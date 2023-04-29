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  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Скалица
3:1
Второй тайм: 60'
Земплин
0'
0:1
28' Гол
Wisdom Kanu
1:1
38' Пенальти
Фабри Андрей
2:1
45' Гол
Фабри Андрей
3:1
49' Гол
Mario Holly

Ход матча

28'
0:1
Wisdom Kanu
(Яношик Лукаш)
38'
Фабри Андрей
1:1
45'
Фабри Андрей
2:1
46'
 
Issa Adekunle
Wisdom Kanu
49'
Mario Holly
(Моронг Адам)
3:1
Лучшие коэффициенты
Скалица
Ничья
Земплин
1.81
3.65
76.00
Все Коэффициенты
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
26
Блажек
Филип
15
Haiderson
Palomino
24
Ondrej
Rudzan
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
9
Моронг
Адам
13
Фабри
Андрей
7
Яо
Янн
Майкл
23
Гаша
Роман
1
Сараз
Беньямин
21
Магда
Даниэль
5
Polydefkis
Volanakis
15
Марьянович
Саша
28
Котула
Юрай
30
Brian
Pena
11
Нджие
Сейни
16
Бегала
Матуш
9
Matus
Marcin
13
Wisdom
Kanu
20
Яношик
Лукаш
Скалица
4-2-3-1
Земплин
4-3-3

История личных встреч

Скалица
Земплин

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
3:1
С
0:0
С
3:1
С
1:0
ВЛПВК
0:2
ВЛПВК
3:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

65
120

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабри Андрей 8 (1) 0.28
Яо Янн Майкл 5 0.17
Власко Ян 5 (2) 0.17
Гаша Роман 3 0.1
Mario Holly 2 0.07
Martin Nagy II 1 0.03
Мигалик Ярослав 1 0.03
Ondrej Rudzan 1 0.03
Медвед Жан 1 (1) 0.03
Denis Baumgartner 1 0.03
Haiderson Palomino 1 0.03
Чоглей Петер 0 0
Моронг Адам 0 0
Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 7 (2) 0.24
Brian Pena 6 0.21
Wisdom Kanu 6 0.21
Яношик Лукаш 5 0.17
Да Силва Адлер 4 (1) 0.14
Жофчак Игор 3 (2) 0.1
Issa Adekunle 2 0.07
Ержабек Михал 1 0.03
Магда Даниэль 1 0.03
Michael Ranko 1 0.03
David Petrik 1 0.03
Котула Юрай 0 0
Слебодник Тибор 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mario Holly 9 0
Блажек Филип 8 0
Чоглей Петер 4 1
Martin Cernek 4 1
Martin Nagy II 5 0
Гаша Роман 3 1
Власко Ян 4 0
Яо Янн Майкл 4 0
Вацлав Марек 4 0
Потома Денис 3 0
Denis Baumgartner 2 0
Ondrej Rudzan 2 0
Haiderson Palomino 2 0
Adam Krcik 2 0
Подгорин Оливер 1 0
Юнас Мартин 1 0
Моронг Адам 1 0
Фабри Андрей 1 0
Jakub Svec 1 0
Медвед Жан 1 0
Martin Masik 1 0
Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ержабек Михал 6 0
Matus Marcin 4 1
Слебодник Тибор 5 0
Нджие Сейни 5 0
Котула Юрай 4 0
Яношик Лукаш 4 0
Wisdom Kanu 4 0
Мендес Алехандро 3 0
Michael Ranko 3 0
Вашко Филип 3 0
Brian Pena 3 0
Марьянович Саша 1 1
Цеклич Звонко 2 0
Жофчак Игор 1 0
Кесе Кристи 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Да Силва Адлер 1 0
Issa Adekunle 1 0
Бегала Матуш 1 0
Кожухарь Андрей 1 0

Результаты матчей

Скалица
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Земплин
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

7
12
Скалица
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Земплин
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
9

Волевые поражения

8
15
Скалица
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Земплин
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

14
12

Волевые поражения

15
27

Голы по времени матча

Забито

15
21
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
7%
5
24%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
3
20%
5
24%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
5
24%
76-90

Пропущено

14
26
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
2
14%
4
15%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
5
36%
4
15%
31-45
2
14%
5
19%
46-60
2
14%
4
15%
61-75
2
14%
6
23%
76-90

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
1
7%
6
38%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
4
29%
4
25%
76-90

Пропущено

17
16
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
3
18%
8
50%
61-75
6
35%
3
19%
76-90

Забито

29
37
11 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 15
9 Не забивали 9
2
7%
7
19%
1-15
3
10%
5
14%
16-30
6
21%
7
19%
31-45
3
10%
8
22%
46-60
7
24%
1
3%
61-75
8
28%
9
24%
76-90

