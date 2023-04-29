Тур: 31. Стадион: Панетоликос.
0:2
Перерыв
0'
0:1
10' ПенальтиGeorgios Nikas
29' Желтая карточкаХухумис Диамантис
33' Желтая карточкаGeorgios Nikas
0:2
44' ГолGeorgios Nikas
Ход матча
10'
0:1
33'
44'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
16
Ларссон
Якоб
11
Диас
Хорхе
21
Хуанпи
Аньор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Хуанпи АньорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
-
99 Граф ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gonzalo PazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Сако БакариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
История личных встреч
Панетоликос
Левадиакос
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
114.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
15.8%
68.4%
15.8%
3 победы 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.11
0.7
Среднее время на гол
81
128
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.05
0.68
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
85
131
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|13 (2)
|0.42
|Коловос Димитрис
|3
|0.1
|Шенгелия Леван
|3
|0.1
|Соуза Жоау Педру
|3 (2)
|0.1
|Даго Надре
|2
|0.06
|Морсай Йонатан
|1
|0.03
|Хуанпи Аньор
|1
|0.03
|Дуарте Фредерику
|1
|0.03
|Хухумис Диамантис
|1
|0.03
|Малис Александрос
|1
|0.03
|Льявас Георгиос
|1
|0.03
|Диас Хорхе
|0
|0
|Флорес Дейби
|0
|0
|Ларссон Якоб
|0
|0
|Младен Себастьян
|0
|0
|Бузукис Яннис
|0
|0
|Корнелиус Дерек
|0
|0
|Ксенитидис Георгиос
|0
|0
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Georgios Nikas
|5 (1)
|0.16
|Моутинью Тьерри
|3 (1)
|0.1
|Янниотас Яннис
|1
|0.03
|Еремеефф Александер
|1
|0.03
|Мехия Альфредо
|1
|0.03
|Triantafyllos Tsapras
|1
|0.03
|Бельмонт Антони
|1
|0.03
|Шкварка Михал
|1
|0.03
|Винисиус Пауло II
|1
|0.03
|Konstantinos Doumtsios
|1
|0.03
|Panagiotis Liagas
|1
|0.03
|Stavros Panagiotou
|1
|0.03
|Stephen Kwabena
|1
|0.03
|Дабо Абдулайе
|0
|0
|Вракас Георгиос
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младен Себастьян
|10
|0
|Konstantinos Apostolakis
|7
|0
|Диас Хорхе
|5
|1
|Коловос Димитрис
|6
|0
|Шенгелия Леван
|5
|0
|Мартенссон Йохан
|4
|0
|Флорес Дейби
|4
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|4
|0
|Карелис Никос
|2
|1
|Ларссон Якоб
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Дуарте Фредерику
|3
|0
|Хуанпи Аньор
|2
|0
|Стергиакис Антонис
|2
|0
|Морсай Йонатан
|2
|0
|Льявас Георгиос
|2
|0
|Анестис Яннис
|1
|0
|Малис Александрос
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|0
|Даго Надре
|1
|0
|Panagiotis Anastasopoulos
|1
|0
Левадиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Пауло II
|5
|1
|Panagiotis Vichos
|5
|1
|Бельмонт Антони
|6
|0
|Цимопулос Темистоклис
|4
|1
|Gonzalo Paz
|5
|0
|Georgios Nikas
|5
|0
|Stavros Panagiotou
|5
|0
|Вракас Георгиос
|5
|0
|Константинидис Димитрис
|4
|0
|Мехия Альфредо
|4
|0
|Konstantinos Doumtsios
|4
|0
|Stephen Kwabena
|3
|0
|Triantafyllos Tsapras
|3
|0
|Шкварка Михал
|2
|0
|Моутинью Тьерри
|2
|0
|Маркович Матей
|2
|0
|Panagiotis Simelidis
|2
|0
|Дабо Абдулайе
|2
|0
|Panagiotis Liagas
|2
|0
|Сако Бакари
|1
|0
|Граф Давид
|1
|0
|Янниотас Яннис
|1
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Еремеефф Александер
|1
|0
|Баханак Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (12)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Левадиакос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
5
5
Панетоликос
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Левадиакос
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
19
10
Волевые поражения
14
10
Панетоликос
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
67% (20)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Левадиакос
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
60% (18)
27% (8)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
20
10
Волевые поражения
19
15
Голы по времени матча
Забито
11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
23 Не забивали 25
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
21
26
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
0
0%
6
23%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
6
23%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
5
24%
8
31%
61-75
7
33%
4
15%
76-90
Забито
19
11
