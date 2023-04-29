Тур: 6. Стадион: Stadionul Sepsi. Главный судья: Петреску Раду
Ход матча
12'
Владение мячом
44
Бэлаша
Михай
27
Rares
Ispas
67
Папа
Энрико
13
Матей
Космин
99
Рондон
Марио
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
-
99 Рондон МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландНападающий
-
10 Ахабар АнассНападающий
- Нападающий
-
-
-
30 Akos Nistor
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Сырбу ДанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесНападающий
-
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
Сепси
Фарул
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
20
7
Голов в среднем за матч
2.22
0.78
Среднее время на гол
40
115
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.61
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
55
85
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Марио
|9 (2)
|0.25
|Тудорие Александру
|9
|0.25
|Матей Космин
|6 (4)
|0.17
|Шафранко Павол
|5
|0.14
|Штефэнеску Мариус
|4
|0.11
|Паун Николае
|4
|0.11
|Аганович Аднан
|2
|0.06
|Георге Ион
|2 (1)
|0.06
|Головфка Кэтэлин
|2
|0.06
|Чоботарю Денис
|2
|0.06
|Ахабар Анасс
|1
|0.03
|Думитреску Андрес
|1
|0.03
|Митря Богдан
|1
|0.03
|Тамаш Марк
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
Фарул
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|11 (3)
|0.31
|Грамени Константин
|6
|0.17
|Adrian Mazilu
|6
|0.17
|Питу Алекси
|5
|0.14
|Мунтяну Луис
|5
|0.14
|Морар Влад
|4 (1)
|0.11
|Балута Тудор
|3
|0.08
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0.08
|Артян Андрей
|3
|0.08
|Ларие Йонуц
|3 (3)
|0.08
|Борза Себастьян
|2
|0.06
|Сали Энес
|2
|0.06
|Петре Адриан
|2 (2)
|0.06
|Касап Карло
|1
|0.03
|Неделку Драгош
|1
|0.03
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0.03
|Кики Давид
|1
|0.03
|Попеску Михай
|1
|0.03
|Молдовяну Роберт
|1
|0.03
|Сырбу Дан
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|9
|3
|Ниняй Бранислав
|9
|1
|Аганович Аднан
|7
|0
|Бэлаша Михай
|5
|0
|Тудорие Александру
|5
|0
|Штефэнеску Мариус
|5
|0
|Думитреску Андрес
|5
|0
|Матей Космин
|4
|0
|Родригес Хонатан II
|4
|0
|Тамаш Марк
|2
|1
|Cristiano Bergodi
|2
|1
|Рондон Марио
|3
|0
|Франсишку Жуниор
|3
|0
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|Георге Ион
|3
|0
|Чоботарю Денис
|3
|0
|Митря Богдан
|2
|0
|Папа Энрико
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Razvan Catalin Began
|1
|0
Фарул
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|7
|1
|Алибек Денис
|8
|0
|Кики Давид
|6
|0
|Неделку Драгош
|6
|0
|Торже Андрей-Габриэль
|5
|0
|Сырбу Дан
|5
|0
|Балута Тудор
|4
|0
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Касап Карло
|3
|0
|Артян Андрей
|3
|0
|Мунтяну Луис
|3
|0
|Айоани Михай
|3
|0
|Грамени Константин
|3
|0
|Морар Влад
|2
|0
|Боли Кевин
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Mateus Criciuma
|2
|0
|Кориню Жереми
|0
|1
|Младен Себастьян
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Сали Энес
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
|Борза Себастьян
|1
|0
|Adrian Mazilu
|1
|0
|Gustavo Marins
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Фарул
6.3%
93.7%
1 победа 15 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
7
9
Сепси
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Фарул
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
19
38
Сепси
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (14)
40% (14)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Фарул
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
17% (6)
46% (16)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
34% (12)
43% (15)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
16
9
Волевые поражения
26
47
Голы по времени матча
Забито
29
23
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
2
7%
3
13%
1-15
7
24%
1
4%
16-30
3
10%
7
30%
31-45
6
21%
5
22%
46-60
5
17%
2
9%
61-75
6
21%
5
22%
76-90
Пропущено
19
23
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
2
11%
4
17%
1-15
4
21%
1
4%
16-30
5
26%
3
13%
31-45
4
21%
8
35%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
2
11%
4
17%
76-90
Забито
22
38
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 12
23 Не забивали 20
1
5%
4
11%
1-15
5
23%
9
24%
16-30
2
9%
5
13%
31-45
4
18%
9
24%
46-60
4
18%
2
5%
61-75
6
27%
9
24%
76-90
Пропущено
21
12
15 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
2
10%
2
17%
1-15
6
29%
1
8%
16-30
7
33%
1
8%
31-45
3
14%
6
50%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
2
10%
1
8%
76-90
Забито
51
61
20 В 1-м тайме 29
31 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 20
11 Не забивали 6
3
6%
7
11%
1-15
12
24%
10
16%
16-30
5
10%
12
20%
31-45
10
20%
14
23%
46-60
9
18%
4
7%
61-75
12
24%
14
23%
76-90
Пропущено
40
35
26 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 22
4
10%
6
17%
1-15
10
25%
2
6%
16-30
12
30%
4
11%
31-45
7
18%
14
40%
46-60
3
8%
4
11%
61-75
4
10%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0
Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Фарул - Сепси 2:1 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Фарул - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Миовени - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сепси - Богемианс 2:2 Габала - Сепси 2:2 Радомьяк Радом - Сепси 1:2
Фарул
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фарул - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Фарул 2:1 Фарул - Университатя Крайова 3:2 Рапид Бухарест - Фарул 1:1
ПАОК - Фарул 3:0 Фарул - Сепси 2:1 Фарул - Рапид Бухарест 2:1 Университатя Клуж - Фарул 2:0 Фарул - Сепси 2:0 УТА Арад - Фарул 0:1 Фарул - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Фарул 0:0 Фарул - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Фарул 2:3 Фарул - ЧФР Клуж 0:3 Черно Море - Фарул 1:0 Фарул - Арджеш 4:1 Волунтари - Фарул 1:1 Германнштадт - Фарул 4:0 Фарул - ЧФР Клуж 0:0
Результаты матчей
Сепси
Фарул
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
2:1
6 раз 33%
2:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
4
2 раза 11%
7
1 раз 6%
2
10 раз 56%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
1 раз 6%
8
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Точный счет
0:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:1
7 раз 20%
2:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 31%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
12 раз 34%
1
9 раз 26%
3
7 раз 20%
0
6 раз 17%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сепси
Фарул
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
153
99
144
315
414
315
117
117
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
143
512
611
215
413
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
296
1421
2015
530
827
530
134
233
134
134
134
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|43
|2.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|38
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|37
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|35
|5.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|31
|6.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|25
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|31
|2.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|31
|3.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|27
|4.
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|27
|5.
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|26
|6.
|5
|1
|4
|0
|9 - 7
|24
|7.
|6
|2
|0
|4
|4 - 6
|22
|8.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|20
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|18
|10.
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|41
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|33
|3.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|25
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|3.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|23
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|23
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|19
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|33
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|31
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|27
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|6.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|21
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|15
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|11
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|17 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|17
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Фарул
|Алибек Денис
|11 (7)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10