Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Команда Арджеш играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Сербан Ионут II бьет со штрафного в створ, но Valentin Sima держит все под контролем

46' Valentin Sima взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

44' Близко! Facundo Rizzi нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

42' Valentin Sima взял и забрал мяч на выходе

42' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Игрок из команды Миовени делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

38' Удар от ворот произведет Миовени

35' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Mario Zebic совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

32' Mario Zebic наказан за толчок Mateo Caprescu

31' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновится спорным мячом

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Ionut Radescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Facundo Rizzi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Миовени

25' Игрок из команды Арджеш делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Миовени

23' Удар от ворот произведет Миовени

23' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Сербан Ионут II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Удар от ворот произведет Миовени

19' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Кубемба Кевин и попал в перекладину!

19' Калкан Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Арджеш

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Удар от ворот произведет Арджеш

10' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Г О О О О Л - Калкан Андреас забивает с левой ноги!

7' Крету Джани из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Удар от ворот произведет Миовени

6' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Миовени начинает с центра поля