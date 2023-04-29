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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Сепси
0:0
Перерыв
Фарул
0'
12' Желтая карточка
Франсишку Жуниор
26' Желтая карточка
Грамени Константин

Ход матча

12'
Франсишку Жуниор
 
26'
 
Грамени Константин

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Фарул
4.50
3.40
3.55
Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
45
Чоботарю
Денис
44
Бэлаша
Михай
4
Тамаш
Марк
27
Rares
Ispas
22
Франсишку
Жуниор
67
Папа
Энрико
11
Штефэнеску
Мариус
13
Матей
Космин
99
Рондон
Марио
18
Шафранко
Павол
12
Айоани
Михай
3
Попеску
Михай
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
26
Adrian
Mazilu
6
Балута
Тудор
18
Артян
Андрей
24
Грамени
Константин
27
Борза
Себастьян
7
Алибек
Денис
9
Мунтяну
Луис
Сепси
Фарул

История личных встреч

Сепси
Фарул

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:1
С
2:0
С
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
LIE
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
Л1ГБ
0:3
Л1ГБ
3:3
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
Л1
3:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

2.22
0.78

Среднее время на гол

40
115

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.61
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

55
85

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 9 (2) 0.25
Тудорие Александру 9 0.25
Матей Космин 6 (4) 0.17
Шафранко Павол 5 0.14
Штефэнеску Мариус 4 0.11
Паун Николае 4 0.11
Аганович Аднан 2 0.06
Георге Ион 2 (1) 0.06
Головфка Кэтэлин 2 0.06
Чоботарю Денис 2 0.06
Ахабар Анасс 1 0.03
Думитреску Андрес 1 0.03
Митря Богдан 1 0.03
Тамаш Марк 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Бэлаша Михай 1 (1) 0.03
Бэрбуц Кристиан 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Димитров Радослав 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Фарул
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 11 (3) 0.31
Грамени Константин 6 0.17
Adrian Mazilu 6 0.17
Питу Алекси 5 0.14
Мунтяну Луис 5 0.14
Морар Влад 4 (1) 0.11
Балута Тудор 3 0.08
Торже Андрей-Габриэль 3 0.08
Артян Андрей 3 0.08
Ларие Йонуц 3 (3) 0.08
Борза Себастьян 2 0.06
Сали Энес 2 0.06
Петре Адриан 2 (2) 0.06
Касап Карло 1 0.03
Неделку Драгош 1 0.03
Дукуре Кевин Гробры 1 0.03
Кики Давид 1 0.03
Попеску Михай 1 0.03
Молдовяну Роберт 1 0.03
Сырбу Дан 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 9 3
Ниняй Бранислав 9 1
Аганович Аднан 7 0
Бэлаша Михай 5 0
Тудорие Александру 5 0
Штефэнеску Мариус 5 0
Думитреску Андрес 5 0
Матей Космин 4 0
Родригес Хонатан II 4 0
Тамаш Марк 2 1
Cristiano Bergodi 2 1
Рондон Марио 3 0
Франсишку Жуниор 3 0
Бэрбуц Кристиан 3 0
Георге Ион 3 0
Чоботарю Денис 3 0
Митря Богдан 2 0
Папа Энрико 2 0
Димитров Радослав 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Никзули Роланд 1 0
Razvan Catalin Began 1 0
Фарул
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 7 1
Алибек Денис 8 0
Кики Давид 6 0
Неделку Драгош 6 0
Торже Андрей-Габриэль 5 0
Сырбу Дан 5 0
Балута Тудор 4 0
Ларие Йонуц 3 0
Касап Карло 3 0
Артян Андрей 3 0
Мунтяну Луис 3 0
Айоани Михай 3 0
Грамени Константин 3 0
Морар Влад 2 0
Боли Кевин 2 0
Питу Алекси 2 0
Mateus Criciuma 2 0
Кориню Жереми 0 1
Младен Себастьян 1 0
Петре Адриан 1 0
Ион Роберт 1 0
Сали Энес 1 0
Георге Хаджи 1 0
Борза Себастьян 1 0
Adrian Mazilu 1 0
Gustavo Marins 1 0

Результаты матчей

Сепси
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Фарул
6.3%
93.7%
1 победа 15 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

7
9
Сепси
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Фарул
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

19
38
Сепси
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (14)
40% (14)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Фарул
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
17% (6)
46% (16)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
34% (12)
43% (15)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

26
47

Голы по времени матча

Забито

29
23
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
2
7%
3
13%
1-15
7
24%
1
4%
16-30
3
10%
7
30%
31-45
6
21%
5
22%
46-60
5
17%
2
9%
61-75
6
21%
5
22%
76-90

Пропущено

19
23
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
2
11%
4
17%
1-15
4
21%
1
4%
16-30
5
26%
3
13%
31-45
4
21%
8
35%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
2
11%
4
17%
76-90

