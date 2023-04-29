Тур: 34.
0:1
Второй тайм: 60'
0'
8' Красная карточкаDemetris Mavroudis
19' Желтая карточкаНеофуту Андреас III
0:1
37' ГолКалцас Никос
Ход матча
37'
0:1
53'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
- Защитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Julien Lamy
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
23 Калцас НикосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Лукили КаримНападающий
- Нападающий
-
32 Antonio Mico
-
-
-
Главный тренер: Florin Bratu
История личных встреч
Эносис
Кармиотисса
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.57
Среднее время на гол
64
57
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.58
1.33
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
67
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вученович Александар
|7
|0.21
|Рушиас Онисифорос
|3
|0.09
|Сильва Луис
|3
|0.09
|Дьявара Кандет
|3
|0.09
|Julien Lamy
|2
|0.06
|Мейра Марсиу
|2
|0.06
|Дрекса Павел
|1
|0.03
|Фернандеш Виктор
|1
|0.03
|Вукчевич Стефан
|1
|0.03
|Эхманн Марко
|1
|0.03
|Джаве Флорисс
|1
|0.03
|Marko Jevremovic
|1 (1)
|0.03
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Алуши Мунир
|8 (4)
|0.24
|Калцас Никос
|5
|0.15
|Дюриш Михал
|4
|0.12
|Сулейман Кулибали I
|3
|0.09
|Зелая Эмилио
|3 (3)
|0.09
|Малоне Дион
|2
|0.06
|Думбия Абубакар
|2
|0.06
|Гравенберх Данзел
|1
|0.03
|Лукили Карим
|1
|0.03
|Меджиморец Винко
|1
|0.03
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Jevremovic
|8
|0
|Demetris Mavroudis
|6
|1
|Вученович Александар
|7
|0
|Сильва Луис
|7
|0
|Мейра Марсиу
|7
|0
|Эхманн Марко
|5
|1
|Adrian Oscar Lucero
|6
|0
|Вукчевич Стефан
|6
|0
|Дрекса Павел
|5
|0
|Константину Константинос
|5
|0
|Antonis Katsiaris
|5
|0
|Andreas Christofi
|5
|0
|Fotis Kotsonis
|4
|0
|Костич Иван
|3
|0
|Поликарпу Парис
|3
|0
|Omer Korsia
|3
|0
|Рушиас Онисифорос
|2
|0
|Дьявара Кандет
|2
|0
|Pantelis Gavriel
|2
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Джаве Флорисс
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малоне Дион
|10
|0
|Калцас Никос
|6
|1
|Дюриш Михал
|7
|0
|Губочан Томаш
|7
|0
|Сулейман Кулибали I
|7
|0
|Саллам Самир Бен
|7
|0
|Думбия Абубакар
|6
|0
|Гастаньяга Йон
|5
|0
|Экономидис Гиоргос
|4
|0
|Грэдинару Рэзван
|4
|0
|Неофуту Андреас III
|4
|0
|Меджиморец Винко
|4
|0
|Зелая Эмилио
|3
|0
|Эль-Алуши Мунир
|3
|0
|Antonio Mico
|1
|1
|Цанакакис Манолис
|2
|0
|Гравенберх Данзел
|2
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0
|Лукили Карим
|0
|1
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|Авраам Андреас
|1
|0
|Хараламбус Ангелис
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
|Челюстка Томас
|1
|0
|Танди Симранджит
|1
|0
|Андронику Теодорос
|1
|0
|Шполярич Александер
|1
|0
|Rasheed Oreoluwa Yusuf
|1
|0
Результаты матчей
Эносис
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Кармиотисса
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
4
4
Эносис
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Кармиотисса
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
23
16
Волевые поражения
9
11
Эносис
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Кармиотисса
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
8
10
Волевые победы
24
20
Волевые поражения
13
15
Голы по времени матча
Забито
13
14
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
26 Не забивали 26
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
6
46%
4
29%
76-90
Пропущено
18
25
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
11%
4
16%
1-15
4
22%
3
12%
16-30
4
22%
2
8%
31-45
3
17%
5
20%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
3
17%
7
28%
76-90
Забито
13
16
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 20
3
23%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
8%
5
31%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
4
31%
6
38%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Пропущено
27
20
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
5
19%
3
15%
1-15
3
11%
3
15%
16-30
6
22%
3
15%
31-45
2
