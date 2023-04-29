Тур: 3.
1:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
12'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
26
Луис
Виктор
16
Натанаэл
83
Jamerson
11
Alef
Manga
23
Рафаэл
Пирес
34
Rai
Ramos
29
Pablo
Maia
8
Luan5
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
-
16 НатанаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
83 JamersonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Alef MangaНападающий
- Запасные игроки
-
27 Luan PolliВратарь
-
28 VilarЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
47 Jean Pedroso
-
30 Robson IV
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Zago
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
-
34 Rai RamosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
-
8 Luan5Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
32 Пауло МаркосНападающий
-
-
-
28 Alan Franco1
-
36 Patryck
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Коритиба Парана
Сан-Паулу
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
23 матча
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.45
1.17
Среднее время на гол
61
77
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.27
Среднее время на гол
67
70
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.39
1.22
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
64
73
Бомбардиры внутри турнира
Коритиба Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|2
|0.67
|Лусиано Невес
|1
|0.33
|Пауло Маркос
|1
|0.33
|Alisson II
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
Карточки
Коритиба Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урсо Жуниор
|1
|0
|William Pottker
|1
|0
|Ze Roberto III
|1
|0
|Alef Manga
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пауло Маркос
|1
|0
|Кальери Хонатан
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Лусиано Невес
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Rai Ramos
|1
|0
|Pablo Maia
|1
|0
Результаты матчей
Коритиба Парана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Коритиба Парана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Коритиба Парана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Коритиба Парана
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спорт Ресифи - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Спорт Ресифи 3:3
Коритиба Парана - Крисьюма 1:1 Коритиба Парана - Каскавел 0:0 Каскавел - Коритиба Парана 3:1 Операрио Ферровиарио - Коритиба Парана 3:0 Умаита - Коритиба Парана 0:3 Каскавел - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Лондрина ЭК 1:0 Коритиба Парана - Сан-Хосеенсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Сианорти 3:1 Коритиба Парана - Азурис 2:2 Маринга - Коритиба Парана 0:1 Коритиба Парана - Рио-Бранко Паранагуа 1:0 Фоз до Игуасу - Коритиба Парана 0:3 Коритиба Парана - Аруко СБ 1:0 Куяба - Коритиба Парана 2:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1
Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 0:1 Сан-Бенту - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Интер Лимейра 5:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Санту-Андре - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Сан-Паулу - Португеза 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Ферровиария - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:4
Результаты матчей
Коритиба Парана
Сан-Паулу
Точный счет
0:3
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Коритиба Парана
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|15.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Васко да Гама
|Gabriel Pec
|2 (1)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|2
|Коринтианс
|Roger I
|2
|Форталеза Сеара
|Picachu
|2
|Интернасьонал Порту Алегре
|José Maurisio3
|2
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 2
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 1
|Куяба
|Филипе Аугусто
|1 1
|Сантос
|Сотельдо Йеферсон
|1 1
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|2