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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Сивасспор
0:3
Перерыв
Фенербахче
0'
0:1
22' Гол
Росси Диего
0:2
45' Гол
Кадыоглу Ферди
45' Красная карточка
Кавечи Ирфан
0:3
45' Гол
Кадыоглу Ферди

Ход матча

14'
 
Росси Диего
Валенсия Эннер
22'
0:1
Росси Диего
(Азиз Сердар)
45'
0:2
Кадыоглу Ферди
(Кавечи Ирфан)
45'
 
Кавечи Ирфан
45'
0:3
Кадыоглу Ферди

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 0
  • 5 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сивасспор
Ничья
Фенербахче
62.00
4.05
3.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Вурал
Али
Шашал
2
Палули
Мурат
4
Аппиндангойе
Аарон
6
Гутас
Димитрис
58
Эрдал
Зия
37
Арслан
Хакан
17
Ешильюрт
Эрдоган
15
Харисис
Харилаос
24
Сайс
Самуэль
7
Градель
Макс-Ален
9
Ятабаре
Мустафа
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
21
Осайи-Самуэль
Брайт
4
Азиз
Сердар
3
Акайдин
Самет
28
Перес
Луан
17
Кавечи
Ирфан
5
Виллиан
Арао
10
Гюлер
Арда
7
Кадыоглу
Ферди
13
Валенсия
Эннер
20
Педро
Жоао
Сивасспор
4-1-4-1
Фенербахче
4-4-2

История личных встреч

Сивасспор
Фенербахче

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 18 побед

35 матчей

22.9%
22.9%
54.2%
8 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

28.6%
45.7%
25.7%
10 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.1%
31.4%
51.5%
6 побед 11 ничьих 18 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
ТМС
1:0
С
1:2
С
3:1
ТМК
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
4:1
С
2:2
С
2:1
ТМК
2:3
С
2:3
С
4:1
С
2:0
С
5:2
С
1:2
КТ
0:0
КТ
2:0
С
0:0
С
4:2
С
2:0
С
3:4
С
1:0
С
1:5
С
3:0
К
0:0
К
3:1
С
4:2
С
2:1
С
1:4

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.39
1.06

Среднее время на гол

64
85

Всего голов

40
28

Голов в среднем за матч

2.35
1.56

Среднее время на гол

38
57

Всего голов

65
46

Голов в среднем за матч

1.86
1.31

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

48
68

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Градель Макс-Ален 6 (4) 0.19
Ятабаре Мустафа 6 0.19
Саба Диа 5 (1) 0.16
Сайс Самуэль 4 (2) 0.13
Ешильюрт Эрдоган 3 0.1
Кайседо Хорди 2 0.06
Кофи Исаак 2 0.06
Джеймс Леке 2 0.06
Нжи Клинтон Муа 2 0.06
Ульвестад Фредрик 1 0.03
Харисис Харилаос 1 0.03
Арслан Хакан 1 0.03
Османпаша Джанер 1 0.03
Ялчин Робин 1 0.03
Чифтчи Угюр 0 0
Гутас Димитрис 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 27 (12) 0.9
Бачуайи Миши 10 (2) 0.33
Росси Диего 4 0.13
Кавечи Ирфан 4 0.13
Кинг Джошуа 4 0.13
Педро Жоао 4 0.13
Гюлер Арда 4 0.13
Кадыоглу Ферди 3 0.1
Креспо Мигель 3 0.1
Зайц Миха 2 0.07
Мор Эмре 2 0.07
Салаи Аттила 2 0.07
Энрике Густаво 2 0.07
Дурсун Сердар 1 0.03
Алиоски Эгзиян 1 0.03
Бериша Мергим 1 0.03
Линкольн II 0 0
Виллиан Арао 0 0
Азиз Сердар 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Юксек Исмаил 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Градель Макс-Ален 4 1
Ешильюрт Эрдоган 4 1
Чифтчи Угюр 4 1
Ялчин Робин 5 0
Саба Диа 4 0
Ятабаре Мустафа 3 0
Арслан Хакан 3 0
Эрдал Зия 3 0
Ульвестад Фредрик 3 0
Османпаша Джанер 3 0
Харисис Харилаос 3 0
Кофи Исаак 2 0
Гутас Димитрис 2 0
Сайс Самуэль 2 0
Кейта Абдул-Кадер 2 0
Вурал Али Шашал 1 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Камара Самба 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бачуайи Миши 5 1
Креспо Мигель 5 1
Кавечи Ирфан 2 2
Салаи Аттила 5 0
Кадыоглу Ферди 5 0
Валенсия Эннер 3 1
Осайи-Самуэль Брайт 4 0
Мор Эмре 4 0
Яндаш Мерт Хакан 4 0
Азиз Сердар 3 0
Виллиан Арао 3 0
Зайц Миха 3 0
Педро Жоао 1 1
Энрике Густаво 2 0
Линкольн II 2 0
Байиндыр Алтай 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Бериша Мергим 1 0
Перес Луан 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Юксек Исмаил 1 0
Гюлер Арда 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Фенербахче
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

