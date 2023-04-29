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  5. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 34.
Докса Катокопия
0:3
Второй тайм: 58'
Анортосис
0'
1' Желтая карточка
Байшиньу Марку
0:1
19' Гол
Сабо Эрик
0:2
21' Гол
Danil Paroutis
32' Желтая карточка
Andreas Karamanolis
0:3
33' Гол
Герреро Мигель

Ход матча

1'
 
Байшиньу Марку
19'
0:1
Сабо Эрик
21'
0:2
Danil Paroutis
32'
Andreas Karamanolis
 
33'
0:3
Герреро Мигель
38'
Бенни Бернарду
Benjamin Asamoah
 
38'
Анаане Тиджани
Fawaz Abdullahi
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Докса Катокопия
Ничья
Анортосис
2.95
9.10
3.05
Все Коэффициенты
Докса Катокопия
Анортосис

История личных встреч

Докса Катокопия
Анортосис

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

26 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 26 побед

Первый тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Второй тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 24 победы

36 матчей

11.1%
16.7%
72.2%
4 победы 6 ничьих 26 побед

Первый тайм

19.4%
33.3%
47.3%
7 побед 12 ничьих 17 побед

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
4 победы 8 ничьих 24 победы

История матчей

ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
0:6
ПД
0:3
ПД
3:3
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:4
ПД
1:6
ПД
1:2
ТМС
1:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ММ(
2:1
ПД
4:1
ПД
2:2
ПД
3:0
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

0.88
0.55

Среднее время на гол

102
163

Всего голов

42
33

Голов в среднем за матч

2.1
2.06

Среднее время на гол

42
43

Всего голов

56
44

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 8 (3) 0.24
Асанте Эрнест 4 0.12
Анаане Тиджани 3 0.09
Труич Никола 2 0.06
Собчик Алекс 2 0.06
Andreas Karamanolis 2 0.06
Аденон Халед 1 0.03
Бенни Бернарду 1 0.03
Benjamin Asamoah 1 0.03
Ковачевич Боян 1 0.03
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Мигель 7 (2) 0.21
Мраз Самуэл 5 0.15
Нинга Казимир 4 0.12
Эредия Антоньин 3 0.09
Христофи Димитрос 2 0.06
Элдер Феррейра 2 0.06
Danil Paroutis 2 0.06
Сабо Эрик 2 (1) 0.06
Техера Серхио 2 (2) 0.06
Байшиньу Марку 1 0.03
Уорис Маджид 1 0.03
Амбарцумян Оганес 1 0.03
Ароян Вараздат 1 0.03
Кику Франсишку 1 0.03
Варда Амр 1 0.03
Хрисостому Андреас 1 0.03

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 11 0
Аденон Халед 6 1
Fawaz Abdullahi 5 1
Садик Берат 6 0
Стилиану Мариос 4 0
Труич Никола 4 0
Керла Семир 4 0
Benjamin Asamoah 4 0
Andreas Karamanolis 4 0
Трайчевски Душко 3 0
Илич Кристиан 3 0
Шишковски Дамьян 3 0
Бенни Бернарду 3 0
Diego Mesen 1 1
Меска 2 0
Вальехо Алекс 2 0
Собчик Алекс 2 0
Каргбо Ибрагим 1 0
Ояла Юхани 1 0
Анаане Тиджани 1 0
Эррера Себастьян 1 0
Theodoros Iosifidis 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антониу Минас 7 0
Сабо Эрик 6 0
Коррейя Андерсон 6 0
Варда Амр 6 0
Иоанну Михалис 6 0
Техера Серхио 5 0
Ароян Вараздат 5 0
Антониадес Мариос 3 1
Байшиньу Марку 4 0
Уорис Маджид 4 0
Амбарцумян Оганес 4 0
Панчеон Джейсон 3 0
Артиматас Костакис 3 0
Корреа Павлос 3 0
Danil Paroutis 3 0
Кику Франсишку 2 0
Нинга Казимир 2 0
Христодулопулос Лазарос 1 0
Христофи Димитрос 1 0
Лория Гиорги 1 0
Радонич Деян 1 0
Мраз Самуэл 1 0
Элдер Феррейра 1 0
Герреро Мигель 1 0
Хрисостому Андреас 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Анортосис
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
4
Докса Катокопия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Анортосис
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

13
20
Докса Катокопия
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Анортосис
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
48% (16)
24% (8)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

18
12

Волевые поражения

14
24

Голы по времени матча

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
28 Не забивали 24
2
22%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
25%
3
21%
76-90

Забито

18
22
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
3
17%
4
18%
1-15
5
28%
2
9%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
3
17%
5
23%
76-90

