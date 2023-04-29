  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Торино
0:1
Второй тайм: 54'
Аталанта
0'
31' Желтая карточка
Родригес Рикардо
0:1
34' Гол
Дзаппакоста Давиде
0:1. Гол Давиде Дзаппакоста (вид...

Ход матча

31'
Родригес Рикардо
 
34'
0:1
Дзаппакоста Давиде
(Скальвини Джорджио)
46'
Влашич Никола
Карамо Янн
 
53'
 
Сапата Дуван
Хёйлунн Расмус
53'
 
Бога Жереми
Пашалич Марио

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 290 Количество передач 168
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 123
Торино 11.4% (14)
X 41.5% (51)
Аталанта 47.2% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Аталанта
3.38
4.30
2.49
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Шуурс
Перр
4
Буонджорно
Алессандро
19
Лазаро
Валентино
13
Родригес
Рикардо
77
Линетти
Кароль
8
Илич
Иван
59
Миранчук
Алексей
7
Карамо
Янн
9
Санабрия
Антонио
57
Спортьелло
Марко
2
Толой
Рафаэл
19
Джимсити
Берат
42
Скальвини
Джорджио
3
Меле
Йоаким
13
Эдерсон
Хонорато
15
Де
Рон
Мартен
7
Копмейнерс
Тëн
77
Дзаппакоста
Давиде
88
Пашалич
Марио
17
Хёйлунн
Расмус
Торино
3-4-2-1
Аталанта
3-5-1-1

История личных встреч

Торино
Аталанта

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

27 матчей

37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.6%
25.9%
44.5%
8 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

СA
3:1
СA
4:4
СA
1:2
СA
3:3
СA
2:4
СA
0:7
СA
2:3
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:5
СB
1:2
СB
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

16
24

Голов в среднем за матч

1.23
1.71

Среднее время на гол

73
52

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.86
1.54

Среднее время на гол

48
58

Всего голов

42
44

Голов в среднем за матч

1.56
1.63

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

57
55

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 9 (1) 0.28
Миранчук Алексей 4 0.13
Влашич Никола 4 0.13
Карамо Янн 3 0.09
Радоньич Неманья 2 0.06
Синго Вилфред 2 0.06
Лукич Саша 2 (1) 0.06
Эйна Ола 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Илич Иван 1 0.03
Линетти Кароль 1 0.03
Джиджи Коффи 1 0.03
Пеллегри Пьетро 1 0.03
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Шуурс Перр 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 13 (3) 0.41
Копмейнерс Тëн 7 (2) 0.22
Хёйлунн Расмус 7 0.22
Пашалич Марио 3 0.09
Меле Йоаким 3 0.09
Бога Жереми 2 0.06
Толой Рафаэл 2 0.06
Де Рон Мартен 2 0.06
Дзаппакоста Давиде 2 0.06
Скальвини Джорджио 2 0.06
Малиновский Руслан 1 0.03
Сапата Дуван 1 0.03
Муриэль Луис 1 (1) 0.03
Эдерсон Хонорато 1 0.03
Хатебур Ханс 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Соппи Брэндон 0 0
Руджери Маттео 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 8 0
Буонджорно Алессандро 8 0
Юрич Иван 3 2
Эйна Ола 5 0
Шуурс Перр 5 0
Риччи Самуэле 5 0
Лазаро Валентино 4 0
Санабрия Антонио 4 0
Лукич Саша 4 0
Милинкович-Савич Ваня 4 0
Синго Вилфред 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Войвода Мергим 3 0
Джиджи Коффи 2 0
Гравильон Эндрю 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Влашич Никола 1 0
Карамо Янн 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Илич Иван 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатебур Ханс 7 0
Толой Рафаэл 6 0
Де Рон Мартен 6 0
Копмейнерс Тëн 6 0
Скальвини Джорджио 6 0
Меле Йоаким 4 1
Демирал Мерих 5 0
Муриэль Луис 1 2
Эдерсон Хонорато 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Паломино Хосе 3 0
Джимсити Берат 3 0
Пашалич Марио 3 0
Лукман Адемола 3 0
Руджери Маттео 3 0
Джан Пьеро Гасперини 3 0
Малиновский Руслан 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Цортеа Надир 2 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0

Результаты матчей

Торино
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Аталанта
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

5
10
Торино
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Аталанта
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
10

Волевые поражения

15
23
Торино
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Аталанта
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
19% (6)
39% (12)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

