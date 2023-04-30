Тур: 14.
0:0
Конец матча
Ход матча
67'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Pedro
Souto
17
Juan
Bisanz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Pedro SoutoПолузащитник
-
17 Juan BisanzНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
-
23 Nicolas SosaНападающий
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
11 Alan Cantero
-
-
-
-
22 Guido Villar
-
14 Juan Diaz4
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Банфилд
Барракас Централь
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bisanz
|2 (2)
|0.14
|Алеман Брайн
|1 (1)
|0.07
|Чавес Андрес
|1
|0.07
|Sebastian Sosa II
|1
|0.07
|Milton Gimenez
|1
|0.07
|Aaron Quiroz
|1
|0.07
|Emanuel Olivera
|0
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|4 (1)
|0.29
|Facundo Mater
|2
|0.14
|Ivan Tapia
|1 (1)
|0.07
|Carlos Martin Arce
|1
|0.07
|Francisco Alvarez1
|1
|0.07
|Nicolas Capraro
|1
|0.07
|Адриан Рикардо
|0
|0
|Juan Diaz4
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Cabrera
|3
|1
|Emanuel Coronel
|2
|1
|Чавес Андрес
|3
|0
|Emanuel Olivera
|3
|0
|Алеман Брайн
|3
|0
|Sebastian Sosa II
|1
|1
|Бертоло Николас
|2
|0
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Ремеди Эрик
|2
|0
|Juan Bisanz
|2
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Nicolas Sosa
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Mateo Perez
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Pedro Souto
|1
|0
|Alan Di Pippa
|1
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Capraro
|3
|1
|Carlos Martin Arce
|4
|0
|Facundo Mater
|3
|0
|Rodrigo Herrera
|2
|0
|Бенитес Маркос
|2
|0
|Ivan Tapia
|2
|0
|Agustin Dattola
|2
|0
|Bruno Mastronicola
|0
|1
|Колитто Лукас
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Juan Diaz4
|1
|0
|Alan Cantero
|1
|0
|Mauro Peinipil
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Барракас Централь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
0
1
Банфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Барракас Централь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
4
4
Банфилд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Барракас Централь
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
0
0%
2
33%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
3
60%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
5
42%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
14%
4
36%
1-15
3
43%
3
27%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Пропущено
17
17
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
4
24%
16-30
5
29%
29%
4
24%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
5
29%
29%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Институто - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3
Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Альдосиви - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Банфилд - Годой Крус 1:1
Барракас Централь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0
Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Мальдонадо 1:2 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1
Результаты матчей
Банфилд
Барракас Централь
Точный счет
0:0
4 раза 50%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Барракас Централь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
25
24
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
68
212
113
113
113
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|9
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3