1
10

Волевые поражения

9
1
Сивасспор
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Фенербахче
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

22
9

Волевые поражения

13
39
Сивасспор
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Фенербахче
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
31% (9)
48% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
17% (5)
38% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

23
19

Волевые поражения

22
40

Голы по времени матча

Забито

19
29
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
0
0%
4
14%
1-15
5
26%
2
7%
16-30
5
26%
3
10%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
5
26%
12
41%
76-90

Пропущено

15
14
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
13%
2
14%
1-15
5
33%
2
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
3
20%
5
36%
76-90

Забито

19
42
9 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 12
20 Не забивали 15
2
11%
3
7%
1-15
3
16%
8
19%
16-30
4
21%
8
19%
31-45
4
21%
5
12%
46-60
1
5%
6
14%
61-75
5
26%
12
29%
76-90

Пропущено

27
23
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
7
26%
1
4%
31-45
7
26%
3
13%
46-60
3
11%
8
35%
61-75
2
7%
7
30%
76-90

Забито

38
71
19 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 43
11 Забивали первыми 18
8 Не забивали 4
2
5%
7
10%
1-15
8
21%
10
14%
16-30
9
24%
11
15%
31-45
6
16%
9
13%
46-60
3
8%
10
14%
61-75
10
26%
24
34%
76-90

Пропущено

42
37
24 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 20
6
14%
2
5%
1-15
9
21%
6
16%
16-30
9
21%
1
3%
31-45
8
19%
5
14%
46-60
5
12%
11
30%
30%
61-75
5
12%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Антальяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Гиресунспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1
Хатайспор - Сивасспор 0:3 Сивасспор - Анкарагюджю 2:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 0:3 Сивасспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Караджабей 3:0 Кайсериспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Сивасспор 2:2 Сивасспор - Галатасарай 1:2
Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2
Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Фенербахче - Карагумрук 4:2 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 2:1 Газиантеп - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Фенербахче 1:2

