Тур: 34.
0:3
Второй тайм: 58'
0'
1' Желтая карточкаБайшиньу Марку
0:1
19' ГолСабо Эрик
0:2
21' ГолDanil Paroutis
32' Желтая карточкаAndreas Karamanolis
0:3
33' ГолГерреро Мигель
Ход матча
19'
0:1
21'
0:2
33'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Труич НиколаНападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Ояла ЮханиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 МескаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Costas Sakkas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мраз СамуэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vesko Mihajlovic
История личных встреч
Докса Катокопия
Анортосис
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
26 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 26 побед
Первый тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Второй тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 24 победы
36 матчей
11.1%
16.7%
72.2%
4 победы 6 ничьих 26 побед
Первый тайм
19.4%
33.3%
47.3%
7 побед 12 ничьих 17 побед
Второй тайм
11.1%
22.2%
66.7%
4 победы 8 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
0.88
0.55
Среднее время на гол
102
163
Всего голов
42
33
Голов в среднем за матч
2.1
2.06
Среднее время на гол
42
43
Всего голов
56
44
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Берат
|8 (3)
|0.24
|Асанте Эрнест
|4
|0.12
|Анаане Тиджани
|3
|0.09
|Труич Никола
|2
|0.06
|Собчик Алекс
|2
|0.06
|Andreas Karamanolis
|2
|0.06
|Аденон Халед
|1
|0.03
|Бенни Бернарду
|1
|0.03
|Benjamin Asamoah
|1
|0.03
|Ковачевич Боян
|1
|0.03
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Мигель
|7 (2)
|0.21
|Мраз Самуэл
|5
|0.15
|Нинга Казимир
|4
|0.12
|Эредия Антоньин
|3
|0.09
|Христофи Димитрос
|2
|0.06
|Элдер Феррейра
|2
|0.06
|Danil Paroutis
|2
|0.06
|Сабо Эрик
|2 (1)
|0.06
|Техера Серхио
|2 (2)
|0.06
|Байшиньу Марку
|1
|0.03
|Уорис Маджид
|1
|0.03
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.03
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|Кику Франсишку
|1
|0.03
|Варда Амр
|1
|0.03
|Хрисостому Андреас
|1
|0.03
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|11
|0
|Аденон Халед
|6
|1
|Fawaz Abdullahi
|5
|1
|Садик Берат
|6
|0
|Стилиану Мариос
|4
|0
|Труич Никола
|4
|0
|Керла Семир
|4
|0
|Benjamin Asamoah
|4
|0
|Andreas Karamanolis
|4
|0
|Трайчевски Душко
|3
|0
|Илич Кристиан
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|3
|0
|Бенни Бернарду
|3
|0
|Diego Mesen
|1
|1
|Меска
|2
|0
|Вальехо Алекс
|2
|0
|Собчик Алекс
|2
|0
|Каргбо Ибрагим
|1
|0
|Ояла Юхани
|1
|0
|Анаане Тиджани
|1
|0
|Эррера Себастьян
|1
|0
|Theodoros Iosifidis
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антониу Минас
|7
|0
|Сабо Эрик
|6
|0
|Коррейя Андерсон
|6
|0
|Варда Амр
|6
|0
|Иоанну Михалис
|6
|0
|Техера Серхио
|5
|0
|Ароян Вараздат
|5
|0
|Антониадес Мариос
|3
|1
|Байшиньу Марку
|4
|0
|Уорис Маджид
|4
|0
|Амбарцумян Оганес
|4
|0
|Панчеон Джейсон
|3
|0
|Артиматас Костакис
|3
|0
|Корреа Павлос
|3
|0
|Danil Paroutis
|3
|0
|Кику Франсишку
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|Христофи Димитрос
|1
|0
|Лория Гиорги
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Мраз Самуэл
|1
|0
|Элдер Феррейра
|1
|0
|Герреро Мигель
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Анортосис
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
4
Докса Катокопия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Анортосис
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
16
10
Волевые поражения
13
20
Докса Катокопия
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Анортосис
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
48% (16)
24% (8)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
18
12
Волевые поражения
14
24
Голы по времени матча
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
28 Не забивали 24
2
22%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Пропущено
16
14
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
25%
3
21%
