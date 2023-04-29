Тур: 31. Стадион: Neapoli Stadium.
Ход матча
24'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
87
Каньяс
Хосе
92
Себа
Жуниор
11
Вулери
Каин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
92 Себа ЖуниорПолузащитник
-
11 Вулери КаинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Раду ЙонуцЗащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
11 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
История личных встреч
Ионикос
ПАС Янина
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
180
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|6
|0.19
|Аосман Аяс
|2
|0.06
|Себа Жуниор
|2 (1)
|0.06
|Ловера Максимилиано
|2 (1)
|0.06
|Мендоса Хавьер
|2
|0.06
|Валерианос Йоргос
|1
|0.03
|Фадига Бандиугу
|1
|0.03
|Чигринский Дмитрий
|1
|0.03
|Элефтериадис Христос
|1
|0.03
|Машаш Зинедин
|0
|0
|Каньяс Хосе
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|9 (4)
|0.29
|Claudiu Cristian Balan
|6
|0.19
|Памлидис Георгиос
|5
|0.16
|Kevin Rosero
|2
|0.06
|Лиасос Ангелос
|2
|0.06
|Ринстра Дан
|1
|0.03
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.03
|Manssour Fofana
|1
|0.03
|Сория Карлес
|0
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|0
|0
|Цимас Панайотис
|0
|0
|Бильбао Икер
|0
|0
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Карахалиос Зисис
|0
|0
|Стамателопулос Апостолос
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|8
|1
|Валерианос Йоргос
|8
|1
|Georgios Mygas
|9
|0
|Фадига Бандиугу
|8
|0
|Чибсах Юссиф
|2
|2
|Каньяс Хосе
|5
|0
|Сакик Эмануэль
|5
|0
|Vasilios Mantzis
|5
|0
|Машаш Зинедин
|3
|1
|Чигринский Дмитрий
|4
|0
|Аосман Аяс
|4
|0
|Fabien Antunes
|4
|0
|Элефтериадис Христос
|3
|0
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Кабрал Джерсон
|2
|0
|Federico Milo
|2
|0
|Себа Жуниор
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Иоаннидис Николаос
|2
|0
|Ловера Максимилиано
|2
|0
|Соуза Уго
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Румбуллаку Симон
|1
|0
|Буэнна Рашид
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|7
|0
|Federico Gino
|7
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|7
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|4
|1
|Эррамуспе Родриго
|5
|0
|Сория Карлес
|5
|0
|Пилиос Ставрос
|5
|0
|Цимас Панайотис
|4
|0
|Памлидис Георгиос
|3
|0
|Лиасос Ангелос
|3
|0
|Claudiu Cristian Balan
|3
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|0
|Ринстра Дан
|2
|0
|Бильбао Икер
|2
|0
|Vasilios Soulis
|2
|0
|Багалианис Петрос
|1
|0
|Цавос Ангелос
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
Результаты матчей
Ионикос
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
ПАС Янина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
8
Ионикос
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
ПАС Янина
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
24
10
Волевые поражения
6
15
Ионикос
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
ПАС Янина
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
53% (16)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
25
11
Волевые поражения
13
23
Голы по времени матча
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
22 Не забивали 22
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Пропущено
20
26
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
3
15%
5
19%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
3
15%
5
19%
31-45
4
20%
5
19%
46-60
1
5%
5
19%
61-75
7
35%
4
15%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
1
10%
4
24%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
3
30%
3
18%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
30%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
27
21
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
11%
1
5%
1-15
8
30%
30%
3
14%
16-30
3
11%
3
14%
31-45
5
19%
6
29%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
3
11%
7
33%
76-90
Забито
19
28
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
3
16%
5
18%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
6
32%
5
18%
31-45
3
16%
1
4%
46-60
1
5%
7
25%
61-75
4
21%
8
29%
76-90
Пропущено
47
47
22 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 27
6
13%
6
13%
1-15
10
21%
5
11%
16-30
6
13%
8
17%
31-45
9
19%
11
23%
46-60
6
13%
6
13%
61-75
10
21%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Левадиакос - Ионикос 2:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Атромитос - Ионикос 2:0
Ионикос - Астерас 1:0 ПАОК - Ионикос 6:0 Ионикос - ОФИ 0:2 Панетоликос - Ионикос 1:0 ПАС Янина - Ионикос 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ионикос - АЕК 1:2 Ионикос - Волос 0:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Левадиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Панатинаикос 1:1 ОФИ - Ионикос 7:0 Астерас - Ионикос 1:0 Ионикос - ПАОК 0:3
ПАС Янина
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0
Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 ПАС Янина - АЕК 2:1 Ламия - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Волос - ПАС Янина 2:1
Результаты матчей
Ионикос
ПАС Янина
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
2:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
7 раз 23%
0:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
2:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 47%
1
12 раз 40%
2
4 раза 13%
0
12 раз 40%
1
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Ионикос
ПАС Янина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
96
113
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
96
313
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1614
Больше Меньше
1812
426
822
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|24
|3
|5
|63 - 16
|75
|2.
|32
|23
|6
|3
|45 - 13
|75
|3.
|32
|18
|9
|5
|63 - 24
|63
|4.
|32
|17
|9
|6
|51 - 28
|60
|5.
|32
|14
|5
|13
|47 - 33
|47
|6.
|32
|11
|7
|14
|33 - 51
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|31
|8
|11
|12
|31 - 34
|35
|2.
|2:2
|31
|8
|11
|12
|32 - 39
|35
|3.
|0:0
|31
|5
|15
|11
|22 - 34
|30
|4.
|0:2
|31
|7
|8
|16
|30 - 49
|29
|5.
|0:0
|31
|5
|13
|13
|28 - 47
|28
|6.
|0:0
|31
|5
|12
|14
|20 - 50
|27
|7.
|0:0
|31
|6
|8
|17
|20 - 46
|26
|8.
|2:0
|31
|5
|11
|15
|21 - 42
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|36 - 7
|40
|2.
|15
|11
|3
|1
|21 - 6
|36
|3.
|16
|10
|4
|2
|37 - 12
|34
|4.
|16
|10
|3
|3
|29 - 12
|33
|5.
|16
|10
|2
|4
|29 - 13
|32
|6.
|17
|5
|2
|10
|17 - 34
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|16
|6
|7
|3
|18 - 13
|25
|2.
|0:0
|16
|5
|9
|2
|14 - 9
|24
|3.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|16 - 22
|18
|4.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|12 - 25
|16
|5.
|2:0
|15
|3
|7
|5
|12 - 17
|16
|6.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|10 - 19
|15
|7.
|2:2
|16
|3
|6
|7
|12 - 20
|15
|8.
|0:2
|16
|3
|4
|9
|11 - 23
|13
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|24 - 7
|39
|2.
|16
|11
|2
|3
|27 - 9
|35
|3.
|16
|8
|5
|3
|26 - 12
|29
|4.
|16
|7
|6
|3
|22 - 16
|27
|5.
|15
|6
|5
|4
|16 - 17
|23
|6.
|16
|4
|3
|9
|18 - 20
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|2.
|0:2
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|3.
|0:0
|16
|3
|2
|11
|10 - 27
|11
|4.
|0:0
|16
|1
|8
|7
|8 - 25
|11
|5.
|2:2
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|6.
|2:0
|16
|2
|4
|10
|9 - 25
|10
|7.
|0:0
|16
|1
|7
|8
|12 - 25
|10
|8.
|0:0
|15
|0
|6
|9
|8 - 25
|6
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|17 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|14 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|13 (1)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|11 (3)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|9 (3)
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|10
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|10
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|1 8
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 8
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 8