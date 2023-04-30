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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 3.
Палмейрас Сан-Паулу
2:1
Конец матча
Коринтианс
0'
1:0
16' Гол
Мурило Серкейра
21' Желтая карточка
Roger I
2:0
36' Гол
Вейга Рафаэль
39' Желтая карточка
Пикерес Хоакин
55' Желтая карточка
Майке Роша
72' Желтая карточка
Жулиано де Паула
72' Желтая карточка
Наварро Рафа
2:1
76' Гол в свои ворота
Пикерес Хоакин
77' Желтая карточка
Eduardo Queiroz
90'+7
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
25
Менино
Габриэль
8
Рафаэл
Жозе
14
Гимарайнс
Артур
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
10
Рони
III
12
Кассио
Рамос
37
Eduardo
Queiroz
4
Жил
Карлос
34
Мурильо
Джейсон
21
Bidu
29
Рони
5
Вера
Фаусто
11
Ромеро
Анхель
10
Roger
I
28
Adson
9
Алберто
Юри
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Коринтианс
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Коринтианс

24 матча

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.2%
41.7%
4.1%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

47 матчей

36.2%
29.8%
34%
17 побед 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

27.7%
42.6%
29.7%
13 побед 20 ничьих 14 побед

Второй тайм

34%
40.4%
25.6%
16 побед 19 ничьих 12 побед

История матчей

ПА
2:2
СA
0:1
СA
3:0
ПА
2:1
СA
2:1
СA
1:1
ПА
0:2
ПА
2:2
СA
4:0
СA
0:2
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
1:0
СA
1:1
СA
1:1
ПА
0:1
СA
1:0
СA
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
СA
3:2
СA
0:2
ПА
1:0
СA
0:2
СA
1:0
ПА
1:0
СA
3:3
СA
0:2
ПА
2:2
ПА
0:1
БСА
1:1
БСА
2:0
П
1:1
П
2:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
2:1
CP
1:1
CP
0:1
СA
1:0
СA
1:1
CP
1:0
СA
2:2
СA
0:3
CP
0:1

Голы

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.18
1.08

Среднее время на гол

76
83

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

0.96
1.05

Среднее время на гол

93
86

Всего голов

50
50

Голов в среднем за матч

1.06
1.06

Тотал матчей

2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
30
Больше 64%
Меньше 36%
17
14
Больше 30%
Меньше 70%
33
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

84
84

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 1 0.33
Лопес Хосе Мануэль 1 0.33
Наварро Рафа 1 0.33
Гимарайнс Артур 1 0.33
Мурило Серкейра 1 0.33
Endrick 1 0.33
Дуду X 0 0
Менино Габриэль 0 0
Vanderlan 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 2 0.67
Matheus Araujo 1 0.33
Вера Фаусто 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 1 1
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Жонатан Луис 1 0
Майке Роша 1 0
Рафаэл Жозе 1 0
Наварро Рафа 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Пикерес Хоакин 1 0
Менино Габриэль 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Roger I 2 0
Вера Фаусто 2 0
Рони 1 0
Fabio Santos IV 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Eduardo Queiroz 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Палмейрас Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Коринтианс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
2
67%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бернарду 1:0 Гуарани Кампинас - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ферровиария 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Мирасол - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Итуано - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0
Коринтианс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коринтианс - Ремо 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1
Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Гуарани Кампинас 2:1 Интер Лимейра - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Агуа-Санта 3:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:1

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Коринтианс

Точный счет

2:1
2 раза 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Крузейро
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Флуминенсе
 3 2 0 1 7 - 4 6
6.
Васко да Гама
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сан-Паулу
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Сантос
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Атлетико Минейро
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 3 - 5 4
12.
Фламенго
 2 1 0 1 4 - 2 3
13.
Гремио
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
16.
Коринтианс
 3 1 0 2 4 - 6 3
17.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коритиба Парана
 3 0 1 2 1 - 7 1
19.
Байя
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Америка Минейро
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Сантос
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Гойяс
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Крузейро
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Гремио
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Атлетико Минейро
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Ред Булл Брагантино
 2 1 0 1 2 - 4 3
16.
Куяба
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Васко да Гама
 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Флуминенсе
 2 1 0 1 5 - 4 3
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Атлетико Минейро
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Гремио
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Сантос
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Фламенго
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 2 (1)
Сан-Паулу Пауло Маркос 2
Сан-Паулу Кальери Хонатан 2
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 2
Сантос Дуглас XV 3
Америка Минейро Eder 2 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
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    • 46'
      Ромеро Анхель уходит с поля. Жулиано де Паула выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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