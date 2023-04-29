Второй тайм начался! Малик Тиав появляется на поле вместо Фикайо Томори. Вместо Андреа Белотти в игру вступает Стефан Эль-Шаарави.

Угловой с правого фланга исполняют римляне, но после навеса Пеллегрини оборона "Милана обстановку разряжает.

Меньян забирает мяч на выходе, при этом в него врезается Абрахам. Обошелся вратарь "Милана" без травмы.

Начало второй половины остается за "Ромой", лучше держится мяч у подопечных Жозе Моуринью.

В первом тайме команды ни разу не смогли попасть в створ ворот, начало второго тайма проходит вообще без ударов.

Еще одна медицинская пауза у нас, Белотти остался лежать на газоне после единоборства в предыдущем эпизоде.

67 процентов игрового времени мячом владеет "Милан", в последние минуты преимущество гостей становится тотальным.

Калабрия получает мяч на правом краю штрафной после скидки от соперника и в касание стреляет в направлении дальнего угла, однако снаряд проходит мимо цели.

5 минут добавляет Даниэле Орсато к основному времени первого тайма.

Пеллегрини после перевода Спинаццолы попытался пробить слёта, однако мяч застрял в оборонительных порядках "Милана".

Белотти после прострела с правого фланга не смог остановить мяч, это удалось Абрахаму, однако развернуться и пробить по воротам англичанину не позволили.

Абрахам после заброса в штрафную добрался до верхового мяча, но от головы Тэмми снаряд ушел за лицевую линию.

Браим Диас получает мяч от Леау на линии штрафной и пробивает по воротам, однако снаряд после касания соперника проходит над перекладиной.

Томори после навеса Тонали с углового исхитрился ткнуть мяч в направлении дальнего угла, однако снаряд прошел мимо створа.

Леау завершает атаку "Милана" обводящим ударом из центральной зоны, однако мяч проходит мимо створа.

Чуть поинтереснее смотрится "Милан" в последние минуты, мало что клеится у "Ромы" в атакующей трети поля.

Браим Диас исполняет передачу вперед в расчёте на скоростные качества Леау, однако португальца опередил Манчини.

Спинаццола врывается в штрафную с левого края и катит на Пеллегрини, тот пробивает с шести метров, однако мяч попадает в оказавшегося на пути Абрахама!

Белотти неудачно приземляется на газон в попытке пробить по воротам, снова есть работа у медбригады "Ромы".

Теперь Томори оказывается на газоне после единоборства с Абрахамом, с большим трудом поднимается на ноги защитник "Милана".

В итоге через минуту Томори вновь оказывается на газоне, помощь врачей и вынужденная замена готовится у "Милана".

Малик Тиав уже готов был появиться на поле, однако Томори вместе с врачами решил, что встречу можно продолжить.

Не так много времени остается до перерыва, однако у Даниэле Орсато есть все основания добавить много.

Некоторое затишье на поле в эти минуты, не удается командам доводить свои атаки до логического завершения.

29' Жиру после заброса из глубины головой скидывает мяч к радиусу штрафной в расчёте на Беннасера, который нарушает правила в единоборстве с Бове.

28' Трижды за короткое время Эрнандесу достается, помощь врачей требуется французскому защитнику "Милана".

27' Эрнандес на левом фланге атаки оказался под прессингом двоих соперников и исполнил подачу за ворота Руя Патрисиу.

26' Эрнандес протащил мяч по левому флангу и покатил на Жиру, тот пропустил на Леау, португалец включил на правом краю штрафной Калабрию, но прострел защитника "Милана" оказался безадресным.

24' Матич получает желтую карточку за грубый фол в единоборстве с Беннасером на чужой половине поля.

23' Челик исполняет заброс на левый край штрафной, Белотти слёта исполняет скидку в центр, но оборона "Милана" справляется с угрозой.

22' Достаточно спокойный футбол у нас к середине первого тайма, ничего интересного командам придумать не удается.

20' Браим Диас на правом фланге нашел возможность для подачи из-под защитника, Крунич головой пробил в направлении дальнего угла, но в створ не попал.

18' Жиру после паса Леау пяткой пытался найти перед штрафной соперника, однако защитники "Ромы" прервали передачу.

17' Манчини после навеса Пеллегрини со штрафного пробивает головой с отклонением, однако мяч минует дальний угол ворот Меньяна.

16' Томори получает желтую карточку за фол на фланге против Белотти.

15' Эдоардо Бове появляется на поле вместо Мараша Кумбуллы.

14' Кумбулла вернулся на поле, однако тут же оказывается на газоне, есть проблемы с коленом у защитника "Ромы". Замены не избежать.

13' С трудом поднимается на ноги Кумбулла, а в запасе профильных центральных защитников у "Ромы" попросту нет.

11' Жиру травмы избежал, а вот Кумбулле требуется помощь врачей, снова тревожный момент для Моуринью, у которого слишком много травм последнее время.

10' Жиру оказывается на газоне в чужой штрафной в единоборстве с Кумбуллой, арбитр фиксирует фол со стороны француза.

9' Браим Диас шведой исполняет передачу в штрафную в расчёте на рывок Беннасера, которого корпусом уверенно оттёр Кумбулла.

8' Белотти после прострела с правого фланга цепляется за мяч и откатывает чуть назад, Пеллегрини пробивает в касание с 22 метров, но в створ не попадает.

7' Атака "Ромы" завершается подачей с правого фланга - Меньян на выходе забирает мяч, опережая Белотти.

6' Вообще "Рома" не обыгрывала "Милан" с октября 2019, тогда в Риме победу хозяевам принесли голы Джеко и Дзаньоло.

5' Встреча первого круга на "Сан-Сиро" завершилась результативной ничьей - 2:2, причем "Рома" отскочила, забив на 87-й минуте и в компенсированное время.

3' Пеллегрини оказывается на газоне после единоборства с Беннасером и держится за колено, хочется верить, что серьезных проблем капитан "Ромы" избежит.

2' Напомним, что команды имеют равное количество очков в борьбе за четверку, "Милан" в прошлом туре справился с "Лечче", а вот "Рома" проиграла на выезде "Аталанте", которая также вклинилась в борьбу за Лигу чемпионов.