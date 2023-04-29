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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Сепси
1:1
Конец матча
Фарул
0'
12' Желтая карточка
Франсишку Жуниор
26' Желтая карточка
Грамени Константин
67' Желтая карточка
Тамаш Марк
0:1
73' Гол
Борза Себастьян
79' Желтая карточка
Балута Тудор
86' Желтая карточка
Rares Ispas
1:1
89' Гол
Штефэнеску Мариус
90' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
90'+5
33
Никзули
Роланд
45
Чоботарю
Денис
44
Бэлаша
Михай
4
Тамаш
Марк
27
Rares
Ispas
22
Франсишку
Жуниор
67
Папа
Энрико
11
Штефэнеску
Мариус
13
Матей
Космин
99
Рондон
Марио
18
Шафранко
Павол
12
Айоани
Михай
3
Попеску
Михай
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
26
Adrian
Mazilu
6
Балута
Тудор
18
Артян
Андрей
24
Грамени
Константин
27
Борза
Себастьян
7
Алибек
Денис
9
Мунтяну
Луис
Сепси
Фарул

История личных встреч

Сепси
Фарул

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:1
С
2:0
С
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
LIE
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
Л1ГБ
0:3
Л1ГБ
3:3
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
Л1
3:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

2.22
0.78

Среднее время на гол

40
115

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.61
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

55
85

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 9 (2) 0.25
Тудорие Александру 9 0.25
Матей Космин 6 (4) 0.17
Штефэнеску Мариус 5 0.14
Шафранко Павол 5 0.14
Паун Николае 4 0.11
Аганович Аднан 2 0.06
Георге Ион 2 (1) 0.06
Головфка Кэтэлин 2 0.06
Чоботарю Денис 2 0.06
Ахабар Анасс 1 0.03
Думитреску Андрес 1 0.03
Митря Богдан 1 0.03
Тамаш Марк 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Бэлаша Михай 1 (1) 0.03
Бэрбуц Кристиан 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Димитров Радослав 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Фарул
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 11 (3) 0.31
Грамени Константин 6 0.17
Adrian Mazilu 6 0.17
Питу Алекси 5 0.14
Мунтяну Луис 5 0.14
Морар Влад 4 (1) 0.11
Балута Тудор 3 0.08
Торже Андрей-Габриэль 3 0.08
Артян Андрей 3 0.08
Борза Себастьян 3 0.08
Ларие Йонуц 3 (3) 0.08
Сали Энес 2 0.06
Петре Адриан 2 (2) 0.06
Касап Карло 1 0.03
Неделку Драгош 1 0.03
Дукуре Кевин Гробры 1 0.03
Кики Давид 1 0.03
Попеску Михай 1 0.03
Молдовяну Роберт 1 0.03
Сырбу Дан 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 9 3
Ниняй Бранислав 9 1
Аганович Аднан 7 0
Штефэнеску Мариус 6 0
Бэлаша Михай 5 0
Тудорие Александру 5 0
Думитреску Андрес 5 0
Тамаш Марк 3 1
Матей Космин 4 0
Родригес Хонатан II 4 0
Cristiano Bergodi 2 1
Рондон Марио 3 0
Франсишку Жуниор 3 0
Бэрбуц Кристиан 3 0
Георге Ион 3 0
Чоботарю Денис 3 0
Митря Богдан 2 0
Папа Энрико 2 0
Димитров Радослав 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Никзули Роланд 1 0
Razvan Catalin Began 1 0
Rares Ispas 1 0
Фарул
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 7 1
Алибек Денис 8 0
Кики Давид 6 0
Неделку Драгош 6 0
Торже Андрей-Габриэль 5 0
Балута Тудор 5 0
Сырбу Дан 5 0
Ларие Йонуц 3 0
Касап Карло 3 0
Артян Андрей 3 0
Мунтяну Луис 3 0
Айоани Михай 3 0
Грамени Константин 3 0
Морар Влад 2 0
Боли Кевин 2 0
Питу Алекси 2 0
Mateus Criciuma 2 0
Кориню Жереми 0 1
Младен Себастьян 1 0
Петре Адриан 1 0
Ион Роберт 1 0
Сали Энес 1 0
Георге Хаджи 1 0
Борза Себастьян 1 0
Adrian Mazilu 1 0
Gustavo Marins 1 0

Результаты матчей

Сепси
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Фарул
6.3%
93.7%
1 победа 15 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

