Тур: 32. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Орсато Даниэле
Бонусы букмекеров
Ход матча
16'
24'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
170 Количество передач 314
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Челик
Мехмет
16
Меньян
Майк
24
Кьяер
Симон
19
Эрнандес
Тео
33
Крунич
Раде
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик МехметЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеНападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рома
Милан
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
31 матч
35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
26
Голов в среднем за матч
1.27
1.63
Среднее время на гол
71
55
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Среднее время на гол
60
79
Всего голов
43
43
Голов в среднем за матч
1.39
1.39
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
64
64
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|11 (4)
|0.34
|Абрахам Тэмми
|7
|0.22
|Пеллегрини Лоренцо
|4 (2)
|0.13
|Эль-Шаарави Стефан
|4
|0.13
|Смоллинг Крис
|3
|0.09
|Ибаньес Рожер
|3
|0.09
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.06
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|Матич Неманья
|1
|0.03
|Манчини Джанлука
|1
|0.03
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|Сольбаккен Ола
|1
|0.03
|Залевски Никола
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Дзаньоло Николо
|1
|0.03
|Бове Эдоардо
|1
|0.03
|Белотти Андреа
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|12
|0.38
|Жиру Оливье
|8 (1)
|0.25
|Диас Браим
|5
|0.16
|Мессиас Жуниор
|4
|0.13
|Эрнандес Тео
|3 (1)
|0.09
|Ребич Анте
|3
|0.09
|Тонали Сандро
|2
|0.06
|Ориги Дивок
|2
|0.06
|Побега Томмазо
|2
|0.06
|Калабрия Давиде
|1
|0.03
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.03
|Салемакерс Алексис
|1
|0.03
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.03
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|Ибрагимович Златан
|1 (1)
|0.03
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибаньес Рожер
|9
|1
|Жозе Моуринью
|3
|3
|Кристанте Бриан
|6
|1
|Смоллинг Крис
|7
|0
|Манчини Джанлука
|7
|0
|Матич Неманья
|5
|0
|Челик Мехмет
|5
|0
|Дзаньоло Николо
|4
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0
|Дибала Пауло
|3
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|1
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|Камара Мохамед III
|2
|0
|Залевски Никола
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиру Оливье
|7
|1
|Леау Рафаэл
|6
|1
|Тонали Сандро
|7
|0
|Крунич Раде
|6
|0
|Калабрия Давиде
|5
|0
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Эрнандес Тео
|5
|0
|Кьяер Симон
|4
|0
|Ребич Анте
|4
|0
|Томори Фикайо
|4
|0
|Калюлю Пьер
|4
|0
|Побега Томмазо
|4
|0
|Тиав Малик
|4
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Мессиас Жуниор
|2
|0
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
Результаты матчей
Рома
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Милан
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Сухие победы
9
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
4
8
Рома
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Милан
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
18
25
Рома
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Милан
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
39% (12)
45% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
Сухие победы
11
2
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
13
12
Волевые поражения
22
33
Голы по времени матча
Забито
23
21
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
4
17%
4
19%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
5
22%
2
10%
46-60
2
9%
5
24%
61-75
6
26%
5
24%
76-90
Пропущено
9
20
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
1
11%
4
20%
1-15
2
22%
3
15%
16-30
3
33%
5
25%
31-45
1
11%
2
10%
46-60
1
11%
3
15%
61-75
1
11%
3
15%
76-90
Забито
21
28
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
3
14%
3
11%
1-15
2
10%
6
21%
16-30
4
19%
4
14%
31-45
1
5%
5
18%
46-60
5
24%
5
18%
61-75
6
29%
5
18%
76-90
Пропущено
19
19
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
11%
1
5%
1-15
5
26%
6
32%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
6
32%
5
26%
76-90
Забито
44
49
19 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
7
16%
7
14%
1-15
4
9%
8
16%
16-30
8
18%
7
14%
31-45
6
14%
7
14%
46-60
7
16%
10
20%
61-75
12
27%
10
20%
76-90
Пропущено
28
39
15 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 22
3
11%
5
13%
1-15
7
25%
9
23%
16-30
5
18%
6
15%
31-45
2
7%
5
13%
46-60
4
14%
6
15%
61-75
7
25%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0
Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1 Специя - Рома 0:2
Милан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0
Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1
Результаты матчей
Рома
Милан
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
2
8 раз 53%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 45%
2
7 раз 23%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
2
12 раз 39%
1
9 раз 29%
0
5 раз 16%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Рома
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
78
114
411
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
511
610
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
265
1219
1714
526
526
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|25
|3
|3
|67 - 21
|78
|2.
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 21
|61
|3.
|Заявка
|31
|18
|5
|8
|47 - 26
|59
|4.
|0:0 Заявка
|32
|17
|6
|9
|43 - 29
|57
|5.
|0:0 Заявка
|32
|16
|9
|7
|51 - 37
|57
|6.
|Заявка
|31
|17
|3
|11
|51 - 34
|54
|7.
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|51 - 36
|52
|8.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 39
|44
|9.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 43
|44
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 36
|42
|11.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|32 - 36
|42
|12.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|42 - 40
|42
|13.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 46
|40
|14.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|37 - 50
|33
|15.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|25 - 40
|32
|16.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|27 - 38
|31
|17.
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|26 - 51
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|26 - 44
|26
|19.
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|27 - 57
|19
|20.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|20 - 52
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 13
|35
|3.
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 17
|33
|4.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|27 - 9
|33
|5.
|0:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|23 - 9
|32
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 19
|24
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|27 - 17
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 20
|22
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|14.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 24
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|4.
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|5.
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 20
|24
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|13 - 13
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 23
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 25
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 15
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 30
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|11 - 18
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 29
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|18 - 32
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|20.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 20
|6
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома 0:0 Милан
Исход игры
Рома
22.1% (30)
Ничья
53.7% (73)
Милан
24.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
32.46% (37)
Меньше
67.54% (77)
Обе команды забьют
Да
85.96% (98)
Нет
14.04% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.9% (61)
1:2 Милан
11.8% (16)
2:1 Рома
11.8% (16)
1:0 Рома
5.1% (7)
0:1 Милан
4.4% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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