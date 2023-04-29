VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Тичу Валентин Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Флореску Эдуард пробил со штрафного прямо в стенку

85' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Матч возобновлен

80' Seniko Doua на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

79' Octavian Valceanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Тичу Валентин Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Seniko Doua на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Ботошани

69' Грозав Георге-Теодор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Ботошани

66' Иробисо Кристиан Окечукву оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Тичу Валентин Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Тичу Валентин Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Шерони Алин получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Ох, нехорошо это выглядит. Иробисо Кристиан Окечукву получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Иробисо Кристиан Окечукву на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Грозав Георге-Теодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Ботошани

55' Удар от ворот произведет Ботошани

55' Матч возобновлен

54' Тичу Валентин Константин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Иванов Антоний получил желтую карточку от судьи

52' Шерони Алин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Пий Джуниор получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Пий Джуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Удар от ворот произведет Ботошани

48' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника