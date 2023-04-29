Тур: 1. Стадион: Geodis Park.
3:1
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаЛеннон Брукс
1:0
36' ГолПико Фабрис
49' Желтая карточкаМьюл Алекс
2:0
56' ГолБанбери Тил
2:1
72' ПенальтиАльмада Тьяго
87' Желтая карточкаПурата Хуан Хосе
3:1
90' ГолШаффельбург Джейкоб
90' Желтая карточкаСоса Сантьяго
90'+9
Ход матча
35'
36'
1:0
49'
56'
2:0
72'
2:1
87'
90'
90'
18
Мур
Шак
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
10
Мукхтар
Хани
12
Банбери
Тил
25
Диоп
Клемент
11
Леннон
Брукс
15
Гутман
Эндрю
10
Араужо
Луис
26
Caleb
Wiley
30
Чол
Мачоп
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Уайк ЛоуренсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
22 Josh Bauer
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
-
25 Диоп КлементВратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Caleb WileyПолузащитник
-
30 Чол МачопНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
-
28 Вольф ТайлерНападающий
-
19 Берри МигельНападающий
-
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
История личных встреч
Нэшвилл
Атланта Юнайтед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2.4
1.33
Среднее время на гол
37
67
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
2
1.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
45
51
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|3
|0.3
|Пико Фабрис
|2
|0.2
|Шаффельбург Джейкоб
|2
|0.2
|Банбери Тил
|1
|0.1
|Циммерман Уокер
|1
|0.1
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.1
|Мур Шак
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмада Тьяго
|5 (1)
|0.5
|Якумакис Георгиос
|5
|0.5
|Caleb Wiley
|3
|0.3
|Араужо Луис
|2
|0.2
|Леннон Брукс
|1
|0.1
|Россетто Матеус
|1
|0.1
|Чол Мачоп
|1
|0.1
|Этьенн Дерик
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пико Фабрис
|2
|0
|Мьюл Алекс
|2
|0
|Вашингтон Тейлор
|2
|0
|Маккарти Дакс
|1
|0
|Банбери Тил
|1
|0
|Годой Анибал
|1
|0
|Ловитц Дэниел
|1
|0
|Циммерман Уокер
|1
|0
|Мур Шак
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
|Хакенсон Люк
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|3
|1
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Альмада Тьяго
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Вольф Тайлер
|1
|0
|Чол Мачоп
|1
|0
|Caleb Wiley
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
4
Нэшвилл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Атланта Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
10
Нэшвилл
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Атланта Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
14
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
100%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
1
33%
3
30%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
8
17
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
0
0%
5
29%
29%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
3
38%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
3
38%
4
24%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
20%
2
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
60%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0
Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Луисвилл Сити - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Нэшвилл 1:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Результаты матчей
Нэшвилл
Атланта Юнайтед
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|12 - 10
|20
|3.
|9
|6
|1
|2
|21 - 10
|19
|4.
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|5.
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|6.
|1:2
|10
|5
|3
|2
|19 - 15
|18
|7.
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|2:1
|10
|4
|3
|3
|10 - 6
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|18 - 10
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|12.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|13.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|15.
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|17.
|8
|2
|4
|2
|11 - 7
|10
|18.
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|19.
|8
|3
|0
|5
|10 - 17
|9
|20.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|21.
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|22.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|23.
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|24.
|9
|1
|5
|3
|6 - 9
|8
|25.
|9
|1
|5
|3
|6 - 11
|8
|26.
|8
|2
|0
|6
|6 - 9
|6
|27.
|8
|2
|0
|6
|5 - 17
|6
|28.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|29.
|9
|0
|3
|6
|3 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|7 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|4.
|1:2
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|5.
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|6.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|7.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|8.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|9.
|2:1
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|10.
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|12.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|13.
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|14.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|15.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|16.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|17.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|18.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|19.
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|20.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|21.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|22.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|24.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|25.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|26.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|27.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|28.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|9.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|2:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|22.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|23.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|24.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|25.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|26.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|27.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|28.
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|7 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|6 (2)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Сент-Луис Сити
|Страуд Джаред
|5
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 3
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4