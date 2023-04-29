Marius Stefanescu пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Фарул

41' Rares Ispas из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Mihai Aioani из команды Фарул перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Фарул

37' Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Матч возобновлен

36' Папа Энрико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Балута Тудор пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

35' Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Кики Давид из команды Фарул своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Фарул идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Удар от ворот произведет Фарул

33' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

32' Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Фарул совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Тамаш Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

27' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

26' Грамени Константин получил желтую карточку от судьи

25' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Шафранко Павол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Фарул совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Кики Давид наказан за толчок Marius Stefanescu

22' Удар от ворот произведет Сепси

21' Фарул идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Луи Мунтяну бьет со штрафного в створ, но Roland Niczuly держит все под контролем

18' Ох, нехорошо это выглядит. Ларие Йонуц получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Луи Мунтяну навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Marius Stefanescu наказан за толчок Борза Себастьян

14' Фарул совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Матч возобновлен

13' Балута Тудор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Франсишку Жуниор получил желтую карточку от судьи

12' Франсишку Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Фарул совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Луи Мунтяну из команды Фарул в офсайде

8' Борза Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Сепси

7' Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

6' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Бэлаша Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Adrian Mazilu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Франсишку Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Фарул идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Фарул начинает с центра поля