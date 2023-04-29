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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Ионикос
0:1
Конец матча
ПАС Янина
0'
24' Желтая карточка
Federico Gino
0:1
64' Гол
Морейра Ахмад Мендес
66' Желтая карточка
Лиасос Ангелос
78' Желтая карточка
Ромао Алаиксис
90' Желтая карточка
Валерианос Йоргос
90' Желтая карточка
Claudiu Cristian Balan
90' Желтая карточка
Памлидис Георгиос
90' Желтая карточка
Georgios Mygas
90' Желтая карточка
Kevin Rosero
90' Желтая карточка
Атанасиу Василис
90'+12

Ход матча

24'
 
Federico Gino
49'
 
Атанасиу Василис
Цидотас Панайотис
60'
Элефтериадис Христос
Вулери Каин
 
64'
0:1
Морейра Ахмад Мендес
66'
 
Лиасос Ангелос
71'
Ловера Максимилиано
Машаш Зинедин
 
76'
Манос Димитриос
Себа Жуниор
 
78'
Ромао Алаиксис
 
88'
 
Kevin Rosero
Морейра Ахмад Мендес
90'
Валерианос Йоргос
 
90'
 
Claudiu Cristian Balan
90'
 
Памлидис Георгиос
90'
Georgios Mygas
 
90'
 
Kevin Rosero
90'
 
Конде Педро
Claudiu Cristian Balan
90'
 
Атанасиу Василис

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 4 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
15
Валерианос
Йоргос
66
Сакик
Эмануэль
87
Каньяс
Хосе
92
Себа
Жуниор
11
Вулери
Каин
8
Машаш
Зинедин
99
Vasilios
Mantzis
16
Цидотас
Панайотис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Пилиос
Ставрос
7
Морейра
Ахмад
Мендес
80
Лиасос
Ангелос
14
Памлидис
Георгиос
28
Federico
Gino
21
Цимас
Панайотис
91
Claudiu
Cristian
Balan
Ионикос
4-2-3-1
ПАС Янина
4-5-1

История личных встреч

Ионикос
ПАС Янина

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:0
С
2:2
С
1:0
С
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
180

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 6 0.19
Аосман Аяс 2 0.06
Себа Жуниор 2 (1) 0.06
Ловера Максимилиано 2 (1) 0.06
Мендоса Хавьер 2 0.06
Валерианос Йоргос 1 0.03
Фадига Бандиугу 1 0.03
Чигринский Дмитрий 1 0.03
Элефтериадис Христос 1 0.03
Машаш Зинедин 0 0
Каньяс Хосе 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 9 (4) 0.29
Claudiu Cristian Balan 6 0.19
Памлидис Георгиос 5 0.16
Kevin Rosero 2 0.06
Лиасос Ангелос 2 0.06
Морейра Ахмад Мендес 1 0.03
Ринстра Дан 1 0.03
Пантелакис Эпаминондас 1 0.03
Manssour Fofana 1 0.03
Сория Карлес 0 0
Цимас Панайотис 0 0
Бильбао Икер 0 0
Пилиос Ставрос 0 0
Карахалиос Зисис 0 0
Стамателопулос Апостолос 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 9 1
Валерианос Йоргос 9 1
Georgios Mygas 10 0
Фадига Бандиугу 8 0
Чибсах Юссиф 2 2
Каньяс Хосе 5 0
Сакик Эмануэль 5 0
Vasilios Mantzis 5 0
Машаш Зинедин 3 1
Чигринский Дмитрий 4 0
Аосман Аяс 4 0
Fabien Antunes 4 0
Элефтериадис Христос 3 0
Мендоса Хавьер 3 0
Кабрал Джерсон 2 0
Federico Milo 2 0
Себа Жуниор 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Иоаннидис Николаос 2 0
Ловера Максимилиано 2 0
Соуза Уго 1 0
Вулери Каин 1 0
Румбуллаку Симон 1 0
Буэнна Рашид 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 7 0
Federico Gino 7 0
Морейра Ахмад Мендес 7 0
Пантелакис Эпаминондас 4 1
Эррамуспе Родриго 5 0
Сория Карлес 5 0
Пилиос Ставрос 5 0
Памлидис Георгиос 4 0
Цимас Панайотис 4 0
Лиасос Ангелос 4 0
Claudiu Cristian Balan 4 0
Цидотас Панайотис 2 0
Ринстра Дан 2 0
Бильбао Икер 2 0
Vasilios Soulis 2 0
Багалианис Петрос 1 0
Цавос Ангелос 1 0
Киакос Яннис 1 0
Лолис Александрос 1 0
Атанасиу Василис 1 0
Kevin Rosero 1 0

Результаты матчей

Ионикос
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
ПАС Янина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
8
Ионикос
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
ПАС Янина
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

24
10

Волевые поражения

6
15
Ионикос
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
ПАС Янина
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
55% (17)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