15
13

Волевые поражения

20
33

Голы по времени матча

Забито

12
24
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
22 Не забивали 17
0
0%
1
4%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
4
33%
6
25%
31-45
3
25%
8
33%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
2
17%
4
17%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
21%
2
12%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
3
21%
4
24%
46-60
4
29%
3
18%
61-75
1
7%
3
18%
76-90

Забито

20
28
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
2
10%
1
4%
1-15
4
20%
5
18%
16-30
6
30%
6
21%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
4
20%
4
14%
61-75
3
15%
6
21%
76-90

Пропущено

22
18
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
2
9%
3
17%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
5
23%
4
22%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
6
27%
4
22%
76-90

Забито

32
52
18 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 20
8 Не забивали 5
2
6%
2
4%
1-15
6
19%
8
15%
16-30
10
31%
12
23%
31-45
4
13%
14
27%
46-60
5
16%
6
12%
61-75
5
16%
10
19%
76-90

Пропущено

36
35
15 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 23
5
14%
5
14%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
7
19%
6
17%
31-45
5
14%
8
23%
46-60
9
25%
5
14%
61-75
7
19%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1
Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1 Салернитана - Торино 1:1 Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0
Аталанта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аталанта - Рома 3:1 Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3
Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Болонья - Аталанта 1:2 Специя - Аталанта 2:2 Аталанта - Крема 10:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1

