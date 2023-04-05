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  3. Кубок Либертадорес: Группа B
Тур: 1.
Индепендьенте Медельин
1:0
Второй тайм: 53'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Медельин
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
4.80
3.10
2.60
Все Коэффициенты
12
Luis
Vasquez
III
24
Монрой
Хорди
3
Victor
Moreno
5
Andres
Cadavid
13
Daniel
Londono
16
Торрес
Даниэль
15
Альварадо
Джейми
18
Edwin
Cetre
17
Фелипе
Пардо
21
Emerson
Batalla
9
Luciano
Pons
1
Keiller
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
36
Thauan
Lara
30
Джонни
14
Де
Пена
Карлос
27
José
Maurisio3
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
9
Адриано
Луис
Индепендьенте Медельин
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Индепендьенте Медельин
Интернасьонал Порту Алегре

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

КС
2:0
КС
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Результаты последних матчей

Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Медельин - Депортес Толима 1:1 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Чьяпас 1:0 Индепендьенте Медельин - Магальянес 2:0
Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 2:0 Магальянес - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 3:0 Индепендьенте Медельин - Эль-Насьональ Кито 2:1 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 0:1 Эль-Насьональ Кито - Индепендьенте Медельин 2:2 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 0:1 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 2:1 Энвигадо - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Индепендиенте Санта-Фе 1:1 Хуниор - Индепендьенте Медельин 1:1 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 0:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Перейра 1:1 Депортиво Пасто - Индепендьенте Медельин 0:0 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 2:1 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 2:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Айморе - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио Бразил - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 4:0 Авенида - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 2:1 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
  • Второй тайм
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Victor Moreno бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Медельин
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
4.80
3.10
2.60
Все Коэффициенты
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Индепендьенте Медельин
Интернасьонал Порту Алегре
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