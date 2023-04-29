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  5. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 34.
Эносис
0:1
Второй тайм: 60'
Кармиотисса
0'
8' Красная карточка
Demetris Mavroudis
19' Желтая карточка
Неофуту Андреас III
0:1
37' Гол
Калцас Никос
53' Желтая карточка
Эносис
Кармиотисса

История личных встреч

Эносис
Кармиотисса

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:0
ВД
1:1
ВД
1:3
ПД
1:1
ПД
4:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ВД
3:1
ВД
0:2
КК
2:1

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.57

Среднее время на гол

64
57

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.58
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вученович Александар 7 0.21
Рушиас Онисифорос 3 0.09
Сильва Луис 3 0.09
Дьявара Кандет 3 0.09
Julien Lamy 2 0.06
Мейра Марсиу 2 0.06
Дрекса Павел 1 0.03
Фернандеш Виктор 1 0.03
Вукчевич Стефан 1 0.03
Эхманн Марко 1 0.03
Джаве Флорисс 1 0.03
Marko Jevremovic 1 (1) 0.03
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Алуши Мунир 8 (4) 0.24
Калцас Никос 5 0.15
Дюриш Михал 4 0.12
Сулейман Кулибали I 3 0.09
Зелая Эмилио 3 (3) 0.09
Малоне Дион 2 0.06
Думбия Абубакар 2 0.06
Гравенберх Данзел 1 0.03
Лукили Карим 1 0.03
Меджиморец Винко 1 0.03

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Jevremovic 8 0
Demetris Mavroudis 6 1
Вученович Александар 7 0
Сильва Луис 7 0
Мейра Марсиу 7 0
Эхманн Марко 5 1
Adrian Oscar Lucero 6 0
Вукчевич Стефан 6 0
Дрекса Павел 5 0
Константину Константинос 5 0
Antonis Katsiaris 5 0
Andreas Christofi 5 0
Fotis Kotsonis 4 0
Костич Иван 3 0
Поликарпу Парис 3 0
Omer Korsia 3 0
Рушиас Онисифорос 2 0
Дьявара Кандет 2 0
Pantelis Gavriel 2 0
Фернандеш Виктор 1 0
Джаве Флорисс 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малоне Дион 10 0
Калцас Никос 6 1
Дюриш Михал 7 0
Губочан Томаш 7 0
Сулейман Кулибали I 7 0
Саллам Самир Бен 7 0
Думбия Абубакар 6 0
Гастаньяга Йон 5 0
Экономидис Гиоргос 4 0
Грэдинару Рэзван 4 0
Неофуту Андреас III 4 0
Меджиморец Винко 4 0
Зелая Эмилио 3 0
Эль-Алуши Мунир 3 0
Antonio Mico 1 1
Цанакакис Манолис 2 0
Гравенберх Данзел 2 0
Хадьивасилис Иоаннис 2 0
Лукили Карим 0 1
Гушбауэр Йозеф 1 0
Авраам Андреас 1 0
Хараламбус Ангелис 1 0
Подставски Томаш 1 0
Челюстка Томас 1 0
Танди Симранджит 1 0
Андронику Теодорос 1 0
Шполярич Александер 1 0
Rasheed Oreoluwa Yusuf 1 0

Результаты матчей

Эносис
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Кармиотисса
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

4
4
Эносис
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Кармиотисса
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

23
16

Волевые поражения

9
11
Эносис
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Кармиотисса
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

8
10

Волевые победы

24
20

Волевые поражения

13
15

Голы по времени матча

Забито

13
14
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
26 Не забивали 26
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
6
46%
4
29%
76-90

Пропущено

18
25
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
11%
4
16%
1-15
4
22%
3
12%
16-30
4
22%
2
8%
31-45
3
17%
5
20%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
3
17%
7
28%
76-90

Забито

13
16
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 20
3
23%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
8%
5
31%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
4
31%
6
38%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Пропущено

27
20
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
5
19%
3
15%
1-15
3
11%
3
15%
16-30
6
22%
3
15%
31-45
2
7%
3
15%
46-60
2
7%
3
15%
61-75
9
33%
5
25%
76-90

Забито

26
30
7 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 13
17 Не забивали 13
3
12%
3
10%
1-15
1
4%
5
17%
16-30
3
12%
7
23%
31-45
7
27%
1
3%
46-60
5
19%
8
27%
61-75
7
27%
6
20%
76-90

