"Аталанта" со старта второго тайма окопалась на своей половине поля, перекрывая для соперника все зоны подступов к своим воротам.

Илич выполнял вертикальный пас к левому углу чужой штрафной площади, но не пошёл в эту зону Санабрия, так что мяч просто выкатился за лицевую линию.

Влашич из-за пределов штрафной площади хлёстко пробил по воротам гостей. Несмотря на то, что мяч летел практически по центру - Спортьелло с большим трудом парировал игровой снаряд.

Дзаппакоста в ответной атаке с левого края выполнял диагональную подачу на дальнюю штангу, но в эту зону не успевал набежать Меле.

Двойная замена в составе "Аталанты": вместо Марио Пашалича и Расмуса Хёйлунна на поле вышли Жереми Бога и Дуван Сапата.

Решили немного попрессинговать соперников на чужой половине поля бергамаски, но при этом не демонстрируя особой агрессии.

Самата ворвался на правый край штрафной площади хозяев, продавив Шуурса, после чего мощно пробил в сетку ворот, но только с внешней стороны.

Одна замена произошла в перерыве в составе "Торино": вместо Янна Карамо на поле вышел Никола Влашич.

Сегодня "Рома" сыграла вничью с "Миланом" со счётом 1:1. В той встрече счёт по ударам в створ ворот также был 1:1. Но там хотя бы в сторону ворот соперника футболисты пробивали, в отличие от этой игры.

Линетти с правого фланга пытался выполнить прострел в центр, но попал в соперника, причём мяч срикошетил в ногу поляку и ушёл за пределы поля.

С правого фланга диагональная подача следовала в центр штрафной площади гостей, но Спортьелло смело пошёл на выход и отбили мяч в глубину поля.

Лазаро подключился в атаку "Торино" по правому флангу и выполнял прострельную передачу в штрафную площадку, но ближайший защитник сумел блокировать игровой снаряд.

0,00 : 0,06 - такова статистика первого тайма по коэффициенту ожидаемых голов (xG). Здесь, как говорится, обойдёмся без комментариев.

Первый тайм окончен! "Аталанта" выиграла унылый первый тайм в гостевой встрече с "Торино".

Угловой на левом фланге заработали хозяева, но разыграли мяч плохо. Тут же Родригес фолом сорвал возможную контратаку "Аталанты", за что получил жёлтую карточку.

Дзаппакоста открывался в свободную зону на левом фланге атаки бергамасков, но заброс в его адрес следовал с запозданием, так что здесь очевиднейший офсайд.

В последние годы в очных поединках между этими соперниками забивалось очень много голов. Здесь же хотя бы один забитый мяч увидеть.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Давиде Дзаппакоста!!! Как гром среди ясного неба! Обрезались туринцы, после чего в контратаку по левому флангу прорвался Дзаппакоста, вошёл в штрафную площадку, где легко обыграл Лазаро, после чего практически с нулевого угла точно пробил в ближний нижний угол, который почему-то полностью открыл Милинкович-Савич.

Есть надежда, что "Торино" теперь заиграет агрессивней и игра хотя бы немного раскроется. Но хозяева, скорее всего, до перерыва вряд ли будут кардинально менять тактическую схему.

Новая попытка атаки "Аталанты" левым флангом закончилась тем, что мяч был упущен за лицевую линию поля. Будет удар от ворот.

0:1 - такова статистика матча по общему количеству ударов по воротам. Стопроцентную результативность выдают команды в первом тайме.

Решили теперь гости покатать мяч поперёк поля в центральной зоне. Особого риска нет, так как "Торино" не хочет работать в прессинге.

Карамо можно назвать самым активным игроком в составе "Торино". Протащил он сейчас мяч по левому флангу и прострелил в штрафную площадку, но Эдерсон выбил мяч подальше.

Илич в пылу борьбы отмахнулся от де Рона. Последний оказался в небольшом нокдауне, но судья решил не наказывать нарушителя жёлтой карточкой.

32' Один из болельщиков на трибунах решил развлекать всех красивым соловьиным свистом. Хоть какое-то разнообразие для той тягомотины, которую мы видим на Олимпийском стадионе Турина.

31' Линетти заработал на себе штрафной удар, но только в районе центральной линии. Разыграли мяч туринцы накоротке, после чего снова последовал пас назад на вратаря.

30' Хозяева поля принялись комбинировать мяч на своей трети поля, подключая к этому действу даже вратаря. "Аталанта" в агрессивном прессинге не работает.

