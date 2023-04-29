Тур: 6. Стадион: Орашенеч. Главный судья: Колтеску Себастьян
0'
0:1
7' ГолКалкан Андреас
32' Желтая карточкаЗебич Марио
0:2
66' ГолГарита Пол
69' Undefined phrase: football_event_Антал Ливиу
90'+9
Ход матча
7'
0:1
32'
66'
0:2
69'
78'
Владение мячом
25
Балаур
Ионуц
24
Vlad
Pop
17
Gutea
95
Зебич
Марио
18
Крету
Джани
88
Мимито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Vlad PopПолузащитник
- Полузащитник
-
17 GuteaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Русу БогданНападающий
-
-
-
-
80 Militaru
-
Главный тренер: Vlad Taran
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
95 Зебич МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Крету ДжаниПолузащитник
-
88 МимитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 BrendonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гарита ПолНападающий
-
25 Yanis Pirvu
-
Главный тренер: Винтилэ Богдан
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Миовени
Арджеш
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
0.4
1.29
Среднее время на гол
225
70
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1.43
0.4
Среднее время на гол
63
225
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1
0.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
90
98
Бомбардиры внутри турнира
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русу Богдан
|7 (2)
|0.19
|Беншаиб Амин
|3 (2)
|0.08
|Скарлатаче Адриан
|3
|0.08
|Антал Ливиу
|2
|0.06
|Бузьюк Александру
|2
|0.06
|Красники Блерим
|2
|0.06
|Mihai Lixandru
|1
|0.03
|Балаур Ионуц
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|0.03
|Vlad Pop
|0
|0
|Эне Корнел
|0
|0
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Daniel Toma
|0
|0
|Ionut Radescu
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарита Пол
|10
|0.28
|Исфан Александру
|4
|0.11
|Калкан Андреас
|3
|0.08
|Бертран Дориан
|2
|0.06
|Кубемба Кевин
|2
|0.06
|Сербан Ионут II
|1
|0.03
|Турда Григоре
|1
|0.03
|Нжик Тони
|0
|0
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Яколиш Антонио
|0
|0
|Facundo Rizzi
|0
|0
|Крету Джани
|0
|0
|Тофан Костинел
|0
|0
Карточки
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vlad Pop
|6
|2
|Панаит Андрей
|7
|0
|Балаур Ионуц
|5
|0
|Ionut Burnea
|5
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|5
|0
|Скарлатаче Адриан
|4
|0
|Dorinel Oancea
|4
|0
|Mihai Lixandru
|4
|0
|Daniel Toma
|2
|1
|Леписту Брент
|3
|0
|Маркиньос Педрозо
|3
|0
|Сно Саквилл
|3
|0
|Антал Ливиу
|2
|0
|Русу Богдан
|2
|0
|Szilard Veres
|2
|0
|Красники Блерим
|2
|0
|Эне Корнел
|1
|0
|Бузьюк Александру
|1
|0
|Мбумбуни Дилан
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Stefan Blanaru
|1
|0
|Кырнац Николае
|1
|0
|Сербаника Даниел
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тофан Костинел
|8
|0
|Добросавлевичи Алин
|6
|0
|Гарита Пол
|4
|1
|Альсё Бриан
|4
|1
|Калкан Андреас
|5
|0
|Нжик Тони
|5
|0
|Яколиш Антонио
|4
|0
|Латовлевич Ясмин
|3
|0
|Меца Давид
|3
|0
|Майк Сестор
|3
|0
|Стратон Кэтэлин
|3
|0
|Сербан Ионут II
|3
|0
|Тирковеану Андрей
|3
|0
|Зебич Марио
|3
|0
|Вианна Фабио
|3
|0
|Райнов Мартин
|2
|0
|Бертран Дориан
|2
|0
|Ханне Бубакар
|2
|0
|Крету Джани
|2
|0
|Турда Григоре
|2
|0
|Микле Джордже
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Мариус Марсел Константин
|1
|0
|Marius Croitoru
|1
|0
|Brendon
|1
|0
|Греаб Александру
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Исфан Александру
|1
|0
|Челестине Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Миовени
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Арджеш
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
10
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
6
Миовени
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Арджеш
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
28
16
Волевые поражения
8
12
Миовени
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
33% (12)
33% (12)
Арджеш
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
39% (14)
Сухие победы
8
10
Сухие поражения
11
10
Волевые победы
28
16
Волевые поражения
13
18
Голы по времени матча
Забито
8
10
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
30 Не забивали 28
3
38%
2
20%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Пропущено
21
29
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
4
19%
5
17%
1-15
1
5%
1
3%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
4
19%
3
10%
46-60
4
19%
8
28%
61-75
4
19%
7
24%
76-90
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
25 Не забивали 28
3
19%
2
15%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
19%
6
46%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
1
8%
76-90
Пропущено
34
21
18 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 12
5
15%
4
19%
1-15
4
12%
3
14%
16-30
9
26%
3
14%
31-45
3
9%
5
24%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
7
21%
3
14%
76-90
Забито
24
23
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 20
6
25%
4
17%
1-15
5
21%
5
22%
16-30
3
13%
1
4%
31-45
3
13%
8
35%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
5
21%
2
9%
76-90
Пропущено
55
50
27 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 29
23 Пропускали первыми 22
30 Не пропускали 26
9
16%
9
18%
1-15
5
9%
4
8%
16-30
13
24%
8
16%
31-45
7
13%
8
16%
46-60
10
18%
11
22%
61-75
11
20%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Миовени
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Университатя Клуж - Миовени 1:0 Миовени - Германнштадт 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 Сепси - Миовени 4:1
Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Миовени - Кымпулунг 9:0 Ботошани - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Волунтари 0:3 У Крайова 1948 - Миовени 2:1 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Университатя Клуж - Миовени 2:2 Миовени - Сепси 1:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Миовени - Кымпулунг 5:0 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Миовени - Кымпулунг 4:0 Арджеш - Миовени 2:2 Миовени - Университатя Крайова 0:1
Арджеш
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Германнштадт - Арджеш 2:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Арджеш 1:0 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0
Арджеш - Волунтари 0:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Университатя Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Стяуа 1:2 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Арджеш - Фарул 0:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Арджеш - Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Фарул - Арджеш 4:1 Арджеш - Миовени 2:2 У Крайова 1948 - Арджеш 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 2:1
Результаты матчей
Миовени
Арджеш
Точный счет
0:1
5 раз 28%
0:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
12 раз 67%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
0
9 раз 47%
1
8 раз 42%
2
2 раза 11%
Точный счет
0:1
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
19 раз 53%
1
11 раз 31%
2
6 раз 17%
0
18 раз 50%
1
12 раз 33%
2
5 раз 14%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Миовени
Арджеш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
612
Больше Меньше
89
216
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
109
414
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1719
Больше Меньше
1818
630
630
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|42
|2.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|38
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|37
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|35
|5.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|31
|6.
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|31
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|28
|3.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|27
|4.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|27
|5.
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|26
|6.
|5
|1
|4
|0
|9 - 7
|24
|7.
|6
|2
|0
|4
|4 - 6
|22
|8.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|20
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|18
|10.
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|41
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|33
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|24
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|2.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|24
|3.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|23
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|23
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|19
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|33
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|31
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|27
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|21
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|15
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|11
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|17 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|17
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Фарул
|Алибек Денис
|11 (7)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10