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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 3.
Ред Булл Брагантино
0:1
Первый тайм: 45+'
Крузейро
0'
0:1
1' Гол
Рамиро
27' Красная карточка
Силва Адерлан
32' Желтая карточка
Рамиро
38' Желтая карточка
Helio Junio

Ход матча

1'
0:1
Рамиро
27'
Силва Адерлан
 
32'
 
Рамиро
32'
Уртадо Хосе
Marcos Vinicios
 
38'
Helio Junio
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Брагантино
Ничья
Крузейро
9.50
4.30
4.30
Все Коэффициенты
40
Lucas
Azevedo
13
Силва
Адерлан
26
Сантос
Эдуардо
4
Natan
29
Juninho
Capixaba
7
Рамирес
Эрик
II
35
Фернандес
Матеус
11
Helio
Junio
17
Брунинью
Филипе
27
Marcos
Vinicios
19
Саша
Эдуардо
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
27
Нерис
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
17
Рамиро
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
7
Витал
Матеус
10
Nikao
9
Насименто
Бруно
III
21
Gilberto
IV
Ред Булл Брагантино
4-2-3-1
Крузейро
4-2-3-1

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Крузейро

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунинью Филипе 1 0.33
Саша Эдуардо 1 0.33
Thiago Borbas 1 0.33
Силва Адерлан 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамиро 1 0.33
Маркес Лукас 1 0.33
Насименто Бруно III 1 0.33
Machado 0 0
Хавьер Марлон 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juninho Capixaba 2 0
Силва Адерлан 0 1
Helio Junio 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Jadson 3 1 0
Thiago Borbas 1 0
Henry Mosquera 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 2 1
Рамиро 2 0
Nikao 1 0
Gilberto IV 1 0
Richard Almeida de Oliveira2 1 0
Хавьер Марлон 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Крузейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Крузейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Ред Булл Брагантино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Крузейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4
Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Итуано 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Мирасол 0:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Санту-Андре 0:1 Ред Булл Брагантино - Ферровиария 2:0 Португеза - Ред Булл Брагантино 3:0 Сан-Бернарду - Ред Булл Брагантино 1:1
Крузейро
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0
Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Пусо Алегри 0:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетик Б 1:1 Атлетико Патросиненсе - Крузейро 1:2 Крузейро - Алагоано 3:2 Новоризонтину - Крузейро 1:4 Крузейро - Гуарани Кампинас 0:1 Вила Нова - Крузейро 1:0 Спорт Ресифи - Крузейро 3:1

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Крузейро

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Флуминенсе
 3 2 0 1 7 - 4 6
5.
Крузейро
 1:0 3 2 0 1 3 - 2 6
6.
Васко да Гама
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сан-Паулу
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Сантос
 2:1 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Ред Булл Брагантино
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Фламенго
 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Гремио
 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Коринтианс
 0:2 3 1 0 2 3 - 6 3
16.
Атлетико Минейро
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коритиба Парана
 3 0 1 2 1 - 7 1
19.
Байя
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Америка Минейро
 1:2 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Сантос
 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Гойяс
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Коринтианс
 0:2 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Гремио
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Крузейро
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Ред Булл Брагантино
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Куяба
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Васко да Гама
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1:2 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Флуминенсе
 2 1 0 1 5 - 4 3
5.
Крузейро
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ред Булл Брагантино
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Сантос
 2:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Фламенго
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Гремио
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Коринтианс
 0:2 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Америка Минейро
 1:2 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 2 (1)
Сан-Паулу Пауло Маркос 2
Сан-Паулу Кальери Хонатан 2
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 2
Сантос Дуглас XV 3
Америка Минейро Eder 2 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    38'
    Элио Джунио получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Маркос Винисиос уходит с поля. Хосе Уртадо выходит вместо него
  • Желтая карточка
    32'
    Рамиро получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    УДАЛЕНИЕ! - Силва Адерлан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Рамиро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Брагантино
Ничья
Крузейро
9.50
4.30
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ред Булл Брагантино 0:1 Крузейро онлайн

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