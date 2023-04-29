Тур: 7. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
0'
0:1
28' ГолWisdom Kanu
1:1
38' ПенальтиФабри Андрей
2:1
45' ГолФабри Андрей
3:1
49' ГолMario Holly
Ход матча
28'
0:1
38'
1:1
45'
2:1
49'
3:1
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
26
Блажек
Филип
22
Mario
Holly
13
Фабри
Андрей
23
Гаша
Роман
28
Котула
Юрай
30
Brian
Pena
11
Нджие
Сейни
16
Бегала
Матуш
13
Wisdom
Kanu
20
Яношик
Лукаш
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
-
26 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гаша РоманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Вацлав МарекЗащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
-
21 Jakub Kousal
-
11 Jakub Svec
-
-
19 Martin Masik
-
Главный тренер: Pavol Majernik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Котула ЮрайЗащитник
-
30 Brian PenaПолузащитник
-
11 Нджие СейниПолузащитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
- Нападающий
-
13 Wisdom KanuНападающий
-
20 Яношик ЛукашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
10 Жофчак ИгорНападающий
-
-
-
Главный тренер: Грнчар Норберт
История личных встреч
Скалица
Земплин
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.25
1
Среднее время на гол
360
90
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
65
120
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабри Андрей
|8 (1)
|0.28
|Яо Янн Майкл
|5
|0.17
|Власко Ян
|5 (2)
|0.17
|Гаша Роман
|3
|0.1
|Mario Holly
|2
|0.07
|Martin Nagy II
|1
|0.03
|Мигалик Ярослав
|1
|0.03
|Ondrej Rudzan
|1
|0.03
|Медвед Жан
|1 (1)
|0.03
|Denis Baumgartner
|1
|0.03
|Haiderson Palomino
|1
|0.03
|Чоглей Петер
|0
|0
|Моронг Адам
|0
|0
Земплин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|7 (2)
|0.24
|Brian Pena
|6
|0.21
|Wisdom Kanu
|6
|0.21
|Яношик Лукаш
|5
|0.17
|Да Силва Адлер
|4 (1)
|0.14
|Жофчак Игор
|3 (2)
|0.1
|Issa Adekunle
|2
|0.07
|Ержабек Михал
|1
|0.03
|Магда Даниэль
|1
|0.03
|Michael Ranko
|1
|0.03
|David Petrik
|1
|0.03
|Котула Юрай
|0
|0
|Слебодник Тибор
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mario Holly
|9
|0
|Блажек Филип
|8
|0
|Чоглей Петер
|4
|1
|Martin Cernek
|4
|1
|Martin Nagy II
|5
|0
|Гаша Роман
|3
|1
|Власко Ян
|4
|0
|Яо Янн Майкл
|4
|0
|Вацлав Марек
|4
|0
|Потома Денис
|3
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Ondrej Rudzan
|2
|0
|Haiderson Palomino
|2
|0
|Adam Krcik
|2
|0
|Подгорин Оливер
|1
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
|Моронг Адам
|1
|0
|Фабри Андрей
|1
|0
|Jakub Svec
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Martin Masik
|1
|0
Земплин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ержабек Михал
|6
|0
|Matus Marcin
|4
|1
|Слебодник Тибор
|5
|0
|Нджие Сейни
|5
|0
|Котула Юрай
|4
|0
|Яношик Лукаш
|4
|0
|Wisdom Kanu
|4
|0
|Мендес Алехандро
|3
|0
|Michael Ranko
|3
|0
|Вашко Филип
|3
|0
|Brian Pena
|3
|0
|Марьянович Саша
|1
|1
|Цеклич Звонко
|2
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Кесе Кристи
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Да Силва Адлер
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Бегала Матуш
|1
|0
|Кожухарь Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Земплин
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
7
12
Скалица
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Земплин
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
9
Волевые поражения
8
15
Скалица
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Земплин
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
14
12
Волевые поражения
15
27
Голы по времени матча
Забито
15
21
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
7%
5
24%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
3
20%
5
24%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
5
24%
76-90
Пропущено
14
26
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
2
14%
4
15%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
5
36%
4
15%
31-45
2
14%
5
19%
46-60
2
14%
4
