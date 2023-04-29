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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Рома
0:0
Второй тайм: 51'
Милан
0'
16' Желтая карточка
Томори Фикайо
24' Желтая карточка
Матич Неманья
Удар Томори (видео). Чемпионат И...
Мощный удар Калабрии (видео). Че...
Пеллегрини едва не открыл счет (...

Ход матча

15'
Бове Эдоардо
Кумбулла Мараш
 
16'
 
Томори Фикайо
24'
Матич Неманья
 
46'
 
Тиав Малик
Томори Фикайо
46'
Эль-Шаарави Стефан
Белотти Андреа
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 170 Количество передач 314
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 136
Рома 22.1% (30)
X 53.7% (73)
Милан 24.3% (33)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Милан
3.75
3.06
3.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
24
Кумбулла
Мараш
3
Ибаньес
Рожер
19
Челик
Мехмет
37
Спинаццола
Леонардо
4
Кристанте
Бриан
8
Матич
Неманья
7
Пеллегрини
Лоренцо
11
Белотти
Андреа
9
Абрахам
Тэмми
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
33
Крунич
Раде
8
Тонали
Сандро
10
Диас
Браим
4
Беннасер
Исмаэль
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
Рома
3-4-1-2
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Рома
Милан

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

31 матч

35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:2
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
2:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

19
26

Голов в среднем за матч

1.27
1.63

Среднее время на гол

71
55

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Среднее время на гол

60
79

Всего голов

43
43

Голов в среднем за матч

1.39
1.39

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 11 (4) 0.34
Абрахам Тэмми 7 0.22
Пеллегрини Лоренцо 4 (2) 0.13
Эль-Шаарави Стефан 4 0.13
Смоллинг Крис 3 0.09
Ибаньес Рожер 3 0.09
Вейналдум Джорджиньо 2 0.06
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Матич Неманья 1 0.03
Манчини Джанлука 1 0.03
Кристанте Бриан 1 0.03
Сольбаккен Ола 1 0.03
Залевски Никола 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Дзаньоло Николо 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Белотти Андреа 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 12 0.38
Жиру Оливье 8 (1) 0.25
Диас Браим 5 0.16
Мессиас Жуниор 4 0.13
Эрнандес Тео 3 (1) 0.09
Ребич Анте 3 0.09
Тонали Сандро 2 0.06
Ориги Дивок 2 0.06
Побега Томмазо 2 0.06
Калабрия Давиде 1 0.03
Беннасер Исмаэль 1 0.03
Салемакерс Алексис 1 0.03
Томори Фикайо 1 0.03
Балло-Туре Фоде 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Ибрагимович Златан 1 (1) 0.03
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибаньес Рожер 9 1
Жозе Моуринью 3 3
Кристанте Бриан 6 1
Смоллинг Крис 7 0
Манчини Джанлука 7 0
Матич Неманья 5 0
Челик Мехмет 5 0
Дзаньоло Николо 4 0
Эль-Шаарави Стефан 3 0
Дибала Пауло 3 0
Кумбулла Мараш 1 1
Спинаццола Леонардо 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Абрахам Тэмми 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Залевски Никола 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиру Оливье 7 1
Леау Рафаэл 6 1
Тонали Сандро 7 0
Крунич Раде 6 0
Калабрия Давиде 5 0
Беннасер Исмаэль 5 0
Эрнандес Тео 5 0
Кьяер Симон 4 0
Ребич Анте 4 0
Томори Фикайо 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Побега Томмазо 4 0
Тиав Малик 4 0
Диас Браим 2 0
Габбия Маттео 2 0
Мессиас Жуниор 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Ориги Дивок 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Вранкс Астер 1 0
Лазетич Марко 1 0

Результаты матчей

Рома
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Милан
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

4
8
Рома
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Милан
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

18
25
Рома
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Милан
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
39% (12)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)

Сухие победы

11
2

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

13
12

Волевые поражения

22
33

Голы по времени матча

Забито

23
21
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
4
17%
4
19%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
5
22%
2
10%
46-60
2
9%
5
24%
61-75
6
26%
5
24%
76-90

Пропущено

9
20
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
1
11%
4
20%
1-15
2
22%
3
15%
16-30
3
33%
5
25%
31-45
1
11%
2
10%
46-60
1
11%
3
15%
61-75
1
11%
3
15%
76-90