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
3
16%
3
27%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
3
16%
3
27%
76-90
Пропущено
26
18
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
6
23%
0
0%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
5
19%
8
44%
61-75
5
19%
3
17%
76-90
Забито
30
17
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
13 Не забивали 16
5
17%
1
6%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
3
10%
4
24%
31-45
6
20%
5
29%
29%
46-60
6
20%
2
12%
61-75
5
17%
3
18%
76-90
Пропущено
47
44
18 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 23
6
13%
6
14%
1-15
4
9%
2
5%
16-30
8
17%
9
20%
31-45
7
15%
4
9%
46-60
10
21%
16
36%
61-75
12
26%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1
Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Волос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 АЕК - Панетоликос 4:1 Панетоликос - ОФИ 0:4 Панетоликос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ПАОК 0:2 Панетоликос - Астерас 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0
Левадиакос
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Левадиакос - Ионикос 2:2 Астерас - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 ОФИ - Левадиакос 1:1
Левадиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Атромитос - Левадиакос 1:0 АЕК - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Волос 0:3 ПАОК - Левадиакос 3:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - Ионикос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Ламия - Левадиакос 0:0
Результаты матчей
Панетоликос
Левадиакос
Точный счет
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 43%
1
9 раз 30%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
15 раз 50%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
Левадиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
96
312
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
69
510
114
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1713
Больше Меньше
1515
822
426
426
129
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|24
|3
|5
|63 - 16
|75
|2.
|32
|23
|6
|3
|45 - 13
|75
|3.
|32
|18
|9
|5
|63 - 24
|63
|4.
|32
|17
|9
|6
|51 - 28
|60
|5.
|32
|14
|5
|13
|47 - 33
|47
|6.
|32
|11
|7
|14
|33 - 51
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|31
|8
|11
|12
|31 - 34
|35
|2.
|2:2
|31
|8
|11
|12
|32 - 39
|35
|3.
|0:0
|31
|5
|15
|11
|22 - 34
|30
|4.
|0:2
|31
|7
|8
|16
|30 - 49
|29
|5.
|0:0
|31
|5
|13
|13
|28 - 47
|28
|6.
|0:0
|31
|5
|12
|14
|20 - 50
|27
|7.
|0:0
|31
|6
|8
|17
|20 - 46
|26
|8.
|2:0
|31
|5
|11
|15
|21 - 42
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|36 - 7
|40
|2.
|15
|11
|3
|1
|21 - 6
|36
|3.
|16
|10
|4
|2
|37 - 12
|34
|4.
|16
|10
|3
|3
|29 - 12
|33
|5.
|16
|10
|2
|4
|29 - 13
|32
|6.
|17
|5
|2
|10
|17 - 34
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|16
|6
|7
|3
|18 - 13
|25
|2.
|0:0
|16
|5
|9
|2
|14 - 9
|24
|3.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|16 - 22
|18
|4.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|12 - 25
|16
|5.
|2:0
|15
|3
|7
|5
|12 - 17
|16
|6.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|10 - 19
|15
|7.
|2:2
|16
|3
|6
|7
|12 - 20
|15
|8.
|0:2
|16
|3
|4
|9
|11 - 23
|13
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|24 - 7
|39
|2.
|16
|11
|2
|3
|27 - 9
|35
|3.
|16
|8
|5
|3
|26 - 12
|29
|4.
|16
|7
|6
|3
|22 - 16
|27
|5.
|15
|6
|5
|4
|16 - 17
|23
|6.
|16
|4
|3
|9
|18 - 20
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|2.
|0:2
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|3.
|0:0
|16
|3
|2
|11
|10 - 27
|11
|4.
|0:0
|16
|1
|8
|7
|8 - 25
|11
|5.
|2:2
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|6.
|2:0
|16
|2
|4
|10
|9 - 25
|10
|7.
|0:0
|16
|1
|7
|8
|12 - 25
|10
|8.
|0:0
|15
|0
|6
|9
|8 - 25
|6
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|17 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|14 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|13 (1)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|11 (3)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|9 (3)
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|10
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|10
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|1 8
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 8
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 8