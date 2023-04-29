Тур: 14.
0:0
Первый тайм: 16'
Ход матча
10'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Пратто
Лукас
10
Walter
Bou
2
Рафа
II
47
Agustin
Giay
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
26 Mateo Seoane
-
-
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
-
Главный тренер: Гарека Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Agustin GiayЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
46 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
38 Siro Rosane
-
-
-
49 Diego Perea
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Сан-Лоренсо
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
22 матча
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.7%
63.6%
13.7%
5 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.8
0.92
Среднее время на гол
112
98
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1
0.9
Среднее время на гол
90
100
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
0.91
0.91
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
99
99
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4 (1)
|0.29
|Walter Bou
|2
|0.14
|Abiel Osorio
|2
|0.14
|Пратто Лукас
|2 (1)
|0.14
|Julian Fernandez
|2
|0.14
|Gianluca Prestianni
|2
|0.14
|Jose Florentin
|1
|0.07
|Elias Cabrera
|0
|0
|Хара Леонардо
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Lenny Lobato
|0
|0
|Santiago Castro
|0
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вомбергар Андрес
|3
|0.21
|Барейро Адам
|3 (2)
|0.21
|Ivan Leguizamon
|2
|0.14
|Jalil Elias
|1
|0.07
|Cristian Nahuel Barrios
|1
|0.07
|Federico Gattoni
|1
|0.07
|Бланди Николас
|1
|0.07
|Рафа II
|1
|0.07
|Gaston Hernandez
|1
|0.07
|Malcom Braida
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Florentin
|4
|1
|Пратто Лукас
|3
|0
|Valentin Gomez
|3
|0
|Gianluca Prestianni
|3
|0
|Дженсон Лукас
|1
|1
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Хианетти Лаутаро
|2
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Abiel Osorio
|2
|0
|Годин Диего
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Christian Ordonez
|1
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|1
|Gaston Hernandez
|2
|1
|Agustin Giay
|2
|1
|Баталья Аугусто
|3
|0
|Рафа II
|3
|0
|Барейро Адам
|3
|0
|Malcom Braida
|3
|0
|Бланди Николас
|2
|0
|Карлос Санчес
|2
|0
|Вомбергар Андрес
|2
|0
|Federico Gattoni
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
|Jalil Elias
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сан-Лоренсо
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
2
Велес Сарсфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сан-Лоренсо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
8
Велес Сарсфилд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сан-Лоренсо
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
8
10
Голы по времени матча
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
3
23%
1
17%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
3
23%
2
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
17%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
4
80%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
4
25%
2
14%
31-45
4
25%
6
43%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
4
29%
76-90
Пропущено
13
6
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
4
67%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3
Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0
Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Сан-Лоренсо - Данубио 0:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Альдосиви 3:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Сан-Лоренсо
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
5 раз 71%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
6 раз 46%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Сан-Лоренсо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
16
34
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
49
211
310
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|25 - 6
|34
|2.
|0:0
|14
|8
|4
|2
|15 - 5
|28
|3.
|13
|7
|3
|3
|18 - 8
|24
|4.
|13
|7
|3
|3
|13 - 9
|24
|5.
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|6.
|13
|6
|5
|2
|18 - 16
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|21 - 14
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 11
|21
|9.
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|10.
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|11.
|14
|5
|4
|5
|17 - 12
|19
|12.
|14
|5
|4
|5
|10 - 12
|19
|13.
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|14.
|13
|4
|5
|4
|13 - 14
|17
|15.
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|16.
|14
|4
|4
|6
|15 - 15
|16
|17.
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|18.
|0:0
|14
|3
|7
|4
|16 - 13
|16
|19.
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|20.
|13
|4
|3
|6
|8 - 15
|15
|21.
|13
|4
|2
|7
|13 - 22
|14
|22.
|13
|3
|5
|5
|9 - 15
|14
|23.
|13
|2
|8
|3
|12 - 14
|14
|24.
|14
|2
|8
|4
|12 - 17
|14
|25.
|13
|3
|4
|6
|10 - 18
|13
|26.
|14
|3
|2
|9
|12 - 21
|11
|27.
|13
|1
|7
|5
|9 - 15
|10
|28.
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|6
|1
|0
|9 - 0
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|11 - 5
|17
|3.
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|5 - 1
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|7.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|12.
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|13.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|12 - 7
|11
|14.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|15.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|16.
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|17.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|18.
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|19.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|20.
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|21.
|7
|2
|3
|2
|2 - 5
|9
|22.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|23.
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|24.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|25.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|26.
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|27.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|28.
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|13 - 3
|19
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 1
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|8.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|16.
|7
|1
|4
|2
|2 - 4
|7
|17.
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|19.
|8
|1
|3
|4
|2 - 6
|6
|20.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|21.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|23.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|24.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|26.
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|27.
|8
|1
|1
|6
|5 - 12
|4
|28.
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3