Забито

22
38
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 12
23 Не забивали 20
1
5%
4
11%
1-15
5
23%
9
24%
16-30
2
9%
5
13%
31-45
4
18%
9
24%
46-60
4
18%
2
5%
61-75
6
27%
9
24%
76-90

Пропущено

21
12
15 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
2
10%
2
17%
1-15
6
29%
1
8%
16-30
7
33%
1
8%
31-45
3
14%
6
50%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
2
10%
1
8%
76-90

Забито

51
61
20 В 1-м тайме 29
31 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 20
11 Не забивали 6
3
6%
7
11%
1-15
12
24%
10
16%
16-30
5
10%
12
20%
31-45
10
20%
14
23%
46-60
9
18%
4
7%
61-75
12
24%
14
23%
76-90

Пропущено

40
35
26 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 22
4
10%
6
17%
1-15
10
25%
2
6%
16-30
12
30%
4
11%
31-45
7
18%
14
40%
46-60
3
8%
4
11%
61-75
4
10%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0
Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Фарул - Сепси 2:1 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Фарул - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Миовени - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сепси - Богемианс 2:2 Габала - Сепси 2:2 Радомьяк Радом - Сепси 1:2
Фарул
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фарул - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Фарул 2:1 Фарул - Университатя Крайова 3:2 Рапид Бухарест - Фарул 1:1
ПАОК - Фарул 3:0 Фарул - Сепси 2:1 Фарул - Рапид Бухарест 2:1 Университатя Клуж - Фарул 2:0 Фарул - Сепси 2:0 УТА Арад - Фарул 0:1 Фарул - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Фарул 0:0 Фарул - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Фарул 2:3 Фарул - ЧФР Клуж 0:3 Черно Море - Фарул 1:0 Фарул - Арджеш 4:1 Волунтари - Фарул 1:1 Германнштадт - Фарул 4:0 Фарул - ЧФР Клуж 0:0

Результаты матчей

Сепси
Фарул

Точный счет

0:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
2:1
6 раз 33%
2:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
4
2 раза 11%
7
1 раз 6%
2
10 раз 56%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
1 раз 6%
8
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%

Точный счет

0:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:1
7 раз 20%
2:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 31%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
12 раз 34%
1
9 раз 26%
3
7 раз 20%
0
6 раз 17%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сепси
Фарул

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
3
9
9
1.5
14
4
3
15
2.5
4
14
3
15
3.5
1
17
1
17
4.5
1
17
1
17
5.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
3
5
12
1.5
6
11
2
15
2.5
4
13
2
15
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
29
6
14
21
1.5
20
15
5
30
2.5
8
27
5
30
3.5
1
34
2
33
4.5
1
34
1
34
5.5
1
34

