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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Szabolcs Kovacs
Петролул Плоешти
0:0
Первый тайм: 10'
Ботошани
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Петролул Плоешти
Ничья
Ботошани
2.80
3.20
2.98
Все Коэффициенты
31
Вылчану
Октавиан
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
13
Felix
Mathaus
99
Борца
Флорин
5
Тичу
Валентин
Константин
71
Seniko
Doua
11
Сэто
Такаюки
6
Жефферсон
IV
9
Иробисо
Кристиан
Окечукву
7
Грозав
Георге-Теодор
68
Дукан
Рэзван
28
Петро
Чарльз
40
Пий
Джуниор
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
8
Флореску
Эдуард
6
Victor
Dican
4
Иванов
Антоний
77
Andrei
Dragu
10
Роман
Михай
V
7
Майлат
Себастьян
Петролул Плоешти
Ботошани

История личных встреч

Петролул Плоешти
Ботошани

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

19 матчей

52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
5:0
С
2:1
Л1ГБ
0:4
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ДА
1:1
ВД
4:2
ВД
2:1
ВД
2:2
ВД
1:0
ВД
4:2
ВД
0:2
ВД
1:1

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.8
1.27

Среднее время на гол

50
70

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.89
1.13

Среднее время на гол

47
80

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

1.84
1.21

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

48
74

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 9 (2) 0.26
Иробисо Кристиан Окечукву 7 0.2
Жаир 3 (1) 0.09
Будеску Константин 2 (1) 0.06
Seniko Doua 2 0.06
Felix Mathaus 2 0.06
Тамаш Габриэль 2 0.06
Думитриу Лучан 2 0.06
Тичу Валентин Константин 1 0.03
Мейхерс Барт 1 0.03
Stefan Purtic 1 0.03
Брату Марио 1 0.03
Чиоу Мариус Лулиан 1 0.03
Ивановски Мирко 0 0
Хужа Мариан Фернандо 0 0
Борца Флорин 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майлат Себастьян 14 (3) 0.4
Камара Секу 5 0.14
Роман Михай V 4 0.11
Andrei Dragu 2 0.06
Сно Саквилл 2 0.06
Флореску Эдуард 2 (1) 0.06
Патаке Андрей 1 0.03
Цигэнашу Александр 1 0.03
Мутомбо Габриэль 1 0.03
Terrence Tisdell 1 0.03
Шерони Алин 1 (1) 0.03
Victor Dican 0 0
Мбоко Айртон 0 0
Mateus Criciuma 0 0
Боли Кевин 0 0
Муссис Франко 0 0
Тирковеану Андрей 0 0
Elad Shahaf 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иробисо Кристиан Окечукву 7 3
Мейхерс Барт 5 0
Борца Флорин 5 0
Хужа Мариан Фернандо 5 0
Stefan Purtic 5 0
Тичу Валентин Константин 5 0
Ивановски Мирко 3 1
Сэто Такаюки 4 0
Папп Пол 4 0
Жаир 2 1
Тамаш Габриэль 3 0
Seniko Doua 3 0
Nicolae Constantin 1 1
Будеску Константин 2 0
Жефферсон IV 2 0
Felix Mathaus 2 0
Грозав Георге-Теодор 1 0
Ляйтнер Андреас 1 0
Пашов Георгий 1 0
Манзала Хариссон 1 0
Simon Mazarache 1 0
Аким Космин 1 0
Думитриу Лучан 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Велисар Михай 1 0
Олару Альберто Николае 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цигэнашу Александр 8 0
Иванов Антоний 8 0
Садику Рияд 6 1
Victor Dican 6 1
Майлат Себастьян 6 0
Сно Саквилл 4 1
Mateus Criciuma 4 1
Роман Михай 5 0
Шерони Алин 3 1
Пап Эдуард 4 0
Роман Михай V 4 0
Силла Якуба 3 0
Виргиль Пинсон 3 0
Andrei Dragu 3 0
Камара Секу 2 0
Патаке Андрей 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Перяну Овидиу 2 0
Забу Сирил 2 0
Боли Кевин 1 0
Муссис Франко 1 0
Мутомбо Габриэль 1 0
Петковски Петар 1 0
Бурлаку Андрей 1 0
Мбоко Айртон 1 0
Пий Джуниор 1 0
Mihai Teja 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Ботошани
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

6
7
Петролул Плоешти
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Ботошани
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

