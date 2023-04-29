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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 14.
Велес Сарсфилд
0:0
Конец матча
Сан-Лоренсо
0'
10' Желтая карточка
Вомбергар Андрес
23' Желтая карточка
Valentin Gomez
32' Желтая карточка
Miguel Brizuela
44' Желтая карточка
Хианетти Лаутаро
45' Желтая карточка
Cristian Nahuel Barrios
54' Желтая карточка
Барейро Адам
75' Желтая карточка
Gianluca Prestianni
75' Желтая карточка
Malcom Braida
90'+5
1
Gaston
Gomez
4
Roberto
Garcia
17
Хианетти
Лаутаро
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
34
Damian
Fernandez
7
Jose
Florentin
42
Gianluca
Prestianni
12
Пратто
Лукас
28
Miguel
Brizuela
10
Walter
Bou
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
6
Federico
Gattoni
23
Gaston
Hernandez
47
Agustin
Giay
21
Malcom
Braida
5
Jalil
Elias
3
Карлос
Санчес
18
Вомбергар
Андрес
10
Cristian
Nahuel
Barrios
11
Барейро
Адам
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Сан-Лоренсо
3-4-2-1

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Сан-Лоренсо

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

22 матча

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.7%
63.6%
13.7%
5 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:1
С
1:0
С
0:0
С
2:2
П
2:1
П
3:2
П
1:0
П
0:2
П
2:3
П
0:0
П
1:1
П
1:2
ПА
0:2
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
0:1
ПА
1:0

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.8
0.92

Среднее время на гол

112
98

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

0.91
0.91

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

99
99

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 4 (1) 0.29
Walter Bou 2 0.14
Abiel Osorio 2 0.14
Пратто Лукас 2 (1) 0.14
Julian Fernandez 2 0.14
Gianluca Prestianni 2 0.14
Jose Florentin 1 0.07
Elias Cabrera 0 0
Хара Леонардо 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Lenny Lobato 0 0
Santiago Castro 0 0
Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вомбергар Андрес 3 0.21
Барейро Адам 3 (2) 0.21
Ivan Leguizamon 2 0.14
Jalil Elias 1 0.07
Cristian Nahuel Barrios 1 0.07
Federico Gattoni 1 0.07
Бланди Николас 1 0.07
Рафа II 1 0.07
Gaston Hernandez 1 0.07
Malcom Braida 0 0
Agustin Martegani 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Florentin 4 1
Valentin Gomez 4 0
Gianluca Prestianni 4 0
Пратто Лукас 3 0
Хианетти Лаутаро 3 0
Miguel Brizuela 3 0
Дженсон Лукас 1 1
Ортега Франсиско 1 1
Tomas Ezequiel Guidara 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Abiel Osorio 2 0
Годин Диего 1 0
Мендез Начо 1 0
Christian Ordonez 1 0
Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Nahuel Barrios 3 1
Барейро Адам 4 0
Malcom Braida 4 0
Gaston Hernandez 2 1
Agustin Giay 2 1
Баталья Аугусто 3 0
Рафа II 3 0
Вомбергар Андрес 3 0
Бланди Николас 2 0
Карлос Санчес 2 0
Federico Gattoni 2 0
Ezequiel Cerutti 1 0
Jalil Elias 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сан-Лоренсо
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
2
Велес Сарсфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сан-Лоренсо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
8
Велес Сарсфилд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сан-Лоренсо
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

8
10

Голы по времени матча

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
3
23%
1
17%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
3
23%
2
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
17%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
4
80%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
4
25%
2
14%
31-45
4
25%
6
43%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
4
29%
76-90

Пропущено

13
6
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
4
67%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3
Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0
Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Сан-Лоренсо - Данубио 0:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Альдосиви 3:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Сан-Лоренсо

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
5 раз 71%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
6 раз 43%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Сан-Лоренсо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
1
6
3
5
2.5
1
6
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
2
12
3
11
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 11 1 2 25 - 6 34
2.
Сан-Лоренсо
 14 8 4 2 15 - 5 28
3.
Дефенса и Хустисия
 13 7 3 3 18 - 8 24
4.
Бельграно
 13 7 3 3 13 - 9 24
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 3 4 16 - 13 24
6.
Росарио Сентраль
 13 6 5 2 18 - 16 23
7.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
8.
Тальерес Кордоба
 13 6 3 4 20 - 11 21
9.
Годой Крус
 14 6 3 5 18 - 18 21
10.
Тигре
 0:0 14 5 5 4 13 - 13 20
11.
Аргентинос Хуниорс
 14 5 4 5 17 - 12 19
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 5 4 5 10 - 12 19
13.
Расинг Авельянеда
 13 5 3 5 16 - 16 18
14.
Институто
 13 4 5 4 13 - 14 17
15.
Атлетико Платенсе
 14 4 5 5 15 - 17 17
16.
Сармиенто
 14 4 4 6 15 - 15 16
17.
Уракан
 14 4 4 6 15 - 19 16
18.
Велес Сарсфилд
 14 3 7 4 16 - 13 16
19.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 14 15
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 13 4 3 6 8 - 15 15
21.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 14 4 3 7 13 - 22 15
22.
Банфилд
 13 3 5 5 9 - 15 14
23.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
24.
Атлетико Тукуман
 14 2 8 4 12 - 17 14
25.
Барракас Централь
 13 3 4 6 10 - 18 13
26.
Арсенал Саранди
 14 3 2 9 12 - 21 11
27.
Индепендьенте Авельянеда
 13 1 7 5 9 - 15 10
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 12 - 3 15
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
5.
Аргентинос Хуниорс
 6 4 1 1 15 - 6 13
6.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
7.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Эстудиантес Ла Плата
 7 3 2 2 8 - 6 11
10.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 7 3 2 2 7 - 6 11
12.
Расинг Авельянеда
 7 3 2 2 8 - 8 11
13.
Уракан
 7 3 2 2 8 - 9 11
14.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
15.
Тигре
 0:0 6 3 1 2 6 - 5 10
16.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
17.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
19.
Институто
 7 2 4 1 6 - 6 10
20.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
21.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 5 9
22.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
23.
Барракас Централь
 7 2 2 3 4 - 8 8
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 7 - 10 7
27.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 6 4 1 1 9 - 1 13
3.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Тигре
 0:0 8 2 4 2 7 - 8 10
8.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
Сан-Лоренсо
 7 2 3 2 6 - 5 9
10.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
11.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
14.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
15.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 5 - 7 7
16.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 2 - 4 7
17.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
18.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
19.
Аргентинос Хуниорс
 8 1 3 4 2 - 6 6
20.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
21.
Банфилд
 6 1 2 3 7 - 10 5
22.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
23.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
24.
Уракан
 7 1 2 4 7 - 10 5
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
26.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 7 1 1 5 6 - 16 4
27.
Арсенал Саранди
 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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