Тур: 5. Стадион: Oerjans Vall.
0:1
Второй тайм: 86'
0'
23' Желтая карточкаGabriel Wallentin
26' Желтая карточкаАлланссон Йоэль
27' Вторая желтая карточкаGabriel Wallentin
0:1
29' ПенальтиПеттерссон Оскар
45' Желтая карточкаВасич Никола
45' Желтая карточкаСведберг Джонатан
45' Желтая карточкаNaeem Mohammed
75' Желтая карточкаАбрахамссон Александер
77' Желтая карточкаRichie Omorowa
Ход матча
26'
29'
0:1
45'
45'
77'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
7 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Хальмстад
Броммапойкарна
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.86
1.38
Среднее время на гол
48
65
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.13
0.71
Среднее время на гол
80
126
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.47
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
61
84
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахльстранд Эрик
|2
|0.4
|Viktor Granath
|1
|0.2
|Боаки Томас
|1
|0.2
|Gabriel Wallentin
|1
|0.2
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Офосу-Айе Фил
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|2 (1)
|0.4
|Marijan Cosic
|1
|0.2
|Васич Никола
|1
|0.2
|Alexander Jensen
|1
|0.2
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Samuel Holm
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Wallentin
|2
|1
|Алланссон Йоэль
|2
|0
|Сведберг Джонатан
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|1
|0
|Naeem Mohammed
|1
|0
|Карлссон Каспер
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustav Sandberg-Magnusson
|1
|0
|Фрицсон Людвиг
|1
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Васич Никола
|1
|0
|Акерманн Кевин
|1
|0
|Абрахамссон Александер
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Броммапойкарна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Хальмстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Броммапойкарна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
0
2
Хальмстад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Броммапойкарна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
3
60%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1
Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:1 Тролльхеттан - Хальмстад 0:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0
Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1
ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 2:3 Броммапойкарна - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1
Результаты матчей
Хальмстад
Броммапойкарна
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|3:1
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|1:3
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|12.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|5
|0
|4
|1
|3 - 6
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|3:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|1:3
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|1:3
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|6
|Мальмё
|Телин Исаак
|5
|Эльфсборг
|Бернхардссон Александер
|3 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сигурдссон Арнор
|3
|Юргорден
|Финнделл Хампус
|3
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Дегерфорс
|Павлович Дамьян
|3