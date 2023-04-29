Тур: 14.
0:0
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаВомбергар Андрес
23' Желтая карточкаValentin Gomez
32' Желтая карточкаMiguel Brizuela
44' Желтая карточкаХианетти Лаутаро
45' Желтая карточкаCristian Nahuel Barrios
54' Желтая карточкаБарейро Адам
75' Желтая карточкаGianluca Prestianni
75' Желтая карточкаMalcom Braida
90'+5
Ход матча
10'
23'
32'
44'
54'
75'
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.40 Победа «Сан-Лоренсо»
-
12
Пратто
Лукас
10
Walter
Bou
2
Рафа
II
47
Agustin
Giay
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
26 Mateo Seoane
-
-
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
-
Главный тренер: Гарека Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Agustin GiayЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
46 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
38 Siro Rosane
-
-
-
49 Diego Perea
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Сан-Лоренсо
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
22 матча
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.7%
63.6%
13.7%
5 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.8
0.92
Среднее время на гол
112
98
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1
0.9
Среднее время на гол
90
100
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
0.91
0.91
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
99
99
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4 (1)
|0.29
|Walter Bou
|2
|0.14
|Abiel Osorio
|2
|0.14
|Пратто Лукас
|2 (1)
|0.14
|Julian Fernandez
|2
|0.14
|Gianluca Prestianni
|2
|0.14
|Jose Florentin
|1
|0.07
|Elias Cabrera
|0
|0
|Хара Леонардо
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Lenny Lobato
|0
|0
|Santiago Castro
|0
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вомбергар Андрес
|3
|0.21
|Барейро Адам
|3 (2)
|0.21
|Ivan Leguizamon
|2
|0.14
|Jalil Elias
|1
|0.07
|Cristian Nahuel Barrios
|1
|0.07
|Federico Gattoni
|1
|0.07
|Бланди Николас
|1
|0.07
|Рафа II
|1
|0.07
|Gaston Hernandez
|1
|0.07
|Malcom Braida
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Florentin
|4
|1
|Valentin Gomez
|4
|0
|Gianluca Prestianni
|4
|0
|Пратто Лукас
|3
|0
|Хианетти Лаутаро
|3
|0
|Miguel Brizuela
|3
|0
|Дженсон Лукас
|1
|1
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Abiel Osorio
|2
|0
|Годин Диего
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Christian Ordonez
|1
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Nahuel Barrios
|3
|1
|Барейро Адам
|4
|0
|Malcom Braida
|4
|0
|Gaston Hernandez
|2
|1
|Agustin Giay
|2
|1
|Баталья Аугусто
|3
|0
|Рафа II
|3
|0
|Вомбергар Андрес
|3
|0
|Бланди Николас
|2
|0
|Карлос Санчес
|2
|0
|Federico Gattoni
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
|Jalil Elias
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сан-Лоренсо
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
2
Велес Сарсфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сан-Лоренсо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
8
Велес Сарсфилд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сан-Лоренсо
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
8
10
Голы по времени матча
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
3
23%
1
17%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
3
23%
2
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
17%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
4
80%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
4
25%
2
14%
31-45
4
25%
6
43%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
4
29%
76-90
Пропущено
13
6
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
4
67%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3
Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0
Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Сан-Лоренсо - Данубио 0:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Альдосиви 3:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Сан-Лоренсо
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
5 раз 71%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
6 раз 43%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Сан-Лоренсо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
35
16
35
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
410
212
311
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|25 - 6
|34
|2.
|14
|8
|4
|2
|15 - 5
|28
|3.
|13
|7
|3
|3
|18 - 8
|24
|4.
|13
|7
|3
|3
|13 - 9
|24
|5.
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|6.
|13
|6
|5
|2
|18 - 16
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|21 - 14
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 11
|21
|9.
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|10.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|13 - 13
|20
|11.
|14
|5
|4
|5
|17 - 12
|19
|12.
|14
|5
|4
|5
|10 - 12
|19
|13.
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|14.
|13
|4
|5
|4
|13 - 14
|17
|15.
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|16.
|14
|4
|4
|6
|15 - 15
|16
|17.
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|18.
|14
|3
|7
|4
|16 - 13
|16
|19.
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|20.
|13
|4
|3
|6
|8 - 15
|15
|21.
|0:0
|14
|4
|3
|7
|13 - 22
|15
|22.
|13
|3
|5
|5
|9 - 15
|14
|23.
|13
|2
|8
|3
|12 - 14
|14
|24.
|14
|2
|8
|4
|12 - 17
|14
|25.
|13
|3
|4
|6
|10 - 18
|13
|26.
|14
|3
|2
|9
|12 - 21
|11
|27.
|13
|1
|7
|5
|9 - 15
|10
|28.
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|9 - 0
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|11 - 5
|17
|3.
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|5 - 1
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|7.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|12.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|13.
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|14.
|8
|2
|5
|1
|12 - 7
|11
|15.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|16.
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|17.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|18.
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|19.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|20.
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|21.
|7
|2
|3
|2
|2 - 5
|9
|22.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|23.
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|24.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|25.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|26.
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|27.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|28.
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|13 - 3
|19
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 1
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|7.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|16.
|7
|1
|4
|2
|2 - 4
|7
|17.
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|19.
|8
|1
|3
|4
|2 - 6
|6
|20.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|21.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|23.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|24.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|26.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|27.
|8
|1
|1
|6
|5 - 12
|4
|28.
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.40 Победа «Сан-Лоренсо»
-