Результаты матчей

Сивасспор
Фенербахче

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
5
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
6 раз 43%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:2
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:2
7 раз 24%
1:0
3 раза 10%
3:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
0
4 раза 14%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
5
4 раза 14%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
14
1
4
10
1.5
11
4
2
12
2.5
8
7
1
13
3.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
3
8
8
1.5
10
4
3
13
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
25
4
12
18
1.5
21
8
5
25
2.5
12
17
1
29
3.5
8
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 30 23 4 3 70 - 23 73
2.
Фенербахче
 3:0 30 21 4 5 81 - 36 67
3.
Бешикташ
 30 18 8 4 66 - 28 62
4.
Адана Демирспор
 30 16 9 5 62 - 33 57
5.
Истанбул Башакшехир
 29 14 6 9 47 - 32 48
6.
Коньяспор
 31 11 12 8 43 - 34 45
7.
Кайсериспор
 30 14 3 13 58 - 51 45
8.
Трабзонспор
 30 13 6 11 50 - 44 45
9.
Фатих Карагюмрюк
 30 10 11 9 69 - 55 41
10.
Анкарагюджю
 0:0 31 11 5 15 40 - 43 38
11.
Аланьяспор
 31 10 8 13 49 - 55 38
12.
Сивасспор
 0:3 31 10 7 14 41 - 45 37
13.
Антальяспор
 30 10 6 14 41 - 47 36
14.
Касымпаша
 0:0 31 9 7 15 37 - 51 34
15.
Истанбулспор
 29 8 5 16 42 - 58 29
16.
Гиресунспор
 29 6 9 14 42 - 54 27
17.
Газиантеп
 30 6 7 17 31 - 84 25
18.
Хатайспор
 30 6 5 19 19 - 98 23
19.
Умраниеспор
 30 5 8 17 38 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 15 12 2 1 35 - 15 38
2.
Адана Демирспор
 15 11 4 0 39 - 10 37
3.
Бешикташ
 15 11 3 1 41 - 11 36
4.
Фенербахче
 3:0 15 10 2 3 42 - 23 32
5.
Трабзонспор
 15 9 4 2 27 - 11 31
6.
Истанбул Башакшехир
 14 9 1 4 27 - 15 28
7.
Аланьяспор
 16 8 4 4 28 - 21 28
8.
Кайсериспор
 15 8 2 5 34 - 17 26
9.
Антальяспор
 15 7 2 6 27 - 23 23
10.
Анкарагюджю
 0:0 15 6 3 6 21 - 21 21
11.
Коньяспор
 16 5 6 5 15 - 15 21
12.
Касымпаша
 0:0 16 6 3 7 26 - 28 21
13.
Фатих Карагюмрюк
 15 5 5 5 33 - 28 20
14.
Сивасспор
 0:3 15 4 6 5 19 - 18 18
15.
Хатайспор
 15 4 4 7 12 - 43 16
16.
Гиресунспор
 14 4 3 7 23 - 24 15
17.
Истанбулспор
 14 4 3 7 19 - 27 15
18.
Газиантеп
 16 3 4 9 17 - 49 13
19.
Умраниеспор
 15 2 4 9 17 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 15 11 2 2 35 - 8 35
2.
Фенербахче
 3:0 15 11 2 2 39 - 13 35
3.
Бешикташ
 15 7 5 3 25 - 17 26
4.
Коньяспор
 15 6 6 3 28 - 19 24
5.
Фатих Карагюмрюк
 15 5 6 4 36 - 27 21
6.
Истанбул Башакшехир
 15 5 5 5 20 - 17 20
7.
Адана Демирспор
 15 5 5 5 23 - 23 20
8.
Кайсериспор
 15 6 1 8 24 - 34 19
9.
Сивасспор
 0:3 16 6 1 9 22 - 27 19
10.
Анкарагюджю
 0:0 16 5 2 9 19 - 22 17
11.
Трабзонспор
 15 4 2 9 23 - 33 14
12.
Истанбулспор
 15 4 2 9 23 - 31 14
13.
Касымпаша
 0:0 15 3 4 8 11 - 23 13
14.
Антальяспор
 15 3 4 8 14 - 24 13
15.
Умраниеспор
 15 3 4 8 21 - 30 13
16.
Гиресунспор
 15 2 6 7 19 - 30 12
17.
Газиантеп
 14 3 3 8 14 - 35 12
18.
Аланьяспор
 15 2 4 9 21 - 34 10
19.
Хатайспор
 15 2 1 12 7 - 55 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 27 (5)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 19 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 18 (5)
Антальяспор Райт Хаджи 15 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Джилободжи Папи 1 9
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 9
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 8
Истанбул Башакшехир Текдемир Махмут 1 8
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сивасспор
Ничья
Фенербахче
62.00
4.05
3.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сивасспор 0:3 Фенербахче онлайн

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