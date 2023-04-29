  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
3:1
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
35' Желтая карточка
Леннон Брукс
1:0
36' Гол
Пико Фабрис
49' Желтая карточка
Мьюл Алекс
2:0
56' Гол
Банбери Тил
2:1
72' Пенальти
Альмада Тьяго
87' Желтая карточка
Пурата Хуан Хосе
3:1
90' Гол
Шаффельбург Джейкоб
90' Желтая карточка
Соса Сантьяго
90'+9
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
6
Маккарти
Дакс
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
10
Мукхтар
Хани
12
Банбери
Тил
7
Пико
Фабрис
25
Диоп
Клемент
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
22
Пурата
Хуан
Хосе
15
Гутман
Эндрю
20
Россетто
Матеус
5
Соса
Сантьяго
10
Араужо
Луис
23
Альмада
Тьяго
26
Caleb
Wiley
30
Чол
Мачоп
Нэшвилл
4-1-2-1-2
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Нэшвилл
Атланта Юнайтед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:2
ОК
3:2
М
0:2
М
2:2
М
2:2
М
4:2
М
2:0
М
1:2

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
1.33

Среднее время на гол

37
67

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

2
1.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

45
51

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 3 0.3
Пико Фабрис 2 0.2
Шаффельбург Джейкоб 2 0.2
Банбери Тил 1 0.1
Циммерман Уокер 1 0.1
Вашингтон Тейлор 1 0.1
Мур Шак 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмада Тьяго 5 (1) 0.5
Якумакис Георгиос 5 0.5
Caleb Wiley 3 0.3
Араужо Луис 2 0.2
Леннон Брукс 1 0.1
Россетто Матеус 1 0.1
Чол Мачоп 1 0.1
Этьенн Дерик 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пико Фабрис 2 0
Мьюл Алекс 2 0
Вашингтон Тейлор 2 0
Маккарти Дакс 1 0
Банбери Тил 1 0
Годой Анибал 1 0
Ловитц Дэниел 1 0
Циммерман Уокер 1 0
Мур Шак 1 0
Анунга Брайан 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Махер Джек 1 0
Хакенсон Люк 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 3 1
Якумакис Георгиос 3 0
Этьенн Дерик 1 0
Россетто Матеус 1 0
Араужо Луис 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Леннон Брукс 1 0
Альмада Тьяго 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Сейдич Амар 1 0
Пурата Хуан Хосе 1 0
Берри Мигель 1 0
Вольф Тайлер 1 0
Чол Мачоп 1 0
Caleb Wiley 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
Нэшвилл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Атланта Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
10
Нэшвилл
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Атланта Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
14

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
100%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
0
0%
5
29%
29%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
3
38%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
3
38%
4
24%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
20%
2
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
60%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0
Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Луисвилл Сити - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Нэшвилл 1:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2

Результаты матчей

Нэшвилл
Атланта Юнайтед

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 6 2 1 15 - 8 20
2.
Цинциннати
 9 6 2 1 12 - 10 20
3.
Сент-Луис Сити
 9 6 1 2 21 - 10 19
4.
Сиэтл Саундерс
 9 6 1 2 17 - 7 19
5.
Лос-Анджелес
 8 5 3 0 16 - 6 18
6.
Атланта Юнайтед
 1:2 10 5 3 2 19 - 15 18
7.
Нью-Йорк Сити
 9 4 3 2 12 - 10 15
8.
Нэшвилл
 2:1 10 4 3 3 10 - 6 15
9.
Коламбус Кру
 9 4 2 3 18 - 10 14
10.
Даллас
 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 9 4 2 3 11 - 11 14
12.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
13.
Миннесота Юнайтед
 8 3 2 3 8 - 8 11
14.
Орландо Сити
 8 3 2 3 8 - 10 11
15.
Филадельфия Юнион
 9 3 2 4 14 - 13 11
16.
Ди Си Юнайтед
 9 3 2 4 11 - 13 11
17.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
18.
Чикаго Файр
 8 2 4 2 12 - 12 10
19.
Реал Солт-Лейк
 8 3 0 5 10 - 17 9
20.
Шарлотт
 9 2 3 4 10 - 16 9
21.
Торонто
 9 1 6 2 12 - 13 9
22.
Остин
 8 2 2 4 6 - 12 8
23.
Портленд Тимберс
 9 2 2 5 11 - 15 8
24.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 5 3 6 - 9 8
25.
Колорадо Рэпидс
 9 1 5 3 6 - 11 8
26.
Интер Майами
 8 2 0 6 6 - 9 6
27.
Клёб де Фут Монреаль
 8 2 0 6 5 - 17 6
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 8 1 3 4 7 - 12 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 9 0 3 6 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 5 0 0 7 - 2 15
2.
Сиэтл Саундерс
 5 4 1 0 10 - 0 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 4 1 0 11 - 2 13
4.
Атланта Юнайтед
 1:2 5 4 1 0 11 - 4 13
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 4 1 0 8 - 2 13
6.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
7.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
8.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
9.
Нэшвилл
 2:1 6 3 2 1 7 - 3 11
10.
Коламбус Кру
 4 3 1 0 13 - 2 10
11.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
12.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
13.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 11 - 3 9
14.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
15.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
16.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
17.
Клёб де Фут Монреаль
 3 2 0 1 5 - 3 6
18.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
19.
Реал Солт-Лейк
 4 2 0 2 7 - 8 6
20.
Торонто
 4 1 3 0 7 - 5 6
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
22.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
23.
Шарлотт
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
25.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
26.
Орландо Сити
 5 1 1 3 3 - 7 4
27.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
28.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Сиэтл Саундерс
 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Лос-Анджелес
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Цинциннати
 4 1 2 1 5 - 8 5
9.
Атланта Юнайтед
 1:2 5 1 2 2 8 - 11 5
10.
Колорадо Рэпидс
 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Нэшвилл
 2:1 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Даллас
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Шарлотт
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Чикаго Файр
 3 1 0 2 4 - 5 3
16.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
17.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
20.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 0 2 3 2 - 6 2
23.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
24.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
25.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
26.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 0 1 3 3 - 9 1
27.
Портленд Тимберс
 5 0 1 4 5 - 12 1
28.
Интер Майами
 4 0 0 4 0 - 5 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 7 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 6 (2)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 3
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Циммерман Уокер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Пико Фабрис бьет в цель!
    • Желтая карточка
      35'
      Леннон Брукс получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нэшвилл 3:1 Атланта Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     