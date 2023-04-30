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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 14.
Институто
0:2
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
0'
14' Желтая карточка
Мосевич Леонель
45' Желтая карточка
Fernando Alarcon
0:1
58' Гол
Lucas Emanuel Gamba
62' Желтая карточка
Julian Navas
67' Желтая карточка
Roberto Agustin Bochi
76' Желтая карточка
Mauro Pitton
81' Желтая карточка
Jonathan Bay
87' Желтая карточка
Marcelo Benitez II
0:2
90' Гол
Lucas Besozzi
90'+7
1
Jorge
Carlos
Carranza
2
Juan
Franco
26
Мосевич
Леонель
6
Fernando
Alarcon
12
Jonathan
Bay
8
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
5
Roberto
Agustin
Bochi
14
Nicolas
Linares
19
Gaston
Lodico
11
Santiago
Rodriguez
III
9
Adrian
Martinez
1
Marcos
Ledesma
17
Brian
Blasi
2
Fabio
Pereyra
14
Gonzalo
Goni
4
Julian
Navas
16
Marcelo
Benitez
II
25
Масиэль
Леандро
28
Mauro
Pitton
44
Brian
Farioli
18
Lucas
Emanuel
Gamba
11
Торрес
Кристиан
Институто
4-4-2
Сентраль Кордоба Росарио
5-3-2

История личных встреч

Институто
Сентраль Кордоба Росарио

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПБ
1:3
ПБ
3:2
ПБ
0:0
ПБ
2:3
ПБ
1:1
ПБ
0:0

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
60

Бомбардиры внутри турнира

Институто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 4 0.29
Santiago Rodriguez III 2 0.14
Gabriel Maximiliano Graciani I 2 0.14
Joaquin Varela 2 0.14
Gaston Lodico 1 (1) 0.07
Roberto Agustin Bochi 1 0.07
Nicolas Linares 1 0.07
Nicolas Barrientos 0 0
Brahian Cuello 0 0
Sebastian Corda 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Emanuel Gamba 2 0.14
Масиэль Леандро 2 0.14
Lucas Besozzi 1 0.07
Ciro Rius 1 0.07
Brian Farioli 1 0.07
Торрес Кристиан 1 0.07
Marcelo Benitez II 1 0.07
Jesus Soraire 1 0.07
Facundo Castelli 0 0

Карточки

Институто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Martinez 6 0
Мосевич Леонель 5 0
Roberto Agustin Bochi 4 0
Giuliano Cerato 4 0
Fernando Alarcon 3 0
Sebastian Corda 3 0
Exequiel Parmisari 1 1
Axel Rodriguez 2 0
Jonathan Bay 2 0
Nicolas Linares 2 0
Jorge Carlos Carranza 1 0
Lucas Albertengo 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0
Nicolas Watson 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabio Pereyra 4 0
Ciro Rius 3 0
Gustavo Canto 2 0
Marcelo Benitez II 2 0
Facundo Castelli 2 0
Julian Navas 2 0
Brian Farioli 2 0
Торрес Кристиан 1 0
Калински Энсо 1 0
Mauro Pitton 1 0
Jesus Soraire 1 0
Brian Blasi 1 0
Lucas Besozzi 1 0

Результаты матчей

Институто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сентраль Кордоба Росарио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
1
Институто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сентраль Кордоба Росарио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

7
5
Институто
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сентраль Кордоба Росарио
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

9
6

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
60%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Забито

13
10
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
1
8%
1
10%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
5
38%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
1
8%
4
40%
76-90

Пропущено

16
15
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
19%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
3
19%
3
20%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
4
25%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Институто
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Институто - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0
Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0 Институто - Колон 0:3 Институто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Институто 0:0 Институто - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Дефенсорес де Бельграно - Институто 0:0 Институто - Депортиво Мадрин 3:1 Депортиво Морон - Институто 1:0
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Юпанки 2:0 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Клайполе - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 2:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0

Результаты матчей

Институто
Сентраль Кордоба Росарио

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Институто
Сентраль Кордоба Росарио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
3
1
7
1.5
1
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
4
3
3
1.5
2
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
7
7
4
10
1.5
3
11
2
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 11 1 2 25 - 6 34
2.
Сан-Лоренсо
 14 8 4 2 15 - 5 28
3.
Дефенса и Хустисия
 13 7 3 3 18 - 8 24
4.
Бельграно
 13 7 3 3 13 - 9 24
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 3 4 16 - 13 24
6.
Росарио Сентраль
 13 6 5 2 18 - 16 23
7.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
8.
Тальерес Кордоба
 13 6 3 4 20 - 11 21
9.
Годой Крус
 14 6 3 5 18 - 18 21
10.
Тигре
 14 5 5 4 14 - 14 20
11.
Аргентинос Хуниорс
 14 5 4 5 17 - 12 19
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 5 4 5 10 - 12 19
13.
Расинг Авельянеда
 13 5 3 5 16 - 16 18
14.
Сентраль Кордоба Росарио
 14 5 3 6 10 - 15 18
15.
Атлетико Платенсе
 14 4 5 5 15 - 17 17
16.
Институто
 14 4 5 5 13 - 16 17
17.
Сармиенто
 14 4 4 6 15 - 15 16
18.
Уракан
 14 4 4 6 15 - 19 16
19.
Велес Сарсфилд
 14 3 7 4 16 - 13 16
20.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 14 15
21.
Химнасия Ла-Плата
 14 4 3 7 14 - 23 15
22.
Банфилд
 14 3 6 5 9 - 15 15
23.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
24.
Барракас Централь
 14 3 5 6 10 - 18 14
25.
Атлетико Тукуман
 14 2 8 4 12 - 17 14
26.
Арсенал Саранди
 14 3 2 9 12 - 21 11
27.
Индепендьенте Авельянеда
 13 1 7 5 9 - 15 10
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 12 - 3 15
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
5.
Аргентинос Хуниорс
 6 4 1 1 15 - 6 13
6.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
7.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
10.
Эстудиантес Ла Плата
 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
12.
Расинг Авельянеда
 7 3 2 2 8 - 8 11
13.
Уракан
 7 3 2 2 8 - 9 11
14.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
15.
Тигре
 6 3 1 2 6 - 5 10
16.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
17.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
19.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
20.
Институто
 8 2 4 2 6 - 8 10
21.
Банфилд
 8 2 4 2 2 - 5 10
22.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
23.
Барракас Централь
 7 2 2 3 4 - 8 8
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 7 - 10 7
27.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 6 4 1 1 9 - 1 13
3.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Тигре
 8 2 4 2 8 - 9 10
8.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
Сан-Лоренсо
 7 2 3 2 6 - 5 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
11.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
12.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
13.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
14.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
15.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
16.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 5 - 7 7
17.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 2 - 4 7
18.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
19.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
20.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
21.
Аргентинос Хуниорс
 8 1 3 4 2 - 6 6
22.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
23.
Банфилд
 6 1 2 3 7 - 10 5
24.
Уракан
 7 1 2 4 7 - 10 5
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
26.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 1 5 6 - 16 4
27.
Арсенал Саранди
 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 9
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Весь список
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    • 58'
      Масиэль Леандро сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      58'
      Г О О О О Л - Лукас Эмануэль Гамба бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      Fernando Alarcon получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Мосевич Леонель получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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