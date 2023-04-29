Тур: 3.
0:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
20'
23'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Tinga
I
4
Тити
35
Эркулес
27
Calebe
23
Guga3
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
7
Андре
18
Алан
VI
99
Lele
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
27 CalebeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
-
22 PicachuПолузащитник
- Нападающий
-
-
25 Vinicius3
-
-
11 Romarinho3
-
20 Dudu V1
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Guga3Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
18 АланПолузащитник
-
99 LeleПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Мело ФелипеЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
29 Тьяго СантосПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
-
37 ДжованниНападающий
-
21 Jhon Arias
-
-
22 Pedro Rangel
-
-
32 Isaac
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Форталеза Сеара
Флуминенсе
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.2
1
Среднее время на гол
450
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.7
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
128
90
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Picachu
|2
|0.67
|Ромеро Сильвио
|1
|0.33
|Moises Vieira
|1
|0.33
|Emanuel Britez
|0
|0
|Guilherme dos Santos IX
|0
|0
|Александр Кайо
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lele
|1
|0.33
|Джон Кеннеди
|1
|0.33
|Кано Херман
|1
|0.33
|Vinicius Lima
|1
|0.33
|Huan Nino2
|1
|0.33
|Гансо Пауло
|0
|0
|Samuel VII
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|2
|0
|Guilherme dos Santos IX
|1
|0
|Calebe
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Тьяго Сантос
|1
|0
|Keno
|1
|0
|Samuel VII
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1 Форталеза Сеара - Сеара 2:3 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Санта-Круз Ресифи - Форталеза Сеара 0:4 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1 Ферровиарио - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Серро Портеньо 0:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Депортиво Мальдонадо 4:0 Форталеза Сеара - Наутико 2:1 Депортиво Мальдонадо - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Алагоано 3:0
Флуминенсе
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3
Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5 Флуминенсе - Португеза 3:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Флуминенсе - Аудакс Рио 3:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Боавишта РЖ 1:1 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 1:0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Флуминенсе
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|15.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Васко да Гама
|Gabriel Pec
|2 (1)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|2
|Коринтианс
|Roger I
|2
|Форталеза Сеара
|Picachu
|2
|Интернасьонал Порту Алегре
|José Maurisio3
|2
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 2
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 1
|Куяба
|Филипе Аугусто
|1 1
|Сантос
|Сотельдо Йеферсон
|1 1
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|2