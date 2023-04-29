  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 5. Стадион: .
Хеккен
3:1
Второй тайм: 90'
Вернаму
0'
1:0
10' Гол
Ларсен Ларс Олден
2:0
45' Пенальти
Траоре Бени
3:0
69' Гол
Рюгор Миккель
3:0
74' Не забитый пенальти
Amane Romeo
3:1
84' Гол
Бастос Марко

Ход матча

10'
Ларсен Ларс Олден
(Удденес Оскар)
1:0
45'
Траоре Бени
2:0
64'
 
Адеми Альбион
Evaldo Neto
64'
 
Энгвалль Густав
Hampus Naesstroem
64'
 
Бастос Марко
Kenan Bilalovic
69'
Рюгор Миккель
(Удденес Оскар)
3:0
72'
 
Виндехолл Чарли
Зелькович Айдин
74'
Amane Romeo
3:0
76'
Тотлэнд Томас
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
 
76'
Pontus Dahbo
Рюгор Миккель
 
82'
Sigge Jansson
Amane Romeo
 
84'
3:1
Бастос Марко
(Энгвалль Густав)

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Вернаму
1.32
6.00
9.60
Все Коэффициенты
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
13
Сандберг
Симон
5
Ховланд
Эвен
25
Kristoffer
Lund
Hansen
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Amane
Romeo
19
Удденес
Оскар
7
Траоре
Бени
24
Ларсен
Ларс
Олден
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
18
Оливейра
Вендерсон
6
Hampus
Naesstroem
9
Йоханссон
Оскар
4
Evaldo
Neto
10
Зелькович
Айдин
32
Kenan
Bilalovic
Хеккен
4-3-3
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Хеккен
Вернаму

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

А
4:1
А
1:2
К
2:0
КШ
0:3

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

3
2.5

Среднее время на гол

30
36

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 6 (3) 1.2
Ларсен Ларс Олден 2 0.4
Рюгор Миккель 2 0.4
Удденес Оскар 1 0.2
Садик Ибраим 1 0.2
Amane Romeo 1 0.2
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Оскар 1 0.2
Бастос Марко 1 0.2
Энгвалль Густав 0 0
Берг Виктор 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садик Ибраим 1 0
Amane Romeo 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Эрикссон Виктор 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0

Результаты матчей

Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вернаму
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
0
Хеккен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вернаму
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

6
1
Хеккен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Вернаму
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

7
1

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

10
1
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
100%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2
Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Хальмстад 2:1 Тролльхеттан - Хеккен 1:6 Хеккен - Йёнчёпинг 5:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1
Вернаму
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1
Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0 Вернаму - Мьельбю 2:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0

Результаты матчей

Хеккен
Вернаму

Точный счет

1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Хеккен
 3:1 5 4 0 1 13 - 6 12
3.
Эльфсборг
 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Кальмар
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Юргорден
 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Хаммарбю
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Хальмстад
 0:1 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
Вернаму
 1:3 5 2 0 3 4 - 6 6
11.
Броммапойкарна
 1:0 5 2 0 3 5 - 10 6
12.
АИК
 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Сириус
 5 0 4 1 3 - 6 4
14.
Дегерфорс
 4 1 0 3 5 - 8 3
15.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 3 - 5 3
16.
Гётеборг
 4 0 0 4 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Кальмар
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Хальмстад
 0:1 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Хеккен
 3:1 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Мьельбю
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
11.
Дегерфорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
12.
Броммапойкарна
 1:0 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Вернаму
 1:3 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Хеккен
 3:1 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Вернаму
 1:3 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Броммапойкарна
 1:0 3 1 0 2 2 - 8 3
9.
Сириус
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Юргорден
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
АИК
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Хальмстад
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 6
Мальмё Телин Исаак 5
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Юргорден Финнделл Хампус 3
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Дегерфорс Павлович Дамьян 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Benie Traore из команды Хеккен забивает с точки!
  • 10'
    Удденес Оскар сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Ларсен Ларс Олден бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 76% завершится победой Хеккен.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.32. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.32 ПОСТАВИТЬ
    Лучшие коэффициенты
    Хеккен
    Ничья
    Вернаму
    1.32
    6.00
    9.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Хеккен 3:1 Вернаму онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Хеккен
    Вернаму
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     