8
10
Сепси
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Фарул
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

19
38
Сепси
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (14)
42% (15)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)
Фарул
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
17% (6)
47% (17)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
36% (13)
42% (15)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

27
48

Голы по времени матча

Забито

30
24
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
23 Не забивали 21
2
7%
3
13%
1-15
7
23%
1
4%
16-30
3
10%
7
29%
29%
31-45
6
20%
5
21%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
7
23%
5
21%
76-90

Пропущено

20
24
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
2
10%
4
17%
1-15
4
20%
1
4%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
4
20%
8
33%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
2
10%
5
21%
76-90

Забито

22
38
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 12
24 Не забивали 21
1
5%
4
11%
1-15
5
23%
9
24%
16-30
2
9%
5
13%
31-45
4
18%
9
24%
46-60
4
18%
2
5%
61-75
6
27%
9
24%
76-90

Пропущено

21
12
15 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
2
10%
2
17%
1-15
6
29%
1
8%
16-30
7
33%
1
8%
31-45
3
14%
6
50%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
2
10%
1
8%
76-90

Забито

52
62
20 В 1-м тайме 29
32 Во 2-м тайме 33
18 Забивали первыми 21
11 Не забивали 6
3
6%
7
11%
1-15
12
23%
10
16%
16-30
5
10%
12
19%
31-45
10
19%
14
23%
46-60
9
17%
5
8%
61-75
13
25%
14
23%
76-90

Пропущено

41
36
26 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 12
28 Не пропускали 23
4
10%
6
17%
1-15
10
24%
2
6%
16-30
12
29%
29%
4
11%
31-45
7
17%
14
39%
46-60
4
10%
4
11%
61-75
4
10%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0
Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Фарул - Сепси 2:1 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Фарул - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Миовени - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сепси - Богемианс 2:2 Габала - Сепси 2:2 Радомьяк Радом - Сепси 1:2
Фарул
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фарул - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Фарул 2:1 Фарул - Университатя Крайова 3:2 Рапид Бухарест - Фарул 1:1
ПАОК - Фарул 3:0 Фарул - Сепси 2:1 Фарул - Рапид Бухарест 2:1 Университатя Клуж - Фарул 2:0 Фарул - Сепси 2:0 УТА Арад - Фарул 0:1 Фарул - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Фарул 0:0 Фарул - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Фарул 2:3 Фарул - ЧФР Клуж 0:3 Черно Море - Фарул 1:0 Фарул - Арджеш 4:1 Волунтари - Фарул 1:1 Германнштадт - Фарул 4:0 Фарул - ЧФР Клуж 0:0

Результаты матчей

Сепси
Фарул

Точный счет

0:1
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
2:1
6 раз 33%
2:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
4
2 раза 11%
7
1 раз 5%
2
10 раз 56%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
1 раз 6%
8
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 50%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%

Точный счет

0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:1
6 раз 17%
2:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 33%
0
10 раз 28%
2
9 раз 25%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
12 раз 33%
1
10 раз 28%
3
7 раз 19%
0
6 раз 17%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сепси
Фарул

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
15
3
9
10
1.5
14
4
3
16
2.5
4
14
3
16
3.5
1
17
1
18
4.5
1
17
1
18
5.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
3
5
12
1.5
6
12
2
15
2.5
4
14
2
15
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
10
0.5
Больше Меньше
30
6
14
22
1.5
20
16
5
31
2.5
8
28
5
31
3.5
1
35
2
34
4.5
1
35
1
35
5.5
1
35