Забито

21
28
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
3
14%
3
11%
1-15
2
10%
6
21%
16-30
4
19%
4
14%
31-45
1
5%
5
18%
46-60
5
24%
5
18%
61-75
6
29%
5
18%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
11%
1
5%
1-15
5
26%
6
32%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
6
32%
5
26%
76-90

Забито

44
49
19 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
7
16%
7
14%
1-15
4
9%
8
16%
16-30
8
18%
7
14%
31-45
6
14%
7
14%
46-60
7
16%
10
20%
61-75
12
27%
10
20%
76-90

Пропущено

28
39
15 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 22
3
11%
5
13%
1-15
7
25%
9
23%
16-30
5
18%
6
15%
31-45
2
7%
5
13%
46-60
4
14%
6
15%
61-75
7
25%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0
Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1 Специя - Рома 0:2
Милан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0
Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1

Результаты матчей

Рома
Милан

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
2
8 раз 53%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
2
7 раз 23%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
2
12 раз 39%
1
9 раз 29%
0
5 раз 16%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Рома
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
7
8
1.5
11
4
4
11
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
6
10
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
26
5
12
19
1.5
17
14
5
26
2.5
5
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 31 25 3 3 67 - 21 78
2.
Лацио
 Заявка 31 18 7 6 49 - 21 61
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 5 8 47 - 26 59
4.
Рома
 0:0 Заявка 32 17 6 9 43 - 29 57
5.
Милан
 0:0 Заявка 32 16 9 7 51 - 37 57
6.
Интер Милан
 Заявка 31 17 3 11 51 - 34 54
7.
Аталанта
 Заявка 31 15 7 9 51 - 36 52
8.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
9.
Монца
 Заявка 32 12 8 12 40 - 43 44
10.
Фиорентина
 Заявка 31 11 9 11 37 - 36 42
11.
Торино
 Заявка 31 11 9 11 32 - 36 42
12.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
13.
Сассуоло
 Заявка 31 11 7 13 38 - 46 40
14.
Салернитана
 Заявка 31 7 12 12 37 - 50 33
15.
Эмполи
 Заявка 31 7 11 13 25 - 40 32
16.
Лечче
 Заявка 32 7 10 15 27 - 38 31
17.
Специя
 Заявка 32 5 12 15 26 - 51 27
18.
Верона
 Заявка 31 6 8 17 26 - 44 26
19.
Кремонезе
 Заявка 31 3 10 18 27 - 57 19
20.
Сампдория
 Заявка 31 3 8 20 20 - 52 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
2.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
3.
Милан
 0:0 Заявка 15 10 3 2 30 - 17 33
4.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
5.
Рома
 0:0 Заявка 16 10 2 4 23 - 9 32
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 3 5 27 - 19 24
9.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
10.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
13.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 12 - 14 20
14.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
15.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
4.
Рома
 0:0 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
5.
Милан
 0:0 Заявка 17 6 6 5 21 - 20 24
6.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
9.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
10.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 16 4 3 9 11 - 18 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    В первом тайме команды ни разу не смогли попасть в створ ворот, начало второго тайма проходит вообще без ударов.
  • 49'
    Начало второй половины остается за "Ромой", лучше держится мяч у подопечных Жозе Моуринью.
  • Фол, нарушение
    48'
    Меньян забирает мяч на выходе, при этом в него врезается Абрахам. Обошелся вратарь "Милана" без травмы.
  • Угловой
    47'
    Угловой с правого фланга исполняют римляне, но после навеса Пеллегрини оборона "Милана обстановку разряжает.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! Малик Тиав появляется на поле вместо Фикайо Томори. Вместо Андреа Белотти в игру вступает Стефан Эль-Шаарави.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Травма, повреждение
    45'
    Еще одна медицинская пауза у нас, Белотти остался лежать на газоне после единоборства в предыдущем эпизоде.
  • 45'
    Томори после навеса Тонали с углового исхитрился ткнуть мяч в направлении дальнего угла, однако снаряд прошел мимо створа.
  • 45'
    Браим Диас получает мяч от Леау на линии штрафной и пробивает по воротам, однако снаряд после касания соперника проходит над перекладиной.
  • 45'
    Абрахам после заброса в штрафную добрался до верхового мяча, но от головы Тэмми снаряд ушел за лицевую линию.
  • 45'
    Белотти после прострела с правого фланга не смог остановить мяч, это удалось Абрахаму, однако развернуться и пробить по воротам англичанину не позволили.
  • 45'
    Пеллегрини после перевода Спинаццолы попытался пробить слёта, однако мяч застрял в оборонительных порядках "Милана".
  • Дополнительное время
    45'
    5 минут добавляет Даниэле Орсато к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Калабрия получает мяч на правом краю штрафной после скидки от соперника и в касание стреляет в направлении дальнего угла, однако снаряд проходит мимо цели.
  • 43'
    67 процентов игрового времени мячом владеет "Милан", в последние минуты преимущество гостей становится тотальным.
