Тур: 32. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
0:3
Перерыв
0'
0:1
22' ГолРосси Диего
0:2
45' ГолКадыоглу Ферди
45' Красная карточкаКавечи Ирфан
0:3
45' ГолКадыоглу Ферди
Ход матча
22'
0:1
45'
0:2
45'
45'
0:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 4
-
1 Угловые 0
-
5 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
58
Эрдал
Зия
37
Арслан
Хакан
24
Сайс
Самуэль
28
Перес
Луан
17
Кавечи
Ирфан
10
Гюлер
Арда
20
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Перес ЛуанЗащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гюлер АрдаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
- Нападающий
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
Сивасспор
Фенербахче
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 18 побед
35 матчей
22.9%
22.9%
54.2%
8 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
28.6%
45.7%
25.7%
10 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.1%
31.4%
51.5%
6 побед 11 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.39
1.06
Среднее время на гол
64
85
Всего голов
40
28
Голов в среднем за матч
2.35
1.56
Среднее время на гол
38
57
Всего голов
65
46
Голов в среднем за матч
1.86
1.31
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
48
68
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Градель Макс-Ален
|6 (4)
|0.19
|Ятабаре Мустафа
|6
|0.19
|Саба Диа
|5 (1)
|0.16
|Сайс Самуэль
|4 (2)
|0.13
|Ешильюрт Эрдоган
|3
|0.1
|Кайседо Хорди
|2
|0.06
|Кофи Исаак
|2
|0.06
|Джеймс Леке
|2
|0.06
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.06
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.03
|Харисис Харилаос
|1
|0.03
|Арслан Хакан
|1
|0.03
|Османпаша Джанер
|1
|0.03
|Ялчин Робин
|1
|0.03
|Чифтчи Угюр
|0
|0
|Гутас Димитрис
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|27 (12)
|0.9
|Бачуайи Миши
|10 (2)
|0.33
|Росси Диего
|4
|0.13
|Кавечи Ирфан
|4
|0.13
|Кинг Джошуа
|4
|0.13
|Педро Жоао
|4
|0.13
|Гюлер Арда
|4
|0.13
|Кадыоглу Ферди
|3
|0.1
|Креспо Мигель
|3
|0.1
|Зайц Миха
|2
|0.07
|Мор Эмре
|2
|0.07
|Салаи Аттила
|2
|0.07
|Энрике Густаво
|2
|0.07
|Дурсун Сердар
|1
|0.03
|Алиоски Эгзиян
|1
|0.03
|Бериша Мергим
|1
|0.03
|Линкольн II
|0
|0
|Виллиан Арао
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Градель Макс-Ален
|4
|1
|Ешильюрт Эрдоган
|4
|1
|Чифтчи Угюр
|4
|1
|Ялчин Робин
|5
|0
|Саба Диа
|4
|0
|Ятабаре Мустафа
|3
|0
|Арслан Хакан
|3
|0
|Эрдал Зия
|3
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|0
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Харисис Харилаос
|3
|0
|Кофи Исаак
|2
|0
|Гутас Димитрис
|2
|0
|Сайс Самуэль
|2
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|2
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|Камара Самба
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бачуайи Миши
|5
|1
|Креспо Мигель
|5
|1
|Кавечи Ирфан
|2
|2
|Салаи Аттила
|5
|0
|Кадыоглу Ферди
|5
|0
|Валенсия Эннер
|3
|1
|Осайи-Самуэль Брайт
|4
|0
|Мор Эмре
|4
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|4
|0
|Азиз Сердар
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Зайц Миха
|3
|0
|Педро Жоао
|1
|1
|Энрике Густаво
|2
|0
|Линкольн II
|2
|0
|Байиндыр Алтай
|2
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Дурсун Сердар
|1
|0
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Бериша Мергим
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Фенербахче
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
1
10
Волевые поражения
9
1
Сивасспор
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Фенербахче
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
22
9
Волевые поражения
13
39
Сивасспор
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Фенербахче
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
31% (9)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
17% (5)
38% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
23
19
Волевые поражения
22
40
Голы по времени матча
Забито
19
29
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
0
0%
4
14%
1-15
5
26%
2
7%
16-30
5
26%
3
10%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
5
26%
12
41%
76-90
Пропущено
15
14
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
13%
2
14%
1-15
5
33%
2
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
3
20%
5
36%
76-90
Забито
19
42
9 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 12
20 Не забивали 15
2
11%
3
7%
1-15
3
16%
8
19%
16-30
4
21%
8
19%
31-45
4
21%
5
12%
46-60
1
5%
6
14%
61-75
5
26%
12
29%
76-90
Пропущено
27
23
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
7
26%
1
4%
31-45
7
26%
3
13%
46-60
3
11%
8
35%
61-75
2
7%
7
30%
76-90
Забито
38
71
19 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 43
11 Забивали первыми 18
8 Не забивали 4
2
5%
7
10%
1-15
8
21%
10
14%
16-30
9
24%
11
15%
31-45
6
16%
9
13%
46-60
3
8%
10
14%
61-75
10
26%
24
34%
76-90
Пропущено
42
37
24 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 20
6
14%
2
5%
1-15
9
21%
6
16%
16-30
9
21%
1
3%
31-45
8
19%
5
14%
46-60
5
12%
11
30%
30%
61-75
5
12%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Антальяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Гиресунспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1
Хатайспор - Сивасспор 0:3 Сивасспор - Анкарагюджю 2:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 0:3 Сивасспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Караджабей 3:0 Кайсериспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Сивасспор 2:2 Сивасспор - Галатасарай 1:2
Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2
Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Фенербахче - Карагумрук 4:2 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 2:1 Газиантеп - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Фенербахче 1:2
Результаты матчей
Сивасспор
Фенербахче
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
5
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
6 раз 43%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:2
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:2
7 раз 24%
1:0
3 раза 10%
3:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
0
4 раза 14%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
5
4 раза 14%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
141
410
114
212
87
113
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
113
88
104
313
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
254
1218
218
525
1217
129
821
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|23
|4
|3
|70 - 23
|73
|2.