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 6 3 2 1 9 - 7 43
2.
ЧФР Клуж
 5 1 3 1 6 - 6 38
3.
Стяуа
 5 2 2 1 6 - 5 37
4.
Университатя Крайова
 5 2 2 1 9 - 7 35
5.
Рапид Бухарест
 5 1 2 2 5 - 8 31
6.
Сепси
 6 1 1 4 7 - 9 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 6 4 1 1 7 - 4 31
2.
У Крайова 1948
 6 3 2 1 10 - 5 31
3.
Германнштадт
 5 3 2 0 8 - 4 27
4.
Ботошани
 6 3 2 1 5 - 2 27
5.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 6 - 5 26
6.
Волунтари
 5 1 4 0 9 - 7 24
7.
Киндия Тырговиште
 6 2 0 4 4 - 6 22
8.
Арджеш
 6 2 0 4 4 - 7 20
9.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 6 18
10.
Миовени
 6 0 0 6 0 - 11 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 3 3 0 0 6 - 3 41
2.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 33
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Рапид Бухарест
 2 1 1 0 2 - 1 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
3.
Ботошани
 3 2 1 0 2 - 0 23
4.
Университатя Клуж
 3 2 0 1 4 - 3 23
5.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 20
6.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 3 - 3 19
7.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Волунтари
 3 0 3 0 4 - 4 3
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2 0 1 1 1 - 2 33
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 5 31
3.
Рапид Бухарест
 3 0 1 2 3 - 7 27
4.
Стяуа
 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Фарул
 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 2 1 1 0 5 - 3 21
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 4 15
4.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 6 11
5.
Германнштадт
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
У Крайова 1948
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Ботошани
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Университатя Клуж
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 17 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 17
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Фарул Алибек Денис 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Сепси: 48%, Фарул: 52%.
  • Фол, нарушение
    94'
    Nicolas Popescu наказан за толчок Бэлаша Михай
  • 94'
    Фарул контролирует мяч.
  • Офсайд
    93'
    Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде
  • 93'
    Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Сепси начинает контратаку
  • 92'
    Паун Николае из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    92'
    Алибек Денис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Фарул
  • 92'
    Тактическая замена. Матей Космин уходит с поля и его заменяет Ниняй Бранислав
  • 92'
    Оооо... вот это был удар! Матей Космин должен был забить с этой позиции.
  • 92'
    Матей Космин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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    • 91'
      Чоботарю Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Фарул пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      90'
      Marius Stefanescu снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
    • 90'
      Контроль мяча: Сепси: 48%, Фарул: 52%.
    • Описание гола
      89'
      Г О О О О Л - Marius Stefanescu забивает ударом с левой ноги!
    • 89'
      Команда Фарул довольна результатом к этому моменту.
    • 88'
      Сепси контролирует мяч.
    • 87'
      Фарул совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Тактическая замена. Луи Мунтяну уходит с поля и его заменяет Nicolas Popescu
    • 87'
      Mihai Aioani из команды Фарул перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      86'
      Рефери не любит споров - именно за это Rares Ispas сейчас получил желтую
    • 86'
      Roland Niczuly делает важнейший сейв!
    • Офсайд
      86'
      Кики Давид из команды Фарул в офсайде
    • 86'
      Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 85'
      Контроль мяча: Сепси: 47%, Фарул: 53%.
    • 85'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      85'
      Луи Мунтяну из команды Фарул разыграл угловой с левого угла.
    • 84'
      Roland Niczuly делает важнейший сейв!
    • 84'
      Хорошую попытку сделал Луи Мунтяну. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 84'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Фарул пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      82'
      Судья сигнализирует, что Шафранко Павол из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Ларие Йонуц
    • 81'
      Тактическая замена. Балута Тудор уходит с поля и его заменяет Боли Кевин
    • Фол, нарушение
      81'
      Судья сигнализирует, что Алибек Денис из команды Фарул поставил подножку. Пострадал Бэлаша Михай
    • 81'
      Удар от ворот произведет Фарул
    • 80'
      Тактическая замена. Папа Энрико уходит с поля и его заменяет Родригес Хонатан II
    • 80'
      Тудорие Александру нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 80'
      Marius Stefanescu из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 80'
      Контроль мяча: Сепси: 47%, Фарул: 53%.
    • Желтая карточка
      79'
      Рефери не любит споров - именно за это Балута Тудор сейчас получил желтую
    • Фол, нарушение
      79'
      Ларие Йонуц из команды Фарул заходит слишком далеко, он валит Тудорие Александру.
    • 79'
      Папа Энрико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      79'
      Судья сигнализирует, что Rares Ispas из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Mateus Criciuma
    • 78'
      Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе
    • 78'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 77'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 77'
      Хорошую попытку сделал Тудорие Александру. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 77'
      Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 77'
      Тактическая замена. Рондон Марио уходит с поля и его заменяет Тудорие Александру
    • 77'
      Тактическая замена. Франсишку Жуниор уходит с поля и его заменяет Паун Николае
    • Офсайд
      76'
      Алибек Денис из команды Фарул в офсайде
    • 76'
      Фарул пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      75'
      Алибек Денис из команды Фарул опасно и грубо сыграл. Тамаш Марк пострадал.