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    • 42'
      Некоторое затишье на поле в эти минуты, не удается командам доводить свои атаки до логического завершения.
    • 40'
      Не так много времени остается до перерыва, однако у Даниэле Орсато есть все основания добавить много.
    • 38'
      Малик Тиав уже готов был появиться на поле, однако Томори вместе с врачами решил, что встречу можно продолжить.
    • Травма, повреждение
      37'
      В итоге через минуту Томори вновь оказывается на газоне, помощь врачей и вынужденная замена готовится у "Милана".
    • Травма, повреждение
      36'
      Теперь Томори оказывается на газоне после единоборства с Абрахамом, с большим трудом поднимается на ноги защитник "Милана".
    • Травма, повреждение
      35'
      Белотти неудачно приземляется на газон в попытке пробить по воротам, снова есть работа у медбригады "Ромы".
    • Опасный момент
      34'
      Спинаццола врывается в штрафную с левого края и катит на Пеллегрини, тот пробивает с шести метров, однако мяч попадает в оказавшегося на пути Абрахама!
    • 33'
      Браим Диас исполняет передачу вперед в расчёте на скоростные качества Леау, однако португальца опередил Манчини.
    • 32'
      Чуть поинтереснее смотрится "Милан" в последние минуты, мало что клеится у "Ромы" в атакующей трети поля.
    • 30'
      Леау завершает атаку "Милана" обводящим ударом из центральной зоны, однако мяч проходит мимо створа.
    • Фол, нарушение
      29'
      Жиру после заброса из глубины головой скидывает мяч к радиусу штрафной в расчёте на Беннасера, который нарушает правила в единоборстве с Бове.
    • Травма, повреждение
      28'
      Трижды за короткое время Эрнандесу достается, помощь врачей требуется французскому защитнику "Милана".
    • 27'
      Эрнандес на левом фланге атаки оказался под прессингом двоих соперников и исполнил подачу за ворота Руя Патрисиу.
    • 26'
      Эрнандес протащил мяч по левому флангу и покатил на Жиру, тот пропустил на Леау, португалец включил на правом краю штрафной Калабрию, но прострел защитника "Милана" оказался безадресным.
    • Желтая карточка
      24'
      Матич получает желтую карточку за грубый фол в единоборстве с Беннасером на чужой половине поля.
    • 23'
      Челик исполняет заброс на левый край штрафной, Белотти слёта исполняет скидку в центр, но оборона "Милана" справляется с угрозой.
    • 22'
      Достаточно спокойный футбол у нас к середине первого тайма, ничего интересного командам придумать не удается.
    • 20'
      Браим Диас на правом фланге нашел возможность для подачи из-под защитника, Крунич головой пробил в направлении дальнего угла, но в створ не попал.
    • 18'
      Жиру после паса Леау пяткой пытался найти перед штрафной соперника, однако защитники "Ромы" прервали передачу.
    • 17'
      Манчини после навеса Пеллегрини со штрафного пробивает головой с отклонением, однако мяч минует дальний угол ворот Меньяна.
    • Желтая карточка
      16'
      Томори получает желтую карточку за фол на фланге против Белотти.
    • Замена
      15'
      Эдоардо Бове появляется на поле вместо Мараша Кумбуллы.
    • Травма, повреждение
      14'
      Кумбулла вернулся на поле, однако тут же оказывается на газоне, есть проблемы с коленом у защитника "Ромы". Замены не избежать.
    • 13'
      С трудом поднимается на ноги Кумбулла, а в запасе профильных центральных защитников у "Ромы" попросту нет.
    • Травма, повреждение
      11'
      Жиру травмы избежал, а вот Кумбулле требуется помощь врачей, снова тревожный момент для Моуринью, у которого слишком много травм последнее время.
    • Фол, нарушение
      10'
      Жиру оказывается на газоне в чужой штрафной в единоборстве с Кумбуллой, арбитр фиксирует фол со стороны француза.
    • 9'
      Браим Диас шведой исполняет передачу в штрафную в расчёте на рывок Беннасера, которого корпусом уверенно оттёр Кумбулла.
    • 8'
      Белотти после прострела с правого фланга цепляется за мяч и откатывает чуть назад, Пеллегрини пробивает в касание с 22 метров, но в створ не попадает.
    • 7'
      Атака "Ромы" завершается подачей с правого фланга - Меньян на выходе забирает мяч, опережая Белотти.
    • 6'
      Вообще "Рома" не обыгрывала "Милан" с октября 2019, тогда в Риме победу хозяевам принесли голы Джеко и Дзаньоло.
    • 5'
      Встреча первого круга на "Сан-Сиро" завершилась результативной ничьей - 2:2, причем "Рома" отскочила, забив на 87-й минуте и в компенсированное время.
    • Травма, повреждение
      3'
      Пеллегрини оказывается на газоне после единоборства с Беннасером и держится за колено, хочется верить, что серьезных проблем капитан "Ромы" избежит.
    • 2'
      Напомним, что команды имеют равное количество очков в борьбе за четверку, "Милан" в прошлом туре справился с "Лечче", а вот "Рома" проиграла на выезде "Аталанте", которая также вклинилась в борьбу за Лигу чемпионов.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 52'
      Команда Милан имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Контроль мяча: Рома: 35%, Милан: 65%.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Рома
    • 52'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      52'
      Ох, нехорошо это выглядит. Белотти Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      51'
