Тур: 7. Стадион: Вион.
0:0
Второй тайм: 58'
Ход матча
21'
25
Суля
Самуэл
31
Томль
Мартин
90
Чонка
Матуш
20
Пинте
Патрик
14
Дуга
Денис
19
Фабиш
Лукаш
32
Малы
Матуш
15
Герец
Штефан
17
Тучны
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Суля СамуэлЗащитник
- Защитник
-
31 Томль МартинЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пинте ПатрикПолузащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Galad
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Злате Моравце
Ружомберок
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
25 матчей
32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 15 побед
39 матчей
20.5%
35.9%
43.6%
8 побед 14 ничьих 17 побед
Первый тайм
23.1%
41%
35.9%
9 побед 16 ничьих 14 побед
Второй тайм
25.6%
35.9%
38.5%
10 побед 14 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
2.05
1.39
Среднее время на гол
43
64
Всего голов
67
46
Голов в среднем за матч
1.72
1.18
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
52
76
Бомбардиры внутри турнира
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бренкус Адам
|7 (1)
|0.24
|Ниархос Иоаннис
|5
|0.17
|Stephano Almeida
|4
|0.14
|Мондек Кароль
|2
|0.07
|Дубек Томаш
|2 (2)
|0.07
|Michal Pinter
|2 (1)
|0.07
|Суля Самуэл
|1
|0.03
|Пинте Патрик
|1
|0.03
|Tomas Horak
|1
|0.03
|Kenneth Ikugar
|1
|0.03
|Вестеницки Томаш
|1
|0.03
|Дуга Денис
|1
|0.03
|Черепаки Роман
|1
|0.03
|Alden Suvalija
|1
|0.03
|Беднар Мартин
|0
|0
|Мудры Тимотей
|0
|0
|Маулана Эги
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|8
|0.28
|Регали Мартин
|7
|0.24
|Бобчек Томаш
|4
|0.14
|Шефчик Самуэль
|4
|0.14
|Marko Kelemen
|3
|0.1
|Мадленяк Матей
|2
|0.07
|Бодя Мартин
|2
|0.07
|Масло Ян
|2 (2)
|0.07
|Хриен Мартин
|1
|0.03
|Тучны Адам
|1
|0.03
|Домонкос Кристоф
|1
|0.03
|Мрва Марио
|1
|0.03
|Лихи Филип
|1
|0.03
|Мацейко Адриан
|1
|0.03
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Селески Александер
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Мойжиш Александр
|0
|0
|Лютеран Оливер
|0
|0
Карточки
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуга Денис
|7
|0
|Мондек Кароль
|6
|0
|Суля Самуэл
|6
|0
|Stephano Almeida
|6
|0
|Alden Suvalija
|6
|0
|Чонка Матуш
|5
|0
|Michal Pinter
|5
|0
|Мудры Тимотей
|5
|0
|Дубек Томаш
|4
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Ниархос Иоаннис
|3
|0
|Слобода Антон
|2
|0
|Вестеницки Томаш
|2
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Балан Денис
|1
|0
|Гроздановски Томче
|1
|0
|Маулана Эги
|1
|0
|Lucas Demitra
|1
|0
|Tomas Horak
|1
|0
|Kenneth Ikugar
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|6
|0
|Мадленяк Матей
|6
|0
|Мойжиш Александр
|3
|1
|Бобчек Томаш
|4
|0
|Marko Kelemen
|4
|0
|Тучны Адам
|2
|1
|Масло Ян
|3
|0
|Регали Мартин
|3
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Лихи Филип
|2
|0
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Селески Александер
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Герец Штефан
|1
|0
|Домонкос Кристоф
|1
|0
|Крайчирик Иван
|1
|0
|Мацейко Адриан
|1
|0
|Галабрин Габриель
|1
|0
|Dominik Tapaj
|1
|0
Результаты матчей
Злате Моравце
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Ружомберок
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
14
6
Злате Моравце
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Ружомберок
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
18
4
Волевые поражения
7
21
Злате Моравце
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Ружомберок
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
18
7
Волевые поражения
21
27
Голы по времени матча
Забито
19
17
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
3
16%
4
24%
61-75
9
47%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
24
14
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
13%
2
14%
1-15
6
25%
1
7%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
6
25%
3
21%
46-60
4
17%
4
29%
61-75
2
8%
3
21%
76-90
Забито
11
21
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
1
9%
7
33%
31-45
2
18%
5
24%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
5
45%
3
14%
76-90
Пропущено
23
13
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
13%
1
8%
1-15
1
4%
3
23%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
7
30%
5
38%
76-90
Забито
30
38
8 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 14
11 Не забивали 9
2
7%
2
5%
1-15
3
10%
3
8%
16-30
3
10%
11
29%
31-45
4
13%
7
18%
46-60
4
13%
7
18%
61-75
14
47%
8
21%
76-90
Пропущено
47
27
19 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 18
20 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
6
13%
3
11%
1-15
7
15%
4
15%
16-30
6
13%
2
7%
31-45
9
19%
6
22%
46-60
10
21%
4
15%
61-75
9
19%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Злате Моравце
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Скалица - Злате Моравце 0:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0
Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2 Скалица - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Злате Моравце - Земплин 0:1
Ружомберок
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Земплин - Ружомберок 2:2
Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 ДАК - Ружомберок 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1
Результаты матчей
Злате Моравце
Ружомберок
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
1
8 раз 29%
2
8 раз 29%
4
2 раза 7%
0
9 раз 32%
2
9 раз 32%
1
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Злате Моравце
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
68
77
212
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
95
410
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
199
1018
1414
226
523
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|14
|6
|2
|39 - 17
|48
|2.
|22
|14
|5
|3
|47 - 23
|47
|3.
|22
|12
|4
|6
|39 - 26
|40
|4.
|22
|9
|8
|5
|32 - 24
|35
|5.
|1:1
|22
|9
|4
|9
|34 - 33
|31
|6.
|1:1
|22
|9
|4
|9
|34 - 37
|31
|7.
|0:0
|22
|7
|9
|6
|24 - 22
|30
|8.
|1:3
|22
|6
|5
|11
|22 - 34
|23
|9.
|0:0
|22
|4
|11
|7
|28 - 35
|23
|10.
|22
|5
|7
|10
|20 - 33
|22
|11.
|3:1
|22
|4
|7
|11
|19 - 31
|19
|12.
|22
|1
|6
|15
|17 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|31 - 9
|29
|2.
|11
|9
|1
|1
|22 - 8
|28
|3.
|1:1
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|4.
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|11
|6
|3
|2
|16 - 10
|21
|6.
|1:3
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|7.
|1:1
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|9.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|10.
|3:1
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|11.
|0:0
|11
|2
|7
|2
|18 - 17
|13
|12.
|11
|0
|4
|7
|9 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|5
|1
|17 - 9
|20
|2.
|11
|6
|1
|4
|20 - 14
|19
|3.
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|4.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|5.
|1:1
|11
|4
|3
|4
|17 - 22
|15
|6.
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|7.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|8.
|1:1
|11
|2
|2
|7
|13 - 24
|8
|9.
|3:1
|11
|1
|3
|7
|8 - 18
|6
|10.
|1:3
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
|11.
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|12.
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|15 (5)
|ДАК
|Крстович Никола
|15 (3)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|11
|Жилина
|Капралик Адриан
|9 (5)
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|9 (2)
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 11
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 9
|Тренчин
|Пирес Келвин
|2 7
|Скалица
|Mario Holly
|9
|Скалица
|Блажек Филип
|8