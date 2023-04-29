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  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Злате Моравце
0:0
Второй тайм: 58'
Ружомберок
0'
21' Желтая карточка
Чонка Матуш

Ход матча

21'
Чонка Матуш
 
28'
Бренкус Адам
Дуга Денис
 
Лучшие коэффициенты
Злате Моравце
Ничья
Ружомберок
3.75
3.47
2.75
Все Коэффициенты
1
Лукач
Патрик
25
Суля
Самуэл
37
Alden
Suvalija
31
Томль
Мартин
90
Чонка
Матуш
6
Мудры
Тимотей
17
Lucas
Demitra
16
Мондек
Кароль
20
Пинте
Патрик
14
Дуга
Денис
7
Черепаки
Роман
34
Фрюхвальд
Томаш
19
Фабиш
Лукаш
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
28
Селески
Александер
24
Жигмунд
Марек
10
Шефчик
Самуэль
15
Герец
Штефан
8
Домонкос
Кристоф
17
Тучны
Адам
9
Бобчек
Томаш
Злате Моравце
4-5-1
Ружомберок
4-1-4-1

История личных встреч

Злате Моравце
Ружомберок

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

25 матчей

32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 15 побед

39 матчей

20.5%
35.9%
43.6%
8 побед 14 ничьих 17 побед

Первый тайм

23.1%
41%
35.9%
9 побед 16 ничьих 14 побед

Второй тайм

25.6%
35.9%
38.5%
10 побед 14 ничьих 15 побед

История матчей

С
2:0
С
2:2
С
2:2
С
1:1
С
2:2
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
4:2
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
6:1
С
1:1
К
1:2
С
0:2
С
5:2
С
0:2
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
1:3
С
2:1
С
0:0
С
3:1
CL
4:0
CL
1:0
CL
0:0
CL
3:0
CL
1:1
CL
0:3
ТМС
0:3
CL
1:0
CL
2:2
CL
1:2

Голы

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

2.05
1.39

Среднее время на гол

43
64

Всего голов

67
46

Голов в среднем за матч

1.72
1.18

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

52
76

Бомбардиры внутри турнира

Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бренкус Адам 7 (1) 0.24
Ниархос Иоаннис 5 0.17
Stephano Almeida 4 0.14
Мондек Кароль 2 0.07
Дубек Томаш 2 (2) 0.07
Michal Pinter 2 (1) 0.07
Суля Самуэл 1 0.03
Пинте Патрик 1 0.03
Tomas Horak 1 0.03
Kenneth Ikugar 1 0.03
Вестеницки Томаш 1 0.03
Дуга Денис 1 0.03
Черепаки Роман 1 0.03
Alden Suvalija 1 0.03
Беднар Мартин 0 0
Мудры Тимотей 0 0
Маулана Эги 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герец Штефан 8 0.28
Регали Мартин 7 0.24
Бобчек Томаш 4 0.14
Шефчик Самуэль 4 0.14
Marko Kelemen 3 0.1
Мадленяк Матей 2 0.07
Бодя Мартин 2 0.07
Масло Ян 2 (2) 0.07
Хриен Мартин 1 0.03
Тучны Адам 1 0.03
Домонкос Кристоф 1 0.03
Мрва Марио 1 0.03
Лихи Филип 1 0.03
Мацейко Адриан 1 0.03
Фабиш Лукаш 0 0
Селески Александер 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Мойжиш Александр 0 0
Лютеран Оливер 0 0

Карточки

Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуга Денис 7 0
Мондек Кароль 6 0
Суля Самуэл 6 0
Stephano Almeida 6 0
Alden Suvalija 6 0
Чонка Матуш 5 0
Michal Pinter 5 0
Мудры Тимотей 5 0
Дубек Томаш 4 0
Бренкус Адам 3 0
Ниархос Иоаннис 3 0
Слобода Антон 2 0
Вестеницки Томаш 2 0
Беднар Мартин 1 0
Балан Денис 1 0
Гроздановски Томче 1 0
Маулана Эги 1 0
Lucas Demitra 1 0
Tomas Horak 1 0
Kenneth Ikugar 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 6 0
Мадленяк Матей 6 0
Мойжиш Александр 3 1
Бобчек Томаш 4 0
Marko Kelemen 4 0
Тучны Адам 2 1
Масло Ян 3 0
Регали Мартин 3 0
Фабиш Лукаш 2 0
Шефчик Самуэль 2 0
Лихи Филип 2 0
Лютеран Оливер 2 0
Селески Александер 2 0
Хриен Мартин 1 0
Герец Штефан 1 0
Домонкос Кристоф 1 0
Крайчирик Иван 1 0
Мацейко Адриан 1 0
Галабрин Габриель 1 0
Dominik Tapaj 1 0

