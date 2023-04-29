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  5. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Панетоликос
2:2
Конец матча
Левадиакос
0'
0:1
10' Пенальти
Georgios Nikas
29' Желтая карточка
Хухумис Диамантис
33' Желтая карточка
Georgios Nikas
0:2
44' Гол
Georgios Nikas
1:2
60' Гол
Соуза Жоау Педру
67' Желтая карточка
Сахпекидис Филип
72' Желтая карточка
Konstantinos Apostolakis
82' Желтая карточка
Янниотас Яннис
90' Желтая карточка
Граф Давид
90' Желтая карточка
Соуза Жоау Педру
90' Желтая карточка
Анестис Яннис
2:2
90' Пенальти
Соуза Жоау Педру
90'+15
1
Анестис
Яннис
2
Konstantinos
Apostolakis
16
Ларссон
Якоб
3
Хухумис
Диамантис
49
Nikola
Stajic
11
Диас
Хорхе
17
Мартенссон
Йохан
25
Морсай
Йонатан
22
Коловос
Димитрис
7
Карелис
Никос
21
Хуанпи
Аньор
99
Граф
Давид
6
Triantafyllos
Tsapras
24
Panagiotis
Liagas
5
Винисиус
Пауло
II
33
Gonzalo
Paz
4
Stephen
Kwabena
12
Мехия
Альфредо
17
Янниотас
Яннис
8
Georgios
Nikas
19
Вракас
Георгиос
18
Еремеефф
Александер
Панетоликос
4-3-3
Левадиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
Левадиакос

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
114.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

15.8%
68.4%
15.8%
3 победы 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
1:2
С
0:1
С
2:0
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
0:2
С
2:0
ФЛ
0:0
ФЛ
2:0

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.11
0.7

Среднее время на гол

81
128

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.05
0.68

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

85
131

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 13 (2) 0.42
Соуза Жоау Педру 5 (3) 0.16
Коловос Димитрис 3 0.1
Шенгелия Леван 3 0.1
Даго Надре 2 0.06
Морсай Йонатан 1 0.03
Хуанпи Аньор 1 0.03
Дуарте Фредерику 1 0.03
Хухумис Диамантис 1 0.03
Малис Александрос 1 0.03
Льявас Георгиос 1 0.03
Диас Хорхе 0 0
Флорес Дейби 0 0
Ларссон Якоб 0 0
Младен Себастьян 0 0
Бузукис Яннис 0 0
Корнелиус Дерек 0 0
Ксенитидис Георгиос 0 0
Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Georgios Nikas 5 (1) 0.16
Моутинью Тьерри 3 (1) 0.1
Янниотас Яннис 1 0.03
Еремеефф Александер 1 0.03
Мехия Альфредо 1 0.03
Triantafyllos Tsapras 1 0.03
Бельмонт Антони 1 0.03
Шкварка Михал 1 0.03
Винисиус Пауло II 1 0.03
Konstantinos Doumtsios 1 0.03
Panagiotis Liagas 1 0.03
Stavros Panagiotou 1 0.03
Stephen Kwabena 1 0.03
Дабо Абдулайе 0 0
Вракас Георгиос 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младен Себастьян 10 0
Konstantinos Apostolakis 8 0
Диас Хорхе 5 1
Коловос Димитрис 6 0
Шенгелия Леван 5 0
Мартенссон Йохан 4 0
Флорес Дейби 4 0
Хацитеодоридис Илиас 4 0
Карелис Никос 2 1
Ларссон Якоб 3 0
Хухумис Диамантис 3 0
Дуарте Фредерику 3 0
Анестис Яннис 2 0
Хуанпи Аньор 2 0
Стергиакис Антонис 2 0
Морсай Йонатан 2 0
Льявас Георгиос 2 0
Соуза Жоау Педру 2 0
Малис Александрос 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Даго Надре 1 0
Panagiotis Anastasopoulos 1 0
Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Пауло II 5 1
Panagiotis Vichos 5 1
Бельмонт Антони 6 0
Цимопулос Темистоклис 4 1
Gonzalo Paz 5 0
Georgios Nikas 5 0
Stavros Panagiotou 5 0
Вракас Георгиос 5 0
Константинидис Димитрис 4 0
Мехия Альфредо 4 0
Konstantinos Doumtsios 4 0
Stephen Kwabena 3 0
Triantafyllos Tsapras 3 0
Шкварка Михал 2 0
Граф Давид 2 0
Моутинью Тьерри 2 0
Янниотас Яннис 2 0
Маркович Матей 2 0
Сахпекидис Филип 2 0
Panagiotis Simelidis 2 0
Дабо Абдулайе 2 0
Panagiotis Liagas 2 0
Сако Бакари 1 0
Еремеефф Александер 1 0
Баханак Патрик 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (12)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Левадиакос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

7
7
Панетоликос
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Левадиакос
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

19
10

Волевые поражения

14
10
Панетоликос
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
65% (20)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
Левадиакос
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
58% (18)
29% (9)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