29' Иван Юрич очень активно ведёт себя у кромки поля, постоянно жестами подсказывая своим подопечным, кому и куда надо двигаться.

28' Заброс вперёд теперь не прошёл в развитие атаки "Торино", так как Скальвини добрался до игрового снаряда, сбросив его на своего вратаря.

27' Уже и на трибунах становится всё менее шумно. Этот матч пока что больше напоминает колыбельную.

26' Снова длинный заброс на Хёйлунна последовал слишком сильным. Ворварду надо быть в два раза выше, чтобы была возможность цепляться за подобные мячи.

25' Угловой на правом фланге заработали "быки", стараниями Лазаро. Подача со стандарта пошла на дальний край штрафной площади, где Санабрия с трудом достал мяч, но скинул его за пределы поля.

24' Илич в центральном круге красиво обыграл де Рона, но тут же получил от него удар по ноге. Арбитр решил ограничиться устным замечанием по результатам этого момента.

23' Дзаппакоста отдал передачу на левый край штрафной площади на Пашалича, но тот был в двухметровом офсайде, так что судьям было несложно увидеть это нарушение.

22' Четверть матча уже практически позади. Скучную игру мы пока что лицизреем. Голевыми моментами даже не пахнет.

21' Карамо оказался на правом фланге атаки "Аталанты", где пытался продавить Дзаппакосту, но ничего не получилось - игрок "Торино" в итоге потерял равновесие.

20' Заброс на правый край штрафной площади прошёл на Линетти, однако польский легионер под прессингом соперника выпустил мяч за лицевую линию.

19' Карамо сейчас подобрал мяч на левом фланге атаки "Торино" и выполнял навес в направлении Санабрии, но тот проиграл борьбу в воздухе Джимсити.

18' Миранчук выполнял вертикальный пас в направлении Карамо, но он получился в противоход, из-за чего мяч прикатился уже к ногам Спортьелло.

17' Длинный заброс из глубины поля следовал вперёд в направлении Хёйлунна, но слишком сильно получилось, так что Милинкович-Савич снова без борьбы завладел игровым снарядом.

16' "Аталанта" пока что более основательно при построении своих атак. "Торино" явно не хватает какой-то дерзости, чтобы продвинуться вперёд с мячом.

15' Хёйлунн сместился на левый край и под прессингом опекуна выполнял прострельную передачу в центр, но после небольшого рикошета мяч оказался в руках Милинковича-Савича.

14' Толой в средней зоне попытался обокрасть соперника, работая на опережении, но ему удалось только нарушить правила.

13' Джан Пьеро Гасперини пока что ведёт себя тихо у кромки поля, внимательно наблюдая за ходом встречи.

12' С левого края Дзаппакоста теперь забросил мяч в штрафную площадку на Скальвини, который выполнял скидку в центр, но на мяч смело выскочил Милинкович-Савич.

11' Джаппакоста смело пошёл в обыгрыш по левому флангу на двух защитников "Торино", явно переоценив свои возможности, в итоге просто потеряв мяч.

10' В открытый футбол туринцы ввязываться с соперником не хотят, решив сейчас немного успокоить игру поперечными передачами на своей половине.

9' Копмейнерс протащил мяч на левый фланг атаки гостей, откуда пытался прострелить в центр, но помешал ему это сделать нормально оппонент - мяч ушёл за пределы поля.

8' Постепенно игровой темп на поле начинает повышаться. Футболисты привыкают к газону и стараются агрессивней действовать на атаку.

7' В быстрой ответной контратаке бергамаски также заработали угловой на левом фланге, стараниями Дзаппакосты, но защитники "Торино" выбили мяч в аут.

6' Свой первый угловой на левом фланге заработали хозяева поля. Подача последовала по вратарскую площадь, но там Спортьелло кулаками выбил мяч вперёд.

5' Левым флангом "быки" провели свою первую атаку, но в ней удалось заработать только вбрасывание из-за боковой линии.

4' Аншлага на стадионе в Турине сегодня нет, но всё же много публики собралось. Ведут себя они достаточно громко, дружно затянув какую-то кричалку.

3' Стараются сохранять спокойствие обе команды на первых минутах, не допуская серьёзного сумбура, просто присматриваясь друг к другу.

2' В первой атаке гостей следовал заброс на левый край атаки, но слишком сильно получилось, так что мяч вышел за лицевую линию поля.