Пропущено

31
42
13 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 21
3
10%
5
12%
1-15
1
3%
4
10%
16-30
9
29%
29%
5
12%
31-45
5
16%
7
17%
46-60
5
16%
12
29%
61-75
8
26%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Скалица - Злате Моравце 0:1 Скалица - Слован Братислава 3:3 Земплин - Скалица 1:1 Слован Братислава - Скалица 2:1
Скалица - Ружомберок 1:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Скалица - Тренчин 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Скалица 2:1 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Жилина - Скалица 1:0 Скалица - Лисен 2:2 Спартак Миява - Скалица 2:4 Скалица - Ланжгот 3:0 Скалица - МФК Вышков 2:1 Скалица - Баник Острава 0:2 Дьёр - Скалица 0:1 Спартак Трнава - Скалица 2:1
Земплин
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:3 Земплин - Скалица 1:1 Тренчин - Земплин 3:3 Земплин - Ружомберок 2:2
Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Земплин - ДАК 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Земплин - Жилина 3:2 Спартак Трнава - Земплин 2:2 Скалица - Земплин 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Земплин - Слован Братислава 0:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Злате Моравце - Земплин 0:1

Результаты матчей

Скалица
Земплин

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
0
9 раз 32%
1
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Скалица
Земплин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
5
9
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
5
9
1
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
19
9
6
22
1.5
10
18
2
26
2.5
5
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 22 14 6 2 39 - 17 48
2.
Слован Братислава
 22 14 5 3 47 - 23 47
3.
Спартак Трнава
 22 12 4 6 39 - 26 40
4.
Железярне Подбрезова
 22 9 8 5 32 - 24 35
5.
Жилина
 1:1 22 9 4 9 34 - 33 31
6.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 22 9 4 9 34 - 37 31
7.
Ружомберок
 0:0 22 7 9 6 24 - 22 30
8.
Земплин
 1:3 22 6 5 11 22 - 34 23
9.
Злате Моравце
 0:0 22 4 11 7 28 - 35 23
10.
Тренчин
 22 5 7 10 20 - 33 22
11.
Скалица
 3:1 22 4 7 11 19 - 31 19
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 22 1 6 15 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 31 - 9 29
2.
ДАК
 11 9 1 1 22 - 8 28
3.
Жилина
 1:1 11 7 2 2 21 - 9 23
4.
Спартак Трнава
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Железярне Подбрезова
 11 6 3 2 16 - 10 21
6.
Земплин
 1:3 11 5 2 4 13 - 13 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 11 5 1 5 17 - 15 16
8.
Тренчин
 11 4 4 3 14 - 13 16
9.
Ружомберок
 0:0 11 3 5 3 12 - 12 14
10.
Скалица
 3:1 11 3 4 4 11 - 13 13
11.
Злате Моравце
 0:0 11 2 7 2 18 - 17 13
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 11 0 4 7 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 11 5 5 1 17 - 9 20
2.
Спартак Трнава
 11 6 1 4 20 - 14 19
3.
Слован Братислава
 11 5 3 3 16 - 14 18
4.
Ружомберок
 0:0 11 4 4 3 12 - 10 16
5.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 11 4 3 4 17 - 22 15
6.
Железярне Подбрезова
 11 3 5 3 16 - 14 14
7.
Злате Моравце
 0:0 11 2 4 5 10 - 18 10
8.
Жилина
 1:1 11 2 2 7 13 - 24 8
9.
Скалица
 3:1 11 1 3 7 8 - 18 6
10.
Земплин
 1:3 11 1 3 7 9 - 21 6
11.
Тренчин
 11 1 3 7 6 - 20 6
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 15 (5)
ДАК Крстович Никола 15 (3)
Слован Братислава Чаврич Александр 11
Жилина Капралик Адриан 9 (5)
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Lazar Stojsavljevic 1 11
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 1 9
Тренчин Пирес Келвин 2 7
Скалица Mario Holly 9
Скалица Блажек Филип 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Martin Nagy уходит с поля. Martin Masik выходит вместо него
  • 49'
    Моронг Адам сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Mario Holly бьет в цель!
  • 46'
    Wisdom Kanu уходит с поля. Issa Adekunle выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Фабри Андрей бьет в цель!
  • Описание гола
    38'
    ГОООООЛ - Скалица забивает с пенальти
  • 28'
    Яношик Лукаш сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Wisdom Kanu бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Скалица
Ничья
Земплин
1.81
3.65
76.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Скалица 3:1 Земплин онлайн

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Скалица
Земплин
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