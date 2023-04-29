Тур: 6. Стадион: Stadionul Sepsi. Главный судья: Петреску Раду
0'
12' Желтая карточкаФрансишку Жуниор
26' Желтая карточкаГрамени Константин
67' Желтая карточкаТамаш Марк
0:1
73' ГолБорза Себастьян
79' Желтая карточкаБалута Тудор
86' Желтая карточкаRares Ispas
1:1
89' ГолШтефэнеску Мариус
90' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
90'+5
Ход матча
12'
67'
73'
0:1
79'
86'
89'
Владение мячом
44
Бэлаша
Михай
27
Rares
Ispas
67
Папа
Энрико
13
Матей
Космин
99
Рондон
Марио
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
-
99 Рондон МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландНападающий
-
10 Ахабар АнассНападающий
- Нападающий
-
-
-
30 Akos Nistor
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Сырбу ДанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесНападающий
-
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
Сепси
Фарул
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
20
7
Голов в среднем за матч
2.22
0.78
Среднее время на гол
40
115
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.61
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
55
85
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Марио
|9 (2)
|0.25
|Тудорие Александру
|9
|0.25
|Матей Космин
|6 (4)
|0.17
|Штефэнеску Мариус
|5
|0.14
|Шафранко Павол
|5
|0.14
|Паун Николае
|4
|0.11
|Аганович Аднан
|2
|0.06
|Георге Ион
|2 (1)
|0.06
|Головфка Кэтэлин
|2
|0.06
|Чоботарю Денис
|2
|0.06
|Ахабар Анасс
|1
|0.03
|Думитреску Андрес
|1
|0.03
|Митря Богдан
|1
|0.03
|Тамаш Марк
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
Фарул
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|11 (3)
|0.31
|Грамени Константин
|6
|0.17
|Adrian Mazilu
|6
|0.17
|Питу Алекси
|5
|0.14
|Мунтяну Луис
|5
|0.14
|Морар Влад
|4 (1)
|0.11
|Балута Тудор
|3
|0.08
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0.08
|Артян Андрей
|3
|0.08
|Борза Себастьян
|3
|0.08
|Ларие Йонуц
|3 (3)
|0.08
|Сали Энес
|2
|0.06
|Петре Адриан
|2 (2)
|0.06
|Касап Карло
|1
|0.03
|Неделку Драгош
|1
|0.03
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0.03
|Кики Давид
|1
|0.03
|Попеску Михай
|1
|0.03
|Молдовяну Роберт
|1
|0.03
|Сырбу Дан
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|9
|3
|Ниняй Бранислав
|9
|1
|Аганович Аднан
|7
|0
|Штефэнеску Мариус
|6
|0
|Бэлаша Михай
|5
|0
|Тудорие Александру
|5
|0
|Думитреску Андрес
|5
|0
|Тамаш Марк
|3
|1
|Матей Космин
|4
|0
|Родригес Хонатан II
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|2
|1
|Рондон Марио
|3
|0
|Франсишку Жуниор
|3
|0
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|Георге Ион
|3
|0
|Чоботарю Денис
|3
|0
|Митря Богдан
|2
|0
|Папа Энрико
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Razvan Catalin Began
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
Фарул
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|7
|1
|Алибек Денис
|8
|0
|Кики Давид
|6
|0
|Неделку Драгош
|6
|0
|Торже Андрей-Габриэль
|5
|0
|Балута Тудор
|5
|0
|Сырбу Дан
|5
|0
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Касап Карло
|3
|0
|Артян Андрей
|3
|0
|Мунтяну Луис
|3
|0
|Айоани Михай
|3
|0
|Грамени Константин
|3
|0
|Морар Влад
|2
|0
|Боли Кевин
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Mateus Criciuma
|2
|0
|Кориню Жереми
|0
|1
|Младен Себастьян
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Сали Энес
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
|Борза Себастьян
|1
|0
|Adrian Mazilu
|1
|0
|Gustavo Marins
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Фарул
6.3%
93.7%
1 победа 15 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
8
10
Сепси
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Фарул
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
19
38
Сепси
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (14)
42% (15)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)
Фарул
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
17% (6)
47% (17)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
36% (13)
42% (15)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
16
9
Волевые поражения
27
48
Голы по времени матча
Забито
30
24
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
23 Не забивали 21
2
7%
3
13%
1-15
7
23%
1
4%
16-30
3
10%
7
29%
29%
31-45
6
20%
5
21%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
7
23%
5
21%
76-90
Пропущено
20
24
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
2
10%
4
17%
1-15
4
20%
1
4%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
4
20%
8