25
11

Волевые поражения

13
23

Голы по времени матча

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
23 Не забивали 22
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
2
17%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
4
33%
61-75
1
11%
3
25%
76-90

Пропущено

21
26
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
3
14%
5
19%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
4
19%
5
19%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
7
33%
4
15%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
1
10%
4
24%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
3
30%
3
18%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
30%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

27
21
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
11%
1
5%
1-15
8
30%
30%
3
14%
16-30
3
11%
3
14%
31-45
5
19%
6
29%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
3
11%
7
33%
76-90

Забито

19
29
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 10
15 Не забивали 12
3
16%
5
17%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
6
32%
5
17%
31-45
3
16%
1
3%
46-60
1
5%
8
28%
61-75
4
21%
8
28%
76-90

Пропущено

48
47
22 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 27
6
13%
6
13%
1-15
10
21%
5
11%
16-30
6
13%
8
17%
31-45
9
19%
11
23%
46-60
7
15%
6
13%
61-75
10
21%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Левадиакос - Ионикос 2:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Атромитос - Ионикос 2:0
Ионикос - Астерас 1:0 ПАОК - Ионикос 6:0 Ионикос - ОФИ 0:2 Панетоликос - Ионикос 1:0 ПАС Янина - Ионикос 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ионикос - АЕК 1:2 Ионикос - Волос 0:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Левадиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Панатинаикос 1:1 ОФИ - Ионикос 7:0 Астерас - Ионикос 1:0 Ионикос - ПАОК 0:3
ПАС Янина
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0
Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 ПАС Янина - АЕК 2:1 Ламия - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Волос - ПАС Янина 2:1

Результаты матчей

Ионикос
ПАС Янина

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 48%
1
12 раз 39%
2
4 раза 13%
0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Ионикос
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
6
1
14
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
10
6
3
13
1.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
15
0.5
Больше Меньше
19
12
4
27
1.5
8
23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 32 24 3 5 63 - 16 75
2.
Панатинаикос
 32 23 6 3 45 - 13 75
3.
Олимпиакос
 32 18 9 5 63 - 24 63
4.
ПАОК
 32 17 9 6 51 - 28 60
5.
Арис Салоники
 32 14 5 13 47 - 33 47
6.
Волос
 32 11 7 14 33 - 51 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 31 9 10 12 33 - 39 37
2.
Атромитос
 31 8 10 13 31 - 35 34
3.
Панетоликос
 31 7 9 15 32 - 49 30
4.
ПАС Янина
 31 6 12 13 29 - 47 30
5.
Астерас
 31 5 15 11 22 - 34 30
6.
Ламия
 31 5 12 14 20 - 50 27
7.
Ионикос
 31 6 7 18 20 - 47 25
8.
Левадиакос
 31 4 12 15 21 - 44 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 16 13 1 2 36 - 7 40
2.
Панатинаикос
 15 11 3 1 21 - 6 36
3.
Олимпиакос
 16 10 4 2 37 - 12 34
4.
ПАОК
 16 10 3 3 29 - 12 33
5.
Арис Салоники
 16 10 2 4 29 - 13 32
6.
Волос
 17 5 2 10 17 - 34 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 16 6 6 4 18 - 14 24
2.
Астерас
 16 5 9 2 14 - 9 24
3.
ПАС Янина
 15 4 6 5 16 - 22 18
4.
Ламия
 15 4 4 7 12 - 25 16
5.
Левадиакос
 15 3 7 5 12 - 17 16
6.
ОФИ
 16 3 6 7 12 - 20 15
7.
Ионикос
 15 3 5 7 10 - 20 14
8.
Панетоликос
 16 3 5 8 13 - 23 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 12 3 2 24 - 7 39
2.
АЕК
 16 11 2 3 27 - 9 35
3.
Олимпиакос
 16 8 5 3 26 - 12 29
4.
ПАОК
 16 7 6 3 22 - 16 27
5.
Волос
 15 6 5 4 16 - 17 23
6.
Арис Салоники
 16 4 3 9 18 - 20 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 15 6 4 5 21 - 19 22
2.
Панетоликос
 15 4 4 7 19 - 26 16
3.
ПАС Янина
 16 2 6 8 13 - 25 12
4.
Ионикос
 16 3 2 11 10 - 27 11
5.
Ламия
 16 1 8 7 8 - 25 11
6.
Атромитос
 15 2 4 9 13 - 21 10
7.
Левадиакос
 16 1 5 10 9 - 27 8
8.
Астерас
 15 0 6 9 8 - 25 6

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 17 (2)
АЕК Гарсия Леви 14 (4)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
Панатинаикос Шпорар Андраж 11 (3)
Арис Салоники Пальма Луис 9 (3)
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Топ нарушителей
Ионикос Ромао Алаиксис 1 9
ОФИ Ларссон Эрик 1 9
Ионикос Валерианос Йоргос 1 9
Панетоликос Младен Себастьян 10
Ионикос Georgios Mygas 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      24'
      Федерико Асеведо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ионикос 0:1 ПАС Янина онлайн

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