15%
61-75
2
14%
6
23%
76-90
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
1
7%
6
38%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
4
29%
4
25%
76-90
Пропущено
17
16
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
3
18%
8
50%
61-75
6
35%
3
19%
76-90
Забито
29
37
11 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 15
9 Не забивали 9
2
7%
7
19%
1-15
3
10%
5
14%
16-30
6
21%
7
19%
31-45
3
10%
8
22%
46-60
7
24%
1
3%
61-75
8
28%
9
24%
76-90
Пропущено
31
42
13 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 21
3
10%
5
12%
1-15
1
3%
4
10%
16-30
9
29%
29%
5
12%
31-45
5
16%
7
17%
46-60
5
16%
12
29%
61-75
8
26%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Скалица - Злате Моравце 0:1 Скалица - Слован Братислава 3:3 Земплин - Скалица 1:1 Слован Братислава - Скалица 2:1
Скалица - Ружомберок 1:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Скалица - Тренчин 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Скалица 2:1 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Жилина - Скалица 1:0 Скалица - Лисен 2:2 Спартак Миява - Скалица 2:4 Скалица - Ланжгот 3:0 Скалица - МФК Вышков 2:1 Скалица - Баник Острава 0:2 Дьёр - Скалица 0:1 Спартак Трнава - Скалица 2:1
Земплин
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:3 Земплин - Скалица 1:1 Тренчин - Земплин 3:3 Земплин - Ружомберок 2:2
Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Земплин - ДАК 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Земплин - Жилина 3:2 Спартак Трнава - Земплин 2:2 Скалица - Земплин 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Земплин - Слован Братислава 0:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Злате Моравце - Земплин 0:1
Результаты матчей
Скалица
Земплин
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
0
9 раз 32%
1
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Скалица
Земплин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
311
59
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
311
59
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
199
622
1018
226
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|14
|6
|2
|39 - 17
|48
|2.
|22
|14
|5
|3
|47 - 23
|47
|3.
|22
|12
|4
|6
|39 - 26
|40
|4.
|22
|9
|8
|5
|32 - 24
|35
|5.
|1:1
|22
|9
|4
|9
|34 - 33
|31
|6.
|1:1
|22
|9
|4
|9
|34 - 37
|31
|7.
|0:0
|22
|7
|9
|6
|24 - 22
|30
|8.
|1:3
|22
|6
|5
|11
|22 - 34
|23
|9.
|0:0
|22
|4
|11
|7
|28 - 35
|23
|10.
|22
|5
|7
|10
|20 - 33
|22
|11.
|3:1
|22
|4
|7
|11
|19 - 31
|19
|12.
|22
|1
|6
|15
|17 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|31 - 9
|29
|2.
|11
|9
|1
|1
|22 - 8
|28
|3.
|1:1
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|4.
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|11
|6
|3
|2
|16 - 10
|21
|6.
|1:3
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|7.
|1:1
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|9.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|10.
|3:1
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|11.
|0:0
|11
|2
|7
|2
|18 - 17
|13
|12.
|11
|0
|4
|7
|9 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|5
|1
|17 - 9
|20
|2.
|11
|6
|1
|4
|20 - 14
|19
|3.
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|4.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|5.
|1:1
|11
|4
|3
|4
|17 - 22
|15
|6.
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|7.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|8.
|1:1
|11
|2
|2
|7
|13 - 24
|8
|9.
|3:1
|11
|1
|3
|7
|8 - 18
|6
|10.
|1:3
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
|11.
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|12.
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|15 (5)
|ДАК
|Крстович Никола
|15 (3)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|11
|Жилина
|Капралик Адриан
|9 (5)
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|9 (2)
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 11
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 9
|Тренчин
|Пирес Келвин
|2 7
|Скалица
|Mario Holly
|9
|Скалица
|Блажек Филип
|8