Тур: 3.
0:1
Первый тайм: 45+'
0'
0:1
1' ГолРамиро
27' Красная карточкаСилва Адерлан
32' Желтая карточкаРамиро
38' Желтая карточкаHelio Junio
Ход матча
1'
0:1
27'
32'
38'
Прогноз на матч от Liveresult
4
Natan
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
27
Нерис
17
Рамиро
10
Nikao
21
Gilberto
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 NatanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
22 GustavinhoПолузащитник
-
-
-
5 Jadson 3
-
30 Luan Patrick
-
-
21 _Talisson
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Gilberto IVНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Уэсли ЛопесЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Igor Marques
-
31 Rafael Bilu
-
8 Neto XI
-
23 Machado
-
18 Jussa
-
16 _Kaiki
-
29 Reynaldo2
-
Главный тренер: Пепа
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Крузейро
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунинью Филипе
|1
|0.33
|Саша Эдуардо
|1
|0.33
|Thiago Borbas
|1
|0.33
|Силва Адерлан
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамиро
|1
|0.33
|Маркес Лукас
|1
|0.33
|Насименто Бруно III
|1
|0.33
|Machado
|0
|0
|Хавьер Марлон
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juninho Capixaba
|2
|0
|Силва Адерлан
|0
|1
|Helio Junio
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Jadson 3
|1
|0
|Thiago Borbas
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|2
|1
|Рамиро
|2
|0
|Nikao
|1
|0
|Gilberto IV
|1
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Крузейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Крузейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Ред Булл Брагантино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Крузейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4
Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Итуано 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Мирасол 0:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Санту-Андре 0:1 Ред Булл Брагантино - Ферровиария 2:0 Португеза - Ред Булл Брагантино 3:0 Сан-Бернарду - Ред Булл Брагантино 1:1
Крузейро
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0
Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Пусо Алегри 0:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетик Б 1:1 Атлетико Патросиненсе - Крузейро 1:2 Крузейро - Алагоано 3:2 Новоризонтину - Крузейро 1:4 Крузейро - Гуарани Кампинас 0:1 Вила Нова - Крузейро 1:0 Спорт Ресифи - Крузейро 3:1
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Крузейро
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|1:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|14.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|5.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|2:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Форталеза Сеара
|Moises Vieira
|3
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|2 (1)
|Васко да Гама
|Gabriel Pec
|2 (1)
|Сан-Паулу
|Пауло Маркос
|2
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|2
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 2
|Сантос
|Дуглас XV
|3
|Америка Минейро
|Eder 2
|3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 1
|Куяба
|Филипе Аугусто
|1 1