Пропущено

26
23
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
2
8%
3
13%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
5
19%
2
9%
31-45
4
15%
5
22%
46-60
6
23%
6
26%
61-75
5
19%
3
13%
76-90

Забито

27
36
16 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 11
15 Не забивали 14
5
19%
5
14%
1-15
7
26%
4
11%
16-30
4
15%
7
19%
31-45
3
11%
7
19%
46-60
3
11%
6
17%
61-75
5
19%
7
19%
76-90

Пропущено

42
37
17 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 23
4
10%
4
11%
1-15
5
12%
7
19%
16-30
8
19%
6
16%
31-45
8
19%
6
16%
46-60
8
19%
8
22%
61-75
9
21%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2
Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 5:1 Омония - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Анортосис
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2
Анортосис - Неа Саламина 4:4 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:0 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Аполлон - Анортосис 3:0 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Акритас Хлоракас - Анортосис 1:0

Результаты матчей

Докса Катокопия
Анортосис

Точный счет

0:0
4 раза 25%
0:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 69%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:2
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
0
9 раз 56%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%

Точный счет

1:2
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 48%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
0
15 раз 45%
1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
11
0.5
Больше Меньше
11
6
3
13
1.5
7
10
1
15
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
7
9
6
11
1.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
16
0.5
Больше Меньше
18
15
9
24
1.5
11
22
1
32
2.5
4
29

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 31 18 10 3 56 - 22 64
2.
АПОЭЛ
 31 18 9 4 43 - 18 63
3.
АЕК Ларнака
 31 19 4 8 50 - 32 61
4.
Пафос
 31 16 10 5 55 - 24 58
5.
Аполлон
 30 16 5 9 40 - 30 53
6.
Омония
 31 14 3 14 41 - 38 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 3:0 34 13 9 12 38 - 39 48
2.
Неа Саламина
 34 14 5 15 40 - 45 47
3.
АЕЛ Лимаcсол
 32 12 7 13 27 - 29 43
4.
Кармиотисса
 1:0 34 11 7 16 31 - 46 40
5.
Докса Катокопия
 0:3 34 9 8 17 27 - 45 35
6.
Олимпиакос Никосия
 33 5 11 17 22 - 45 26
7.
Эносис
 0:1 34 6 7 21 26 - 46 25
8.
Акритас Хлоракас
 34 6 5 23 27 - 64 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 12 3 1 32 - 12 39
2.
Омония
 16 10 2 4 27 - 12 32
3.
Пафос
 15 9 4 2 33 - 13 31
4.
Арис Лимассол
 15 8 5 2 29 - 12 29
5.
АПОЭЛ
 15 8 5 2 19 - 6 29
6.
Аполлон
 15 9 1 5 22 - 15 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 17 8 3 6 24 - 22 27
2.
АЕЛ Лимаcсол
 17 8 2 7 16 - 16 26
3.
Анортосис
 3:0 17 6 6 5 24 - 22 24
4.
Кармиотисса
 1:0 17 6 3 8 16 - 20 21
5.
Акритас Хлоракас
 17 5 1 11 15 - 30 16
6.
Докса Катокопия
 0:3 17 4 4 9 9 - 19 16
7.
Олимпиакос Никосия
 16 2 7 7 9 - 17 13
8.
Эносис
 0:1 17 3 4 10 13 - 19 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 16 10 5 1 27 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 16 10 4 2 24 - 12 34
3.
Пафос
 16 7 6 3 22 - 11 27
4.
Аполлон
 15 7 4 4 18 - 15 25
5.
АЕК Ларнака
 15 7 1 7 18 - 20 22
6.
Омония
 15 4 1 10 14 - 26 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 3:0 17 7 3 7 14 - 17 24
2.
Неа Саламина
 17 6 2 9 16 - 23 20
3.
Докса Катокопия
 0:3 17 5 4 8 18 - 26 19
4.
Кармиотисса
 1:0 17 5 4 8 15 - 26 19
5.
АЕЛ Лимаcсол
 15 4 5 6 11 - 13 17
6.
Олимпиакос Никосия
 17 3 4 10 13 - 28 13
7.
Эносис
 0:1 17 3 3 11 13 - 27 12
8.
Акритас Хлоракас
 17 1 4 12 12 - 34 7

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 14
Неа Саламина Diego Dorregaray 12
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Пафос Кане Мамаду 2 8
Докса Катокопия Ковачевич Боян 11
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    59'
    ГОООООЛ - Анортосис забивает с пенальти
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Докса Катокопия
Ничья
Анортосис
2.95
9.10
3.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Докса Катокопия 0:3 Анортосис онлайн

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