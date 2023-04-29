Тур: 7. Стадион: Вион.
1:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаЧонка Матуш
1:0
71' ГолЧерепаки Роман
72' Желтая карточкаХроповский Матуш
76' Желтая карточкаМацейко Адриан
85' Желтая карточкаМондек Кароль
90' Желтая карточкаБобчек Томаш
90'+4
Ход матча
21'
71'
1:0
72'
76'
85'
90'
25
Суля
Самуэл
31
Томль
Мартин
90
Чонка
Матуш
20
Пинте
Патрик
14
Дуга
Денис
19
Фабиш
Лукаш
32
Малы
Матуш
15
Герец
Штефан
17
Тучны
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Суля СамуэлЗащитник
- Защитник
-
31 Томль МартинЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пинте ПатрикПолузащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Galad
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Злате Моравце
Ружомберок
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
25 матчей
32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 15 побед
39 матчей
20.5%
35.9%
43.6%
8 побед 14 ничьих 17 побед
Первый тайм
23.1%
41%
35.9%
9 побед 16 ничьих 14 побед
Второй тайм
25.6%
35.9%
38.5%
10 побед 14 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
2.05
1.39
Среднее время на гол
43
64
Всего голов
67
46
Голов в среднем за матч
1.72
1.18
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
52
76
Бомбардиры внутри турнира
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бренкус Адам
|7 (1)
|0.24
|Ниархос Иоаннис
|5
|0.17
|Stephano Almeida
|4
|0.14
|Мондек Кароль
|2
|0.07
|Дубек Томаш
|2 (2)
|0.07
|Черепаки Роман
|2
|0.07
|Michal Pinter
|2 (1)
|0.07
|Суля Самуэл
|1
|0.03
|Пинте Патрик
|1
|0.03
|Tomas Horak
|1
|0.03
|Kenneth Ikugar
|1
|0.03
|Вестеницки Томаш
|1
|0.03
|Дуга Денис
|1
|0.03
|Alden Suvalija
|1
|0.03
|Беднар Мартин
|0
|0
|Мудры Тимотей
|0
|0
|Маулана Эги
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|8
|0.28
|Регали Мартин
|7
|0.24
|Бобчек Томаш
|4
|0.14
|Шефчик Самуэль
|4
|0.14
|Marko Kelemen
|3
|0.1
|Мадленяк Матей
|2
|0.07
|Бодя Мартин
|2
|0.07
|Масло Ян
|2 (2)
|0.07
|Хриен Мартин
|1
|0.03
|Тучны Адам
|1
|0.03
|Домонкос Кристоф
|1
|0.03
|Мрва Марио
|1
|0.03
|Лихи Филип
|1
|0.03
|Мацейко Адриан
|1
|0.03
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Селески Александер
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Мойжиш Александр
|0
|0
|Лютеран Оливер
|0
|0
Карточки
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мондек Кароль
|7
|0
|Дуга Денис
|7
|0
|Суля Самуэл
|6
|0
|Stephano Almeida
|6
|0
|Alden Suvalija
|6
|0
|Чонка Матуш
|5
|0
|Michal Pinter
|5
|0
|Мудры Тимотей
|5
|0
|Дубек Томаш
|4
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Ниархос Иоаннис
|3
|0
|Слобода Антон
|2
|0
|Вестеницки Томаш
|2
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Балан Денис
|1
|0
|Гроздановски Томче
|1
|0
|Маулана Эги
|1
|0
|Хроповский Матуш
|1
|0
|Lucas Demitra
|1
|0
|Tomas Horak
|1
|0
|Kenneth Ikugar
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|6
|0
|Мадленяк Матей
|6
|0
|Бобчек Томаш
|5
|0
|Мойжиш Александр
|3
|1
|Marko Kelemen
|4
|0
|Тучны Адам
|2
|1
|Масло Ян
|3
|0
|Регали Мартин
|3
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Лихи Филип
|2
|0
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Мацейко Адриан
|2
|0
|Селески Александер
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Герец Штефан
|1
|0
|Домонкос Кристоф
|1
|0
|Крайчирик Иван
|1
|0
|Галабрин Габриель
|1
|0
|Dominik Tapaj
|1
|0
Результаты матчей
Злате Моравце
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Ружомберок
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
14
6
Злате Моравце
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Ружомберок
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
4
Волевые поражения
7
21
Злате Моравце
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
Ружомберок
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
18
7
Волевые поражения
21
27
Голы по времени матча
Забито
20
17
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
1
5%
1
6%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
4
20%
4
24%
61-75
9
45%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
24
15
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
13%
2
13%
1-15
6
25%
1
7%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
6
25%
3
20%
46-60
4
17%
5
33%
61-75
2
8%
3
20%
76-90
Забито
11
21
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
1
9%
7
33%
31-45
2
18%
5
24%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
5
45%
3
14%
76-90
Пропущено
23
13
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
13%
1
8%
1-15
1
4%
3
23%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
7
30%
5
38%
76-90
Забито
31
38
8 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 14
11 Не забивали 10
2
6%
2
5%
1-15
3
10%
3
8%
16-30
3
10%
11
29%
31-45
4
13%
7
18%
46-60
5
16%
7
18%
61-75
14
45%
8
21%
76-90
Пропущено
47
28
19 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 19
20 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
6
13%
3
11%
1-15
7
15%
4
14%
16-30
6
13%
2
7%
31-45
9
19%
6
21%
46-60
10
21%
5
18%
61-75
9
19%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Злате Моравце
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Скалица - Злате Моравце 0:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0
Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2 Скалица - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Злате Моравце - Земплин 0:1
Ружомберок
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Земплин - Ружомберок 2:2
Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 ДАК - Ружомберок 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1
Результаты матчей
Злате Моравце
Ружомберок
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
4
2 раза 7%
0
10 раз 34%
2
9 раз 31%
1
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Злате Моравце
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
104
69
77
213
311
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
96
410
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
1910
1019
1415
227
524
227
128
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|15 (5)
|ДАК
|Крстович Никола
|15 (3)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|11
|Жилина
|Капралик Адриан
|9 (5)
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|9 (2)
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 11
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 9
|Тренчин
|Пирес Келвин
|2 7
|Скалица
|Mario Holly
|9
|Скалица
|Блажек Филип
|8