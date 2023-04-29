Тур: 14.
0:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
12'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Jonathan
Bay
17
Brian
Blasi
14
Gonzalo
Goni
28
Mauro
Pitton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Bovaglio
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Институто
Сентраль Кордоба Росарио
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
77
60
Бомбардиры внутри турнира
Институто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|4
|0.29
|Santiago Rodriguez III
|2
|0.14
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|2
|0.14
|Joaquin Varela
|2
|0.14
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.07
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0.07
|Nicolas Linares
|1
|0.07
|Nicolas Barrientos
|0
|0
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масиэль Леандро
|2
|0.14
|Ciro Rius
|1
|0.07
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0.07
|Brian Farioli
|1
|0.07
|Торрес Кристиан
|1
|0.07
|Marcelo Benitez II
|1
|0.07
|Jesus Soraire
|1
|0.07
|Lucas Besozzi
|0
|0
|Facundo Castelli
|0
|0
Карточки
Институто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Martinez
|6
|0
|Мосевич Леонель
|4
|0
|Giuliano Cerato
|4
|0
|Roberto Agustin Bochi
|3
|0
|Sebastian Corda
|3
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|1
|Fernando Alarcon
|2
|0
|Axel Rodriguez
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Jorge Carlos Carranza
|1
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Jonathan Bay
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Nicolas Watson
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabio Pereyra
|4
|0
|Ciro Rius
|3
|0
|Gustavo Canto
|2
|0
|Facundo Castelli
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Калински Энсо
|1
|0
|Marcelo Benitez II
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Brian Blasi
|1
|0
|Julian Navas
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
Результаты матчей
Институто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сентраль Кордоба Росарио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
1
Институто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сентраль Кордоба Росарио
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
7
5
Институто
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сентраль Кордоба Росарио
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
9
6
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
50%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Забито
13
8
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
1
8%
1
13%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
5
38%
2
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
1
8%
3
38%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
21%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
3
21%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Институто
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Институто - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0
Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0 Институто - Колон 0:3 Институто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Институто 0:0 Институто - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Дефенсорес де Бельграно - Институто 0:0 Институто - Депортиво Мадрин 3:1 Депортиво Морон - Институто 1:0
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Юпанки 2:0 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Клайполе - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 2:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0
Результаты матчей
Институто
Сентраль Кордоба Росарио
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Институто
Сентраль Кордоба Росарио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
67
49
211
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|25 - 6
|34
|2.
|14
|8
|4
|2
|15 - 5
|28
|3.
|13
|7
|3
|3
|18 - 8
|24
|4.
|13
|7
|3
|3
|13 - 9
|24
|5.
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|6.
|13
|6
|5
|2
|18 - 16
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|21 - 14
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 11
|21
|9.
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|10.
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|11.
|14
|5
|4
|5
|17 - 12
|19
|12.
|14
|5
|4
|5
|10 - 12
|19
|13.
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|14.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|15.
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|16.
|14
|4
|4
|6
|15 - 15
|16
|17.
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|18.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|8 - 15
|16
|19.
|14
|3
|7
|4
|16 - 13
|16
|20.
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|21.
|14
|4
|3
|7
|14 - 23
|15
|22.
|0:0
|14
|3
|6
|5
|9 - 15
|15
|23.
|13
|2
|8
|3
|12 - 14
|14
|24.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|25.
|14
|2
|8
|4
|12 - 17
|14
|26.
|14
|3
|2
|9
|12 - 21
|11
|27.
|13
|1
|7
|5
|9 - 15
|10
|28.
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|9 - 0
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|11 - 5
|17
|3.
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|5 - 1
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|7.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|12.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|13.
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|14.
|8
|2
|5
|1
|12 - 7
|11
|15.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|6 - 6
|11
|16.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|17.
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|18.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|19.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|20.
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|21.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|2 - 5
|10
|22.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|23.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|24.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|25.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|26.
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|27.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|28.
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|13 - 3
|19
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 1
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|7.
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|16.
|7
|1
|4
|2
|2 - 4
|7
|17.
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|19.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|20.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|3 - 9
|6
|21.
|8
|1
|3
|4
|2 - 6
|6
|22.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|23.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|24.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|26.
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|27.
|8
|1
|1
|6
|5 - 12
|4
|28.
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|9
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3