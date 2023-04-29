Тур: 14.
1:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаКабрера Виктор
1:0
44' ГолIvo Mammini
90' Желтая карточкаBruno Palazzo
1:1
90' ГолРетеги Матео
90' Желтая карточкаРетеги Матео
90'+8
Ход матча
21'
44'
1:0
75'
90'
90'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Alan
Lescano
29
Ivo
Mammini
18
Blas
Armoa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Alan LescanoПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ivo MamminiНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
10 Tomas Muro
-
-
-
35 Alan Sosa
-
39 Zago Zegarra
-
Главный тренер: Sebastian Romero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Blas ArmoaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
-
30 Brian Leizza
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Тигре
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.57
0.63
Среднее время на гол
57
144
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Среднее время на гол
60
105
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
1.53
0.73
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
58
122
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alan Lescano
|3
|0.21
|Cristian Alberto Tarragona
|2 (1)
|0.14
|Ivo Mammini
|2
|0.14
|Сольдано Франко
|1
|0.07
|Guillermo Enrique
|1
|0.07
|Leonardo Morales
|1
|0.07
|Leandro Contin
|1
|0.07
|Erik Ramirez
|1
|0.07
|Franco Torres
|1
|0.07
|Bautista Barros Schelotto
|1
|0.07
|Maximiliano Comba
|0
|0
|Tomas Muro
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|9 (1)
|0.64
|Blas Armoa
|2
|0.14
|Колидио Факундо
|1
|0.07
|Кастро Алексис
|1
|0.07
|Brian Leizza
|1
|0.07
|Меносси Лукас
|0
|0
|Brian Abel Luciatti
|0
|0
|Lucas Blondel
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Martin Ortega
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felipe Sanchez
|6
|0
|Ignacio Miramon
|4
|1
|Cristian Alberto Tarragona
|4
|0
|Erik Ramirez
|3
|0
|Guillermo Enrique
|1
|1
|Leonardo Morales
|2
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Tomas Durso
|2
|0
|Matias Melluso
|2
|0
|Bautista Barros Schelotto
|2
|0
|Alexis Steimbach
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Bruno Palazzo
|1
|0
|Leandro Mamut
|1
|0
|Alan Lescano
|1
|0
|Diego Mastrangelo
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретеги Матео
|5
|0
|Молинас Аарон
|3
|0
|Brian Leizza
|3
|0
|Lautaro Montoya
|1
|1
|Brian Abel Luciatti
|1
|1
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Меносси Лукас
|2
|0
|Lucas Blondel
|2
|0
|Cristian Zabala
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Agustin Cardozo
|1
|0
|Blas Armoa
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Agustin Obando
|1
|0
|Martin Ortega
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
4
Химнасия Ла-Плата
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
4
6
Химнасия Ла-Плата
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Тигре
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
3
Волевые поражения
5
10
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
3
43%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
16
5
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
1
6%
1
20%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
4
25%
2
40%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
14%
5
36%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
3
21%
2
14%
76-90
Пропущено
23
14
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
4%
3
21%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
2
9%
2
14%
31-45
6
26%
3
21%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
5
22%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0
Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Экскурсионистас 1:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1
Тигре
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармиенто 1:0
Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Тигре
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
34
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
53
16
35
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
95
410
59
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|25 - 6
|34
|2.
|14
|8
|4
|2
|15 - 5
|28
|3.
|13
|7
|3
|3
|18 - 8
|24
|4.
|13
|7
|3
|3
|13 - 9
|24
|5.
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|6.
|13
|6
|5
|2
|18 - 16
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|21 - 14
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 11
|21
|9.
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|10.
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|11.
|14
|5
|4
|5
|17 - 12
|19
|12.
|14
|5
|4
|5
|10 - 12
|19
|13.
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|14.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|15.
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|16.
|14
|4
|4
|6
|15 - 15
|16
|17.
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|18.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|8 - 15
|16
|19.
|14
|3
|7
|4
|16 - 13
|16
|20.
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|21.
|14
|4
|3
|7
|14 - 23
|15
|22.
|0:0
|14
|3
|6
|5
|9 - 15
|15
|23.
|13
|2
|8
|3
|12 - 14
|14
|24.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|25.
|14
|2
|8
|4
|12 - 17
|14
|26.
|14
|3
|2
|9
|12 - 21
|11
|27.
|13
|1
|7
|5
|9 - 15
|10
|28.
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|9 - 0
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|11 - 5
|17
|3.
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|5 - 1
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|7.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|12.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|13.
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|14.
|8
|2
|5
|1
|12 - 7
|11
|15.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|6 - 6
|11
|16.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|17.
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|18.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|19.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|20.
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|21.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|2 - 5
|10
|22.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|23.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|24.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|25.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|26.
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|27.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|28.
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|13 - 3
|19
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 1
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|7.
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|16.
|7
|1
|4
|2
|2 - 4
|7
|17.
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|19.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|20.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|3 - 9
|6
|21.
|8
|1
|3
|4
|2 - 6
|6
|22.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|23.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|24.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|26.
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|27.
|8
|1
|1
|6
|5 - 12
|4
|28.
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|9
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3