    • 75'
      Контроль мяча: Сепси: 46%, Фарул: 54%.
    • 74'
      Тактическая замена. Борза Себастьян уходит с поля и его заменяет Неделку Драгош
    • 74'
      Тактическая замена. Грамени Константин уходит с поля и его заменяет Касап Карло
    • 74'
      Тактическая замена. Adrian Mazilu уходит с поля и его заменяет Mateus Criciuma
    • 74'
      Алибек Денис сделал ключевой пас для гола!
    • 73'
      Луи Мунтяну сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      73'
      Г О О О О О Л - Борза Себастьян из команды Фарул легко посылает мяч в пустые ворота левой! Борза Себастьян легко с этим справился!
    • 73'
      Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 73'
      Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 72'
      Фарул контролирует мяч.
    • 71'
      Удар от ворот произведет Фарул
    • 71'
      Шанс! Папа Энрико из команды Сепси пробил головой, но мимо
    • 71'
      Rares Ispas из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 70'
      Контроль мяча: Сепси: 46%, Фарул: 54%.
    • 69'
      Фарул пытается что-то создать.
    • 69'
      Rares Ispas из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 68'
      Луи Мунтяну не смог попасть в створ ударом издали
    • 68'
      Алибек Денис пробил со штрафного прямо в стенку
    • Желтая карточка
      67'
      Тамаш Марк получает желтую карточку за игру рукой
    • Фол, нарушение
      67'
      Тамаш Марк задерживает мяч рукой
    • 67'
      Фарул начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      67'
      Чоботарю Денис наказан за толчок Кики Давид
    • Офсайд
      66'
      Луи Мунтяну из команды Фарул в офсайде
    • 66'
      Фарул идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 65'
      Контроль мяча: Сепси: 47%, Фарул: 53%.
    • 65'
      Фарул совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Офсайд
      64'
      Борза Себастьян из команды Фарул в офсайде
    • 64'
      Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      63'
      Судья сигнализирует, что Чоботарю Денис из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Луи Мунтяну
    • Фол, нарушение
      63'
      Судья сигнализирует, что Рондон Марио из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Алибек Денис
    • 62'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      61'
      Судья сигнализирует, что Алибек Денис из команды Фарул поставил подножку. Пострадал Папа Энрико
    • Фол, нарушение
      61'
      Тамаш Марк наказан за толчок Алибек Денис
    • 60'
      Контроль мяча: Сепси: 47%, Фарул: 53%.
    • Фол, нарушение
      60'
      Судья сигнализирует, что Алибек Денис из команды Фарул поставил подножку. Пострадал Тамаш Марк
    • 59'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Удар от ворот произведет Фарул
    • 59'
      Marius Stefanescu из команды Сепси не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 59'
      Рондон Марио из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Травма, повреждение
      58'
      Папа Энрико возвращается на поле.
    • Травма, повреждение
      58'
      Балута Тудор возвращается на поле.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 58'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      58'
      Ох, нехорошо это выглядит. Папа Энрико получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      58'
      Ох, нехорошо это выглядит. Балута Тудор получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      58'
      Папа Энрико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      57'
      Балута Тудор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 57'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 56'
      Marius Stefanescu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Adrian Mazilu нанес удар в каркас ворот!
    • 56'
      Фарул идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 56'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Фарул контролирует мяч.
    • 55'
      Балута Тудор из команды Фарул перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Контроль мяча: Сепси: 47%, Фарул: 53%.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Фарул
    • 54'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Удар от ворот произведет Фарул
    • 53'
      Шанс! Тамаш Марк из команды Сепси пробил головой, но мимо
    • 53'
      Marius Stefanescu из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      52'
      Судья сигнализирует, что Борза Себастьян из команды Фарул поставил подножку. Пострадал Marius Stefanescu
    • 52'
      Кики Давид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Marius Stefanescu пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем
    • 52'
      Шафранко Павол создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 50'
      Контроль мяча: Сепси: 45%, Фарул: 55%.
    • Фол, нарушение
      49'
      Судья сигнализирует, что Попеску Михай из команды Фарул поставил подножку. Пострадал Рондон Марио
    • 48'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Сепси: 46%, Фарул: 54%.
    • Офсайд
      49'
      Луи Мунтяну из команды Фарул в офсайде
    • 48'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Фарул контролирует мяч.
    • 47'
      Фарул совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Фарул пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Фарул
    • 46'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 45'
      Шанс! Шафранко Павол из команды Сепси пробил головой, но мимо
    • 45'
      Marius Stefanescu из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Борза Себастьян успешно блокирует удар.
    • 45'
      Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Рондон Марио из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Сепси: 45%, Фарул: 55%.
    • Офсайд
      44'
      Алибек Денис из команды Фарул в офсайде
    • 43'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Попеску Михай из команды Фарул поставил подножку. Пострадал Рондон Марио
    • 43'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Удар от ворот произведет Фарул
    • 41'
      Шанс! Бэлаша Михай из команды Сепси пробил головой, но мимо
    • 41'
