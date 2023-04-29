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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 3.
Форталеза Сеара
0:0
Первый тайм: 26'
Флуминенсе
0'
20' Желтая карточка
Gabriel Pirani
23' Желтая карточка
Джон Кеннеди

Ход матча

20'
 
Gabriel Pirani
23'
 
Джон Кеннеди
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Форталеза Сеара
Ничья
Флуминенсе
3.30
3.40
4.60
Все Коэффициенты
16
Fernando
Miguel
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
91
Тьяго
Гальярдо
8
Александр
Кайо
35
Эркулес
27
Calebe
7
Почеттино
Томас
21
Moises
Vieira
1
Фабио
Лопес
23
Guga3
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
5
Alexsander
Gomes
45
Vinicius
Lima
7
Андре
20
Gabriel
Pirani
18
Алан
VI
99
Lele
9
Джон
Кеннеди
Форталеза Сеара
4-4-2
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Форталеза Сеара
Флуминенсе

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:1
К
2:2
К
0:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.2
1

Среднее время на гол

450
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.7
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

128
90

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Picachu 2 0.67
Ромеро Сильвио 1 0.33
Moises Vieira 1 0.33
Emanuel Britez 0 0
Guilherme dos Santos IX 0 0
Александр Кайо 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lele 1 0.33
Джон Кеннеди 1 0.33
Кано Херман 1 0.33
Vinicius Lima 1 0.33
Huan Nino2 1 0.33
Гансо Пауло 0 0
Samuel VII 0 0
Alexsander Gomes 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 2 0
Guilherme dos Santos IX 1 0
Calebe 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джон Кеннеди 1 0
Тьяго Сантос 1 0
Keno 1 0
Samuel VII 1 0
Vitor Mendes 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1 Форталеза Сеара - Сеара 2:3 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Санта-Круз Ресифи - Форталеза Сеара 0:4 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1 Ферровиарио - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Серро Портеньо 0:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Депортиво Мальдонадо 4:0 Форталеза Сеара - Наутико 2:1 Депортиво Мальдонадо - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Алагоано 3:0
Флуминенсе
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3
Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5 Флуминенсе - Португеза 3:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Флуминенсе - Аудакс Рио 3:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Боавишта РЖ 1:1 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 1:0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Флуминенсе

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Форталеза Сеара
 0:0 3 1 2 0 4 - 1 5
4.
Васко да Гама
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Ред Булл Брагантино
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Сан-Паулу
 0:0 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Фламенго
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Крузейро
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Гремио
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Коринтианс
 2 1 0 1 3 - 4 3
15.
Сантос
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Атлетико Минейро
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коритиба Парана
 0:0 3 0 1 2 0 - 6 1
19.
Байя
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Флуминенсе
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гойяс
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Крузейро
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Гремио
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Форталеза Сеара
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Сантос
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Куяба
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Васко да Гама
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Коритиба Парана
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
18.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Форталеза Сеара
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Сан-Паулу
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Фламенго
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Крузейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гремио
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Сантос
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Коринтианс
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коритиба Парана
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Васко да Гама Gabriel Pec 2 (1)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 2
Коринтианс Roger I 2
Форталеза Сеара Picachu 2
Интернасьонал Порту Алегре José Maurisio3 2
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 2
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Сантос Сотельдо Йеферсон 1 1
Гремио Каннеманн Вальтер 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    Джон Кеннеди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Габриэль Пирани получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Форталеза Сеара
Ничья
Флуминенсе
3.30
3.40
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Форталеза Сеара 0:0 Флуминенсе онлайн

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