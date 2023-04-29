Тур: 5. Стадион: Oerjans Vall. Зрители: 5060
0:2
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаGabriel Wallentin
26' Желтая карточкаАлланссон Йоэль
27' Вторая желтая карточкаGabriel Wallentin
0:1
29' ПенальтиПеттерссон Оскар
45' Желтая карточкаВасич Никола
45' Желтая карточкаСведберг Джонатан
45' Желтая карточкаNaeem Mohammed
75' Желтая карточкаАбрахамссон Александер
77' Желтая карточкаRichie Omorowa
0:2
90' ГолАкерманн Кевин
90'+10
Ход матча
26'
29'
0:1
45'
45'
77'
90'
0:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
8 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Хальмстад
Броммапойкарна
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.86
1.43
Среднее время на гол
48
63
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.71
Среднее время на гол
78
126
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
60
84
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахльстранд Эрик
|2
|0.4
|Viktor Granath
|1
|0.2
|Боаки Томас
|1
|0.2
|Gabriel Wallentin
|1
|0.2
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Офосу-Айе Фил
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|2 (1)
|0.4
|Marijan Cosic
|1
|0.2
|Васич Никола
|1
|0.2
|Акерманн Кевин
|1
|0.2
|Alexander Jensen
|1
|0.2
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Samuel Holm
|0
|0
|Richie Omorowa
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Wallentin
|2
|1
|Алланссон Йоэль
|2
|0
|Сведберг Джонатан
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|1
|0
|Naeem Mohammed
|1
|0
|Карлссон Каспер
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|1
|0
|Фрицсон Людвиг
|1
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Васич Никола
|1
|0
|Акерманн Кевин
|1
|0
|Richie Omorowa
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Броммапойкарна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Хальмстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
0
2
Хальмстад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Броммапойкарна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
3
60%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1
Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0 Норрбю - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Сковде АИК 3:2
Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1
ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0
Результаты матчей
Хальмстад
Броммапойкарна
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
23
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|6
|Мальмё
|Телин Исаак
|5
|Эльфсборг
|Бернхардссон Александер
|3 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сигурдссон Арнор
|3
|Юргорден
|Финнделл Хампус
|3
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Дегерфорс
|Павлович Дамьян
|3