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 0:0 6 3 2 1 8 - 6 43
2.
ЧФР Клуж
 5 1 3 1 6 - 6 38
3.
Стяуа
 5 2 2 1 6 - 5 37
4.
Университатя Крайова
 5 2 2 1 9 - 7 35
5.
Рапид Бухарест
 5 1 2 2 5 - 8 31
6.
Сепси
 0:0 6 1 1 4 6 - 8 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 6 4 1 1 7 - 4 31
2.
У Крайова 1948
 6 3 2 1 10 - 5 31
3.
Германнштадт
 5 3 2 0 8 - 4 27
4.
Ботошани
 6 3 2 1 5 - 2 27
5.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 6 - 5 26
6.
Волунтари
 5 1 4 0 9 - 7 24
7.
Киндия Тырговиште
 6 2 0 4 4 - 6 22
8.
Арджеш
 6 2 0 4 4 - 7 20
9.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 6 18
10.
Миовени
 6 0 0 6 0 - 11 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 0:0 3 3 0 0 6 - 3 41
2.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 33
3.
Сепси
 0:0 4 1 1 2 4 - 4 25
4.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Рапид Бухарест
 2 1 1 0 2 - 1 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
3.
Ботошани
 3 2 1 0 2 - 0 23
4.
Университатя Клуж
 3 2 0 1 4 - 3 23
5.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 20
6.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 3 - 3 19
7.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Волунтари
 3 0 3 0 4 - 4 3
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2 0 1 1 1 - 2 33
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 5 31
3.
Рапид Бухарест
 3 0 1 2 3 - 7 27
4.
Стяуа
 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Фарул
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
6.
Сепси
 0:0 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 2 1 1 0 5 - 3 21
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 4 15
4.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 6 11
5.
Германнштадт
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
У Крайова 1948
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Ботошани
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Университатя Клуж
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 17 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 17
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Фарул Алибек Денис 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    52'
    Судья сигнализирует, что Борза Себастьян из команды Фарул поставил подножку. Пострадал Marius Stefanescu
  • 52'
    Кики Давид ослабляет давление, выбив мяч.
  • 52'
    Marius Stefanescu пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем
  • 52'
    Шафранко Павол создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 50'
    Контроль мяча: Сепси: 45%, Фарул: 55%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Попеску Михай из команды Фарул поставил подножку. Пострадал Рондон Марио
  • 48'
    Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 48'
    Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: Сепси: 46%, Фарул: 54%.
  • Офсайд
    49'
    Луи Мунтяну из команды Фарул в офсайде
  • 48'
    Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 48'
    Фарул контролирует мяч.
  • 47'
    Фарул совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • 46'
      Фарул пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Фарул
    • 46'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 45'
      Шанс! Шафранко Павол из команды Сепси пробил головой, но мимо
    • 45'
      Marius Stefanescu из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Борза Себастьян успешно блокирует удар.
    • 45'
      Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Рондон Марио из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Сепси: 45%, Фарул: 55%.
    • Офсайд
      44'
      Алибек Денис из команды Фарул в офсайде
    • 43'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Попеску Михай из команды Фарул поставил подножку. Пострадал Рондон Марио
    • 43'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Удар от ворот произведет Фарул
    • 41'
      Шанс! Бэлаша Михай из команды Сепси пробил головой, но мимо
    • 41'
      Rares Ispas из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Сепси: 44%, Фарул: 56%.
    • 40'
      Mihai Aioani из команды Фарул перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      40'
      Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Борза Себастьян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Удар от ворот произведет Фарул
    • 38'
      Кики Давид выиграл воздушное противоборство у Шафранко Павол.
    • 37'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      36'
      Папа Энрико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Балута Тудор пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем
    • 35'
      Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Кики Давид из команды Фарул своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Сепси: 47%, Фарул: 53%.
    • 34'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Франсишку Жуниор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Фарул идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Фарул
    • 33'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 33'
      Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Бэлаша Михай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Фарул пытается что-то создать.
    • 31'
      Фарул совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Тамаш Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Фарул контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Сепси: 47%, Фарул: 53%.
    • Офсайд
      29'
      Алибек Денис из команды Фарул в офсайде
    • 29'
      Фарул пытается что-то создать.
    • 28'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 27'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Тамаш Марк из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Луи Мунтяну
    • Желтая карточка
      26'
      Грамени Константин получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      26'
      Безумный фол. Грамени Константин грубо играет против соперника. Пострадал Матей Космин
    • Фол, нарушение
      25'
      Adrian Mazilu наказан за толчок Rares Ispas
    • 25'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Сепси: 46%, Фарул: 54%.
    • 24'
      Шафранко Павол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Фарул совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      23'
      Кики Давид наказан за толчок Marius Stefanescu
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Матей Космин из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Артян Андрей
    • 22'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Папа Энрико из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Алибек Денис
    • 21'
      Фарул идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      20'
      Рондон Марио наказан за толчок Кики Давид
    • 20'
      Контроль мяча: Сепси: 49%, Фарул: 51%.
    • 19'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      19'
      Ларие Йонуц возвращается на поле.
    • 19'
      Луи Мунтяну бьет со штрафного в створ, но Roland Niczuly держит все под контролем
    • Травма, повреждение
      18'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ларие Йонуц получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Фол, нарушение
      18'
      Рондон Марио из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Ларие Йонуц пострадал.
    • 17'
      Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      17'
      Луи Мунтяну навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Бэлаша Михай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Фарул пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      16'
      Marius Stefanescu наказан за толчок Борза Себастьян
    • 16'
      Попеску Михай из команды Фарул перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Сепси: 45%, Фарул: 55%.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Борза Себастьян из команды Фарул поставил подножку. Пострадал Marius Stefanescu
    • 14'
      Фарул совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      13'
      Балута Тудор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Желтая карточка
      12'
      Франсишку Жуниор получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      12'
      Безумный фол. Франсишку Жуниор грубо играет против соперника. Пострадал Балута Тудор
    • 12'
      Франсишку Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Фарул совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Сепси контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Сепси: 44%, Фарул: 56%.
    • 10'
      Матей Космин успешно блокирует удар.
    • 9'
      Борза Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Тамаш Марк из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Офсайд
      8'
      Луи Мунтяну из команды Фарул в офсайде
    • 8'
      Фарул начинает контратаку
    • 8'
      Борза Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 7'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Фарул пытается что-то создать.
    • 7'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Фарул контролирует мяч.
    • 7'
      Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе
    • 6'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Фарул пытается что-то создать.
    • 6'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 5'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Сепси: 47%, Фарул: 53%.
    • Офсайд
      4'
      Борза Себастьян из команды Фарул в офсайде
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Артян Андрей из команды Фарул поставил подножку. Пострадал Матей Космин
    • 3'
      Бэлаша Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Фарул пытается что-то создать.
    • 3'
      Грамени Константин из команды Фарул перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 3'
      Adrian Mazilu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Балута Тудор из команды Фарул поставил подножку. Пострадал Франсишку Жуниор
    • 1'
      Сепси контролирует мяч.
    • 1'
      Франсишку Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Фарул идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Фарул начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Сепси
    Ничья
    Фарул
    4.50
    3.40
    3.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сепси 0:0 Фарул онлайн

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    Сепси
    Фарул
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