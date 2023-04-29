Тур: 3.
2:0
Перерыв
0'
1:0
16' ГолМурило Серкейра
21' Желтая карточкаRoger I
2:0
36' ГолВейга Рафаэль
39' Желтая карточкаПикерес Хоакин
Ход матча
16'
1:0
21'
36'
2:0
39'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.57 Победа «Палмейраса»
-
12
Майке
Роша
7
Дуду
X
10
Рони
III
12
Кассио
Рамос
21
Bidu
29
Рони
10
Roger
I
28
Adson
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Полузащитник
-
17 ЖованиПолузащитник
- Нападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
-
29 Наварро РафаНападающий
-
9 Endrick
-
-
27 Richard Rios
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 BiduЗащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Roger IПолузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cuca
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Коринтианс
24 матча
70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.2%
41.7%
4.1%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
47 матчей
36.2%
29.8%
34%
17 побед 14 ничьих 16 побед
Первый тайм
27.7%
42.6%
29.7%
13 побед 20 ничьих 14 побед
Второй тайм
34%
40.4%
25.6%
16 побед 19 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
1.18
1.08
Среднее время на гол
76
83
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
0.96
1.05
Среднее время на гол
93
86
Всего голов
50
50
Голов в среднем за матч
1.06
1.06
Тотал матчей
2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
30
Больше 64%
Меньше 36%
17
14
Больше 30%
Меньше 70%
33
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
84
84
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|1
|0.33
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.33
|Наварро Рафа
|1
|0.33
|Гимарайнс Артур
|1
|0.33
|Мурило Серкейра
|1
|0.33
|Endrick
|1
|0.33
|Дуду X
|0
|0
|Менино Габриэль
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|2
|0.67
|Matheus Araujo
|1
|0.33
|Вера Фаусто
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|1
|1
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Рафаэл Жозе
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Менино Габриэль
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Roger I
|2
|0
|Вера Фаусто
|2
|0
|Рони
|1
|0
|Fabio Santos IV
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бернарду 1:0 Гуарани Кампинас - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ферровиария 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Мирасол - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Итуано - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0
Коринтианс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коринтианс - Ремо 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1
Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Гуарани Кампинас 2:1 Интер Лимейра - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Агуа-Санта 3:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:1
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Коринтианс
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|1:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|14.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|5.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|2:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
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- — Вылет в Серию B
|Форталеза Сеара
|Moises Vieira
|3
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|2 (1)
|Васко да Гама
|Gabriel Pec
|2 (1)
|Сан-Паулу
|Пауло Маркос
|2
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|2
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 2
|Сантос
|Дуглас XV
|3
|Америка Минейро
|Eder 2
|3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 1
|Куяба
|Филипе Аугусто
|1 1
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Прогноз на матч от Liveresult
-
1.57 Победа «Палмейраса»
-