76-90
Забито
18
22
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
3
17%
4
18%
1-15
5
28%
2
9%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
3
17%
5
23%
76-90
Пропущено
26
23
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
2
8%
3
13%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
5
19%
2
9%
31-45
4
15%
5
22%
46-60
6
23%
6
26%
61-75
5
19%
3
13%
76-90
Забито
27
36
16 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 11
15 Не забивали 14
5
19%
5
14%
1-15
7
26%
4
11%
16-30
4
15%
7
19%
31-45
3
11%
7
19%
46-60
3
11%
6
17%
61-75
5
19%
7
19%
76-90
Пропущено
42
37
17 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 23
4
10%
4
11%
1-15
5
12%
7
19%
16-30
8
19%
6
16%
31-45
8
19%
6
16%
46-60
8
19%
8
22%
61-75
9
21%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2
Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 5:1 Омония - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Анортосис
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2
Анортосис - Неа Саламина 4:4 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:0 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Аполлон - Анортосис 3:0 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Акритас Хлоракас - Анортосис 1:0
Результаты матчей
Докса Катокопия
Анортосис
Точный счет
0:0
4 раза 25%
0:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 69%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:2
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
0
9 раз 56%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
Точный счет
1:2
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 48%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
0
15 раз 45%
1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
511
Больше Меньше
116
313
710
115
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
79
611
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1716
Больше Меньше
1815
924
1122
132
429
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|18
|10
|3
|56 - 22
|64
|2.
|31
|18
|9
|4
|43 - 18
|63
|3.
|31
|19
|4
|8
|50 - 32
|61
|4.
|31
|16
|10
|5
|55 - 24
|58
|5.
|30
|16
|5
|9
|40 - 30
|53
|6.
|31
|14
|3
|14
|41 - 38
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|34
|13
|9
|12
|38 - 39
|48
|2.
|34
|14
|5
|15
|40 - 45
|47
|3.
|32
|12
|7
|13
|27 - 29
|43
|4.
|1:0
|34
|11
|7
|16
|31 - 46
|40
|5.
|0:3
|34
|9
|8
|17
|27 - 45
|35
|6.
|33
|5
|11
|17
|22 - 45
|26
|7.
|0:1
|34
|6
|7
|21
|26 - 46
|25
|8.
|34
|6
|5
|23
|27 - 64
|23
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|3
|1
|32 - 12
|39
|2.
|16
|10
|2
|4
|27 - 12
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|33 - 13
|31
|4.
|15
|8
|5
|2
|29 - 12
|29
|5.
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|6.
|15
|9
|1
|5
|22 - 15
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|3
|6
|24 - 22
|27
|2.
|17
|8
|2
|7
|16 - 16
|26
|3.
|3:0
|17
|6
|6
|5
|24 - 22
|24
|4.
|1:0
|17
|6
|3
|8
|16 - 20
|21
|5.
|17
|5
|1
|11
|15 - 30
|16
|6.
|0:3
|17
|4
|4
|9
|9 - 19
|16
|7.
|16
|2
|7
|7
|9 - 17
|13
|8.
|0:1
|17
|3
|4
|10
|13 - 19
|13
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|27 - 10
|35
|2.
|16
|10
|4
|2
|24 - 12
|34
|3.
|16
|7
|6
|3
|22 - 11
|27
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|5.
|15
|7
|1
|7
|18 - 20
|22
|6.
|15
|4
|1
|10
|14 - 26
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|17
|7
|3
|7
|14 - 17
|24
|2.
|17
|6
|2
|9
|16 - 23
|20
|3.
|0:3
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|4.
|1:0
|17
|5
|4
|8
|15 - 26
|19
|5.
|15
|4
|5
|6
|11 - 13
|17
|6.
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|7.
|0:1
|17
|3
|3
|11
|13 - 27
|12
|8.
|17
|1
|4
|12
|12 - 34
|7
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|14
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|12
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 8
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|11
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10