Результаты матчей

Торино
Аталанта

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
8:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
8
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
6 раз 19%
1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
6 раз 19%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
2
9 раз 29%
0
8 раз 26%
2
11 раз 35%
1
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Торино
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
25
6
9
22
1.5
16
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 31 25 3 3 67 - 21 78
2.
Лацио
 Заявка 31 18 7 6 49 - 21 61
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 5 8 47 - 26 59
4.
Рома
 Заявка 32 17 6 9 44 - 30 57
5.
Милан
 Заявка 32 16 9 7 52 - 38 57
6.
Аталанта
 1:0 Заявка 32 16 7 9 52 - 36 55
7.
Интер Милан
 Заявка 31 17 3 11 51 - 34 54
8.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
9.
Монца
 Заявка 32 12 8 12 40 - 43 44
10.
Фиорентина
 Заявка 31 11 9 11 37 - 36 42
11.
Торино
 0:1 Заявка 32 11 9 12 32 - 37 42
12.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
13.
Сассуоло
 Заявка 31 11 7 13 38 - 46 40
14.
Салернитана
 Заявка 31 7 12 12 37 - 50 33
15.
Эмполи
 Заявка 31 7 11 13 25 - 40 32
16.
Лечче
 Заявка 32 7 10 15 27 - 38 31
17.
Специя
 Заявка 32 5 12 15 26 - 51 27
18.
Верона
 Заявка 31 6 8 17 26 - 44 26
19.
Кремонезе
 Заявка 31 3 10 18 27 - 57 19
20.
Сампдория
 Заявка 31 3 8 20 20 - 52 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
2.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
3.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 30 - 17 33
4.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
5.
Рома
 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
8.
Аталанта
 1:0 Заявка 15 7 3 5 27 - 19 24
9.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
10.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
13.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
14.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
15.
Торино
 0:1 Заявка 16 5 5 6 12 - 15 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 1:0 Заявка 17 9 4 4 25 - 17 31
4.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
5.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
6.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
7.
Торино
 0:1 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
9.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
10.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 16 4 3 9 11 - 18 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Самата ворвался на правый край штрафной площади хозяев, продавив Шуурса, после чего мощно пробил в сетку ворот, но только с внешней стороны.
  • 55'
    Решили немного попрессинговать соперников на чужой половине поля бергамаски, но при этом не демонстрируя особой агрессии.
  • Замена
    54'
    Двойная замена в составе "Аталанты": вместо Марио Пашалича и Расмуса Хёйлунна на поле вышли Жереми Бога и Дуван Сапата.
  • 53'
    Дзаппакоста в ответной атаке с левого края выполнял диагональную подачу на дальнюю штангу, но в эту зону не успевал набежать Меле.
  • Опасный момент
    52'
    Влашич из-за пределов штрафной площади хлёстко пробил по воротам гостей. Несмотря на то, что мяч летел практически по центру - Спортьелло с большим трудом парировал игровой снаряд.
  • 51'
    Илич выполнял вертикальный пас к левому углу чужой штрафной площади, но не пошёл в эту зону Санабрия, так что мяч просто выкатился за лицевую линию.
  • 50'
    "Аталанта" со старта второго тайма окопалась на своей половине поля, перекрывая для соперника все зоны подступов к своим воротам.
  • 49'
    Линетти с правого фланга пытался выполнить прострел в центр, но попал в соперника, причём мяч срикошетил в ногу поляку и ушёл за пределы поля.
  • 48'
    Сегодня "Рома" сыграла вничью с "Миланом" со счётом 1:1. В той встрече счёт по ударам в створ ворот также был 1:1. Но там хотя бы в сторону ворот соперника футболисты пробивали, в отличие от этой игры.
  • Замена
    47'
    Одна замена произошла в перерыве в составе "Торино": вместо Янна Карамо на поле вышел Никола Влашич.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Аталанта" выиграла унылый первый тайм в гостевой встрече с "Торино".
  • 45'
    0,00 : 0,06 - такова статистика первого тайма по коэффициенту ожидаемых голов (xG). Здесь, как говорится, обойдёмся без комментариев.
  • 44'
    Лазаро подключился в атаку "Торино" по правому флангу и выполнял прострельную передачу в штрафную площадку, но ближайший защитник сумел блокировать игровой снаряд.
  • 43'
    С правого фланга диагональная подача следовала в центр штрафной площади гостей, но Спортьелло смело пошёл на выход и отбили мяч в глубину поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      42'
      Илич в пылу борьбы отмахнулся от де Рона. Последний оказался в небольшом нокдауне, но судья решил не наказывать нарушителя жёлтой карточкой.
    • 41'
      Карамо можно назвать самым активным игроком в составе "Торино". Протащил он сейчас мяч по левому флангу и прострелил в штрафную площадку, но Эдерсон выбил мяч подальше.
    • 40'
      Решили теперь гости покатать мяч поперёк поля в центральной зоне. Особого риска нет, так как "Торино" не хочет работать в прессинге.
    • 39'
      0:1 - такова статистика матча по общему количеству ударов по воротам. Стопроцентную результативность выдают команды в первом тайме.
    • 38'
      Новая попытка атаки "Аталанты" левым флангом закончилась тем, что мяч был упущен за лицевую линию поля. Будет удар от ворот.
    • 37'
      Есть надежда, что "Торино" теперь заиграет агрессивней и игра хотя бы немного раскроется. Но хозяева, скорее всего, до перерыва вряд ли будут кардинально менять тактическую схему.
    • Описание гола
      36'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Давиде Дзаппакоста!!!
      Как гром среди ясного неба! Обрезались туринцы, после чего в контратаку по левому флангу прорвался Дзаппакоста, вошёл в штрафную площадку, где легко обыграл Лазаро, после чего практически с нулевого угла точно пробил в ближний нижний угол, который почему-то полностью открыл Милинкович-Савич.
    • 35'
      В последние годы в очных поединках между этими соперниками забивалось очень много голов. Здесь же хотя бы один забитый мяч увидеть.
    • Офсайд
      34'
