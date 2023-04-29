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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Миовени
0:2
Конец матча
Арджеш
0'
0:1
7' Гол
Калкан Андреас
32' Желтая карточка
Зебич Марио
0:2
66' Гол
Гарита Пол
69' Undefined phrase: football_event_
Антал Ливиу
90'+9
68
Valentin
Sima
16
Ionut
Radescu
25
Балаур
Ионуц
27
Guilherme
Gomes
Garutti
30
Сербаника
Даниел
10
Valentin
Cosereanu
24
Vlad
Pop
23
Панаит
Андрей
17
Gutea
3
Mateo
Caprescu
20
Бузьюк
Александру
1
Стратон
Кэтэлин
2
Тофан
Костинел
95
Зебич
Марио
5
Турда
Григоре
22
Facundo
Rizzi
4
Меца
Давид
18
Крету
Джани
88
Мимито
8
Сербан
Ионут
II
10
Калкан
Андреас
28
Кубемба
Кевин
Миовени
Арджеш

История личных встреч

Миовени
Арджеш

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:2
С
0:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ЛIГЛ
2:3
ЛI
1:1
ЛI
2:0
ЛI
2:0
ЛI
0:1
ЛI
0:1
ЛI
0:0

Голы

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

0.4
1.29

Среднее время на гол

225
70

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.43
0.4

Среднее время на гол

63
225

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
98

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русу Богдан 7 (2) 0.19
Беншаиб Амин 3 (2) 0.08
Скарлатаче Адриан 3 0.08
Антал Ливиу 2 0.06
Бузьюк Александру 2 0.06
Красники Блерим 2 0.06
Mihai Lixandru 1 0.03
Балаур Ионуц 1 0.03
Кырнац Николае 1 0.03
Guilherme Gomes Garutti 1 0.03
Vlad Pop 0 0
Эне Корнел 0 0
Stefan Blanaru 0 0
Daniel Toma 0 0
Ionut Radescu 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарита Пол 10 0.28
Исфан Александру 4 0.11
Калкан Андреас 3 0.08
Бертран Дориан 2 0.06
Кубемба Кевин 2 0.06
Сербан Ионут II 1 0.03
Турда Григоре 1 0.03
Нжик Тони 0 0
Мариус Марсел Константин 0 0
Яколиш Антонио 0 0
Facundo Rizzi 0 0
Крету Джани 0 0
Тофан Костинел 0 0

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vlad Pop 6 2
Панаит Андрей 7 0
Балаур Ионуц 5 0
Ionut Burnea 5 0
Guilherme Gomes Garutti 5 0
Скарлатаче Адриан 4 0
Dorinel Oancea 4 0
Mihai Lixandru 4 0
Daniel Toma 2 1
Леписту Брент 3 0
Маркиньос Педрозо 3 0
Сно Саквилл 3 0
Антал Ливиу 2 0
Русу Богдан 2 0
Szilard Veres 2 0
Красники Блерим 2 0
Эне Корнел 1 0
Бузьюк Александру 1 0
Мбумбуни Дилан 1 0
Триф Разван 1 0
Stefan Blanaru 1 0
Кырнац Николае 1 0
Сербаника Даниел 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тофан Костинел 8 0
Добросавлевичи Алин 6 0
Гарита Пол 4 1
Альсё Бриан 4 1
Калкан Андреас 5 0
Нжик Тони 5 0
Яколиш Антонио 4 0
Латовлевич Ясмин 3 0
Меца Давид 3 0
Майк Сестор 3 0
Стратон Кэтэлин 3 0
Сербан Ионут II 3 0
Тирковеану Андрей 3 0
Зебич Марио 3 0
Вианна Фабио 3 0
Райнов Мартин 2 0
Бертран Дориан 2 0
Ханне Бубакар 2 0
Крету Джани 2 0
Турда Григоре 2 0
Микле Джордже 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Мариус Марсел Константин 1 0
Marius Croitoru 1 0
Brendon 1 0
Греаб Александру 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Исфан Александру 1 0
Челестине Энцо 1 0

Результаты матчей

Миовени
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Арджеш
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

10
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
6
Миовени
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Арджеш
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

28
16

Волевые поражения

8
12
Миовени
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
33% (12)
33% (12)
Арджеш
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
39% (14)

Сухие победы

8
10

Сухие поражения

11
10

Волевые победы

28
16

Волевые поражения

13
18

Голы по времени матча

Забито

8
10
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
30 Не забивали 28
3
38%
2
20%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Пропущено

