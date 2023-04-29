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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 5. Стадион: .
Хальмстад
0:1
Второй тайм: 86'
Броммапойкарна
0'
23' Желтая карточка
Gabriel Wallentin
26' Желтая карточка
Алланссон Йоэль
27' Вторая желтая карточка
Gabriel Wallentin
0:1
29' Пенальти
Петтерссон Оскар
45' Желтая карточка
Васич Никола
45' Желтая карточка
Сведберг Джонатан
45' Желтая карточка
Naeem Mohammed
75' Желтая карточка
Абрахамссон Александер
77' Желтая карточка
Richie Omorowa

Ход матча

23'
Gabriel Wallentin
 
26'
Алланссон Йоэль
 
27'
Gabriel Wallentin
 
29'
0:1
Петтерссон Оскар
45'
 
Васич Никола
45'
Сведберг Джонатан
 
45'
Naeem Mohammed
 
46'
 
Акерманн Кевин
Васич Никола
54'
Gustav Friberg
Хьертстранд Бенджамин
 
62'
 
Торбьерн Эггем
Чалышир Андре
70'
Йоханссон Александр
Алланссон Йоэль
 
70'
 
Richie Omorowa
Петтерссон Оскар
70'
Ульссон Маркус
Naeem Mohammed
 
75'
 
Абрахамссон Александер
77'
 
Richie Omorowa

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Броммапойкарна
72.00
6.00
4.53
Все Коэффициенты
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
3
Gabriel
Wallentin
16
Хьертстранд
Бенджамин
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
10
Ахльстранд
Эрик
18
Naeem
Mohammed
9
Viktor
Granath
20
Filip
Sidklev
3
Абрахамссон
Александер
26
Чалышир
Андре
4
Amadeus
Soegaard
23
Сёдерстрём
Тим
17
Alexander
Jensen
13
Фрицсон
Людвиг
15
Samuel
Holm
10
Marijan
Cosic
7
Петтерссон
Оскар
9
Васич
Никола
Хальмстад
4-3-1-2
Броммапойкарна
4-4-2

История личных встреч

Хальмстад
Броммапойкарна

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:1
С
2:0
К
1:1
С
2:2
С
2:1
А
0:3
А
3:0
А
2:2
А
1:1
С
0:3
С
2:0
А
2:0
А
1:0
А
2:1
А
0:1

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.38

Среднее время на гол

48
65

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.71

Среднее время на гол

80
126

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.47
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

61
84

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахльстранд Эрик 2 0.4
Viktor Granath 1 0.2
Боаки Томас 1 0.2
Gabriel Wallentin 1 0.2
Сведберг Джонатан 0 0
Офосу-Айе Фил 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 2 (1) 0.4
Marijan Cosic 1 0.2
Васич Никола 1 0.2
Alexander Jensen 1 0.2
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Сёдерстрём Тим 0 0
Samuel Holm 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Wallentin 2 1
Алланссон Йоэль 2 0
Сведберг Джонатан 2 0
Аль-Аммари Амир 1 0
Naeem Mohammed 1 0
Карлссон Каспер 1 0
Viktor Granath 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustav Sandberg-Magnusson 1 0
Фрицсон Людвиг 1 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Васич Никола 1 0
Акерманн Кевин 1 0
Абрахамссон Александер 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Броммапойкарна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Хальмстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Броммапойкарна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
2
Хальмстад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Броммапойкарна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
3
60%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1
Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:1 Тролльхеттан - Хальмстад 0:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0
Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1
ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 2:3 Броммапойкарна - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1

Результаты матчей

Хальмстад
Броммапойкарна

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Хеккен
 3:1 5 4 0 1 13 - 6 12
3.
Эльфсборг
 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Кальмар
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Юргорден
 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Хаммарбю
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Хальмстад
 0:1 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
Вернаму
 1:3 5 2 0 3 4 - 6 6
11.
Броммапойкарна
 1:0 5 2 0 3 5 - 10 6
12.
АИК
 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Сириус
 5 0 4 1 3 - 6 4
14.
Дегерфорс
 4 1 0 3 5 - 8 3
15.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 3 - 5 3
16.
Гётеборг
 4 0 0 4 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Кальмар
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Хальмстад
 0:1 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Хеккен
 3:1 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Мьельбю
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
11.
Дегерфорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
12.
Броммапойкарна
 1:0 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Вернаму
 1:3 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Хеккен
 3:1 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Вернаму
 1:3 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Броммапойкарна
 1:0 3 1 0 2 2 - 8 3
9.
Сириус
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Юргорден
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
АИК
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Хальмстад
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 6
Мальмё Телин Исаак 5
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Юргорден Финнделл Хампус 3
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Дегерфорс Павлович Дамьян 3
Весь список
  • 46'
    Васич Никола уходит с поля. Акерманн Кевин выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      27'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Gabriel Wallentin получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      26'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Алланссон Йоэль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Gabriel Wallentin получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Хальмстад
    Ничья
    Броммапойкарна
    72.00
    6.00
    4.53
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Хальмстад 0:1 Броммапойкарна онлайн

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