Пропущено

45
45
24 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 22
7
16%
7
16%
1-15
7
16%
6
13%
16-30
10
22%
5
11%
31-45
5
11%
8
18%
46-60
4
9%
7
16%
61-75
12
27%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Эносис - Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Эносис - Неа Саламина 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0
Эносис - Докса Катокопия 1:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Кармиотисса - Эносис 2:1 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:0 Кармиотисса - Эносис 1:1 Эносис - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Эносис - Пафос 0:2 Неа Саламина - Эносис 2:0 Эносис - Омония 0:3 Докса Катокопия - Эносис 0:3 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1
Кармиотисса
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0
Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Эносис 2:1 Кармиотисса - Омония 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 Кармиотисса - Эносис 1:1 Аполлон - Кармиотисса 3:4 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:3 Кармиотисса - Пафос 0:1 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1

Результаты матчей

Эносис
Кармиотисса

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
4:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
10 раз 63%
2
3 раза 19%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
0:0
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 52%
1
10 раз 30%
2
4 раза 12%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
14 раз 42%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эносис
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
13
4
3
13
1.5
3
14
1
15
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
6
10
3
14
1.5
5
11
1
16
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
17
0.5
Больше Меньше
19
14
6
27
1.5
8
25
2
31
2.5
2
31
1
32
3.5
1
32
1
32
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 31 18 10 3 56 - 22 64
2.
АПОЭЛ
 31 18 9 4 43 - 18 63
3.
АЕК Ларнака
 31 19 4 8 50 - 32 61
4.
Пафос
 31 16 10 5 55 - 24 58
5.
Аполлон
 30 16 5 9 40 - 30 53
6.
Омония
 31 14 3 14 41 - 38 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 3:0 34 13 9 12 38 - 39 48
2.
Неа Саламина
 34 14 5 15 40 - 45 47
3.
АЕЛ Лимаcсол
 32 12 7 13 27 - 29 43
4.
Кармиотисса
 1:0 34 11 7 16 31 - 46 40
5.
Докса Катокопия
 0:3 34 9 8 17 27 - 45 35
6.
Олимпиакос Никосия
 33 5 11 17 22 - 45 26
7.
Эносис
 0:1 34 6 7 21 26 - 46 25
8.
Акритас Хлоракас
 34 6 5 23 27 - 64 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 12 3 1 32 - 12 39
2.
Омония
 16 10 2 4 27 - 12 32
3.
Пафос
 15 9 4 2 33 - 13 31
4.
Арис Лимассол
 15 8 5 2 29 - 12 29
5.
АПОЭЛ
 15 8 5 2 19 - 6 29
6.
Аполлон
 15 9 1 5 22 - 15 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 17 8 3 6 24 - 22 27
2.
АЕЛ Лимаcсол
 17 8 2 7 16 - 16 26
3.
Анортосис
 3:0 17 6 6 5 24 - 22 24
4.
Кармиотисса
 1:0 17 6 3 8 16 - 20 21
5.
Акритас Хлоракас
 17 5 1 11 15 - 30 16
6.
Докса Катокопия
 0:3 17 4 4 9 9 - 19 16
7.
Олимпиакос Никосия
 16 2 7 7 9 - 17 13
8.
Эносис
 0:1 17 3 4 10 13 - 19 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 16 10 5 1 27 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 16 10 4 2 24 - 12 34
3.
Пафос
 16 7 6 3 22 - 11 27
4.
Аполлон
 15 7 4 4 18 - 15 25
5.
АЕК Ларнака
 15 7 1 7 18 - 20 22
6.
Омония
 15 4 1 10 14 - 26 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 3:0 17 7 3 7 14 - 17 24
2.
Неа Саламина
 17 6 2 9 16 - 23 20
3.
Докса Катокопия
 0:3 17 5 4 8 18 - 26 19
4.
Кармиотисса
 1:0 17 5 4 8 15 - 26 19
5.
АЕЛ Лимаcсол
 15 4 5 6 11 - 13 17
6.
Олимпиакос Никосия
 17 3 4 10 13 - 28 13
7.
Эносис
 0:1 17 3 3 11 13 - 27 12
8.
Акритас Хлоракас
 17 1 4 12 12 - 34 7

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 14
Неа Саламина Diego Dorregaray 12
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Пафос Кане Мамаду 2 8
Докса Катокопия Ковачевич Боян 11
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    53'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Marcio Meira уходит с поля. Marko Jevremovic выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Калцас Никос бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Неофуту Андреас III получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    УДАЛЕНИЕ! - Demetris Mavroudis увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эносис
Ничья
Кармиотисса
3.15
6.00
3.05
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