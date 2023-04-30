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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 3.
Ред Булл Брагантино
0:3
Конец матча
Крузейро
0'
0:1
1' Гол
Рамиро
27' Красная карточка
Силва Адерлан
32' Желтая карточка
Рамиро
38' Желтая карточка
Helio Junio
0:2
64' Гол
Gilberto IV
67' Желтая карточка
Thiago Borbas
67' Желтая карточка
Jadson 3
73' Желтая карточка
Castan da Silva Luciano
77' Желтая карточка
Нерис
79' Желтая карточка
Cleiton Schwengber
79' Вторая желтая карточка
Cleiton Schwengber
0:3
87' Гол
Насименто Бруно III
90'+8
40
Lucas
Azevedo
13
Силва
Адерлан
26
Сантос
Эдуардо
4
Natan
29
Juninho
Capixaba
7
Рамирес
Эрик
II
35
Фернандес
Матеус
11
Helio
Junio
17
Брунинью
Филипе
27
Marcos
Vinicios
19
Саша
Эдуардо
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
27
Нерис
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
17
Рамиро
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
7
Витал
Матеус
10
Nikao
9
Насименто
Бруно
III
21
Gilberto
IV
Ред Булл Брагантино
4-2-3-1
Крузейро
4-2-3-1

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Крузейро

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунинью Филипе 1 0.33
Саша Эдуардо 1 0.33
Thiago Borbas 1 0.33
Силва Адерлан 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насименто Бруно III 2 0.67
Рамиро 1 0.33
Gilberto IV 1 0.33
Маркес Лукас 1 0.33
Machado 0 0
Витал Матеус 0 0
Хавьер Марлон 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cleiton Schwengber 1 1
Juninho Capixaba 2 0
Jadson 3 2 0
Thiago Borbas 2 0
Силва Адерлан 0 1
Helio Junio 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Henry Mosquera 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 2 1
Рамиро 2 0
Nikao 1 0
Castan da Silva Luciano 1 0
Gilberto IV 1 0
Нерис 1 0
Richard Almeida de Oliveira2 1 0
Хавьер Марлон 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Крузейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Крузейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Крузейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4
Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Итуано 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Мирасол 0:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Санту-Андре 0:1 Ред Булл Брагантино - Ферровиария 2:0 Португеза - Ред Булл Брагантино 3:0 Сан-Бернарду - Ред Булл Брагантино 1:1
Крузейро
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0
Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Пусо Алегри 0:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетик Б 1:1 Атлетико Патросиненсе - Крузейро 1:2 Крузейро - Алагоано 3:2 Новоризонтину - Крузейро 1:4 Крузейро - Гуарани Кампинас 0:1 Вила Нова - Крузейро 1:0 Спорт Ресифи - Крузейро 3:1

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Крузейро

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Крузейро
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Флуминенсе
 3 2 0 1 7 - 4 6
6.
Васко да Гама
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сан-Паулу
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Сантос
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Атлетико Минейро
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 3 - 5 4
12.
Фламенго
 2 1 0 1 4 - 2 3
13.
Гремио
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
16.
Коринтианс
 3 1 0 2 4 - 6 3
17.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коритиба Парана
 3 0 1 2 1 - 7 1
19.
Байя
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Америка Минейро
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Сантос
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Гойяс
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Крузейро
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Гремио
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Атлетико Минейро
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Ред Булл Брагантино
 2 1 0 1 2 - 4 3
16.
Куяба
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Васко да Гама
 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Флуминенсе
 2 1 0 1 5 - 4 3
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Атлетико Минейро
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Гремио
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Сантос
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Фламенго
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 2 - 6 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 2 (1)
Сан-Паулу Пауло Маркос 2
Сан-Паулу Кальери Хонатан 2
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 2
Сантос Дуглас XV 3
Америка Минейро Eder 2 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Никао уходит с поля. Rafael Bilu выходит вместо него
    • 46'
      Bruninho уходит с поля. Жадсом выходит вместо него
    • 46'
      Элио Джунио уходит с поля. Henry Mosquera выходит вместо него
    • 46'
      Саша Эдуардо уходит с поля. Thiago Borbas выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      38'
      Элио Джунио получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Маркос Винисиос уходит с поля. Хосе Уртадо выходит вместо него
    • Желтая карточка
      32'
      Рамиро получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      УДАЛЕНИЕ! - Силва Адерлан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Рамиро бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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