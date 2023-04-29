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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Моэн Свейн
Будё-Глимт
2:2
Конец матча
Бранн
0'
8' Желтая карточка
Мёллер Вольфе Давид
0:1
15' Гол
Йенсен Вассберг Никлас
0:2
44' Гол
Финне Бор
49' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
1:2
78' Гол
Пеллегрино Амаль
85' Желтая карточка
Кристиансен Рубен
2:2
90' Гол
Пеллегрино Амаль
90'+6
12
Хайкин
Никита
30
Сёренсен
Адам
4
Бьортуфт
Один
Лурас
2
Лоде
Мариус
15
Бьоркан
Фредерик
16
Конрадсен
Мортен
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
93
Мугиша
Джоэл
9
Нордас
Лассе
7
Пеллегрино
Амаль
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
11
Финне
Бор
10
Frederik
Boersting
Будё-Глимт
4-3-3
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Будё-Глимт
Бранн

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Т
2:2
Т
1:2
ТМК
4:1
ТМК
2:0
Т
1:3
Т
5:0
Т
1:1
Т
1:2
ТМК
2:0
Т
2:2
Т
2:0
Т
1:3
Т
1:0
Т
2:1
Т
1:2
Т
4:2
Т
0:2
ТМС
2:1
Т
3:1
Т
4:1

Голы

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

2.18
1.22

Среднее время на гол

41
73

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.89
1.36

Среднее время на гол

47
66

Всего голов

41
26

Голов в среднем за матч

2.05
1.3

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

43
69

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 6 1.5
Грёнбек Альберт 3 0.75
Сёрли Сондре 1 0.25
Мумбанья Фарис 1 0.25
Берг Патрик 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Мугиша Джоэл 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Ветлесен Уго 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 3 0.75
Нильсен Сиверт 2 (2) 0.5
Frederik Boersting 1 0.25
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.25
Йенсен Вассберг Никлас 1 0.25
Хорн Майер 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьоволд Фредрик 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 2 0
Кристиансен Рубен 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Будё-Глимт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
7
Будё-Глимт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бранн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
9

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
3
60%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
5
45%
3
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2
Мольде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0
Бранн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0
Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Бранн - Олесунн 3:0 Хаммарбю - Бранн 3:5 Бранн - КФУМ 4:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Бранн - Скейд 3:0 Мьёндален - Бранн 3:1 Бранн - Стйордалс Блинк 5:0 Санднес - Бранн 0:3 Бранн - Гроруд 7:0

Результаты матчей

Будё-Глимт
Бранн

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
2
2
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Бранн
 4 2 1 1 8 - 5 7
3.
Хам-Кам
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Лиллестрём
 3 2 0 1 6 - 6 6
5.
Одд
 3 1 2 0 2 - 0 5
6.
Тромсё
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Русенборг
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Викинг
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Стабек
 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Стрёмсгодсет
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Волеренга
 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
Хёугесунн
 3 1 0 2 3 - 8 3
14.
Саннефьёрд
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Мольде
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Олесунн
 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Хам-Кам
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Лиллестрём
 2 2 0 0 6 - 4 6
4.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 6 - 2 4
5.
Стабек
 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Русенборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Тромсё
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Викинг
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Одд
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Хёугесунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Мольде
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Саннефьёрд
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Волеренга
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сарпсборг-08
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волеренга
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Одд
 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Русенборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Тромсё
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Викинг
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Бранн
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Хам-Кам
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Стабек
 1 0 0 1 0 - 4 0
14.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Стрёмсгодсет
 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Хёугесунн
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 6
Бранн Финне Бор 3 (1)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Хам-Кам Удаль Хенрик 3
Стрёмсгодсет Валсвик Густав 2
Весь список

Топ нарушителей
Волеренга Жута Леонард 3
Олесунн Мунксгор Александер 3
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Бранн Нильсен Сиверт 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
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    • 44'
      Альберт Гроенбек уходит с поля. Ветлесен Уго выходит вместо него
    • 44'
      Хорн Майер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Финне Бор бьет в цель!
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Niklas Jensen Wassberg бьет в цель!
    • Желтая карточка
      8'
      Мёллер Вольфе Давид получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Будё-Глимт 2:2 Бранн онлайн

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