Тур: 31. Стадион: Neapoli Stadium.
0'
24' Желтая карточкаFederico Gino
0:1
64' ГолМорейра Ахмад Мендес
66' Желтая карточкаЛиасос Ангелос
78' Желтая карточкаРомао Алаиксис
90' Желтая карточкаВалерианос Йоргос
90' Желтая карточкаClaudiu Cristian Balan
90' Желтая карточкаПамлидис Георгиос
90' Желтая карточкаGeorgios Mygas
90' Желтая карточкаKevin Rosero
90' Желтая карточкаАтанасиу Василис
90'+12
Ход матча
24'
64'
66'
78'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
4 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
87
Каньяс
Хосе
92
Себа
Жуниор
11
Вулери
Каин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
92 Себа ЖуниорПолузащитник
-
11 Вулери КаинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Раду ЙонуцЗащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
11 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
История личных встреч
Ионикос
ПАС Янина
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
180
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|6
|0.19
|Аосман Аяс
|2
|0.06
|Себа Жуниор
|2 (1)
|0.06
|Ловера Максимилиано
|2 (1)
|0.06
|Мендоса Хавьер
|2
|0.06
|Валерианос Йоргос
|1
|0.03
|Фадига Бандиугу
|1
|0.03
|Чигринский Дмитрий
|1
|0.03
|Элефтериадис Христос
|1
|0.03
|Машаш Зинедин
|0
|0
|Каньяс Хосе
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|9 (4)
|0.29
|Claudiu Cristian Balan
|6
|0.19
|Памлидис Георгиос
|5
|0.16
|Kevin Rosero
|2
|0.06
|Лиасос Ангелос
|2
|0.06
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0.03
|Ринстра Дан
|1
|0.03
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.03
|Manssour Fofana
|1
|0.03
|Сория Карлес
|0
|0
|Цимас Панайотис
|0
|0
|Бильбао Икер
|0
|0
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Карахалиос Зисис
|0
|0
|Стамателопулос Апостолос
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|9
|1
|Валерианос Йоргос
|9
|1
|Georgios Mygas
|10
|0
|Фадига Бандиугу
|8
|0
|Чибсах Юссиф
|2
|2
|Каньяс Хосе
|5
|0
|Сакик Эмануэль
|5
|0
|Vasilios Mantzis
|5
|0
|Машаш Зинедин
|3
|1
|Чигринский Дмитрий
|4
|0
|Аосман Аяс
|4
|0
|Fabien Antunes
|4
|0
|Элефтериадис Христос
|3
|0
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Кабрал Джерсон
|2
|0
|Federico Milo
|2
|0
|Себа Жуниор
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Иоаннидис Николаос
|2
|0
|Ловера Максимилиано
|2
|0
|Соуза Уго
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Румбуллаку Симон
|1
|0
|Буэнна Рашид
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|7
|0
|Federico Gino
|7
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|7
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|4
|1
|Эррамуспе Родриго
|5
|0
|Сория Карлес
|5
|0
|Пилиос Ставрос
|5
|0
|Памлидис Георгиос
|4
|0
|Цимас Панайотис
|4
|0
|Лиасос Ангелос
|4
|0
|Claudiu Cristian Balan
|4
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|0
|Ринстра Дан
|2
|0
|Бильбао Икер
|2
|0
|Vasilios Soulis
|2
|0
|Багалианис Петрос
|1
|0
|Цавос Ангелос
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Атанасиу Василис
|1
|0
|Kevin Rosero
|1
|0
Результаты матчей
Ионикос
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
ПАС Янина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
8
Ионикос
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
ПАС Янина
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
24
10
Волевые поражения
6
15
Ионикос
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
ПАС Янина
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
55% (17)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
25
11
Волевые поражения
13
23
Голы по времени матча
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
23 Не забивали 22
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
2
17%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
4
33%
61-75
1
11%
3
25%
76-90
Пропущено
21
26
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
3
14%
5
19%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
4
19%
5
19%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
7
33%
4
15%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
1
10%
4
