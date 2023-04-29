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  5. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Панетоликос
0:2
Перерыв
Левадиакос
0'
0:1
10' Пенальти
Georgios Nikas
29' Желтая карточка
Хухумис Диамантис
33' Желтая карточка
Georgios Nikas
0:2
44' Гол
Georgios Nikas

Ход матча

10'
0:1
Georgios Nikas
29'
Хухумис Диамантис
 
33'
 
Georgios Nikas
44'
0:2
Georgios Nikas
(Еремеефф Александер)

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Левадиакос
41.00
9.50
3.20
Все Коэффициенты
1
Анестис
Яннис
2
Konstantinos
Apostolakis
16
Ларссон
Якоб
3
Хухумис
Диамантис
49
Nikola
Stajic
11
Диас
Хорхе
17
Мартенссон
Йохан
25
Морсай
Йонатан
22
Коловос
Димитрис
7
Карелис
Никос
21
Хуанпи
Аньор
99
Граф
Давид
6
Triantafyllos
Tsapras
24
Panagiotis
Liagas
5
Винисиус
Пауло
II
33
Gonzalo
Paz
4
Stephen
Kwabena
12
Мехия
Альфредо
17
Янниотас
Яннис
8
Georgios
Nikas
19
Вракас
Георгиос
18
Еремеефф
Александер
Панетоликос
4-3-3
Левадиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
Левадиакос

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
114.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

15.8%
68.4%
15.8%
3 победы 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
1:2
С
0:1
С
2:0
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
0:2
С
2:0
ФЛ
0:0
ФЛ
2:0

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.11
0.7

Среднее время на гол

81
128

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.05
0.68

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

85
131

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 13 (2) 0.42
Коловос Димитрис 3 0.1
Шенгелия Леван 3 0.1
Соуза Жоау Педру 3 (2) 0.1
Даго Надре 2 0.06
Морсай Йонатан 1 0.03
Хуанпи Аньор 1 0.03
Дуарте Фредерику 1 0.03
Хухумис Диамантис 1 0.03
Малис Александрос 1 0.03
Льявас Георгиос 1 0.03
Диас Хорхе 0 0
Флорес Дейби 0 0
Ларссон Якоб 0 0
Младен Себастьян 0 0
Бузукис Яннис 0 0
Корнелиус Дерек 0 0
Ксенитидис Георгиос 0 0
Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Georgios Nikas 5 (1) 0.16
Моутинью Тьерри 3 (1) 0.1
Янниотас Яннис 1 0.03
Еремеефф Александер 1 0.03
Мехия Альфредо 1 0.03
Triantafyllos Tsapras 1 0.03
Бельмонт Антони 1 0.03
Шкварка Михал 1 0.03
Винисиус Пауло II 1 0.03
Konstantinos Doumtsios 1 0.03
Panagiotis Liagas 1 0.03
Stavros Panagiotou 1 0.03
Stephen Kwabena 1 0.03
Дабо Абдулайе 0 0
Вракас Георгиос 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младен Себастьян 10 0
Konstantinos Apostolakis 7 0
Диас Хорхе 5 1
Коловос Димитрис 6 0
Шенгелия Леван 5 0
Мартенссон Йохан 4 0
Флорес Дейби 4 0
Хацитеодоридис Илиас 4 0
Карелис Никос 2 1
Ларссон Якоб 3 0
Хухумис Диамантис 3 0
Дуарте Фредерику 3 0
Хуанпи Аньор 2 0
Стергиакис Антонис 2 0
Морсай Йонатан 2 0
Льявас Георгиос 2 0
Анестис Яннис 1 0
Малис Александрос 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0
Даго Надре 1 0
Panagiotis Anastasopoulos 1 0
Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Пауло II 5 1
Panagiotis Vichos 5 1
Бельмонт Антони 6 0
Цимопулос Темистоклис 4 1
Gonzalo Paz 5 0
Georgios Nikas 5 0
Stavros Panagiotou 5 0
Вракас Георгиос 5 0
Константинидис Димитрис 4 0
Мехия Альфредо 4 0
Konstantinos Doumtsios 4 0
Stephen Kwabena 3 0
Triantafyllos Tsapras 3 0
Шкварка Михал 2 0
Моутинью Тьерри 2 0
Маркович Матей 2 0
Panagiotis Simelidis 2 0
Дабо Абдулайе 2 0
Panagiotis Liagas 2 0
Сако Бакари 1 0
Граф Давид 1 0
Янниотас Яннис 1 0
Сахпекидис Филип 1 0
Еремеефф Александер 1 0
Баханак Патрик 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (12)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Левадиакос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
5
Панетоликос
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Левадиакос
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

19
10

Волевые поражения

14
10
Панетоликос
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
67% (20)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Левадиакос
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
60% (18)
27% (8)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

20
10

Волевые поражения

19
15

Голы по времени матча

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
23 Не забивали 25
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

21
26
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
0
0%
6
23%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
6
23%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
5
24%
8
31%
61-75
7
33%
4
15%
76-90

Забито

19
11
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
3
16%
3
27%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
3
16%
3
27%
76-90