      Белотти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 50'
      Контроль мяча: Рома: 36%, Милан: 64%.
    • 50'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 50'
      Томори Фикайо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Угловой
      50'
      Тонали Сандро из команды Милан подал угловой справа.
    • 50'
      Ибаньес Рожер успешно блокирует удар.
    • 50'
      Диас Браим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Леау Рафаэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      Жиру Оливье выиграл воздушное противоборство у Эдуардо Бове.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 49'
      Абрахам Тэмми из команды Рома наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 49'
      Абрахам Тэмми выиграл воздушное противоборство у Кьяер Симон.
    • 49'
      Челик Мехмет из команды Рома своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Калабрия Давиде из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Беннасер Исмаэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Рома идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Крунич Раде ошибается в защите.
    • 47'
      Рома идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Кьяер Симон успешно блокирует удар.
    • 47'
      Пеллегрини Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Спинаццола Леонардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Беннасер Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Кьяер Симон из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 45'
      Удар от ворот произведет Рома
    • 45'
      Калабрия Давиде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 45'
      Кристанте Бриан из команды Рома перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Рома: 33%, Милан: 67%.
    • 44'
      Милан пытается что-то создать.
    • 44'
      Матич Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Рома совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Ибаньес Рожер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Милан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Тонали Сандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Диас Браим из команды Милан поставил подножку. Пострадал Пеллегрини Лоренцо
    • 40'
      Милан пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Рома: 34%, Милан: 66%.
    • 39'
      Милан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      39'
      Томори Фикайо возвращается на поле.
    • 39'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      38'
      Ох, нехорошо это выглядит. Томори Фикайо получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      37'
      Томори Фикайо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Кьяер Симон из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Крунич Раде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Томори Фикайо выиграл воздушное противоборство у Абрахам Тэмми.
    • 36'
      Эрнандес Тео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Милан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Матч возобновлен
    • 35'
      Контроль мяча: Рома: 28%, Милан: 72%.
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 34'
      Белотти Андреа нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 34'
      Оооо... вот это был удар! Пеллегрини Лоренцо должен был забить с этой позиции.
    • 34'
      Пеллегрини Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Спинаццола Леонардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Томори Фикайо успешно блокирует удар.
    • 34'
      Белотти Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Спинаццола Леонардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Рома пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      33'
      Леау Рафаэл из команды Милан фолит на Манчини Джанлука, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 33'
      Манчини Джанлука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Милан начинает контратаку
    • 33'
      Рома пытается что-то создать.
    • 32'
      Кристанте Бриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Леау Рафаэл не смог попасть в створ ударом издали
    • 31'
      Кристанте Бриан из команды Рома перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Рома: 30%, Милан: 70%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Беннасер Исмаэль из команды Милан опасно и грубо сыграл. Эдуардо Бове пострадал.
    • 30'
      Манчини Джанлука ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Манчини Джанлука выиграл воздушное противоборство у Жиру Оливье.
    • 29'
      Рома совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 28'
      Эдуардо Бове выиграл воздушное противоборство у Беннасер Исмаэль.
    • 28'
      Эрнандес Тео выиграл воздушное противоборство у Белотти Андреа.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Рома
    • 27'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      27'
      Манчини Джанлука из команды Рома фолит на Эрнандес Тео, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 27'
      Милан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 26'
      Кристанте Бриан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Леау Рафаэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Контроль мяча: Рома: 30%, Милан: 70%.
