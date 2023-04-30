Тур: 14.
0:2
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаМосевич Леонель
45' Желтая карточкаFernando Alarcon
0:1
58' ГолLucas Emanuel Gamba
62' Желтая карточкаJulian Navas
67' Желтая карточкаRoberto Agustin Bochi
76' Желтая карточкаMauro Pitton
81' Желтая карточкаJonathan Bay
87' Желтая карточкаMarcelo Benitez II
0:2
90' ГолLucas Besozzi
90'+7
Ход матча
14'
45'
58'
62'
76'
81'
90'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
12
Jonathan
Bay
17
Brian
Blasi
14
Gonzalo
Goni
28
Mauro
Pitton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Bovaglio
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Институто
Сентраль Кордоба Росарио
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
77
60
Бомбардиры внутри турнира
Институто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|4
|0.29
|Santiago Rodriguez III
|2
|0.14
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|2
|0.14
|Joaquin Varela
|2
|0.14
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.07
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0.07
|Nicolas Linares
|1
|0.07
|Nicolas Barrientos
|0
|0
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Emanuel Gamba
|2
|0.14
|Масиэль Леандро
|2
|0.14
|Lucas Besozzi
|1
|0.07
|Ciro Rius
|1
|0.07
|Brian Farioli
|1
|0.07
|Торрес Кристиан
|1
|0.07
|Marcelo Benitez II
|1
|0.07
|Jesus Soraire
|1
|0.07
|Facundo Castelli
|0
|0
Карточки
Институто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Martinez
|6
|0
|Мосевич Леонель
|5
|0
|Roberto Agustin Bochi
|4
|0
|Giuliano Cerato
|4
|0
|Fernando Alarcon
|3
|0
|Sebastian Corda
|3
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|1
|Axel Rodriguez
|2
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Jorge Carlos Carranza
|1
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Nicolas Watson
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabio Pereyra
|4
|0
|Ciro Rius
|3
|0
|Gustavo Canto
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|2
|0
|Facundo Castelli
|2
|0
|Julian Navas
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Калински Энсо
|1
|0
|Mauro Pitton
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Brian Blasi
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
Результаты матчей
Институто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сентраль Кордоба Росарио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
1
Институто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сентраль Кордоба Росарио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
7
5
Институто
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сентраль Кордоба Росарио
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
9
6
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
60%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Забито
13
10
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
1
8%
1
10%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
5
38%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
1
8%
4
40%
76-90
Пропущено
16
15
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
19%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
3
19%
3
20%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
4
25%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Институто
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Институто - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0
Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0 Институто - Колон 0:3 Институто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Институто 0:0 Институто - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Дефенсорес де Бельграно - Институто 0:0 Институто - Депортиво Мадрин 3:1 Депортиво Морон - Институто 1:0
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Юпанки 2:0 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Клайполе - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 2:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0
Результаты матчей
Институто
Сентраль Кордоба Росарио
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Институто
Сентраль Кордоба Росарио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
43
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
34
33
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
77
410
311
212
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|9
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3