Тур: 31. Стадион: Перистери.
0'
0:1
8' ГолДиуссе Ассан
1:1
16' ПенальтиРобай Гаэтан
1:2
26' ГолМельядо Мигель
2:2
35' Гол в свои воротаВурос Праксителис
42' Желтая карточкаМавроматис Теофанис
45' Желтая карточкаБакич Марко
Ход матча
8'
0:1
16'
1:1
26'
1:2
35'
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
22
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
-
10 Феллипе ЛуисНападающий
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Йоху СамюэльЗащитник
-
23 Переа ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
Атромитос
ОФИ
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед
25 матчей
44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
36%
52%
12%
9 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
1.85
0.83
Среднее время на гол
48
108
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.25
0.77
Среднее время на гол
72
117
Всего голов
39
20
Голов в среднем за матч
1.56
0.8
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
57
112
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|6 (1)
|0.19
|Робай Гаэтан
|5 (1)
|0.16
|Ротариу Дорин
|4
|0.13
|Georgios Tzovaras
|3
|0.1
|Marios Tzavidas
|2
|0.06
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0.06
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0.06
|Камара Агибу
|2
|0.06
|Куэн Андреас
|1
|0.03
|Кешрида Ваджди
|1
|0.03
|Муньис Хуан
|1
|0.03
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0.03
|Клонаридис Виктор
|0
|0
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Мавроматис Теофанис
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
|Суарес Дани
|0
|0
|Nicolaos Athanasiou
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тораль Хон
|8 (1)
|0.26
|Нуха Дико
|4
|0.13
|Диуссе Ассан
|3
|0.1
|Ларссон Эрик
|2
|0.06
|Бакич Марко
|2
|0.06
|Нейра Хуан
|2
|0.06
|Мельядо Мигель
|2
|0.06
|Диамантис Апостолос
|2
|0.06
|Балояннис Константинос
|1
|0.03
|Harold Mosquera
|1
|0.03
|Феллипе Луис
|1
|0.03
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.03
|Цилианидис Космас
|1
|0.03
|Переа Луис III
|1
|0.03
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|Герреро Мигель
|0
|0
|Тьеви Бифума
|0
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|9
|0
|Эрлингмарк Огюст
|6
|1
|Хациисаяс Димитриос
|7
|0
|Гонсалес Эдер
|7
|0
|Янниотис Андреас
|3
|1
|Куэн Андреас
|4
|0
|Кешрида Ваджди
|4
|0
|Мавроматис Теофанис
|4
|0
|Кивракидис Кириакос
|2
|1
|Муньис Хуан
|3
|0
|Фридйонссон Самуэль
|3
|0
|Робай Гаэтан
|3
|0
|Клонаридис Виктор
|2
|0
|Ротариу Дорин
|2
|0
|Струнгис Стефанос
|2
|0
|Ойкономидис Янис
|2
|0
|Georgios Tzovaras
|2
|0
|Камара Агибу
|2
|0
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|Суарес Дани
|1
|0
|Коцопулос Костас
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Эрик
|8
|1
|Вурос Праксителис
|9
|0
|Мельядо Мигель
|9
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|8
|0
|Нуха Дико
|6
|0
|Нейра Хуан
|6
|0
|Диамантис Апостолос
|6
|0
|Переа Луис III
|5
|0
|Балояннис Константинос
|5
|0
|Маринакис Никос
|3
|0
|Бакич Марко
|3
|0
|Йоху Самюэль
|1
|1
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0
|Тораль Хон
|2
|0
|Диуссе Ассан
|2
|0
|Джу Месаке
|2
|0
|Мандас Христос
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Цилианидис Космас
|1
|0
|Стаикос Пасхалис
|1
|0
|Герреро Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
ОФИ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
7
Атромитос
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
ОФИ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
15
Волевые поражения
9
11
Атромитос
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
37% (11)
17% (5)
ОФИ
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
18
16
Волевые поражения
13
18
Голы по времени матча
Забито
16
19
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
4
25%
2
11%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
4
25%
2
11%
61-75
2
13%
5
26%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
4
36%
4
25%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Забито
13
13
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
6
46%
5
38%
76-90
Пропущено
21
19
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
2
10%
3