20
10

Волевые поражения

21
17

Голы по времени матча

Забито

13
8
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
23 Не забивали 25
2
15%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
4
31%
2
25%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

23
28
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
4%
6
21%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
5
22%
8
29%
61-75
7
30%
5
18%
76-90

Забито

19
11
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
3
16%
3
27%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
3
16%
3
27%
76-90

Пропущено

26
18
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
6
23%
0
0%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
5
19%
8
44%
61-75
5
19%
3
17%
76-90

Забито

32
19
13 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 9
13 Не забивали 16
5
16%
2
11%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
3
9%
5
26%
31-45
7
22%
5
26%
46-60
6
19%
2
11%
61-75
6
19%
3
16%
76-90

Пропущено

49
46
20 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 24
7
14%
6
13%
1-15
4
8%
2
4%
16-30
9
18%
9
20%
31-45
7
14%
5
11%
46-60
10
20%
16
35%
61-75
12
24%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1
Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Волос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 АЕК - Панетоликос 4:1 Панетоликос - ОФИ 0:4 Панетоликос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ПАОК 0:2 Панетоликос - Астерас 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0
Левадиакос
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Левадиакос - Ионикос 2:2 Астерас - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 ОФИ - Левадиакос 1:1
Левадиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Атромитос - Левадиакос 1:0 АЕК - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Волос 0:3 ПАОК - Левадиакос 3:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - Ионикос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Ламия - Левадиакос 0:0

Результаты матчей

Панетоликос
Левадиакос

Точный счет

0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 42%
1
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
15 раз 48%
1
11 раз 35%
2
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
Левадиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
9
6
4
12
1.5
3
12
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
9
5
10
1.5
2
14
3
12
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
13
0.5
Больше Меньше
16
15
9
22
1.5
5
26
4
27
2.5
1
30
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 32 24 3 5 63 - 16 75
2.
Панатинаикос
 32 23 6 3 45 - 13 75
3.
Олимпиакос
 32 18 9 5 63 - 24 63
4.
ПАОК
 32 17 9 6 51 - 28 60
5.
Арис Салоники
 32 14 5 13 47 - 33 47
6.
Волос
 32 11 7 14 33 - 51 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 31 9 10 12 33 - 39 37
2.
Атромитос
 31 8 10 13 31 - 35 34
3.
Панетоликос
 31 7 9 15 32 - 49 30
4.
ПАС Янина
 31 6 12 13 29 - 47 30
5.
Астерас
 31 5 15 11 22 - 34 30
6.
Ламия
 31 5 12 14 20 - 50 27
7.
Ионикос
 31 6 7 18 20 - 47 25
8.
Левадиакос
 31 4 12 15 21 - 44 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 16 13 1 2 36 - 7 40
2.
Панатинаикос
 15 11 3 1 21 - 6 36
3.
Олимпиакос
 16 10 4 2 37 - 12 34
4.
ПАОК
 16 10 3 3 29 - 12 33
5.
Арис Салоники
 16 10 2 4 29 - 13 32
6.
Волос
 17 5 2 10 17 - 34 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 16 6 6 4 18 - 14 24
2.
Астерас
 16 5 9 2 14 - 9 24
3.
ПАС Янина
 15 4 6 5 16 - 22 18
4.
Ламия
 15 4 4 7 12 - 25 16
5.
Левадиакос
 15 3 7 5 12 - 17 16
6.
ОФИ
 16 3 6 7 12 - 20 15
7.
Ионикос
 15 3 5 7 10 - 20 14
8.
Панетоликос
 16 3 5 8 13 - 23 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 12 3 2 24 - 7 39
2.
АЕК
 16 11 2 3 27 - 9 35
3.
Олимпиакос
 16 8 5 3 26 - 12 29
4.
ПАОК
 16 7 6 3 22 - 16 27
5.
Волос
 15 6 5 4 16 - 17 23
6.
Арис Салоники
 16 4 3 9 18 - 20 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 15 6 4 5 21 - 19 22
2.
Панетоликос
 15 4 4 7 19 - 26 16
3.
ПАС Янина
 16 2 6 8 13 - 25 12
4.
Ионикос
 16 3 2 11 10 - 27 11
5.
Ламия
 16 1 8 7 8 - 25 11
6.
Атромитос
 15 2 4 9 13 - 21 10
7.
Левадиакос
 16 1 5 10 9 - 27 8
8.
Астерас
 15 0 6 9 8 - 25 6

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 17 (2)
АЕК Гарсия Леви 14 (4)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
Панатинаикос Шпорар Андраж 11 (3)
Арис Салоники Пальма Луис 9 (3)
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Топ нарушителей
Ионикос Ромао Алаиксис 1 9
ОФИ Ларссон Эрик 1 9
Ионикос Валерианос Йоргос 1 9
Панетоликос Младен Себастьян 10
Ионикос Georgios Mygas 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Еремеефф Александер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Georgios Nikas бьет в цель!
    • Желтая карточка
      33'
      Georgios Nikas получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Панетоликос 2:2 Левадиакос онлайн

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