      Дзаппакоста открывался в свободную зону на левом фланге атаки бергамасков, но заброс в его адрес следовал с запозданием, так что здесь очевиднейший офсайд.
    • Желтая карточка
      33'
      Угловой на левом фланге заработали хозяева, но разыграли мяч плохо. Тут же Родригес фолом сорвал возможную контратаку "Аталанты", за что получил жёлтую карточку.
    • 32'
      Один из болельщиков на трибунах решил развлекать всех красивым соловьиным свистом. Хоть какое-то разнообразие для той тягомотины, которую мы видим на Олимпийском стадионе Турина.
    • Фол, нарушение
      31'
      Линетти заработал на себе штрафной удар, но только в районе центральной линии. Разыграли мяч туринцы накоротке, после чего снова последовал пас назад на вратаря.
    • 30'
      Хозяева поля принялись комбинировать мяч на своей трети поля, подключая к этому действу даже вратаря. "Аталанта" в агрессивном прессинге не работает.
    • 29'
      Иван Юрич очень активно ведёт себя у кромки поля, постоянно жестами подсказывая своим подопечным, кому и куда надо двигаться.
    • 28'
      Заброс вперёд теперь не прошёл в развитие атаки "Торино", так как Скальвини добрался до игрового снаряда, сбросив его на своего вратаря.
    • 27'
      Уже и на трибунах становится всё менее шумно. Этот матч пока что больше напоминает колыбельную.
    • 26'
      Снова длинный заброс на Хёйлунна последовал слишком сильным. Ворварду надо быть в два раза выше, чтобы была возможность цепляться за подобные мячи.
    • Угловой
      25'
      Угловой на правом фланге заработали "быки", стараниями Лазаро. Подача со стандарта пошла на дальний край штрафной площади, где Санабрия с трудом достал мяч, но скинул его за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      24'
      Илич в центральном круге красиво обыграл де Рона, но тут же получил от него удар по ноге. Арбитр решил ограничиться устным замечанием по результатам этого момента.
    • Офсайд
      23'
      Дзаппакоста отдал передачу на левый край штрафной площади на Пашалича, но тот был в двухметровом офсайде, так что судьям было несложно увидеть это нарушение.
    • 22'
      Четверть матча уже практически позади. Скучную игру мы пока что лицизреем. Голевыми моментами даже не пахнет.
    • 21'
      Карамо оказался на правом фланге атаки "Аталанты", где пытался продавить Дзаппакосту, но ничего не получилось - игрок "Торино" в итоге потерял равновесие.
    • 20'
      Заброс на правый край штрафной площади прошёл на Линетти, однако польский легионер под прессингом соперника выпустил мяч за лицевую линию.
    • 19'
      Карамо сейчас подобрал мяч на левом фланге атаки "Торино" и выполнял навес в направлении Санабрии, но тот проиграл борьбу в воздухе Джимсити.
    • 18'
      Миранчук выполнял вертикальный пас в направлении Карамо, но он получился в противоход, из-за чего мяч прикатился уже к ногам Спортьелло.
    • 17'
      Длинный заброс из глубины поля следовал вперёд в направлении Хёйлунна, но слишком сильно получилось, так что Милинкович-Савич снова без борьбы завладел игровым снарядом.
    • 16'
      "Аталанта" пока что более основательно при построении своих атак. "Торино" явно не хватает какой-то дерзости, чтобы продвинуться вперёд с мячом.
    • 15'
      Хёйлунн сместился на левый край и под прессингом опекуна выполнял прострельную передачу в центр, но после небольшого рикошета мяч оказался в руках Милинковича-Савича.
    • Фол, нарушение
      14'
      Толой в средней зоне попытался обокрасть соперника, работая на опережении, но ему удалось только нарушить правила.
    • 13'
      Джан Пьеро Гасперини пока что ведёт себя тихо у кромки поля, внимательно наблюдая за ходом встречи.
    • 12'
      С левого края Дзаппакоста теперь забросил мяч в штрафную площадку на Скальвини, который выполнял скидку в центр, но на мяч смело выскочил Милинкович-Савич.
    • 11'
      Джаппакоста смело пошёл в обыгрыш по левому флангу на двух защитников "Торино", явно переоценив свои возможности, в итоге просто потеряв мяч.
    • 10'
      В открытый футбол туринцы ввязываться с соперником не хотят, решив сейчас немного успокоить игру поперечными передачами на своей половине.
    • 9'
      Копмейнерс протащил мяч на левый фланг атаки гостей, откуда пытался прострелить в центр, но помешал ему это сделать нормально оппонент - мяч ушёл за пределы поля.
    • 8'
      Постепенно игровой темп на поле начинает повышаться. Футболисты привыкают к газону и стараются агрессивней действовать на атаку.
    • Угловой
      7'
      В быстрой ответной контратаке бергамаски также заработали угловой на левом фланге, стараниями Дзаппакосты, но защитники "Торино" выбили мяч в аут.
    • Угловой
      6'
      Свой первый угловой на левом фланге заработали хозяева поля. Подача последовала по вратарскую площадь, но там Спортьелло кулаками выбил мяч вперёд.
    • 5'
      Левым флангом "быки" провели свою первую атаку, но в ней удалось заработать только вбрасывание из-за боковой линии.
    • 4'
      Аншлага на стадионе в Турине сегодня нет, но всё же много публики собралось. Ведут себя они достаточно громко, дружно затянув какую-то кричалку.
    • 3'
      Стараются сохранять спокойствие обе команды на первых минутах, не допуская серьёзного сумбура, просто присматриваясь друг к другу.
    • 2'
      В первой атаке гостей следовал заброс на левый край атаки, но слишком сильно получилось, так что мяч вышел за лицевую линию поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Аталанта.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.32. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.32 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Торино 0:1 Аталанта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 0:1 Аталанта

    Исход игры
    Торино
    11.4% (14)
    Ничья
    41.5% (51)
    Аталанта
    47.2% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.23% (47)
    Меньше
    58.77% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    85.09% (97)
    Нет
    14.91% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.7% (50)
    1:2 Аталанта
    30.1% (37)
    0:1 Аталанта
    6.5% (8)
    2:1 Торино
    4.9% (6)
    1:0 Торино
    4.1% (5)
    0:2 Аталанта
    3.3% (4)
    1:3 Аталанта
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Торино
    Аталанта
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     