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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 14.
Атлетико Тукуман
1:0
Перерыв
Ривер Плейт
0'
1:0
15' Гол
Mateo Agustin Coronel
17' Желтая карточка
Pablo Solari
22' Желтая карточка
Парадела Хосе
22' Вторая желтая карточка
Парадела Хосе
44' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi

Ход матча

15'
Mateo Agustin Coronel
(Adrian Sanchez)
1:0
17'
 
Pablo Solari
22'
 
Парадела Хосе
22'
 
Парадела Хосе
44'
Bruno Felix Bianchi
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Ривер Плейт
3.78
5.20
2.21
Все Коэффициенты
1
Tomas
Marchiori
3
Marcelo
Ortiz
2
Bruno
Felix
Bianchi
20
Nicolas
Romero
30
Wilson
Ibarrola
24
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
5
Adrian
Sanchez
10
Joaquin
Pereyra1
37
Mateo
Agustin
Coronel
19
Marcelo
Estigarribia2
1
Армани
Франко
2
Рохас
Роберт
4
Майдана
Джонатан
23
Маммана
Эмануэль
30
Гомес
Элиас
8
Палавесино
Агустин
31
Симон
Сантьяго
26
Парадела
Хосе
36
Pablo
Solari
9
Борха
Мигель
25
Рондон
Саломон
Атлетико Тукуман
4-4-2
Ривер Плейт
4-1-3-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Ривер Плейт

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:1
ЛП
1:1
К
1:2
С
1:1
КДЛС
4:1
КДЛС
3:0
С
0:1
К
2:1
С
2:2
П
0:3
ПБ
2:4
НБ
0:2
ПА
0:0
ПА
3:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.71
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcelo Estigarribia2 3 0.21
Mateo Agustin Coronel 3 0.21
Joaquin Pereyra1 1 0.07
Adrian Sanchez 1 0.07
Marcelo Ortiz 1 0.07
Marcelo Gonzalez V 1 0.07
Bautista Kociubinski 1 0.07
Nicolas Romero 1 0.07
Guillermo Acosta 0 0
Cristian Menendez 0 0
Ramiro Ruiz 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Beltrain 5 (3) 0.36
Барко Эсекьель 4 (3) 0.29
Фернандес Игнасио 3 0.21
Pablo Solari 2 0.14
Парадела Хосе 2 0.14
Борха Мигель 2 (1) 0.14
Рондон Саломон 2 (1) 0.14
Rodrigo Aliendro 1 0.07
Суарес Матиас 1 0.07
Пирес Леандро 1 0.07
Палавесино Агустин 1 0.07
Каско Милтон 0 0
Перес Энцо 0 0
Диас Энцо Эрнан 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 5 1
Joaquin Pereyra1 4 1
Bruno Felix Bianchi 3 0
Marcelo Estigarribia2 3 0
Bautista Kociubinski 3 0
Nicolas Romero 3 0
Ди Франко Франсиско 2 0
Adrian Sanchez 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Ramiro Ruiz 2 0
Maestro Puch Ignacio 0 1
Matias Orihuela 1 0
Jonathan Cabral 1 0
Marcelo Ortiz 1 0
Marcelo Gonzalez V 1 0
Tomas Marchiori 1 0
Moises Brandan 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 5 0
Диас Энцо Эрнан 5 0
Парадела Хосе 3 1
Pablo Solari 3 0
Каско Милтон 2 0
Пирес Леандро 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Борха Мигель 2 0
Rodrigo Aliendro 2 0
Рондон Саломон 1 0
Армани Франко 1 0
Диас Пауло 1 0
Палавесино Агустин 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Эррера Марсело II 1 0

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Ривер Плейт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
1
Атлетико Тукуман
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ривер Плейт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
11
Атлетико Тукуман
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Ривер Плейт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

10
12

Голы по времени матча

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
17%
2
17%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Пропущено

9
2
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
3
60%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

