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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 5060
Хальмстад
0:2
Конец матча
Броммапойкарна
0'
23' Желтая карточка
Gabriel Wallentin
26' Желтая карточка
Алланссон Йоэль
27' Вторая желтая карточка
Gabriel Wallentin
0:1
29' Пенальти
Петтерссон Оскар
45' Желтая карточка
Васич Никола
45' Желтая карточка
Сведберг Джонатан
45' Желтая карточка
Naeem Mohammed
75' Желтая карточка
Абрахамссон Александер
77' Желтая карточка
Richie Omorowa
0:2
90' Гол
Акерманн Кевин
90'+10

Ход матча

23'
Gabriel Wallentin
 
26'
Алланссон Йоэль
 
27'
Gabriel Wallentin
 
29'
0:1
Петтерссон Оскар
45'
 
Васич Никола
45'
Сведберг Джонатан
 
45'
Naeem Mohammed
 
46'
 
Акерманн Кевин
Васич Никола
54'
Gustav Friberg
Хьертстранд Бенджамин
 
62'
 
Торбьерн Эггем
Чалышир Андре
70'
Йоханссон Александр
Алланссон Йоэль
 
70'
 
Richie Omorowa
Петтерссон Оскар
70'
Ульссон Маркус
Naeem Mohammed
 
75'
 
Абрахамссон Александер
77'
 
Richie Omorowa
88'
 
Gustav Sandberg-Magnusson
Marijan Cosic
90'
Дальстрём Виллиам
Офосу-Айе Фил
 
90'
0:2
Акерманн Кевин
(Richie Omorowa)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
3
Gabriel
Wallentin
16
Хьертстранд
Бенджамин
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
10
Ахльстранд
Эрик
18
Naeem
Mohammed
9
Viktor
Granath
20
Filip
Sidklev
3
Абрахамссон
Александер
26
Чалышир
Андре
4
Amadeus
Soegaard
23
Сёдерстрём
Тим
17
Alexander
Jensen
13
Фрицсон
Людвиг
15
Samuel
Holm
10
Marijan
Cosic
7
Петтерссон
Оскар
9
Васич
Никола
Хальмстад
4-3-1-2
Броммапойкарна
4-4-2

История личных встреч

Хальмстад
Броммапойкарна

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
2:1
А
0:3
А
3:0
А
2:2
А
1:1
С
0:3
С
2:0
А
2:0
А
1:0
А
2:1
А
0:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.86
1.43

Среднее время на гол

48
63

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.71

Среднее время на гол

78
126

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

60
84

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахльстранд Эрик 2 0.4
Viktor Granath 1 0.2
Боаки Томас 1 0.2
Gabriel Wallentin 1 0.2
Сведберг Джонатан 0 0
Офосу-Айе Фил 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 2 (1) 0.4
Marijan Cosic 1 0.2
Васич Никола 1 0.2
Акерманн Кевин 1 0.2
Alexander Jensen 1 0.2
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Сёдерстрём Тим 0 0
Samuel Holm 0 0
Richie Omorowa 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Wallentin 2 1
Алланссон Йоэль 2 0
Сведберг Джонатан 2 0
Аль-Аммари Амир 1 0
Naeem Mohammed 1 0
Карлссон Каспер 1 0
Viktor Granath 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абрахамссон Александер 2 0
Gustav Sandberg-Magnusson 1 0
Фрицсон Людвиг 1 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Васич Никола 1 0
Акерманн Кевин 1 0
Richie Omorowa 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Броммапойкарна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Хальмстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
2
Хальмстад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Броммапойкарна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
3
60%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1
Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0 Норрбю - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Сковде АИК 3:2
Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1
ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0

Результаты матчей

Хальмстад
Броммапойкарна

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Хеккен
 5 4 0 1 13 - 6 12
3.
Эльфсборг
 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Кальмар
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Юргорден
 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Хаммарбю
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 6 6
10.
Хальмстад
 5 2 0 3 5 - 8 6
11.
Броммапойкарна
 5 2 0 3 6 - 10 6
12.
АИК
 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Сириус
 5 0 4 1 3 - 6 4
14.
Дегерфорс
 4 1 0 3 5 - 8 3
15.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 3 - 5 3
16.
Гётеборг
 4 0 0 4 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Кальмар
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Хеккен
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Мьельбю
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
11.
Дегерфорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
12.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Вернаму
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Хеккен
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Вернаму
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Броммапойкарна
 3 1 0 2 3 - 8 3
9.
Сириус
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Юргорден
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
АИК
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хальмстад
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 6
Мальмё Телин Исаак 5
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Юргорден Финнделл Хампус 3
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Дегерфорс Павлович Дамьян 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Где смотреть матч Хальмстад 0:2 Броммапойкарна онлайн

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