      Rares Ispas из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Сепси: 44%, Фарул: 56%.
    • 40'
      Mihai Aioani из команды Фарул перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      40'
      Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Борза Себастьян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Удар от ворот произведет Фарул
    • 38'
      Кики Давид выиграл воздушное противоборство у Шафранко Павол.
    • 37'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      36'
      Папа Энрико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Балута Тудор пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем
    • 35'
      Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Кики Давид из команды Фарул своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Сепси: 47%, Фарул: 53%.
    • 34'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Франсишку Жуниор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Фарул идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Фарул
    • 33'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 33'
      Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Бэлаша Михай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Фарул пытается что-то создать.
    • 31'
      Фарул совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Тамаш Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Фарул контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Сепси: 47%, Фарул: 53%.
    • Офсайд
      29'
      Алибек Денис из команды Фарул в офсайде
    • 29'
      Фарул пытается что-то создать.
    • 28'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 27'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Тамаш Марк из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Луи Мунтяну
    • Желтая карточка
      26'
      Грамени Константин получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      26'
      Безумный фол. Грамени Константин грубо играет против соперника. Пострадал Матей Космин
    • Фол, нарушение
      25'
      Adrian Mazilu наказан за толчок Rares Ispas
    • 25'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Сепси: 46%, Фарул: 54%.
    • 24'
      Шафранко Павол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Фарул совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      23'
      Кики Давид наказан за толчок Marius Stefanescu
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Матей Космин из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Артян Андрей
    • 22'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Папа Энрико из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Алибек Денис
    • 21'
      Фарул идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      20'
      Рондон Марио наказан за толчок Кики Давид
    • 20'
      Контроль мяча: Сепси: 49%, Фарул: 51%.
    • 19'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      19'
      Ларие Йонуц возвращается на поле.
    • 19'
      Луи Мунтяну бьет со штрафного в створ, но Roland Niczuly держит все под контролем
    • Травма, повреждение
      18'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ларие Йонуц получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Фол, нарушение
      18'
      Рондон Марио из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Ларие Йонуц пострадал.
    • 17'
      Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      17'
      Луи Мунтяну навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Бэлаша Михай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Фарул пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      16'
      Marius Stefanescu наказан за толчок Борза Себастьян
    • 16'
      Попеску Михай из команды Фарул перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Сепси: 45%, Фарул: 55%.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Борза Себастьян из команды Фарул поставил подножку. Пострадал Marius Stefanescu
    • 14'
      Фарул совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      13'
      Балута Тудор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Желтая карточка
      12'
      Франсишку Жуниор получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      12'
      Безумный фол. Франсишку Жуниор грубо играет против соперника. Пострадал Балута Тудор
    • 12'
      Франсишку Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Фарул совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Сепси контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Сепси: 44%, Фарул: 56%.
    • 10'
      Матей Космин успешно блокирует удар.
    • 9'
      Борза Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Тамаш Марк из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Офсайд
      8'
      Луи Мунтяну из команды Фарул в офсайде
    • 8'
      Фарул начинает контратаку
    • 8'
      Борза Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 7'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Фарул пытается что-то создать.
    • 7'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Фарул контролирует мяч.
    • 7'
      Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе
    • 6'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Фарул пытается что-то создать.
    • 6'
      Фарул совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 5'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Сепси: 47%, Фарул: 53%.
    • Офсайд
      4'
      Борза Себастьян из команды Фарул в офсайде
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Артян Андрей из команды Фарул поставил подножку. Пострадал Матей Космин
    • 3'
      Бэлаша Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Фарул пытается что-то создать.
    • 3'
      Грамени Константин из команды Фарул перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 3'
      Adrian Mazilu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Балута Тудор из команды Фарул поставил подножку. Пострадал Франсишку Жуниор
    • 1'
      Сепси контролирует мяч.
    • 1'
      Франсишку Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Фарул идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Фарул начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Сепси 1:1 Фарул онлайн

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