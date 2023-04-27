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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Торино
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 50
Торино 22% (11)
X 42% (21)
Аталанта 36% (18)
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История личных встреч

Торино
Аталанта

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

27 матчей

37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.6%
25.9%
44.5%
8 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

СA
3:1
СA
4:4
СA
1:2
СA
3:3
СA
2:4
СA
0:7
СA
2:3
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:5
СB
1:2
СB
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

16
24

Голов в среднем за матч

1.23
1.71

Среднее время на гол

73
52

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.86
1.54

Среднее время на гол

48
58

Всего голов

42
44

Голов в среднем за матч

1.56
1.63

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

57
55

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 9 (1) 0.29
Миранчук Алексей 4 0.13
Влашич Никола 4 0.13
Карамо Янн 3 0.1
Радоньич Неманья 2 0.06
Синго Вилфред 2 0.06
Лукич Саша 2 (1) 0.06
Эйна Ола 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Илич Иван 1 0.03
Линетти Кароль 1 0.03
Джиджи Коффи 1 0.03
Пеллегри Пьетро 1 0.03
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Шуурс Перр 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 13 (3) 0.42
Копмейнерс Тëн 7 (2) 0.23
Хёйлунн Расмус 7 0.23
Пашалич Марио 3 0.1
Меле Йоаким 3 0.1
Бога Жереми 2 0.06
Толой Рафаэл 2 0.06
Де Рон Мартен 2 0.06
Скальвини Джорджио 2 0.06
Малиновский Руслан 1 0.03
Сапата Дуван 1 0.03
Муриэль Луис 1 (1) 0.03
Эдерсон Хонорато 1 0.03
Дзаппакоста Давиде 1 0.03
Хатебур Ханс 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Соппи Брэндон 0 0
Руджери Маттео 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 8 0
Буонджорно Алессандро 8 0
Юрич Иван 3 2
Эйна Ола 5 0
Шуурс Перр 5 0
Риччи Самуэле 5 0
Лазаро Валентино 4 0
Санабрия Антонио 4 0
Лукич Саша 4 0
Милинкович-Савич Ваня 4 0
Синго Вилфред 4 0
Войвода Мергим 3 0
Родригес Рикардо 2 0
Джиджи Коффи 2 0
Гравильон Эндрю 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Влашич Никола 1 0
Карамо Янн 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Илич Иван 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатебур Ханс 7 0
Толой Рафаэл 6 0
Де Рон Мартен 6 0
Копмейнерс Тëн 6 0
Скальвини Джорджио 6 0
Меле Йоаким 4 1
Демирал Мерих 5 0
Муриэль Луис 1 2
Эдерсон Хонорато 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Паломино Хосе 3 0
Джимсити Берат 3 0
Пашалич Марио 3 0
Лукман Адемола 3 0
Руджери Маттео 3 0
Джан Пьеро Гасперини 3 0
Малиновский Руслан 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Цортеа Надир 2 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0

Результаты матчей

Торино
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Аталанта
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

5
10
Торино
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Аталанта
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
10

Волевые поражения

15
23
Торино
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Аталанта
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
19% (6)
39% (12)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

15
13

Волевые поражения

20
33

Голы по времени матча

Забито

12
24
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
22 Не забивали 17
0
0%
1
4%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
4
33%
6
25%
31-45
3
25%
8
33%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
2
17%
4
17%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
21%
2
12%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
3
21%
4
24%
46-60
4
29%
3
18%
61-75
1
7%
3
18%
76-90

Забито

20
28
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
2
10%
1
4%
1-15
4
20%
5
18%
16-30
6
30%
6
21%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
4
20%
4
14%
61-75
3
15%
6
21%
76-90

Пропущено

22
18
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
2
9%
3
17%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
5
23%
4
22%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
6
27%
4
22%
76-90

Забито

32
52
18 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 20
8 Не забивали 5
2
6%
2
4%
1-15
6
19%
8
15%
16-30
10
31%
12
23%
31-45
4
13%
14
27%
46-60
5
16%
6
12%
61-75
5
16%
10
19%
76-90

Пропущено

36
35
15 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 23
5
14%
5
14%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
7
19%
6
17%
31-45
5
14%
8
23%
46-60
9
25%
5
14%
61-75
7
19%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1
Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1 Салернитана - Торино 1:1 Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0
Аталанта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аталанта - Рома 3:1 Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3
Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Болонья - Аталанта 1:2 Специя - Аталанта 2:2 Аталанта - Крема 10:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1

Результаты матчей

Торино
Аталанта

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
8:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
8
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
6 раз 19%
1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
6 раз 19%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
2
9 раз 29%
0
8 раз 26%
2
11 раз 35%
1
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Торино
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
25
6
9
22
1.5
16
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 31 25 3 3 67 - 21 78
2.
Лацио
 Заявка 31 18 7 6 49 - 21 61
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 5 8 47 - 26 59
4.
Рома
 Заявка 31 17 5 9 43 - 29 56
5.
Милан
 Заявка 31 16 8 7 51 - 37 56
6.
Интер Милан
 Заявка 31 17 3 11 51 - 34 54
7.
Аталанта
 Заявка 31 15 7 9 51 - 36 52
8.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
9.
Фиорентина
 Заявка 31 11 9 11 37 - 36 42
10.
Торино
 Заявка 31 11 9 11 32 - 36 42
11.
Удинезе
 Заявка 31 10 12 9 42 - 39 42
12.
Монца
 Заявка 31 11 8 12 38 - 43 41
13.
Сассуоло
 Заявка 31 11 7 13 38 - 46 40
14.
Салернитана
 Заявка 31 7 12 12 37 - 50 33
15.
Эмполи
 Заявка 31 7 11 13 25 - 40 32
16.
Лечче
 Заявка 31 6 10 15 26 - 38 28
17.
Специя
 Заявка 31 5 12 14 26 - 49 27
18.
Верона
 Заявка 31 6 8 17 26 - 44 26
19.
Кремонезе
 Заявка 31 3 10 18 27 - 57 19
20.
Сампдория
 Заявка 31 3 8 20 20 - 52 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
2.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
3.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 30 - 17 33
4.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
5.
Рома
 Заявка 15 10 1 4 23 - 9 31
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 3 5 27 - 19 24
9.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
10.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
13.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 12 - 14 20
14.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
15.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 15 2 7 6 15 - 20 13
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
4.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
5.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 16 - 23 19
10.
Удинезе
 Заявка 16 5 4 7 15 - 22 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 16 4 3 9 11 - 18 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 апреля 2023, осталось 2 дня 46 минут.

    Главный судья: Сакки Хуан

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Аталанта.
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    • Прогнозы 50
    Торино 22% (11)
    X 42% (21)
    Аталанта 36% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Аталанта
    3.35
    3.44
    2.55
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино - Аталанта

    Исход игры
    Торино
    20.4% (11)
    Ничья
    40.7% (22)
    Аталанта
    38.9% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    42% (21)
    Меньше
    58% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    84% (42)
    Нет
    16% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.9% (21)
    1:2 Аталанта
    25.9% (14)
    1:0 Торино
    9.3% (5)
    2:1 Торино
    7.4% (4)
    0:1 Аталанта
    3.7% (2)
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