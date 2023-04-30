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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 14.
Банфилд
0:0
Конец матча
Барракас Централь
0'
67' Желтая карточка
Facundo Mater
90'+5
21
Facundo
Cambeses
6
Alejandro
Maciel
22
Emanuel
Olivera
3
Aaron
Quiroz
4
Matias
Romero1
5
Ремеди
Эрик
16
Alejandro
Cabrera
20
Ignacio
Rodriguez
27
Pedro
Souto
17
Juan
Bisanz
9
Чавес
Андрес
1
Andres
Desabato
2
Nicolas
Capraro
16
Francisco
Alvarez1
15
Fernando
Prado
4
Mauro
Peinipil
6
Rodrigo
Insua
33
Facundo
Mater
19
Carlos
Martin
Arce
10
Ivan
Tapia
28
Бенитес
Маркос
29
Bruno
Christian
Sepulveda
Банфилд
3-5-2
Барракас Централь
5-4-1

История личных встреч

Банфилд
Барракас Централь

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛП
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bisanz 2 (2) 0.14
Алеман Брайн 1 (1) 0.07
Чавес Андрес 1 0.07
Sebastian Sosa II 1 0.07
Milton Gimenez 1 0.07
Aaron Quiroz 1 0.07
Emanuel Olivera 0 0
Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 4 (1) 0.29
Facundo Mater 2 0.14
Ivan Tapia 1 (1) 0.07
Carlos Martin Arce 1 0.07
Francisco Alvarez1 1 0.07
Nicolas Capraro 1 0.07
Адриан Рикардо 0 0
Juan Diaz4 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Cabrera 3 1
Emanuel Coronel 2 1
Чавес Андрес 3 0
Emanuel Olivera 3 0
Алеман Брайн 3 0
Sebastian Sosa II 1 1
Бертоло Николас 2 0
Инсуа Эмануэль 2 0
Alejandro Maciel 2 0
Ремеди Эрик 2 0
Juan Bisanz 2 0
Horacio Tijanovich 1 0
Nicolas Sosa 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Milton Gimenez 1 0
Mateo Perez 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Pedro Souto 1 0
Alan Di Pippa 1 0
Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Capraro 3 1
Carlos Martin Arce 4 0
Facundo Mater 3 0
Rodrigo Herrera 2 0
Бенитес Маркос 2 0
Ivan Tapia 2 0
Agustin Dattola 2 0
Bruno Mastronicola 0 1
Колитто Лукас 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Juan Diaz4 1 0
Alan Cantero 1 0
Mauro Peinipil 1 0

Результаты матчей

Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Барракас Централь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

0
1
Банфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Барракас Централь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

4
4
Банфилд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Барракас Централь
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
0
0%
2
33%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
3
60%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
5
42%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
14%
4
36%
1-15
3
43%
3
27%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Пропущено

17
17
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
4
24%
16-30
5
29%
29%
4
24%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
5
29%
29%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Институто - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3
Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Альдосиви - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Банфилд - Годой Крус 1:1
Барракас Централь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0
Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Мальдонадо 1:2 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1

Результаты матчей

Банфилд
Барракас Централь

Точный счет

0:0
4 раза 50%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Барракас Централь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
5
2
4
1.5
1
6
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
6
8
2
12
1.5
1
13
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 11 1 2 25 - 6 34
2.
Сан-Лоренсо
 14 8 4 2 15 - 5 28
3.
Дефенса и Хустисия
 13 7 3 3 18 - 8 24
4.
Бельграно
 13 7 3 3 13 - 9 24
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 3 4 16 - 13 24
6.
Росарио Сентраль
 13 6 5 2 18 - 16 23
7.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
8.
Тальерес Кордоба
 13 6 3 4 20 - 11 21
9.
Годой Крус
 14 6 3 5 18 - 18 21
10.
Тигре
 14 5 5 4 14 - 14 20
11.
Аргентинос Хуниорс
 14 5 4 5 17 - 12 19
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 5 4 5 10 - 12 19
13.
Расинг Авельянеда
 13 5 3 5 16 - 16 18
14.
Сентраль Кордоба Росарио
 14 5 3 6 10 - 15 18
15.
Атлетико Платенсе
 14 4 5 5 15 - 17 17
16.
Институто
 14 4 5 5 13 - 16 17
17.
Сармиенто
 14 4 4 6 15 - 15 16
18.
Уракан
 14 4 4 6 15 - 19 16
19.
Велес Сарсфилд
 14 3 7 4 16 - 13 16
20.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 14 15
21.
Химнасия Ла-Плата
 14 4 3 7 14 - 23 15
22.
Банфилд
 14 3 6 5 9 - 15 15
23.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
24.
Барракас Централь
 14 3 5 6 10 - 18 14
25.
Атлетико Тукуман
 14 2 8 4 12 - 17 14
26.
Арсенал Саранди
 14 3 2 9 12 - 21 11
27.
Индепендьенте Авельянеда
 13 1 7 5 9 - 15 10
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 12 - 3 15
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
5.
Аргентинос Хуниорс
 6 4 1 1 15 - 6 13
6.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
7.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
10.
Эстудиантес Ла Плата
 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
12.
Расинг Авельянеда
 7 3 2 2 8 - 8 11
13.
Уракан
 7 3 2 2 8 - 9 11
14.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
15.
Тигре
 6 3 1 2 6 - 5 10
16.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
17.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
19.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
20.
Институто
 8 2 4 2 6 - 8 10
21.
Банфилд
 8 2 4 2 2 - 5 10
22.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
23.
Барракас Централь
 7 2 2 3 4 - 8 8
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 7 - 10 7
27.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 6 4 1 1 9 - 1 13
3.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Тигре
 8 2 4 2 8 - 9 10
8.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
Сан-Лоренсо
 7 2 3 2 6 - 5 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
11.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
12.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
13.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
14.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
15.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
16.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 5 - 7 7
17.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 2 - 4 7
18.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
19.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
20.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
21.
Аргентинос Хуниорс
 8 1 3 4 2 - 6 6
22.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
23.
Банфилд
 6 1 2 3 7 - 10 5
24.
Уракан
 7 1 2 4 7 - 10 5
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
26.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 1 5 6 - 16 4
27.
Арсенал Саранди
 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 9
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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