Пропущено

26
18
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
6
23%
0
0%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
5
19%
8
44%
61-75
5
19%
3
17%
76-90

Забито

30
17
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
13 Не забивали 16
5
17%
1
6%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
3
10%
4
24%
31-45
6
20%
5
29%
29%
46-60
6
20%
2
12%
61-75
5
17%
3
18%
76-90

Пропущено

47
44
18 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 23
6
13%
6
14%
1-15
4
9%
2
5%
16-30
8
17%
9
20%
31-45
7
15%
4
9%
46-60
10
21%
16
36%
61-75
12
26%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1
Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Волос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 АЕК - Панетоликос 4:1 Панетоликос - ОФИ 0:4 Панетоликос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ПАОК 0:2 Панетоликос - Астерас 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0
Левадиакос
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Левадиакос - Ионикос 2:2 Астерас - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 ОФИ - Левадиакос 1:1
Левадиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Атромитос - Левадиакос 1:0 АЕК - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Волос 0:3 ПАОК - Левадиакос 3:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - Ионикос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Ламия - Левадиакос 0:0

Результаты матчей

Панетоликос
Левадиакос

Точный счет

0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
9 раз 30%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
15 раз 50%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
Левадиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
9
6
3
12
1.5
3
12
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
6
9
5
10
1.5
1
14
3
12
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
15
15
8
22
1.5
4
26
4
26
2.5
1
29
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 32 24 3 5 63 - 16 75
2.
Панатинаикос
 32 23 6 3 45 - 13 75
3.
Олимпиакос
 32 18 9 5 63 - 24 63
4.
ПАОК
 32 17 9 6 51 - 28 60
5.
Арис Салоники
 32 14 5 13 47 - 33 47
6.
Волос
 32 11 7 14 33 - 51 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 2:2 31 8 11 12 31 - 34 35
2.
ОФИ
 2:2 31 8 11 12 32 - 39 35
3.
Астерас
 0:0 31 5 15 11 22 - 34 30
4.
Панетоликос
 0:2 31 7 8 16 30 - 49 29
5.
ПАС Янина
 0:0 31 5 13 13 28 - 47 28
6.
Ламия
 0:0 31 5 12 14 20 - 50 27
7.
Ионикос
 0:0 31 6 8 17 20 - 46 26
8.
Левадиакос
 2:0 31 5 11 15 21 - 42 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 16 13 1 2 36 - 7 40
2.
Панатинаикос
 15 11 3 1 21 - 6 36
3.
Олимпиакос
 16 10 4 2 37 - 12 34
4.
ПАОК
 16 10 3 3 29 - 12 33
5.
Арис Салоники
 16 10 2 4 29 - 13 32
6.
Волос
 17 5 2 10 17 - 34 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 2:2 16 6 7 3 18 - 13 25
2.
Астерас
 0:0 16 5 9 2 14 - 9 24
3.
ПАС Янина
 0:0 15 4 6 5 16 - 22 18
4.
Ламия
 0:0 15 4 4 7 12 - 25 16
5.
Левадиакос
 2:0 15 3 7 5 12 - 17 16
6.
Ионикос
 0:0 15 3 6 6 10 - 19 15
7.
ОФИ
 2:2 16 3 6 7 12 - 20 15
8.
Панетоликос
 0:2 16 3 4 9 11 - 23 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 12 3 2 24 - 7 39
2.
АЕК
 16 11 2 3 27 - 9 35
3.
Олимпиакос
 16 8 5 3 26 - 12 29
4.
ПАОК
 16 7 6 3 22 - 16 27
5.
Волос
 15 6 5 4 16 - 17 23
6.
Арис Салоники
 16 4 3 9 18 - 20 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 2:2 15 5 5 5 20 - 19 20
2.
Панетоликос
 0:2 15 4 4 7 19 - 26 16
3.
Ионикос
 0:0 16 3 2 11 10 - 27 11
4.
Ламия
 0:0 16 1 8 7 8 - 25 11
5.
Атромитос
 2:2 15 2 4 9 13 - 21 10
6.
Левадиакос
 2:0 16 2 4 10 9 - 25 10
7.
ПАС Янина
 0:0 16 1 7 8 12 - 25 10
8.
Астерас
 0:0 15 0 6 9 8 - 25 6

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 17 (2)
АЕК Гарсия Леви 14 (4)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
Панатинаикос Шпорар Андраж 11 (3)
Арис Салоники Пальма Луис 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Панетоликос Младен Себастьян 10
Астерас Иглесиас Матиас 10
Астерас Гардавски Михаэль 1 8
Ионикос Ромао Алаиксис 1 8
ОФИ Ларссон Эрик 1 8
Весь список
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  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Еремеефф Александер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Georgios Nikas бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Georgios Nikas получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Хухумис Диамантис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Georgios Nikas из команды Левадиакос забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 37% завершится ничьей.
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Панетоликос
Ничья
Левадиакос
41.00
9.50
3.20
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Где смотреть матч Панетоликос 0:2 Левадиакос онлайн

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