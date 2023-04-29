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  5. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Атромитос
2:2
Перерыв
ОФИ
0'
0:1
8' Гол
Диуссе Ассан
1:1
16' Пенальти
Робай Гаэтан
1:2
26' Гол
Мельядо Мигель
2:2
35' Гол в свои ворота
Вурос Праксителис
42' Желтая карточка
Мавроматис Теофанис
45' Желтая карточка
Бакич Марко

Ход матча

8'
0:1
Диуссе Ассан
(Нуха Дико)
16'
Робай Гаэтан
1:1
26'
1:2
Мельядо Мигель
35'
Вурос Праксителис
2:2
42'
Мавроматис Теофанис
 
45'
 
Бакич Марко

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
ОФИ
2.65
3.45
3.35
Все Коэффициенты
1
Янниотис
Андреас
28
Де
Бок
Лоренс
2
Кешрида
Ваджди
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
6
Гонсалес
Эдер
22
Камара
Агибу
17
Эрлингмарк
Огюст
7
Робай
Гаэтан
20
Клонаридис
Виктор
23
Коцопулос
Костас
35
Мандас
Христос
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
15
Диамантис
Апостолос
2
Ларссон
Эрик
22
Тораринссон
Гудмундур
29
Мельядо
Мигель
5
Диуссе
Ассан
88
Бакич
Марко
10
Феллипе
Луис
11
Нуха
Дико
Атромитос
4-3-3
ОФИ
3-4-1-2

История личных встреч

Атромитос
ОФИ

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед

25 матчей

44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

36%
52%
12%
9 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:1
С
3:1
С
1:1
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
2:2
ТМС
1:0
С
1:0
С
2:1
С
0:2
С
1:1
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
2:2
С
3:2
С
2:0
С
1:1
К
2:1
К
3:1
С
0:1
С
1:0

Голы

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.85
0.83

Среднее время на гол

48
108

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.25
0.77

Среднее время на гол

72
117

Всего голов

39
20

Голов в среднем за матч

1.56
0.8

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

57
112

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 6 (1) 0.19
Робай Гаэтан 5 (1) 0.16
Ротариу Дорин 4 0.13
Georgios Tzovaras 3 0.1
Marios Tzavidas 2 0.06
Фридйонссон Самуэль 2 0.06
Эрлингмарк Огюст 2 0.06
Камара Агибу 2 0.06
Куэн Андреас 1 0.03
Кешрида Ваджди 1 0.03
Муньис Хуан 1 0.03
Хациисаяс Димитриос 1 0.03
Клонаридис Виктор 0 0
Де Бок Лоренс 0 0
Мавроматис Теофанис 0 0
Гонсалес Эдер 0 0
Суарес Дани 0 0
Nicolaos Athanasiou 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тораль Хон 8 (1) 0.26
Нуха Дико 4 0.13
Диуссе Ассан 3 0.1
Ларссон Эрик 2 0.06
Бакич Марко 2 0.06
Нейра Хуан 2 0.06
Мельядо Мигель 2 0.06
Диамантис Апостолос 2 0.06
Балояннис Константинос 1 0.03
Harold Mosquera 1 0.03
Феллипе Луис 1 0.03
Дурмишай Фиорин 1 0.03
Цилианидис Космас 1 0.03
Переа Луис III 1 0.03
Тораринссон Гудмундур 0 0
Герреро Мигель 0 0
Тьеви Бифума 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 9 0
Эрлингмарк Огюст 6 1
Хациисаяс Димитриос 7 0
Гонсалес Эдер 7 0
Янниотис Андреас 3 1
Куэн Андреас 4 0
Кешрида Ваджди 4 0
Мавроматис Теофанис 4 0
Кивракидис Кириакос 2 1
Муньис Хуан 3 0
Фридйонссон Самуэль 3 0
Робай Гаэтан 3 0
Клонаридис Виктор 2 0
Ротариу Дорин 2 0
Струнгис Стефанос 2 0
Ойкономидис Янис 2 0
Georgios Tzovaras 2 0
Камара Агибу 2 0
Кьяртанссон Видар 1 0
Суарес Дани 1 0
Коцопулос Костас 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 8 1
Вурос Праксителис 9 0
Мельядо Мигель 9 0
Пасалидис Триантафиллос 8 0
Нуха Дико 6 0
Нейра Хуан 6 0
Диамантис Апостолос 6 0
Переа Луис III 5 0
Балояннис Константинос 5 0
Маринакис Никос 3 0
Бакич Марко 3 0
Йоху Самюэль 1 1
Тораринссон Гудмундур 2 0
Тораль Хон 2 0
Диуссе Ассан 2 0
Джу Месаке 2 0
Мандас Христос 2 0
Яннулис Костас 1 0
Феллипе Луис 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Цилианидис Космас 1 0
Стаикос Пасхалис 1 0
Герреро Мигель 1 0

Результаты матчей

Атромитос
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
ОФИ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
7
Атромитос
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
ОФИ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
15

Волевые поражения

9
11
Атромитос
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
37% (11)
17% (5)
ОФИ
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