33%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
2
10%
5
21%
76-90
Забито
22
38
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 12
24 Не забивали 21
1
5%
4
11%
1-15
5
23%
9
24%
16-30
2
9%
5
13%
31-45
4
18%
9
24%
46-60
4
18%
2
5%
61-75
6
27%
9
24%
76-90
Пропущено
21
12
15 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
2
10%
2
17%
1-15
6
29%
1
8%
16-30
7
33%
1
8%
31-45
3
14%
6
50%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
2
10%
1
8%
76-90
Забито
52
62
20 В 1-м тайме 29
32 Во 2-м тайме 33
18 Забивали первыми 21
11 Не забивали 6
3
6%
7
11%
1-15
12
23%
10
16%
16-30
5
10%
12
19%
31-45
10
19%
14
23%
46-60
9
17%
5
8%
61-75
13
25%
14
23%
76-90
Пропущено
41
36
26 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 12
28 Не пропускали 23
4
10%
6
17%
1-15
10
24%
2
6%
16-30
12
29%
29%
4
11%
31-45
7
17%
14
39%
46-60
4
10%
4
11%
61-75
4
10%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0
Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Фарул - Сепси 2:1 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Фарул - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Миовени - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сепси - Богемианс 2:2 Габала - Сепси 2:2 Радомьяк Радом - Сепси 1:2
Фарул
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фарул - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Фарул 2:1 Фарул - Университатя Крайова 3:2 Рапид Бухарест - Фарул 1:1
ПАОК - Фарул 3:0 Фарул - Сепси 2:1 Фарул - Рапид Бухарест 2:1 Университатя Клуж - Фарул 2:0 Фарул - Сепси 2:0 УТА Арад - Фарул 0:1 Фарул - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Фарул 0:0 Фарул - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Фарул 2:3 Фарул - ЧФР Клуж 0:3 Черно Море - Фарул 1:0 Фарул - Арджеш 4:1 Волунтари - Фарул 1:1 Германнштадт - Фарул 4:0 Фарул - ЧФР Клуж 0:0
Результаты матчей
Сепси
Фарул
Точный счет
0:1
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
2:1
6 раз 33%
2:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
4
2 раза 11%
7
1 раз 5%
2
10 раз 56%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
1 раз 6%
8
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 50%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
Точный счет
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:1
6 раз 17%
2:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 33%
0
10 раз 28%
2
9 раз 25%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
12 раз 33%
1
10 раз 28%
3
7 раз 19%
0
6 раз 17%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сепси
Фарул
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
153
910
144
316
414
316
117
118
117
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
153
512
612
215
414
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2610
Больше Меньше
306
1422
2016
531
828
531
135
234
135
135
135
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|43
|2.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|38
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|37
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|35
|5.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|31
|6.
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|25
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|31
|2.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|31
|3.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|27
|4.
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|27
|5.
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|26
|6.
|5
|1
|4
|0
|9 - 7
|24
|7.
|6
|2
|0
|4
|4 - 6
|22
|8.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|20
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|18
|10.
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|41
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|33
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|3.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|23
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|23
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|19
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|33
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|31
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|27
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|21
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|15
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|11
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|17 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|17
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Фарул
|Алибек Денис
|11 (7)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10