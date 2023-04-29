Тур: 14.
1:0
Перерыв
0'
1:0
15' ГолMateo Agustin Coronel
17' Желтая карточкаPablo Solari
22' Желтая карточкаПарадела Хосе
22' Вторая желтая карточкаПарадела Хосе
44' Желтая карточкаBruno Felix Bianchi
Ход матча
15'
17'
22'
22'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Renzo
Tesuri
30
Гомес
Элиас
36
Pablo
Solari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Pablo SolariПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Martin Demichelis
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Ривер Плейт
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.71
1.5
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcelo Estigarribia2
|3
|0.21
|Mateo Agustin Coronel
|3
|0.21
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.07
|Adrian Sanchez
|1
|0.07
|Marcelo Ortiz
|1
|0.07
|Marcelo Gonzalez V
|1
|0.07
|Bautista Kociubinski
|1
|0.07
|Nicolas Romero
|1
|0.07
|Guillermo Acosta
|0
|0
|Cristian Menendez
|0
|0
|Ramiro Ruiz
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Beltrain
|5 (3)
|0.36
|Барко Эсекьель
|4 (3)
|0.29
|Фернандес Игнасио
|3
|0.21
|Pablo Solari
|2
|0.14
|Парадела Хосе
|2
|0.14
|Борха Мигель
|2 (1)
|0.14
|Рондон Саломон
|2 (1)
|0.14
|Rodrigo Aliendro
|1
|0.07
|Суарес Матиас
|1
|0.07
|Пирес Леандро
|1
|0.07
|Палавесино Агустин
|1
|0.07
|Каско Милтон
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Acosta
|5
|1
|Joaquin Pereyra1
|4
|1
|Bruno Felix Bianchi
|3
|0
|Marcelo Estigarribia2
|3
|0
|Bautista Kociubinski
|3
|0
|Nicolas Romero
|3
|0
|Ди Франко Франсиско
|2
|0
|Adrian Sanchez
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Ramiro Ruiz
|2
|0
|Maestro Puch Ignacio
|0
|1
|Matias Orihuela
|1
|0
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Marcelo Ortiz
|1
|0
|Marcelo Gonzalez V
|1
|0
|Tomas Marchiori
|1
|0
|Moises Brandan
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|5
|0
|Диас Энцо Эрнан
|5
|0
|Парадела Хосе
|3
|1
|Pablo Solari
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Rodrigo Aliendro
|2
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Палавесино Агустин
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Ривер Плейт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
1
Атлетико Тукуман
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ривер Плейт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
5
11
Атлетико Тукуман
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Ривер Плейт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
10
12
Голы по времени матча
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
17%
2
17%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
Пропущено
9
2
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
3
60%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
11
24
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 11
5 Не забивали 0
1
9%
4
17%
1-15
2
18%
5
21%
16-30
2
18%
1
4%
31-45
1
9%
2
8%
46-60
3
27%
5
21%
61-75
2
18%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
16
5
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 3
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
2
40%
61-75
3
19%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3
Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла Плата 3:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0
Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Серро Ларго 1:2 Ривер Плейт - Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт - Васко 3:0
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
Ривер Плейт
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Атлетико Тукуман
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
211
85
112
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|11
|0
|3
|24 - 6
|33
|2.
|13
|8
|3
|2
|15 - 5
|27
|3.
|13
|7
|3
|3
|18 - 8
|24
|4.
|13
|7
|3
|3
|13 - 9
|24
|5.
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|6.
|13
|6
|5
|2
|18 - 16
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|21 - 14
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 11
|21
|9.
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|10.
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|11.
|14
|5
|4
|5
|17 - 12
|19
|12.
|14
|5
|4
|5
|10 - 12
|19
|13.
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|14.
|13
|4
|5
|4
|13 - 14
|17
|15.
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|16.
|14
|4
|4
|6
|15 - 15
|16
|17.
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|18.
|1:0
|14
|3
|7
|4
|12 - 16
|16
|19.
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|20.
|13
|4
|3
|6
|8 - 15
|15
|21.
|13
|3
|6
|4
|16 - 13
|15
|22.
|13
|4
|2
|7
|13 - 22
|14
|23.
|13
|3
|5
|5
|9 - 15
|14
|24.
|13
|2
|8
|3
|12 - 14
|14
|25.
|13
|3
|4
|6
|10 - 18
|13
|26.
|14
|3
|2
|9
|12 - 21
|11
|27.
|13
|1
|7
|5
|9 - 15
|10
|28.
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|9 - 0
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|11 - 5
|17
|3.
|0:1
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|5 - 1
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|7.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|12.
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|13.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|14.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|15.
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|16.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|17.
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|18.
|7
|2
|4
|1
|12 - 7
|10
|19.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|20.
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|21.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|22.
|7
|2
|3
|2
|2 - 5
|9
|23.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|24.
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|25.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|26.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|27.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|28.
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|6
|0
|2
|12 - 3
|18
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 1
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|15.
|1:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|16.
|7
|1
|4
|2
|2 - 4
|7
|17.
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|19.
|8
|1
|3
|4
|2 - 6
|6
|20.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|21.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|23.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|24.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|26.
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|27.
|8
|1
|1
|6
|5 - 12
|4
|28.
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3