21
29
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
4
19%
5
17%
1-15
1
5%
1
3%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
4
19%
3
10%
46-60
4
19%
8
28%
61-75
4
19%
7
24%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
25 Не забивали 28
3
19%
2
15%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
19%
6
46%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
1
8%
76-90

Пропущено

34
21
18 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 12
5
15%
4
19%
1-15
4
12%
3
14%
16-30
9
26%
3
14%
31-45
3
9%
5
24%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
7
21%
3
14%
76-90

Забито

24
23
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 20
6
25%
4
17%
1-15
5
21%
5
22%
16-30
3
13%
1
4%
31-45
3
13%
8
35%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
5
21%
2
9%
76-90

Пропущено

55
50
27 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 29
23 Пропускали первыми 22
30 Не пропускали 26
9
16%
9
18%
1-15
5
9%
4
8%
16-30
13
24%
8
16%
31-45
7
13%
8
16%
46-60
10
18%
11
22%
61-75
11
20%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Университатя Клуж - Миовени 1:0 Миовени - Германнштадт 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 Сепси - Миовени 4:1
Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Миовени - Кымпулунг 9:0 Ботошани - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Волунтари 0:3 У Крайова 1948 - Миовени 2:1 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Университатя Клуж - Миовени 2:2 Миовени - Сепси 1:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Миовени - Кымпулунг 5:0 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Миовени - Кымпулунг 4:0 Арджеш - Миовени 2:2 Миовени - Университатя Крайова 0:1
Арджеш
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Германнштадт - Арджеш 2:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Арджеш 1:0 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0
Арджеш - Волунтари 0:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Университатя Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Стяуа 1:2 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Арджеш - Фарул 0:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Арджеш - Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Фарул - Арджеш 4:1 Арджеш - Миовени 2:2 У Крайова 1948 - Арджеш 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 2:1

Результаты матчей

Миовени
Арджеш

Точный счет

0:1
5 раз 28%
0:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
12 раз 67%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
0
9 раз 47%
1
8 раз 42%
2
2 раза 11%

Точный счет

0:1
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
19 раз 53%
1
11 раз 31%
2
6 раз 17%
0
18 раз 50%
1
12 раз 33%
2
5 раз 14%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Миовени
Арджеш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
12
0.5
Больше Меньше
8
9
2
16
1.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
10
9
4
14
1.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
19
0.5
Больше Меньше
18
18
6
30
1.5
6
30

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 5 3 1 1 8 - 6 42
2.
ЧФР Клуж
 5 1 3 1 6 - 6 38
3.
Стяуа
 5 2 2 1 6 - 5 37
4.
Университатя Крайова
 5 2 2 1 9 - 7 35
5.
Рапид Бухарест
 5 1 2 2 5 - 8 31
6.
Сепси
 5 1 0 4 6 - 8 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 6 3 2 1 10 - 5 31
2.
Петролул Плоешти
 5 3 1 1 6 - 4 28
3.
Германнштадт
 5 3 2 0 8 - 4 27
4.
Ботошани
 5 3 2 0 5 - 1 27
5.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 6 - 5 26
6.
Волунтари
 5 1 4 0 9 - 7 24
7.
Киндия Тырговиште
 6 2 0 4 4 - 6 22
8.
Арджеш
 6 2 0 4 4 - 7 20
9.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 6 18
10.
Миовени
 6 0 0 6 0 - 11 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 3 3 0 0 6 - 3 41
2.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 33
3.
Сепси
 3 1 0 2 4 - 4 24
4.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Рапид Бухарест
 2 1 1 0 2 - 1 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
2.
Петролул Плоешти
 3 2 0 1 3 - 2 24
3.
Ботошани
 3 2 1 0 2 - 0 23
4.
Университатя Клуж
 3 2 0 1 4 - 3 23
5.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 20
6.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 3 - 3 19
7.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Волунтари
 3 0 3 0 4 - 4 3
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2 0 1 1 1 - 2 33
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 5 31
3.
Рапид Бухарест
 3 0 1 2 3 - 7 27
4.
Стяуа
 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Фарул
 2 0 1 1 2 - 3 1
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 2 1 1 0 5 - 3 21
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 4 15
4.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 6 11
5.
Германнштадт
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Ботошани
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
У Крайова 1948
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Университатя Клуж
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 17 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 17
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Фарул Алибек Денис 11 (7)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • 91'
      Valentin Sima из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      91'
      Яколиш Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Guilherme Gomes Garutti ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Арджеш пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Миовени: 44%, Арджеш: 56%.
    • 90'
      Миовени контролирует мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Orasenesc. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Миовени 0:2 Арджеш онлайн

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