|3:0
|30
|21
|4
|5
|81 - 36
|67
|3.
|30
|18
|8
|4
|66 - 28
|62
|4.
|30
|16
|9
|5
|62 - 33
|57
|5.
|29
|14
|6
|9
|47 - 32
|48
|6.
|31
|11
|12
|8
|43 - 34
|45
|7.
|30
|14
|3
|13
|58 - 51
|45
|8.
|30
|13
|6
|11
|50 - 44
|45
|9.
|30
|10
|11
|9
|69 - 55
|41
|10.
|0:0
|31
|11
|5
|15
|40 - 43
|38
|11.
|31
|10
|8
|13
|49 - 55
|38
|12.
|0:3
|31
|10
|7
|14
|41 - 45
|37
|13.
|30
|10
|6
|14
|41 - 47
|36
|14.
|0:0
|31
|9
|7
|15
|37 - 51
|34
|15.
|29
|8
|5
|16
|42 - 58
|29
|16.
|29
|6
|9
|14
|42 - 54
|27
|17.
|30
|6
|7
|17
|31 - 84
|25
|18.
|30
|6
|5
|19
|19 - 98
|23
|19.
|30
|5
|8
|17
|38 - 55
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|35 - 15
|38
|2.
|15
|11
|4
|0
|39 - 10
|37
|3.
|15
|11
|3
|1
|41 - 11
|36
|4.
|3:0
|15
|10
|2
|3
|42 - 23
|32
|5.
|15
|9
|4
|2
|27 - 11
|31
|6.
|14
|9
|1
|4
|27 - 15
|28
|7.
|16
|8
|4
|4
|28 - 21
|28
|8.
|15
|8
|2
|5
|34 - 17
|26
|9.
|15
|7
|2
|6
|27 - 23
|23
|10.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|21 - 21
|21
|11.
|16
|5
|6
|5
|15 - 15
|21
|12.
|0:0
|16
|6
|3
|7
|26 - 28
|21
|13.
|15
|5
|5
|5
|33 - 28
|20
|14.
|0:3
|15
|4
|6
|5
|19 - 18
|18
|15.
|15
|4
|4
|7
|12 - 43
|16
|16.
|14
|4
|3
|7
|23 - 24
|15
|17.
|14
|4
|3
|7
|19 - 27
|15
|18.
|16
|3
|4
|9
|17 - 49
|13
|19.
|15
|2
|4
|9
|17 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|35 - 8
|35
|2.
|3:0
|15
|11
|2
|2
|39 - 13
|35
|3.
|15
|7
|5
|3
|25 - 17
|26
|4.
|15
|6
|6
|3
|28 - 19
|24
|5.
|15
|5
|6
|4
|36 - 27
|21
|6.
|15
|5
|5
|5
|20 - 17
|20
|7.
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|8.
|15
|6
|1
|8
|24 - 34
|19
|9.
|0:3
|16
|6
|1
|9
|22 - 27
|19
|10.
|0:0
|16
|5
|2
|9
|19 - 22
|17
|11.
|15
|4
|2
|9
|23 - 33
|14
|12.
|15
|4
|2
|9
|23 - 31
|14
|13.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|11 - 23
|13
|14.
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|15.
|15
|3
|4
|8
|21 - 30
|13
|16.
|15
|2
|6
|7
|19 - 30
|12
|17.
|14
|3
|3
|8
|14 - 35
|12
|18.
|15
|2
|4
|9
|21 - 34
|10
|19.
|15
|2
|1
|12
|7 - 55
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|27 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|19 (8)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|18 (5)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|15 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (7)
|Газиантеп
|Джилободжи Папи
|1 9
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 9
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Текдемир Махмут
|1 8