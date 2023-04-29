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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 14.
Велес Сарсфилд
0:0
Первый тайм: 16'
Сан-Лоренсо
0'
10' Желтая карточка
Вомбергар Андрес

Ход матча

10'
 
Вомбергар Андрес
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Сан-Лоренсо
3.00
2.95
3.34
Все Коэффициенты
1
Gaston
Gomez
4
Roberto
Garcia
17
Хианетти
Лаутаро
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
34
Damian
Fernandez
7
Jose
Florentin
42
Gianluca
Prestianni
12
Пратто
Лукас
28
Miguel
Brizuela
10
Walter
Bou
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
6
Federico
Gattoni
23
Gaston
Hernandez
47
Agustin
Giay
21
Malcom
Braida
5
Jalil
Elias
3
Карлос
Санчес
18
Вомбергар
Андрес
10
Cristian
Nahuel
Barrios
11
Барейро
Адам
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Сан-Лоренсо
3-4-2-1

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Сан-Лоренсо

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

22 матча

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.7%
63.6%
13.7%
5 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:1
С
1:0
С
0:0
С
2:2
П
2:1
П
3:2
П
1:0
П
0:2
П
2:3
П
0:0
П
1:1
П
1:2
ПА
0:2
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
0:1
ПА
1:0

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.8
0.92

Среднее время на гол

112
98

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

0.91
0.91

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

99
99

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 4 (1) 0.29
Walter Bou 2 0.14
Abiel Osorio 2 0.14
Пратто Лукас 2 (1) 0.14
Julian Fernandez 2 0.14
Gianluca Prestianni 2 0.14
Jose Florentin 1 0.07
Elias Cabrera 0 0
Хара Леонардо 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Lenny Lobato 0 0
Santiago Castro 0 0
Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вомбергар Андрес 3 0.21
Барейро Адам 3 (2) 0.21
Ivan Leguizamon 2 0.14
Jalil Elias 1 0.07
Cristian Nahuel Barrios 1 0.07
Federico Gattoni 1 0.07
Бланди Николас 1 0.07
Рафа II 1 0.07
Gaston Hernandez 1 0.07
Malcom Braida 0 0
Agustin Martegani 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Florentin 4 1
Пратто Лукас 3 0
Valentin Gomez 3 0
Gianluca Prestianni 3 0
Дженсон Лукас 1 1
Ортега Франсиско 1 1
Хианетти Лаутаро 2 0
Tomas Ezequiel Guidara 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Abiel Osorio 2 0
Годин Диего 1 0
Мендез Начо 1 0
Christian Ordonez 1 0
Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Nahuel Barrios 2 1
Gaston Hernandez 2 1
Agustin Giay 2 1
Баталья Аугусто 3 0
Рафа II 3 0
Барейро Адам 3 0
Malcom Braida 3 0
Бланди Николас 2 0
Карлос Санчес 2 0
Вомбергар Андрес 2 0
Federico Gattoni 2 0
Ezequiel Cerutti 1 0
Jalil Elias 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сан-Лоренсо
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
2
Велес Сарсфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сан-Лоренсо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
8
Велес Сарсфилд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сан-Лоренсо
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

8
10

Голы по времени матча

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
3
23%
1
17%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
3
23%
2
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
17%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
4
80%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
4
25%
2
14%
31-45
4
25%
6
43%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
4
29%
76-90

Пропущено

13
6
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
4
67%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3
Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0
Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Сан-Лоренсо - Данубио 0:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Альдосиви 3:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Сан-Лоренсо

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
5 раз 71%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
6 раз 46%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Сан-Лоренсо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
1
6
3
4
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
2
11
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 11 1 2 25 - 6 34
2.
Сан-Лоренсо
 0:0 14 8 4 2 15 - 5 28
3.
Дефенса и Хустисия
 13 7 3 3 18 - 8 24
4.
Бельграно
 13 7 3 3 13 - 9 24
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 3 4 16 - 13 24
6.
Росарио Сентраль
 13 6 5 2 18 - 16 23
7.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
8.
Тальерес Кордоба
 13 6 3 4 20 - 11 21
9.
Годой Крус
 14 6 3 5 18 - 18 21
10.
Тигре
 13 5 4 4 13 - 13 19
11.
Аргентинос Хуниорс
 14 5 4 5 17 - 12 19
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 5 4 5 10 - 12 19
13.
Расинг Авельянеда
 13 5 3 5 16 - 16 18
14.
Институто
 13 4 5 4 13 - 14 17
15.
Атлетико Платенсе
 14 4 5 5 15 - 17 17
16.
Сармиенто
 14 4 4 6 15 - 15 16
17.
Уракан
 14 4 4 6 15 - 19 16
18.
Велес Сарсфилд
 0:0 14 3 7 4 16 - 13 16
19.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 14 15
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 13 4 3 6 8 - 15 15
21.
Химнасия Ла-Плата
 13 4 2 7 13 - 22 14
22.
Банфилд
 13 3 5 5 9 - 15 14
23.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
24.
Атлетико Тукуман
 14 2 8 4 12 - 17 14
25.
Барракас Централь
 13 3 4 6 10 - 18 13
26.
Арсенал Саранди
 14 3 2 9 12 - 21 11
27.
Индепендьенте Авельянеда
 13 1 7 5 9 - 15 10
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 0:0 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 12 - 3 15
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
5.
Аргентинос Хуниорс
 6 4 1 1 15 - 6 13
6.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
7.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Эстудиантес Ла Плата
 7 3 2 2 8 - 6 11
10.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
11.
Расинг Авельянеда
 7 3 2 2 8 - 8 11
12.
Уракан
 7 3 2 2 8 - 9 11
13.
Велес Сарсфилд
 0:0 8 2 5 1 12 - 7 11
14.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
15.
Тигре
 6 3 1 2 6 - 5 10
16.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
17.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
19.
Институто
 7 2 4 1 6 - 6 10
20.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
21.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 5 9
22.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
23.
Барракас Централь
 7 2 2 3 4 - 8 8
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 7 - 10 7
27.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 6 4 1 1 9 - 1 13
3.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
8.
Сан-Лоренсо
 0:0 7 2 3 2 6 - 5 9
9.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
10.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
11.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
14.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
15.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 5 - 7 7
16.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 2 - 4 7
17.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
18.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
19.
Аргентинос Хуниорс
 8 1 3 4 2 - 6 6
20.
Велес Сарсфилд
 0:0 6 1 2 3 4 - 6 5
21.
Банфилд
 6 1 2 3 7 - 10 5
22.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
23.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
24.
Уракан
 7 1 2 4 7 - 10 5
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
26.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 1 5 6 - 16 4
27.
Арсенал Саранди
 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    10'
    Вомбергар Андрес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Сан-Лоренсо
3.00
2.95
3.34
Все Коэффициенты
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Велес Сарсфилд
Сан-Лоренсо
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