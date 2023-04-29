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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 14.
Химнасия Ла-Плата
1:1
Конец матча
Тигре
0'
21' Желтая карточка
Кабрера Виктор
1:0
44' Гол
Ivo Mammini
90' Желтая карточка
Bruno Palazzo
1:1
90' Гол
Ретеги Матео
90' Желтая карточка
Ретеги Матео
90'+8
1
Tomas
Durso
28
Bautista
Barros
Schelotto
2
Bruno
Palazzo
37
Felipe
Sanchez
32
Matias
Melluso
14
Agustin
Bolivar
5
Ignacio
Miramon
27
Сольдано
Франко
20
Alan
Lescano
18
Коласо
Николас
29
Ivo
Mammini
23
Gonzalo
Marinelli
4
Martin
Ortega
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
27
Cristian
Zabala
15
Agustin
Cardozo
16
Кастро
Алексис
11
Колидио
Факундо
29
Tomas
Badaloni
18
Blas
Armoa
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Тигре
4-3-3

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Тигре

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
0:1
С
3:1
С
2:0
П
0:1
П
1:1
П
1:0
П
3:1
П
1:1
ПА
2:1
ПА
2:0
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
3:1
ПАК
2:1

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
0.63

Среднее время на гол

57
144

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Среднее время на гол

60
105

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.53
0.73

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

58
122

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alan Lescano 3 0.21
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.14
Ivo Mammini 2 0.14
Сольдано Франко 1 0.07
Guillermo Enrique 1 0.07
Leonardo Morales 1 0.07
Leandro Contin 1 0.07
Erik Ramirez 1 0.07
Franco Torres 1 0.07
Bautista Barros Schelotto 1 0.07
Maximiliano Comba 0 0
Tomas Muro 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 9 (1) 0.64
Blas Armoa 2 0.14
Колидио Факундо 1 0.07
Кастро Алексис 1 0.07
Brian Leizza 1 0.07
Меносси Лукас 0 0
Brian Abel Luciatti 0 0
Lucas Blondel 0 0
Martin Garay 0 0
Молинас Аарон 0 0
Martin Ortega 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felipe Sanchez 6 0
Ignacio Miramon 4 1
Cristian Alberto Tarragona 4 0
Erik Ramirez 3 0
Guillermo Enrique 1 1
Leonardo Morales 2 0
Maximiliano Comba 2 0
Tomas Durso 2 0
Matias Melluso 2 0
Bautista Barros Schelotto 2 0
Alexis Steimbach 2 0
Коласо Николас 1 0
Bruno Palazzo 1 0
Leandro Mamut 1 0
Alan Lescano 1 0
Diego Mastrangelo 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретеги Матео 5 0
Молинас Аарон 3 0
Brian Leizza 3 0
Lautaro Montoya 1 1
Brian Abel Luciatti 1 1
Кабрера Виктор 2 0
Меносси Лукас 2 0
Lucas Blondel 2 0
Cristian Zabala 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Ijiel Protti 1 0
Agustin Cardozo 1 0
Blas Armoa 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Agustin Obando 1 0
Martin Ortega 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
4
Химнасия Ла-Плата
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

4
6
Химнасия Ла-Плата
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Тигре
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
3

Волевые поражения

5
10

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
3
43%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

16
5
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
1
6%
1
20%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
4
25%
2
40%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
14%
5
36%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Пропущено

23
14
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
4%
3
21%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
2
9%
2
14%
31-45
6
26%
3
21%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
5
22%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0
Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Экскурсионистас 1:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1
Тигре
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармиенто 1:0
Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Тигре

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
3
5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
5
9
2
12
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 11 1 2 25 - 6 34
2.
Сан-Лоренсо
 14 8 4 2 15 - 5 28
3.
Дефенса и Хустисия
 13 7 3 3 18 - 8 24
4.
Бельграно
 13 7 3 3 13 - 9 24
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 3 4 16 - 13 24
6.
Росарио Сентраль
 13 6 5 2 18 - 16 23
7.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
8.
Тальерес Кордоба
 13 6 3 4 20 - 11 21
9.
Годой Крус
 14 6 3 5 18 - 18 21
10.
Тигре
 14 5 5 4 14 - 14 20
11.
Аргентинос Хуниорс
 14 5 4 5 17 - 12 19
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 5 4 5 10 - 12 19
13.
Расинг Авельянеда
 13 5 3 5 16 - 16 18
14.
Институто
 0:0 14 4 6 4 13 - 14 18
15.
Атлетико Платенсе
 14 4 5 5 15 - 17 17
16.
Сармиенто
 14 4 4 6 15 - 15 16
17.
Уракан
 14 4 4 6 15 - 19 16
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 0:0 14 4 4 6 8 - 15 16
19.
Велес Сарсфилд
 14 3 7 4 16 - 13 16
20.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 14 15
21.
Химнасия Ла-Плата
 14 4 3 7 14 - 23 15
22.
Банфилд
 0:0 14 3 6 5 9 - 15 15
23.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
24.
Барракас Централь
 0:0 14 3 5 6 10 - 18 14
25.
Атлетико Тукуман
 14 2 8 4 12 - 17 14
26.
Арсенал Саранди
 14 3 2 9 12 - 21 11
27.
Индепендьенте Авельянеда
 13 1 7 5 9 - 15 10
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 12 - 3 15
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
5.
Аргентинос Хуниорс
 6 4 1 1 15 - 6 13
6.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
7.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
10.
Эстудиантес Ла Плата
 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
12.
Расинг Авельянеда
 7 3 2 2 8 - 8 11
13.
Уракан
 7 3 2 2 8 - 9 11
14.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
15.
Институто
 0:0 8 2 5 1 6 - 6 11
16.
Тигре
 6 3 1 2 6 - 5 10
17.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
18.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 0:0 7 3 1 3 5 - 6 10
20.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
21.
Банфилд
 0:0 8 2 4 2 2 - 5 10
22.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
23.
Барракас Централь
 0:0 7 2 2 3 4 - 8 8
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 7 - 10 7
27.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 6 4 1 1 9 - 1 13
3.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Тигре
 8 2 4 2 8 - 9 10
8.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
Сан-Лоренсо
 7 2 3 2 6 - 5 9
10.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
11.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Институто
 0:0 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
14.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
15.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 5 - 7 7
16.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 2 - 4 7
17.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
18.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
19.
Барракас Централь
 0:0 7 1 3 3 6 - 10 6
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 0:0 7 1 3 3 3 - 9 6
21.
Аргентинос Хуниорс
 8 1 3 4 2 - 6 6
22.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
23.
Банфилд
 0:0 6 1 2 3 7 - 10 5
24.
Уракан
 7 1 2 4 7 - 10 5
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
26.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 1 5 6 - 16 4
27.
Арсенал Саранди
 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 9
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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