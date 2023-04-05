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  3. Копа Судамерикана: Группа A
Тур: 1.
Сесар Вальехо
0:0
Второй тайм: 50'
ЛДУ Кито
0'
11' Желтая карточка
Киньонес Лионель
45' Желтая карточка
Гарсес Ренсо

Ход матча

11'
 
Киньонес Лионель
45'
Гарсес Ренсо
 
Лучшие коэффициенты
Сесар Вальехо
Ничья
ЛДУ Кито
4.60
3.39
2.45
Все Коэффициенты
1
Carlos
Grados
14
Carlos
Cabello
19
Аскуэс
Карлос
6
Гарсес
Ренсо
5
Jersson
Vasquez
25
Фуэнтес
Альдаир
8
Frank
Ysique
70
Ray
Vanegas
7
Jairo
Velez
24
Stefano
Olaya
17
Yorleys
Mena
Palacios
22
Домингес
Александер
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
4
Ад
Рикардо
6
Facundo
Rodriguez2
33
Киньонес
Лионель
9
Lisandro
Alzugaray
5
Oscar
Zambrano
18
Lucas
Piovi
32
Ибарра
Ренато
19
Jose
Angulo1
10
Альварадо
Александер
Сесар Вальехо
ЛДУ Кито

Результаты последних матчей

Сесар Вальехо
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Депортива Тарма - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 0:2 Сесар Вальехо - Депортиво Бинасьональ 2:0 Сесар Вальехо - Депортиво Бинасьональ 3:1
Сесар Вальехо - Карлос Мануччи 2:0 Сесар Вальехо - Унион Комерсио 3:1 Академия Кантолао - Сесар Вальехо 1:2 Сесар Вальехо - Альянса Атлетико 2:2 Тукуман - Сесар Вальехо 1:2 Сесар Вальехо - У. де Депортес 0:2 Сесар Вальехо - Депортиво Мунисипаль 1:1 Депортиво Бинасьональ - Сесар Вальехо 3:0 Универсидад Сан-Мартин - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Карлос Стеин 3:0 Академия Кантолао - Сесар Вальехо 0:1 Сесар Вальехо - Альянса Лима 3:2 Универсидад Кахамарка - Сесар Вальехо 4:0 Сесар Вальехо - Мелгар 3:2 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 2:1 Спортинг Кристал - Сесар Вальехо 0:0
ЛДУ Кито
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ЛДУ Кито - Гуаласео 6:1 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Дельфин 4:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:1
Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 3:0 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Сантьяго 1:1 ЛДУ Кито - Аукас 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 1:4 ЛДУ Кито - Эль-Насьональ Кито 1:2 Мильонариос - ЛДУ Кито 0:0 Макара - ЛДУ Кито 0:5 ЛДУ Кито - Гуаякиль Сити 2:0 Дельфин - ЛДУ Кито 3:0 9 октября - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Мушук Руна - ЛДУ Кито 1:2 ЛДУ Кито - Оренсе 1:2 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 1:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Гарсес Ренсо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Киньонес Лионель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сесар Вальехо
Ничья
ЛДУ Кито
4.60
3.39
2.45
Все Коэффициенты
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