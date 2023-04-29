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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 3.
Форталеза Сеара
4:2
Конец матча
Флуминенсе
0'
20' Желтая карточка
Gabriel Pirani
23' Желтая карточка
Джон Кеннеди
1:0
29' Гол
Тьяго Гальярдо
2:0
35' Гол
Moises Vieira
2:1
45' Гол
Алан
3:1
60' Гол
Moises Vieira
3:2
69' Гол
Джон Кеннеди
4:2
79' Гол
Эркулес
87' Желтая карточка
Keno
90'+6
16
Fernando
Miguel
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
91
Тьяго
Гальярдо
8
Александр
Кайо
35
Эркулес
27
Calebe
7
Почеттино
Томас
21
Moises
Vieira
1
Фабио
Лопес
23
Guga3
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
5
Alexsander
Gomes
45
Vinicius
Lima
7
Андре
20
Gabriel
Pirani
18
Алан
VI
99
Lele
9
Джон
Кеннеди
Форталеза Сеара
4-4-2
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Форталеза Сеара
Флуминенсе

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:1
К
2:2
К
0:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.2
1

Среднее время на гол

450
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.7
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

128
90

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 3 1
Picachu 2 0.67
Эркулес 1 0.33
Ромеро Сильвио 1 0.33
Тьяго Гальярдо 1 0.33
Emanuel Britez 0 0
Bruno Pacheco III 0 0
Guilherme dos Santos IX 0 0
Александр Кайо 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джон Кеннеди 2 0.67
Lele 1 0.33
Кано Херман 1 0.33
Алан VI 1 0.33
Vinicius Lima 1 0.33
Huan Nino2 1 0.33
Гансо Пауло 0 0
Samuel VII 0 0
Alexsander Gomes 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 2 0
Guilherme dos Santos IX 1 0
Calebe 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джон Кеннеди 2 0
Keno 2 0
Тьяго Сантос 1 0
Samuel VII 1 0
Vitor Mendes 1 0
Gabriel Pirani 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
2
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1 Форталеза Сеара - Сеара 2:3 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Санта-Круз Ресифи - Форталеза Сеара 0:4 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1 Ферровиарио - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Серро Портеньо 0:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Депортиво Мальдонадо 4:0 Форталеза Сеара - Наутико 2:1 Депортиво Мальдонадо - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Алагоано 3:0
Флуминенсе
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3
Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5 Флуминенсе - Португеза 3:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Флуминенсе - Аудакс Рио 3:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Боавишта РЖ 1:1 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 1:0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Флуминенсе

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Флуминенсе
 3 2 0 1 7 - 4 6
5.
Крузейро
 1:0 3 2 0 1 3 - 2 6
6.
Васко да Гама
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сан-Паулу
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Сантос
 2:1 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Ред Булл Брагантино
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Фламенго
 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Гремио
 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Коринтианс
 0:2 3 1 0 2 3 - 6 3
16.
Атлетико Минейро
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коритиба Парана
 3 0 1 2 1 - 7 1
19.
Байя
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Америка Минейро
 1:2 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Сантос
 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Гойяс
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Коринтианс
 0:2 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Гремио
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Крузейро
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Ред Булл Брагантино
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Куяба
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Васко да Гама
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1:2 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Флуминенсе
 2 1 0 1 5 - 4 3
5.
Крузейро
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ред Булл Брагантино
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Сантос
 2:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Фламенго
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Гремио
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Коринтианс
 0:2 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Америка Минейро
 1:2 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 2 (1)
Сан-Паулу Пауло Маркос 2
Сан-Паулу Кальери Хонатан 2
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 2
Сантос Дуглас XV 3
Америка Минейро Eder 2 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Lele уходит с поля. Тьяго Сантос выходит вместо него
  • Желтая карточка
    87'
    Кено получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Кайо Александр уходит с поля. Жозе Веилсон выходит вместо него
  • 84'
    Moises Vieira уходит с поля. Ромариньо выходит вместо него
  • Описание гола
    79'
    Г О О О О Л - Hercules бьет в цель!
  • 74'
    Почеттино Томас уходит с поля. Яго Пикачу выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • 46'
      Алан VI уходит с поля. Jhon Arias выходит вместо него
    • 46'
      Габриэль Пирани уходит с поля. Гансо Пауло выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Джон Кеннеди сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Алан VI бьет в цель!
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Moises Vieira бьет в цель!
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Тьяго Гальярдо бьет в цель!
    • Желтая карточка
      23'
      Джон Кеннеди получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Габриэль Пирани получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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