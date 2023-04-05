Тур: 1.
0:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
11'
45'
70
Ray
Vanegas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ray VanegasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
35 Josue Vargas
-
-
-
-
-
80 Angel XXI
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Абреу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Jose Angulo1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Хулио ДжоянПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Danny LunaПолузащитник
- Нападающий
-
11 Чала ВальтерНападающий
-
-
-
-
28 Jimmy Mina
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
Результаты последних матчей
Сесар Вальехо
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Депортива Тарма - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 0:2 Сесар Вальехо - Депортиво Бинасьональ 2:0 Сесар Вальехо - Депортиво Бинасьональ 3:1
Сесар Вальехо - Карлос Мануччи 2:0 Сесар Вальехо - Унион Комерсио 3:1 Академия Кантолао - Сесар Вальехо 1:2 Сесар Вальехо - Альянса Атлетико 2:2 Тукуман - Сесар Вальехо 1:2 Сесар Вальехо - У. де Депортес 0:2 Сесар Вальехо - Депортиво Мунисипаль 1:1 Депортиво Бинасьональ - Сесар Вальехо 3:0 Универсидад Сан-Мартин - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Карлос Стеин 3:0 Академия Кантолао - Сесар Вальехо 0:1 Сесар Вальехо - Альянса Лима 3:2 Универсидад Кахамарка - Сесар Вальехо 4:0 Сесар Вальехо - Мелгар 3:2 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 2:1 Спортинг Кристал - Сесар Вальехо 0:0
ЛДУ Кито
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ЛДУ Кито - Гуаласео 6:1 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Дельфин 4:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:1
Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 3:0 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Сантьяго 1:1 ЛДУ Кито - Аукас 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 1:4 ЛДУ Кито - Эль-Насьональ Кито 1:2 Мильонариос - ЛДУ Кито 0:0 Макара - ЛДУ Кито 0:5 ЛДУ Кито - Гуаякиль Сити 2:0 Дельфин - ЛДУ Кито 3:0 9 октября - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Мушук Руна - ЛДУ Кито 1:2 ЛДУ Кито - Оренсе 1:2 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 1:1