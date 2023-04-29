Тур: 6. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Szabolcs Kovacs
1:0
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаЦигэнашу Александр
37' Желтая карточкаSeniko Doua
52' Желтая карточкаИванов Антоний
89' Желтая карточкаПапп Пол
90' Желтая карточкаПий Джуниор
1:0
90' ПенальтиБудеску Константин
90'+10
Ход матча
37'
52'
89'
90'
90'
Владение мячом
4
Папп
Пол
99
Борца
Флорин
71
Seniko
Doua
11
Сэто
Такаюки
68
Дукан
Рэзван
28
Петро
Чарльз
40
Пий
Джуниор
32
Шерони
Алин
77
Andrei
Dragu
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Andrei DraguПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Роман МихайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Мбоко АйртонЗащитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Камара СекуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Петролул Плоешти
Ботошани
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
19 матчей
52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.8
1.27
Среднее время на гол
50
70
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.89
1.13
Среднее время на гол
47
80
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
1.84
1.21
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
48
74
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|9 (2)
|0.25
|Иробисо Кристиан Окечукву
|7
|0.19
|Будеску Константин
|3 (2)
|0.08
|Жаир
|3 (1)
|0.08
|Seniko Doua
|2
|0.06
|Felix Mathaus
|2
|0.06
|Тамаш Габриэль
|2
|0.06
|Думитриу Лучан
|2
|0.06
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.03
|Мейхерс Барт
|1
|0.03
|Stefan Purtic
|1
|0.03
|Брату Марио
|1
|0.03
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0.03
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|0
|0
|Борца Флорин
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майлат Себастьян
|14 (3)
|0.39
|Камара Секу
|5
|0.14
|Роман Михай V
|4
|0.11
|Andrei Dragu
|2
|0.06
|Сно Саквилл
|2
|0.06
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.06
|Патаке Андрей
|1
|0.03
|Цигэнашу Александр
|1
|0.03
|Мутомбо Габриэль
|1
|0.03
|Terrence Tisdell
|1
|0.03
|Шерони Алин
|1 (1)
|0.03
|Victor Dican
|0
|0
|Мбоко Айртон
|0
|0
|Mateus Criciuma
|0
|0
|Боли Кевин
|0
|0
|Муссис Франко
|0
|0
|Тирковеану Андрей
|0
|0
|Elad Shahaf
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иробисо Кристиан Окечукву
|7
|3
|Папп Пол
|5
|0
|Мейхерс Барт
|5
|0
|Борца Флорин
|5
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|5
|0
|Stefan Purtic
|5
|0
|Тичу Валентин Константин
|5
|0
|Ивановски Мирко
|3
|1
|Сэто Такаюки
|4
|0
|Seniko Doua
|4
|0
|Жаир
|2
|1
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Будеску Константин
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Felix Mathaus
|2
|0
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|Пашов Георгий
|1
|0
|Манзала Хариссон
|1
|0
|Simon Mazarache
|1
|0
|Аким Космин
|1
|0
|Думитриу Лучан
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Велисар Михай
|1
|0
|Олару Альберто Николае
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цигэнашу Александр
|9
|0
|Иванов Антоний
|9
|0
|Садику Рияд
|6
|1
|Victor Dican
|6
|1
|Майлат Себастьян
|6
|0
|Сно Саквилл
|4
|1
|Mateus Criciuma
|4
|1
|Роман Михай
|5
|0
|Шерони Алин
|3
|1
|Пап Эдуард
|4
|0
|Роман Михай V
|4
|0
|Силла Якуба
|3
|0
|Виргиль Пинсон
|3
|0
|Andrei Dragu
|3
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Патаке Андрей
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Пий Джуниор
|2
|0
|Перяну Овидиу
|2
|0
|Забу Сирил
|2
|0
|Боли Кевин
|1
|0
|Муссис Франко
|1
|0
|Мутомбо Габриэль
|1
|0
|Петковски Петар
|1
|0
|Бурлаку Андрей
|1
|0
|Мбоко Айртон
|1
|0
|Mihai Teja
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Ботошани
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
6
7
Петролул Плоешти
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Ботошани
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
23
7
Волевые поражения
10
17
Петролул Плоешти
59.4%
40.6%
19 побед 13 поражений
Первый тайм
42% (15)
31% (11)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
42% (15)
17% (6)
Ботошани
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (8)
50% (18)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
50% (18)
36% (13)
Сухие победы
13
5
Сухие поражения
9
12
Волевые победы
25
7
Волевые поражения
16
24
Голы по времени матча
Забито
21
13
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 5
22 Не забивали 26
2
10%
1
8%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
6
46%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
6
29%
4
31%
76-90
Пропущено
20
31
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
3
15%
4
13%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
3
15%
4
13%
31-45
2
10%
2
6%
46-60
4
20%
7
23%
61-75
7
35%
11
35%
76-90
Забито
15
22
10 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 11
25 Не забивали 21
4
27%
6
27%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
2
13%
5
23%
76-90
Пропущено
27
14
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
6
22%
1
7%
1-15
4
15%
5
36%
16-30
1
4%
3
21%
31-45
3
11%
1
7%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
9
33%
2
14%
76-90
Забито
36
35
20 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 17
20 Забивали первыми 16
11 Не забивали 11
6
17%
7
20%
1-15
8
22%
2
6%
16-30
6
17%
9
26%
31-45
3
8%
4
11%
46-60
5
14%
4
11%
61-75
8
22%
9
26%
76-90
Пропущено
47
45
18 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 22
9
19%
5
11%
1-15
5
11%
8
18%
16-30
4
9%
7
16%
31-45
5
11%
3
7%
46-60
8
17%
9
20%
61-75
16
34%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1
Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 Фарул - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Туран 3:2 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1
Ботошани
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1
Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя Клуж - Ботошани 2:0 Ботошани - Сепси 1:1 УТА Арад - Ботошани 3:1 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Арджеш - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Ботошани - Шамахы 1:0 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Стяуа - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:1
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Ботошани
Точный счет
2:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
11 раз 61%
0
4 раза 22%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 29%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
6 раз 35%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
Точный счет
0:1
7 раз 19%
2:0
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
1:1
8 раз 22%
0:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 44%
0
11 раз 31%
2
8 раз 22%
3
1 раз 3%
1
18 раз 50%
0
12 раз 33%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
144
712
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
108
215
315
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2511
Больше Меньше
2412
927
630
135
234
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|42
|2.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|38
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|37
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|35
|5.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|31
|6.
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|31
|2.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|31
|3.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|27
|4.
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|27
|5.
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|26
|6.
|5
|1
|4
|0
|9 - 7
|24
|7.
|6
|2
|0
|4
|4 - 6
|22
|8.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|20
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|18
|10.
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|41
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|33
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|24
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|3.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|23
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|23
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|19
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|33
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|31
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|27
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|21
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|15
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|11
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|17 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|17
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Фарул
|Алибек Денис
|11 (7)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10