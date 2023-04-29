Тур: 32. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Сакки Хуан
Бонусы букмекеров
Ход матча
31'
34'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
290 Количество передач 168
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.45 Победа "Аталанты"
-
26
Джиджи
Коффи
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сек ДембаНападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бога ЖеремиПолузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Торино
Аталанта
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
27 матчей
37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.6%
25.9%
44.5%
8 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
24
Голов в среднем за матч
1.23
1.71
Среднее время на гол
73
52
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.86
1.54
Среднее время на гол
48
58
Всего голов
42
44
Голов в среднем за матч
1.56
1.63
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
57
55
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санабрия Антонио
|9 (1)
|0.28
|Миранчук Алексей
|4
|0.13
|Влашич Никола
|4
|0.13
|Карамо Янн
|3
|0.09
|Радоньич Неманья
|2
|0.06
|Синго Вилфред
|2
|0.06
|Лукич Саша
|2 (1)
|0.06
|Эйна Ола
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Илич Иван
|1
|0.03
|Линетти Кароль
|1
|0.03
|Джиджи Коффи
|1
|0.03
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.03
|Войвода Мергим
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|13 (3)
|0.41
|Копмейнерс Тëн
|7 (2)
|0.22
|Хёйлунн Расмус
|7
|0.22
|Пашалич Марио
|3
|0.09
|Меле Йоаким
|3
|0.09
|Бога Жереми
|2
|0.06
|Толой Рафаэл
|2
|0.06
|Де Рон Мартен
|2
|0.06
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.06
|Скальвини Джорджио
|2
|0.06
|Малиновский Руслан
|1
|0.03
|Сапата Дуван
|1
|0.03
|Муриэль Луис
|1 (1)
|0.03
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.03
|Хатебур Ханс
|1
|0.03
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Соппи Брэндон
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|8
|0
|Буонджорно Алессандро
|8
|0
|Юрич Иван
|3
|2
|Эйна Ола
|5
|0
|Шуурс Перр
|5
|0
|Риччи Самуэле
|5
|0
|Лазаро Валентино
|4
|0
|Санабрия Антонио
|4
|0
|Лукич Саша
|4
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|4
|0
|Синго Вилфред
|4
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Джиджи Коффи
|2
|0
|Гравильон Эндрю
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Карамо Янн
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хатебур Ханс
|7
|0
|Толой Рафаэл
|6
|0
|Де Рон Мартен
|6
|0
|Копмейнерс Тëн
|6
|0
|Скальвини Джорджио
|6
|0
|Меле Йоаким
|4
|1
|Демирал Мерих
|5
|0
|Муриэль Луис
|1
|2
|Эдерсон Хонорато
|4
|0
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Паломино Хосе
|3
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Пашалич Марио
|3
|0
|Лукман Адемола
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|3
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Цортеа Надир
|2
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
Результаты матчей
Торино
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Аталанта
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
5
10
Торино
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Аталанта
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
10
Волевые поражения
15
23
Торино
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Аталанта
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
19% (6)
39% (12)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
15
13
Волевые поражения
20
33
Голы по времени матча
Забито
12
24
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
22 Не забивали 17
0
0%
1
4%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
4
33%
6
25%
31-45
3
25%
8
33%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
2
17%
4
17%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
21%
2
12%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
3
21%
4
24%
46-60
4
29%
3
18%
61-75
1
7%
3
18%
76-90
Забито
20
28
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
2
10%
1
4%
1-15
4
20%
5
18%
16-30
6
30%
6
21%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
4
20%
4
14%
61-75
3
15%
6
21%
76-90
Пропущено
22
18
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
2
9%
3
17%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
5
23%
4
22%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
6
27%
4
22%
76-90
Забито
32
52
18 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 20
8 Не забивали 5
2
6%
2
4%
1-15
6
19%
8
15%
16-30
10
31%
12
23%
31-45
4
13%
14
27%
46-60
5
16%
6
12%
61-75
5
16%
10
19%
76-90
Пропущено
36
35
15 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 23
5
14%
5
14%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
7
19%
6
17%
31-45
5
14%
8
23%
46-60
9
25%
5
14%
61-75
7
19%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1
Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1 Салернитана - Торино 1:1 Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0
Аталанта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аталанта - Рома 3:1 Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3
Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Болонья - Аталанта 1:2 Специя - Аталанта 2:2 Аталанта - Крема 10:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1
Результаты матчей
Торино
Аталанта
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
8:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
8
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
6 раз 19%
1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
6 раз 19%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 45%
2
9 раз 29%
0
8 раз 26%
2
11 раз 35%
1
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Торино
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
123
312
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
610
97
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
256
922
1615
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|25
|3
|3
|67 - 21
|78
|2.
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 21
|61
|3.
|Заявка
|31
|18
|5
|8
|47 - 26
|59
|4.
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|44 - 30
|57
|5.
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|52 - 38
|57
|6.
|1:0 Заявка
|32
|16
|7
|9
|52 - 36
|55
|7.
|Заявка
|31
|17
|3
|11
|51 - 34
|54
|8.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 39
|44
|9.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 43
|44
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 36
|42
|11.
|0:1 Заявка
|32
|11
|9
|12
|32 - 37
|42
|12.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|42 - 40
|42
|13.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 46
|40
|14.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|37 - 50
|33
|15.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|25 - 40
|32
|16.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|27 - 38
|31
|17.
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|26 - 51
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|26 - 44
|26
|19.
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|27 - 57
|19
|20.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|20 - 52
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 13
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 17
|33
|4.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|27 - 9
|33
|5.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 10
|32
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|8.
|1:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 19
|24
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|27 - 17
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 20
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|15.
|0:1 Заявка
|16
|5
|5
|6
|12 - 15
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|3.
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 17
|31
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|5.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|13 - 13
|23
|7.
|0:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 23
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 25
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 15
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 30
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|11 - 18
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 29
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|18 - 32
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|20.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 20
|6
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.45 Победа "Аталанты"
-
Прогнозы на матч Торино 0:1 Аталанта
Исход игры
Торино
11.4% (14)
Ничья
41.5% (51)
Аталанта
47.2% (58)
Тотал 2.5
Больше
41.23% (47)
Меньше
58.77% (67)
Обе команды забьют
Да
85.09% (97)
Нет
14.91% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (50)
1:2 Аталанта
30.1% (37)
0:1 Аталанта
6.5% (8)
2:1 Торино
4.9% (6)
1:0 Торино
4.1% (5)
0:2 Аталанта
3.3% (4)
1:3 Аталанта
1.6% (2)
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