Результаты матчей

Злате Моравце
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Ружомберок
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

14
6
Злате Моравце
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Ружомберок
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
4

Волевые поражения

7
21
Злате Моравце
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Ружомберок
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

21
27

Голы по времени матча

Забито

19
17
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
3
16%
4
24%
61-75
9
47%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

24
14
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
13%
2
14%
1-15
6
25%
1
7%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
6
25%
3
21%
46-60
4
17%
4
29%
61-75
2
8%
3
21%
76-90

Забито

11
21
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
1
9%
7
33%
31-45
2
18%
5
24%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
5
45%
3
14%
76-90

Пропущено

23
13
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
13%
1
8%
1-15
1
4%
3
23%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
7
30%
5
38%
76-90

Забито

30
38
8 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 14
11 Не забивали 9
2
7%
2
5%
1-15
3
10%
3
8%
16-30
3
10%
11
29%
31-45
4
13%
7
18%
46-60
4
13%
7
18%
61-75
14
47%
8
21%
76-90

Пропущено

47
27
19 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 18
20 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
6
13%
3
11%
1-15
7
15%
4
15%
16-30
6
13%
2
7%
31-45
9
19%
6
22%
46-60
10
21%
4
15%
61-75
9
19%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Злате Моравце
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Скалица - Злате Моравце 0:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0
Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2 Скалица - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Злате Моравце - Земплин 0:1
Ружомберок
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Земплин - Ружомберок 2:2
Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 ДАК - Ружомберок 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1

Результаты матчей

Злате Моравце
Ружомберок

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
8 раз 29%
2
8 раз 29%
4
2 раза 7%
0
9 раз 32%
2
9 раз 32%
1
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Злате Моравце
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
7
7
2
12
2.5
3
11
2
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
19
9
10
18
1.5
14
14
2
26
2.5
5
23
2
26
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 22 14 6 2 39 - 17 48
2.
Слован Братислава
 22 14 5 3 47 - 23 47
3.
Спартак Трнава
 22 12 4 6 39 - 26 40
4.
Железярне Подбрезова
 22 9 8 5 32 - 24 35
5.
Жилина
 1:1 22 9 4 9 34 - 33 31
6.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 22 9 4 9 34 - 37 31
7.
Ружомберок
 0:0 22 7 9 6 24 - 22 30
8.
Земплин
 1:3 22 6 5 11 22 - 34 23
9.
Злате Моравце
 0:0 22 4 11 7 28 - 35 23
10.
Тренчин
 22 5 7 10 20 - 33 22
11.
Скалица
 3:1 22 4 7 11 19 - 31 19
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 22 1 6 15 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 31 - 9 29
2.
ДАК
 11 9 1 1 22 - 8 28
3.
Жилина
 1:1 11 7 2 2 21 - 9 23
4.
Спартак Трнава
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Железярне Подбрезова
 11 6 3 2 16 - 10 21
6.
Земплин
 1:3 11 5 2 4 13 - 13 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 11 5 1 5 17 - 15 16
8.
Тренчин
 11 4 4 3 14 - 13 16
9.
Ружомберок
 0:0 11 3 5 3 12 - 12 14
10.
Скалица
 3:1 11 3 4 4 11 - 13 13
11.
Злате Моравце
 0:0 11 2 7 2 18 - 17 13
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 11 0 4 7 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 11 5 5 1 17 - 9 20
2.
Спартак Трнава
 11 6 1 4 20 - 14 19
3.
Слован Братислава
 11 5 3 3 16 - 14 18
4.
Ружомберок
 0:0 11 4 4 3 12 - 10 16
5.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 11 4 3 4 17 - 22 15
6.
Железярне Подбрезова
 11 3 5 3 16 - 14 14
7.
Злате Моравце
 0:0 11 2 4 5 10 - 18 10
8.
Жилина
 1:1 11 2 2 7 13 - 24 8
9.
Скалица
 3:1 11 1 3 7 8 - 18 6
10.
Земплин
 1:3 11 1 3 7 9 - 21 6
11.
Тренчин
 11 1 3 7 6 - 20 6
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 15 (5)
ДАК Крстович Никола 15 (3)
Слован Братислава Чаврич Александр 11
Жилина Капралик Адриан 9 (5)
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Lazar Stojsavljevic 1 11
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 1 9
Тренчин Пирес Келвин 2 7
Скалица Mario Holly 9
Скалица Блажек Филип 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Дуга Денис уходит с поля. Бренкус Адам выходит вместо него
  • Желтая карточка
    21'
    Чонка Матуш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Злате Моравце
Ничья
Ружомберок
3.75
3.47
2.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Злате Моравце 0:0 Ружомберок онлайн

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