23
7

Волевые поражения

10
17
Петролул Плоешти
58.1%
41.9%
18 побед 13 поражений
Первый тайм
43% (15)
29% (10)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
43% (15)
17% (6)
Ботошани
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (8)
49% (17)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
51% (18)
34% (12)

Сухие победы

12
5

Сухие поражения

9
11

Волевые победы

25
7

Волевые поражения

16
24

Голы по времени матча

Забито

20
13
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
22 Не забивали 25
2
10%
1
8%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
6
46%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
5
25%
4
31%
76-90

Пропущено

20
30
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
3
15%
4
13%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
3
15%
4
13%
31-45
2
10%
2
7%
46-60
4
20%
7
23%
61-75
7
35%
10
33%
76-90

Забито

15
22
10 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 11
24 Не забивали 20
4
27%
6
27%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
2
13%
5
23%
76-90

Пропущено

27
14
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
6
22%
1
7%
1-15
4
15%
5
36%
16-30
1
4%
3
21%
31-45
3
11%
1
7%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
9
33%
2
14%
76-90

Забито

35
35
20 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 17
19 Забивали первыми 16
11 Не забивали 10
6
17%
7
20%
1-15
8
23%
2
6%
16-30
6
17%
9
26%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
5
14%
4
11%
61-75
7
20%
9
26%
76-90

Пропущено

47
44
18 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 21
9
19%
5
11%
1-15
5
11%
8
18%
16-30
4
9%
7
16%
31-45
5
11%
3
7%
46-60
8
17%
9
20%
61-75
16
34%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1
Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 Фарул - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Туран 3:2 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1
Ботошани
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1
Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя Клуж - Ботошани 2:0 Ботошани - Сепси 1:1 УТА Арад - Ботошани 3:1 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Арджеш - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Ботошани - Шамахы 1:0 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Стяуа - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:1

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Ботошани

Точный счет

2:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
11 раз 61%
0
4 раза 22%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 29%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
6 раз 35%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%

Точный счет

0:1
7 раз 20%
2:0
7 раз 20%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 23%
1:0
7 раз 20%
0:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 43%
0
11 раз 31%
2
8 раз 23%
3
1 раз 3%
1
18 раз 51%
0
11 раз 31%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
7
11
1.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
7
2
15
1.5
3
14
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
24
11
9
26
1.5
6
29
1
34
2.5
2
33

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 5 3 1 1 8 - 6 42
2.
ЧФР Клуж
 5 1 3 1 6 - 6 38
3.
Стяуа
 5 2 2 1 6 - 5 37
4.
Университатя Крайова
 5 2 2 1 9 - 7 35
5.
Рапид Бухарест
 5 1 2 2 5 - 8 31
6.
Сепси
 5 1 0 4 6 - 8 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 6 3 2 1 10 - 5 31
2.
Петролул Плоешти
 5 3 1 1 6 - 4 28
3.
Германнштадт
 5 3 2 0 8 - 4 27
4.
Ботошани
 5 3 2 0 5 - 1 27
5.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 6 - 5 26
6.
Волунтари
 5 1 4 0 9 - 7 24
7.
Киндия Тырговиште
 6 2 0 4 4 - 6 22
8.
Арджеш
 6 2 0 4 4 - 7 20
9.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 6 18
10.
Миовени
 6 0 0 6 0 - 11 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 3 3 0 0 6 - 3 41
2.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 33
3.
Сепси
 3 1 0 2 4 - 4 24
4.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Рапид Бухарест
 2 1 1 0 2 - 1 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
2.
Петролул Плоешти
 3 2 0 1 3 - 2 24
3.
Ботошани
 3 2 1 0 2 - 0 23
4.
Университатя Клуж
 3 2 0 1 4 - 3 23
5.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 20
6.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 3 - 3 19
7.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Волунтари
 3 0 3 0 4 - 4 3
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2 0 1 1 1 - 2 33
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 5 31
3.
Рапид Бухарест
 3 0 1 2 3 - 7 27
4.
Стяуа
 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Фарул
 2 0 1 1 2 - 3 1
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 2 1 1 0 5 - 3 21
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 4 15
4.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 6 11
5.
Германнштадт
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Ботошани
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
У Крайова 1948
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Университатя Клуж
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 17 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 17
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Фарул Алибек Денис 11 (7)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
Весь список
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    Ботошани
    2.80
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    2.98
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