24%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
3
30%
3
18%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
30%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
27
21
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
11%
1
5%
1-15
8
30%
30%
3
14%
16-30
3
11%
3
14%
31-45
5
19%
6
29%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
3
11%
7
33%
76-90
Забито
19
29
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 10
15 Не забивали 12
3
16%
5
17%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
6
32%
5
17%
31-45
3
16%
1
3%
46-60
1
5%
8
28%
61-75
4
21%
8
28%
76-90
Пропущено
48
47
22 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 27
6
13%
6
13%
1-15
10
21%
5
11%
16-30
6
13%
8
17%
31-45
9
19%
11
23%
46-60
7
15%
6
13%
61-75
10
21%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Левадиакос - Ионикос 2:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Атромитос - Ионикос 2:0
Ионикос - Астерас 1:0 ПАОК - Ионикос 6:0 Ионикос - ОФИ 0:2 Панетоликос - Ионикос 1:0 ПАС Янина - Ионикос 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ионикос - АЕК 1:2 Ионикос - Волос 0:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Левадиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Панатинаикос 1:1 ОФИ - Ионикос 7:0 Астерас - Ионикос 1:0 Ионикос - ПАОК 0:3
ПАС Янина
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0
Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 ПАС Янина - АЕК 2:1 Ламия - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Волос - ПАС Янина 2:1
Результаты матчей
Ионикос
ПАС Янина
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 23%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 48%
1
12 раз 39%
2
4 раза 13%
0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Ионикос
ПАС Янина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
96
114
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
106
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1615
Больше Меньше
1912
427
823
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|24
|3
|5
|63 - 16
|75
|2.
|32
|23
|6
|3
|45 - 13
|75
|3.
|32
|18
|9
|5
|63 - 24
|63
|4.
|32
|17
|9
|6
|51 - 28
|60
|5.
|32
|14
|5
|13
|47 - 33
|47
|6.
|32
|11
|7
|14
|33 - 51
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|9
|10
|12
|33 - 39
|37
|2.
|31
|8
|10
|13
|31 - 35
|34
|3.
|31
|7
|9
|15
|32 - 49
|30
|4.
|31
|6
|12
|13
|29 - 47
|30
|5.
|31
|5
|15
|11
|22 - 34
|30
|6.
|31
|5
|12
|14
|20 - 50
|27
|7.
|31
|6
|7
|18
|20 - 47
|25
|8.
|31
|4
|12
|15
|21 - 44
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|36 - 7
|40
|2.
|15
|11
|3
|1
|21 - 6
|36
|3.
|16
|10
|4
|2
|37 - 12
|34
|4.
|16
|10
|3
|3
|29 - 12
|33
|5.
|16
|10
|2
|4
|29 - 13
|32
|6.
|17
|5
|2
|10
|17 - 34
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|6
|4
|18 - 14
|24
|2.
|16
|5
|9
|2
|14 - 9
|24
|3.
|15
|4
|6
|5
|16 - 22
|18
|4.
|15
|4
|4
|7
|12 - 25
|16
|5.
|15
|3
|7
|5
|12 - 17
|16
|6.
|16
|3
|6
|7
|12 - 20
|15
|7.
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|8.
|16
|3
|5
|8
|13 - 23
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|24 - 7
|39
|2.
|16
|11
|2
|3
|27 - 9
|35
|3.
|16
|8
|5
|3
|26 - 12
|29
|4.
|16
|7
|6
|3
|22 - 16
|27
|5.
|15
|6
|5
|4
|16 - 17
|23
|6.
|16
|4
|3
|9
|18 - 20
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|2.
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|3.
|16
|2
|6
|8
|13 - 25
|12
|4.
|16
|3
|2
|11
|10 - 27
|11
|5.
|16
|1
|8
|7
|8 - 25
|11
|6.
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|7.
|16
|1
|5
|10
|9 - 27
|8
|8.
|15
|0
|6
|9
|8 - 25
|6
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|17 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|14 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|13 (1)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|11 (3)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|9 (3)
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 9
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 9
|Ионикос
|Валерианос Йоргос
|1 9
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|10
|Ионикос
|Georgios Mygas
|10