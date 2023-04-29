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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 3.
Сантос
2:1
Первый тайм: 45+'
Америка Минейро
0'
0:1
7' Гол
Ale
1:1
19' Гол
Мендоса Стивен
27' Желтая карточка
Дуглас XV
28' Желтая карточка
Eder 2
33' Желтая карточка
Лима Лукас
2:1
40' Гол
Габриэль Эдуардо
44' Желтая карточка
Ale
45' Желтая карточка
Rodrigo Fernandez2

Ход матча

7'
0:1
Ale
(Aloisio Santos)
19'
Мендоса Стивен
(Сотельдо Йеферсон)
1:1
27'
Дуглас XV
 
28'
 
Eder 2
33'
Лима Лукас
 
40'
Габриэль Эдуардо
(Мендоса Стивен)
2:1
44'
 
Ale
45'
Rodrigo Fernandez2
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Америка Минейро
3.20
3.28
3.47
Все Коэффициенты
34
Жуан
Пауло
22
Сантос
Натан
24
Мессиас
4
Габриэль
Эдуардо
44
Lucas
Pires
20
Мендоса
Стивен
19
Дуглас
XV
14
Rodrigo
Fernandez2
23
Лима
Лукас
III
10
Сотельдо
Йеферсон
9
Marcos
Leonardo
1
Матеус
Фернандо
Кавичиоли
13
Мело
Артур
3
Майдана
Яго
33
Eder
2
6
Marlon
VII
10
Martin
Nicolas
Benitez
16
Ale
7
Matheus
XV
8
Juninho
IX
37
Everaldo
99
Aloisio
Santos
Сантос
4-4-2
Америка Минейро
4-2-3-1

История личных встреч

Сантос
Америка Минейро

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
2:0
К
1:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
К
3:0
К
1:1
КБ
0:0
КБ
0:3

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.13
0.29

Среднее время на гол

80
315

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.17

Среднее время на гол

75
77

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.15
0.69

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9

Среднее время на гол

78
130

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 1 0.33
Габриэль Эдуардо 1 0.33
Сотельдо Йеферсон 0 0
Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ale 1 0.33
Aloisio Santos 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас XV 3 0
Сотельдо Йеферсон 1 1
Guilherme de Aguiar Camacho 1 0
Лима Лукас III 1 0
Rodrigo Fernandez2 1 0
Luan Dias 1 0
Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eder 2 3 0
Everaldo 1 0
Ale 1 0
Nino Paraiba 1 0
Майдана Яго 1 0
Lucas Kal 1 0

Результаты матчей

Сантос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Америка Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Сантос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Америка Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

0
0
Сантос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Америка Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0
Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1 Сантос - Игуату 3:0 Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2 Сейландия - Сантос 0:1 Сантос - Португеза 4:0 Санту-Андре - Сантос 1:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Сан-Бенту 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Ферровиария 1:1 Сантос - Агуа-Санта 0:0 Сан-Бернарду - Сантос 1:1 Гуарани Кампинас - Сантос 2:0 Сантос - Мирасол 2:1
Америка Минейро
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3
Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 3:1 Токантинополис - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Ипатинга - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Демократа ГВ 2:1 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Америка Минейро - Вилла Нова 2:1 Пусо Алегри - Америка Минейро 0:4

Результаты матчей

Сантос
Америка Минейро

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Сантос
Америка Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Флуминенсе
 3 2 0 1 7 - 4 6
5.
Крузейро
 1:0 3 2 0 1 3 - 2 6
6.
Васко да Гама
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сан-Паулу
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Сантос
 2:1 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Ред Булл Брагантино
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Фламенго
 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Гремио
 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Коринтианс
 0:2 3 1 0 2 3 - 6 3
16.
Атлетико Минейро
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коритиба Парана
 3 0 1 2 1 - 7 1
19.
Байя
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Америка Минейро
 1:2 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Сантос
 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Фламенго
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Гойяс
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Коринтианс
 0:2 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Гремио
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Крузейро
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Ред Булл Брагантино
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Куяба
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Васко да Гама
 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1:2 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Флуминенсе
 2 1 0 1 5 - 4 3
5.
Крузейро
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ред Булл Брагантино
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Сантос
 2:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Фламенго
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Гремио
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Коринтианс
 0:2 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Америка Минейро
 1:2 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 2 (1)
Сан-Паулу Пауло Маркос 2
Сан-Паулу Кальери Хонатан 2
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 2
Сантос Дуглас XV 3
Америка Минейро Eder 2 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Америка Минейро
3.20
3.28
3.47
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сантос 2:1 Америка Минейро онлайн

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