18
16

Волевые поражения

13
18

Голы по времени матча

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
4
25%
2
11%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
4
25%
2
11%
61-75
2
13%
5
26%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
4
36%
4
25%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Забито

13
13
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
6
46%
5
38%
76-90

Пропущено

21
19
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
2
10%
3
16%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
5
24%
4
21%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
6
29%
4
21%
76-90

Забито

29
32
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 14
10 Не забивали 11
5
17%
3
9%
1-15
2
7%
5
16%
16-30
4
14%
6
19%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
6
21%
4
13%
61-75
8
28%
10
31%
76-90

Пропущено

32
35
13 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 16
20 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 20
2
6%
5
14%
1-15
4
13%
6
17%
16-30
7
22%
8
23%
31-45
8
25%
6
17%
46-60
5
16%
2
6%
61-75
6
19%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0
Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Ламия - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Атромитос - Ионикос 2:0 Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2
ОФИ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1
Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 ОФИ - ПАС Янина 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 ПАОК - ОФИ 0:0 Панетоликос - ОФИ 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Панатинаикос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 ОФИ - Ионикос 7:0 ОФИ - Андерлехт 1:1 ОФИ - Левадиакос 2:1

Результаты матчей

Атромитос
ОФИ

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
5 раз 33%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:1
8 раз 27%
2:0
6 раз 20%
2:1
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
0
10 раз 33%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
12 раз 40%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Атромитос
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
8
5
10
1.5
2
14
1
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
4
1
14
1.5
4
10
1
14
2.5
2
12
1
14
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
18
12
6
24
1.5
6
24
2
28
2.5
3
27
1
29
3.5
3
27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 32 24 3 5 63 - 16 75
2.
Панатинаикос
 32 23 6 3 45 - 13 75
3.
Олимпиакос
 32 18 9 5 63 - 24 63
4.
ПАОК
 32 17 9 6 51 - 28 60
5.
Арис Салоники
 32 14 5 13 47 - 33 47
6.
Волос
 32 11 7 14 33 - 51 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 2:2 31 8 11 12 31 - 34 35
2.
ОФИ
 2:2 31 8 11 12 32 - 39 35
3.
Астерас
 0:0 31 5 15 11 22 - 34 30
4.
Панетоликос
 0:2 31 7 8 16 30 - 49 29
5.
ПАС Янина
 0:0 31 5 13 13 28 - 47 28
6.
Ламия
 0:0 31 5 12 14 20 - 50 27
7.
Ионикос
 0:0 31 6 8 17 20 - 46 26
8.
Левадиакос
 2:0 31 5 11 15 21 - 42 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 16 13 1 2 36 - 7 40
2.
Панатинаикос
 15 11 3 1 21 - 6 36
3.
Олимпиакос
 16 10 4 2 37 - 12 34
4.
ПАОК
 16 10 3 3 29 - 12 33
5.
Арис Салоники
 16 10 2 4 29 - 13 32
6.
Волос
 17 5 2 10 17 - 34 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 2:2 16 6 7 3 18 - 13 25
2.
Астерас
 0:0 16 5 9 2 14 - 9 24
3.
ПАС Янина
 0:0 15 4 6 5 16 - 22 18
4.
Ламия
 0:0 15 4 4 7 12 - 25 16
5.
Левадиакос
 2:0 15 3 7 5 12 - 17 16
6.
Ионикос
 0:0 15 3 6 6 10 - 19 15
7.
ОФИ
 2:2 16 3 6 7 12 - 20 15
8.
Панетоликос
 0:2 16 3 4 9 11 - 23 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 12 3 2 24 - 7 39
2.
АЕК
 16 11 2 3 27 - 9 35
3.
Олимпиакос
 16 8 5 3 26 - 12 29
4.
ПАОК
 16 7 6 3 22 - 16 27
5.
Волос
 15 6 5 4 16 - 17 23
6.
Арис Салоники
 16 4 3 9 18 - 20 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 2:2 15 5 5 5 20 - 19 20
2.
Панетоликос
 0:2 15 4 4 7 19 - 26 16
3.
Ионикос
 0:0 16 3 2 11 10 - 27 11
4.
Ламия
 0:0 16 1 8 7 8 - 25 11
5.
Атромитос
 2:2 15 2 4 9 13 - 21 10
6.
Левадиакос
 2:0 16 2 4 10 9 - 25 10
7.
ПАС Янина
 0:0 16 1 7 8 12 - 25 10
8.
Астерас
 0:0 15 0 6 9 8 - 25 6

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 17 (2)
АЕК Гарсия Леви 14 (4)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
Панатинаикос Шпорар Андраж 11 (3)
Арис Салоники Пальма Луис 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Панетоликос Младен Себастьян 10
Астерас Иглесиас Матиас 10
Астерас Гардавски Михаэль 1 8
Ионикос Ромао Алаиксис 1 8
ОФИ Ларссон Эрик 1 8
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
ОФИ
2.65
3.45
3.35
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Где смотреть матч Атромитос 2:2 ОФИ онлайн

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ОФИ
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