Тур: 3.
2:1
Первый тайм: 45+'
0'
0:1
7' ГолAle
1:1
19' ГолМендоса Стивен
27' Желтая карточкаДуглас XV
28' Желтая карточкаEder 2
33' Желтая карточкаЛима Лукас
2:1
40' ГолГабриэль Эдуардо
44' Желтая карточкаAle
45' Желтая карточкаRodrigo Fernandez2
Ход матча
7'
0:1
19'
27'
28'
33'
40'
44'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Жуан
Пауло
22
Сантос
Натан
24
Мессиас
44
Lucas
Pires
19
Дуглас
XV
13
Мело
Артур
33
Eder
2
16
Ale
37
Everaldo
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
-
24 МессиасЗащитник
- Защитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
- Полузащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
-
5 АлисонЗащитник
- Защитник
-
28 JoaquimЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
37 Ed Carlos
-
-
-
Главный тренер: Odair Hellmann
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Мело АртурЗащитник
- Защитник
-
33 Eder 2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 AleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 PotigarЗащитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
- Полузащитник
-
87 МикаэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
История личных встреч
Сантос
Америка Минейро
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.13
0.29
Среднее время на гол
80
315
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.17
Среднее время на гол
75
77
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.15
0.69
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
Среднее время на гол
78
130
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|1
|0.33
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.33
|Сотельдо Йеферсон
|0
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ale
|1
|0.33
|Aloisio Santos
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас XV
|3
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|1
|Guilherme de Aguiar Camacho
|1
|0
|Лима Лукас III
|1
|0
|Rodrigo Fernandez2
|1
|0
|Luan Dias
|1
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eder 2
|3
|0
|Everaldo
|1
|0
|Ale
|1
|0
|Nino Paraiba
|1
|0
|Майдана Яго
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
Результаты матчей
Сантос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Америка Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Сантос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Америка Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
0
0
Сантос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Америка Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0
Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1 Сантос - Игуату 3:0 Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2 Сейландия - Сантос 0:1 Сантос - Португеза 4:0 Санту-Андре - Сантос 1:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Сан-Бенту 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Ферровиария 1:1 Сантос - Агуа-Санта 0:0 Сан-Бернарду - Сантос 1:1 Гуарани Кампинас - Сантос 2:0 Сантос - Мирасол 2:1
Америка Минейро
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3
Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 3:1 Токантинополис - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Ипатинга - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Демократа ГВ 2:1 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Америка Минейро - Вилла Нова 2:1 Пусо Алегри - Америка Минейро 0:4
Результаты матчей
Сантос
Америка Минейро
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Сантос
Америка Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|1:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|14.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|5.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|2:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Форталеза Сеара
|Moises Vieira
|3
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|2 (1)
|Васко да Гама
|Gabriel Pec
|2 (1)
|Сан-Паулу
|Пауло Маркос
|2
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|2
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 2
|Сантос
|Дуглас XV
|3
|Америка Минейро
|Eder 2
|3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 1
|Куяба
|Филипе Аугусто
|1 1