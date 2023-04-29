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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 3.
Коритиба Парана
1:1
Конец матча
Сан-Паулу
0'
1:0
12' Гол
Гомес Бруно
34' Желтая карточка
Кушчевич Бенхамин
38' Желтая карточка
Гомес Бруно
66' Желтая карточка
Габриэл Васконселлос
70' Желтая карточка
Cesar Andrade Lima Kaio
78' Желтая карточка
Michel Araujo
1:1
81' Гол
Пауло Маркос
90'+7
1
Габриэл
Васконселлос
13
Кушчевич
Бенхамин
5
Виана
Бруно
26
Луис
Виктор
16
Натанаэл
8
Виллиан
Фариас
6
Гомес
Бруно
83
Jamerson
37
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
9
Пиньо
Родриго
11
Alef
Manga
23
Рафаэл
Пирес
34
Rai
Ramos
4
Коста
Диего
35
Lucas
Beraldo
38
Caio
Paulista
29
Pablo
Maia
8
Luan5
27
Wellington
Rato
11
Rodrigo
Nestor
7
Alisson
II
10
Лусиано
Невес
Коритиба Парана
3-4-3
Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Коритиба Парана
Сан-Паулу

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

23 матча

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:1
БСА
3:1
БСА
2:2
БСА
0:1
БСА
2:0
СA
1:1
СA
3:1
КБ
0:2
КБ
0:1
СA
0:0
СA
3:4
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.45
1.17

Среднее время на гол

61
77

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.27

Среднее время на гол

67
70

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.39
1.22

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

64
73

Бомбардиры внутри турнира

Коритиба Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомес Бруно 1 0.33
Alef Manga 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пауло Маркос 2 0.67
Кальери Хонатан 2 0.67
Лусиано Невес 1 0.33
Alisson II 0 0
Michel Araujo 0 0
Caio Paulista 0 0

Карточки

Коритиба Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урсо Жуниор 1 0
Габриэл Васконселлос 1 0
Гомес Бруно 1 0
Кушчевич Бенхамин 1 0
William Pottker 1 0
Ze Roberto III 1 0
Alef Manga 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пауло Маркос 1 0
Кальери Хонатан 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Лусиано Невес 1 0
Michel Araujo 1 0
Patryck 1 0
Rai Ramos 1 0
Pablo Maia 1 0

Результаты матчей

Коритиба Парана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Коритиба Парана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Коритиба Парана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
33%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Коритиба Парана
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спорт Ресифи - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Спорт Ресифи 3:3
Коритиба Парана - Крисьюма 1:1 Коритиба Парана - Каскавел 0:0 Каскавел - Коритиба Парана 3:1 Операрио Ферровиарио - Коритиба Парана 3:0 Умаита - Коритиба Парана 0:3 Каскавел - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Лондрина ЭК 1:0 Коритиба Парана - Сан-Хосеенсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Сианорти 3:1 Коритиба Парана - Азурис 2:2 Маринга - Коритиба Парана 0:1 Коритиба Парана - Рио-Бранко Паранагуа 1:0 Фоз до Игуасу - Коритиба Парана 0:3 Коритиба Парана - Аруко СБ 1:0 Куяба - Коритиба Парана 2:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1
Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 0:1 Сан-Бенту - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Интер Лимейра 5:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Санту-Андре - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Сан-Паулу - Португеза 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Ферровиария - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:4

Результаты матчей

Коритиба Парана
Сан-Паулу

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Коритиба Парана
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Флуминенсе
 3 2 0 1 7 - 4 6
5.
Крузейро
 1:0 3 2 0 1 3 - 2 6
6.
Васко да Гама
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сан-Паулу
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Сантос
 2:1 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Ред Булл Брагантино
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Фламенго
 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Гремио
 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Коринтианс
 0:2 3 1 0 2 3 - 6 3
16.
Атлетико Минейро
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коритиба Парана
 3 0 1 2 1 - 7 1
19.
Байя
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Америка Минейро
 1:2 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Сантос
 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Гойяс
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Коринтианс
 0:2 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Гремио
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Крузейро
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Ред Булл Брагантино
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Куяба
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Васко да Гама
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1:2 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Флуминенсе
 2 1 0 1 5 - 4 3
5.
Крузейро
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ред Булл Брагантино
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Сантос
 2:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Фламенго
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Гремио
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Коринтианс
 0:2 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Америка Минейро
 1:2 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 2 (1)
Сан-Паулу Пауло Маркос 2
Сан-Паулу Кальери Хонатан 2
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 2
Сантос Дуглас XV 3
Америка Минейро Eder 2 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Гомес Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      34'
      Кушчевич Бенхамин получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Alef Manga сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Гомес Бруно бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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