7%
3
15%
46-60
2
7%
3
15%
61-75
9
33%
5
25%
76-90
Забито
26
30
7 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 13
17 Не забивали 13
3
12%
3
10%
1-15
1
4%
5
17%
16-30
3
12%
7
23%
31-45
7
27%
1
3%
46-60
5
19%
8
27%
61-75
7
27%
6
20%
76-90
Пропущено
45
45
24 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 22
7
16%
7
16%
1-15
7
16%
6
13%
16-30
10
22%
5
11%
31-45
5
11%
8
18%
46-60
4
9%
7
16%
61-75
12
27%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Эносис - Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Эносис - Неа Саламина 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0
Эносис - Докса Катокопия 1:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Кармиотисса - Эносис 2:1 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:0 Кармиотисса - Эносис 1:1 Эносис - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Эносис - Пафос 0:2 Неа Саламина - Эносис 2:0 Эносис - Омония 0:3 Докса Катокопия - Эносис 0:3 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1
Кармиотисса
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0
Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Эносис 2:1 Кармиотисса - Омония 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 Кармиотисса - Эносис 1:1 Аполлон - Кармиотисса 3:4 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:3 Кармиотисса - Пафос 0:1 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1
Результаты матчей
Эносис
Кармиотисса
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
4:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
10 раз 63%
2
3 раза 19%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
0:0
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 52%
1
10 раз 30%
2
4 раза 12%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
14 раз 42%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эносис
Кармиотисса
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
134
313
314
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
610
314
511
116
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1617
Больше Меньше
1914
627
825
231
231
132
132
132
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|18
|10
|3
|56 - 22
|64
|2.
|31
|18
|9
|4
|43 - 18
|63
|3.
|31
|19
|4
|8
|50 - 32
|61
|4.
|31
|16
|10
|5
|55 - 24
|58
|5.
|30
|16
|5
|9
|40 - 30
|53
|6.
|31
|14
|3
|14
|41 - 38
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|34
|13
|9
|12
|38 - 39
|48
|2.
|34
|14
|5
|15
|40 - 45
|47
|3.
|32
|12
|7
|13
|27 - 29
|43
|4.
|1:0
|34
|11
|7
|16
|31 - 46
|40
|5.
|0:3
|34
|9
|8
|17
|27 - 45
|35
|6.
|33
|5
|11
|17
|22 - 45
|26
|7.
|0:1
|34
|6
|7
|21
|26 - 46
|25
|8.
|34
|6
|5
|23
|27 - 64
|23
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|3
|1
|32 - 12
|39
|2.
|16
|10
|2
|4
|27 - 12
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|33 - 13
|31
|4.
|15
|8
|5
|2
|29 - 12
|29
|5.
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|6.
|15
|9
|1
|5
|22 - 15
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|3
|6
|24 - 22
|27
|2.
|17
|8
|2
|7
|16 - 16
|26
|3.
|3:0
|17
|6
|6
|5
|24 - 22
|24
|4.
|1:0
|17
|6
|3
|8
|16 - 20
|21
|5.
|17
|5
|1
|11
|15 - 30
|16
|6.
|0:3
|17
|4
|4
|9
|9 - 19
|16
|7.
|16
|2
|7
|7
|9 - 17
|13
|8.
|0:1
|17
|3
|4
|10
|13 - 19
|13
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|27 - 10
|35
|2.
|16
|10
|4
|2
|24 - 12
|34
|3.
|16
|7
|6
|3
|22 - 11
|27
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|5.
|15
|7
|1
|7
|18 - 20
|22
|6.
|15
|4
|1
|10
|14 - 26
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|17
|7
|3
|7
|14 - 17
|24
|2.
|17
|6
|2
|9
|16 - 23
|20
|3.
|0:3
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|4.
|1:0
|17
|5
|4
|8
|15 - 26
|19
|5.
|15
|4
|5
|6
|11 - 13
|17
|6.
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|7.
|0:1
|17
|3
|3
|11
|13 - 27
|12
|8.
|17
|1
|4
|12
|12 - 34
|7
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|14
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|12
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 8
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|11
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10