилиппНападающий
-
39 Кривак РенеНападающий
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
Сваровски Тироль
Хартберг
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.43
1.33
Среднее время на гол
63
67
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.33
1.71
Среднее время на гол
67
52
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
65
60
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|9 (3)
|0.33
|Прелец Ник
|6
|0.22
|Забитцер Томас
|4 (1)
|0.15
|Огринец Санди
|3
|0.11
|Мюллер Валентино
|3
|0.11
|Рогель Жан
|3
|0.11
|Шульц Кофи
|2
|0.07
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.04
|Ринальди Лаутаро
|1
|0.04
|Форст Джастин
|1
|0.04
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.04
|Alexander Ranacher
|1
|0.04
|Felix Bacher
|1
|0.04
|Эртльталер Юлиус
|1
|0.04
|Томич Денис
|1
|0.04
|Блуме Брор
|0
|0
|Dominik Stumberger
|0
|0
|Скрбо Стефан
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|7 (3)
|0.26
|Афдияй Донис
|4
|0.15
|Провиденс Рубен
|3
|0.11
|Айдын Окан
|3
|0.11
|Прокоп Доминик
|3
|0.11
|Хайль Юрген
|2
|0.07
|Фадингер Лукас
|2
|0.07
|Кривак Рене
|2
|0.07
|Фризер Доминик
|1
|0.04
|Альмог Эйлон
|1
|0.04
|Mamadou Sangare
|1
|0.04
|Matija Horvat
|1
|0.04
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Роттер Томас
|0
|0
|Штурм Филипп
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Bacher
|5
|2
|Зульцбахер Лукас
|7
|0
|Бехоунек Рафаэл
|6
|0
|Мюллер Валентино
|5
|0
|Огринец Санди
|3
|0
|Прица Тим
|3
|0
|Прелец Ник
|3
|0
|Эртльталер Юлиус
|3
|0
|Блуме Брор
|2
|0
|Ринальди Лаутаро
|2
|0
|Шульц Кофи
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Alexander Ranacher
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
|Устюндаг Джем
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|7
|0
|Matija Horvat
|4
|1
|Роттер Томас
|5
|0
|Фадингер Лукас
|5
|0
|Провиденс Рубен
|5
|0
|Кайнц Тобиас
|4
|0
|Фаркаш Патрик
|4
|0
|Фризер Доминик
|4
|0
|Прокоп Доминик
|3
|0
|Свете Рене
|3
|0
|Диаките Усман
|2
|0
|Manuel Pfeifer
|2
|0
|Кривак Рене
|2
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Айдын Окан
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Эджупи Альберт
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Mamadou Sangare
|1
|0
|Штурм Филипп
|1
|0
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Хартберг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
8
7
Сваровски Тироль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Хартберг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
17
Волевые поражения
17
11
Сваровски Тироль
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
Хартберг
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
18
Волевые поражения
25
18
Голы по времени матча
Забито
19
14
15 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
6
32%
2
14%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
6
32%
2
14%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
11%
4
29%
76-90
Пропущено
23
24
5 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
4%
2
8%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
3
13%
5
21%
31-45
6
26%
5
21%
46-60
1
4%
6
25%
61-75
11
48%
5
21%
76-90
Забито
20
17
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
5
25%
2
12%
31-45
3
15%
4
24%
46-60
3
15%
4
24%
61-75
5
25%
3
18%
76-90
Пропущено
18
24
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
22%
3
13%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
4
22%
7
29%
29%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
4
22%
6
25%
76-90
Забито
39
31
24 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 12
9 Не забивали 7
8
21%
3
10%
1-15
5
13%
5
16%
16-30
11
28%
4
13%
31-45
5
13%
6
19%
46-60
3
8%
6
19%
61-75
7
18%
7
23%
76-90
Пропущено
41
48
15 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 23
5
12%
5
10%
1-15
3
7%
5
10%
16-30
7
17%
12
25%
31-45
9
22%
8
17%
46-60
2
5%
7
15%
61-75
15
37%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0
Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0
Хартберг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1
Хартберг - Штурм 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2 Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1 Амштеттен - Хартберг 5:2 Залаэгерсег - Хартберг 2:1 Санкт-Пёльтен - Хартберг 1:1 Фёрст Вена - Хартберг 1:2 Капфенберг - Хартберг 2:2
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Хартберг
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 33%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
103
68
67
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
95
58
311
310
212
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
198
1116
918
522
225
324
126
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|7
|1
|58 - 17
|36
|2.
|27
|17
|6
|4
|46 - 22
|33
|3.
|26
|12
|10
|4
|45 - 32
|27
|4.
|27
|11
|5
|11
|43 - 37
|21
|5.
|27
|10
|8
|9
|48 - 44
|19
|6.
|26
|10
|3
|13
|38 - 49
|18
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|10
|7
|10
|38 - 44
|23
|2.
|27
|9
|4
|14
|43 - 48
|20
|3.
|27
|9
|6
|12
|38 - 42
|19
|4.
|27
|6
|6
|15
|30 - 49
|15
|5.
|27
|5
|7
|15
|26 - 50
|13
|6.
|27
|4
|9
|14
|23 - 42
|12
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|6
|0
|22 - 7
|27
|2.
|13
|7
|3
|3
|24 - 19
|24
|3.
|14
|6
|3
|5
|25 - 19
|21
|4.
|14
|10
|1
|3
|26 - 14
|7
|5.
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|2
|6.
|13
|4
|1
|8
|13 - 22
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|3
|4
|7
|14 - 21
|13
|2.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|3.
|13
|2
|2
|9
|18 - 27
|8
|4.
|13
|6
|3
|4
|21 - 22
|7
|5.
|14
|2
|6
|6
|16 - 24
|3
|6.
|14
|4
|4
|6
|18 - 24
|2
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|13
|6
|2
|5
|25 - 27
|20
|3.
|14
|4
|5
|5
|26 - 27
|17
|4.
|14
|12
|1
|1
|36 - 10
|9
|5.
|13
|5
|7
|1
|21 - 13
|3
|6.
|13
|5
|2
|6
|18 - 18
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|2.
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|3.
|14
|7
|2
|5
|25 - 21
|12
|4.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|5.
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|3
|6.
|13
|2
|3
|8
|12 - 29
|0
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|17 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|14 (3)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|14 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 5