16%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
5
24%
4
21%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
6
29%
4
21%
76-90
Забито
29
32
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 14
10 Не забивали 11
5
17%
3
9%
1-15
2
7%
5
16%
16-30
4
14%
6
19%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
6
21%
4
13%
61-75
8
28%
10
31%
76-90
Пропущено
32
35
13 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 16
20 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 20
2
6%
5
14%
1-15
4
13%
6
17%
16-30
7
22%
8
23%
31-45
8
25%
6
17%
46-60
5
16%
2
6%
61-75
6
19%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0
Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Ламия - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Атромитос - Ионикос 2:0 Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2
ОФИ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1
Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 ОФИ - ПАС Янина 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 ПАОК - ОФИ 0:0 Панетоликос - ОФИ 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Панатинаикос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 ОФИ - Ионикос 7:0 ОФИ - Андерлехт 1:1 ОФИ - Левадиакос 2:1
Результаты матчей
Атромитос
ОФИ
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
5 раз 33%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:1
8 раз 27%
2:0
6 раз 20%
2:1
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
0
10 раз 33%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
12 раз 40%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Атромитос
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
88
510
214
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
104
114
410
114
212
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
1812
624
624
228
327
129
327
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|24
|3
|5
|63 - 16
|75
|2.
|32
|23
|6
|3
|45 - 13
|75
|3.
|32
|18
|9
|5
|63 - 24
|63
|4.
|32
|17
|9
|6
|51 - 28
|60
|5.
|32
|14
|5
|13
|47 - 33
|47
|6.
|32
|11
|7
|14
|33 - 51
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|31
|8
|11
|12
|31 - 34
|35
|2.
|2:2
|31
|8
|11
|12
|32 - 39
|35
|3.
|0:0
|31
|5
|15
|11
|22 - 34
|30
|4.
|0:2
|31
|7
|8
|16
|30 - 49
|29
|5.
|0:0
|31
|5
|13
|13
|28 - 47
|28
|6.
|0:0
|31
|5
|12
|14
|20 - 50
|27
|7.
|0:0
|31
|6
|8
|17
|20 - 46
|26
|8.
|2:0
|31
|5
|11
|15
|21 - 42
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|36 - 7
|40
|2.
|15
|11
|3
|1
|21 - 6
|36
|3.
|16
|10
|4
|2
|37 - 12
|34
|4.
|16
|10
|3
|3
|29 - 12
|33
|5.
|16
|10
|2
|4
|29 - 13
|32
|6.
|17
|5
|2
|10
|17 - 34
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|16
|6
|7
|3
|18 - 13
|25
|2.
|0:0
|16
|5
|9
|2
|14 - 9
|24
|3.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|16 - 22
|18
|4.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|12 - 25
|16
|5.
|2:0
|15
|3
|7
|5
|12 - 17
|16
|6.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|10 - 19
|15
|7.
|2:2
|16
|3
|6
|7
|12 - 20
|15
|8.
|0:2
|16
|3
|4
|9
|11 - 23
|13
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|24 - 7
|39
|2.
|16
|11
|2
|3
|27 - 9
|35
|3.
|16
|8
|5
|3
|26 - 12
|29
|4.
|16
|7
|6
|3
|22 - 16
|27
|5.
|15
|6
|5
|4
|16 - 17
|23
|6.
|16
|4
|3
|9
|18 - 20
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|2.
|0:2
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|3.
|0:0
|16
|3
|2
|11
|10 - 27
|11
|4.
|0:0
|16
|1
|8
|7
|8 - 25
|11
|5.
|2:2
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|6.
|2:0
|16
|2
|4
|10
|9 - 25
|10
|7.
|0:0
|16
|1
|7
|8
|12 - 25
|10
|8.
|0:0
|15
|0
|6
|9
|8 - 25
|6
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|17 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|14 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|13 (1)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|11 (3)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|9 (3)
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|10
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|10
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|1 8
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 8
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 8