11
24
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 11
5 Не забивали 0
1
9%
4
17%
1-15
2
18%
5
21%
16-30
2
18%
1
4%
31-45
1
9%
2
8%
46-60
3
27%
5
21%
61-75
2
18%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

16
5
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 3
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
2
40%
61-75
3
19%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3
Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла Плата 3:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0
Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Серро Ларго 1:2 Ривер Плейт - Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт - Васко 3:0

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
Ривер Плейт

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Атлетико Тукуман
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
2
11
1.5
8
5
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:1 14 11 0 3 24 - 6 33
2.
Сан-Лоренсо
 13 8 3 2 15 - 5 27
3.
Дефенса и Хустисия
 13 7 3 3 18 - 8 24
4.
Бельграно
 13 7 3 3 13 - 9 24
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 3 4 16 - 13 24
6.
Росарио Сентраль
 13 6 5 2 18 - 16 23
7.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
8.
Тальерес Кордоба
 13 6 3 4 20 - 11 21
9.
Годой Крус
 14 6 3 5 18 - 18 21
10.
Тигре
 13 5 4 4 13 - 13 19
11.
Аргентинос Хуниорс
 14 5 4 5 17 - 12 19
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 5 4 5 10 - 12 19
13.
Расинг Авельянеда
 13 5 3 5 16 - 16 18
14.
Институто
 13 4 5 4 13 - 14 17
15.
Атлетико Платенсе
 14 4 5 5 15 - 17 17
16.
Сармиенто
 14 4 4 6 15 - 15 16
17.
Уракан
 14 4 4 6 15 - 19 16
18.
Атлетико Тукуман
 1:0 14 3 7 4 12 - 16 16
19.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 14 15
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 13 4 3 6 8 - 15 15
21.
Велес Сарсфилд
 13 3 6 4 16 - 13 15
22.
Химнасия Ла-Плата
 13 4 2 7 13 - 22 14
23.
Банфилд
 13 3 5 5 9 - 15 14
24.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
25.
Барракас Централь
 13 3 4 6 10 - 18 13
26.
Арсенал Саранди
 14 3 2 9 12 - 21 11
27.
Индепендьенте Авельянеда
 13 1 7 5 9 - 15 10
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Ривер Плейт
 0:1 6 5 0 1 12 - 3 15
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
5.
Аргентинос Хуниорс
 6 4 1 1 15 - 6 13
6.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
7.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
10.
Эстудиантес Ла Плата
 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Расинг Авельянеда
 7 3 2 2 8 - 8 11
12.
Уракан
 7 3 2 2 8 - 9 11
13.
Тигре
 6 3 1 2 6 - 5 10
14.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
15.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
16.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
17.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
18.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
19.
Институто
 7 2 4 1 6 - 6 10
20.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
21.
Атлетико Тукуман
 1:0 7 2 3 2 7 - 9 9
22.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 5 9
23.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
24.
Барракас Централь
 7 2 2 3 4 - 8 8
25.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
26.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
27.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:1 8 6 0 2 12 - 3 18
2.
Дефенса и Хустисия
 6 4 1 1 9 - 1 13
3.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
8.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
9.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 6 - 5 8
10.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
11.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
14.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
15.
Атлетико Тукуман
 1:0 7 1 4 2 5 - 7 7
16.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 2 - 4 7
17.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
18.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
19.
Аргентинос Хуниорс
 8 1 3 4 2 - 6 6
20.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
21.
Банфилд
 6 1 2 3 7 - 10 5
22.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
23.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
24.
Уракан
 7 1 2 4 7 - 10 5
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
26.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 1 5 6 - 16 4
27.
Арсенал Саранди
 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Бруно Бьянчи получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Парадела Хосе получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    22'
    Парадела Хосе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Пабло Солари получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Adrian Sanchez сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Матео Коронель бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Ривер Плейт
3.78
5.20
2.21
Все Коэффициенты
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