    • 25'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      25'
      Беннасер Исмаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      24'
      Матич Неманья совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      24'
      Безумный фол. Матич Неманья грубо играет против соперника. Пострадал Беннасер Исмаэль
    • 24'
      Крунич Раде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Рома начинает контратаку
    • 23'
      Челик Мехмет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Милан контролирует мяч.
    • 23'
      Челик Мехмет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Рома совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Рома совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Милан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Эдуардо Бове выиграл воздушное противоборство у Крунич Раде.
    • 21'
      Томори Фикайо выиграл воздушное противоборство у Белотти Андреа.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Рома
    • 20'
      Контроль мяча: Рома: 29%, Милан: 71%.
    • 20'
      Шанс! Крунич Раде из команды Милан пробил головой, но мимо
    • 20'
      Диас Браим из команды Милан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Томори Фикайо выиграл воздушное противоборство у Белотти Андреа.
    • 19'
      Эдуардо Бове выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Милан пытается что-то создать.
    • 18'
      Кристанте Бриан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      17'
      Ибаньес Рожер наказан за толчок Жиру Оливье
    • 17'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 17'
      Шанс! Манчини Джанлука из команды Рома пробил головой, но мимо
    • 17'
      Пеллегрини Лоренцо из команды Рома своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Желтая карточка
      16'
      Томори Фикайо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья свистит. Томори Фикайо атаковал сзади соперника. Это Белотти Андреа заработал своей команде штрафной
    • 16'
      Рома пытается что-то создать.
    • 15'
      Кьяер Симон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Рома: 32%, Милан: 68%.
    • 15'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Кумбулла Мараш получил травму и заменен. Эдуардо Бове выходит на поле.
    • 14'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 14'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Травма, повреждение
      13'
      Кумбулла Мараш возвращается на поле.
    • 13'
      Томори Фикайо выиграл воздушное противоборство у Белотти Андреа.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Рома
    • 13'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      13'
      Ох, нехорошо это выглядит. Кумбулла Мараш получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      11'
      Кумбулла Мараш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 11'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 10'
      Челик Мехмет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: Рома: 32%, Милан: 68%.
    • 9'
      Милан пытается что-то создать.
    • 9'
      Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Милан контролирует мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 7'
      Пеллегрини Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Белотти Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Абрахам Тэмми из команды Рома своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Кумбулла Мараш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Меньян Майк из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Абрахам Тэмми выиграл воздушное противоборство у Кьяер Симон.
    • 6'
      Матич Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Ибаньес Рожер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Томори Фикайо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Рома: 67%, Милан: 33%.
    • 4'
      Крунич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Рома идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Кьяер Симон выиграл воздушное противоборство у Абрахам Тэмми.
    • 3'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      3'
      Пеллегрини Лоренцо из команды Рома фолит на Беннасер Исмаэль, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 2'
      Милан контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Беннасер Исмаэль из команды Милан поставил подножку. Пострадал Челик Мехмет
    • 1'
      Челик Мехмет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Леау Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Рома совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Манчини Джанлука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Милан начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 0:0 Милан

    Исход игры
    Рома
    22.1% (30)
    Ничья
    53.7% (73)
    Милан
    24.3% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.46% (37)
    Меньше
    67.54% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    85.96% (98)
    Нет
    14.04% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.9% (61)
    1:2 Милан
    11.8% (16)
    2:1 Рома
    11.8% (16)
    1:0 Рома
    5.1% (7)
    0:1 Милан
    4.4% (6)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
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