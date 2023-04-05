Тур: 1.
1:0
Второй тайм: 53'
0'
24
Монрой
Хорди
18
Edwin
Cetre
17
Фелипе
Пардо
1
Keiller
44
Витао
36
Thauan
Lara
30
Джонни
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Монрой ХордиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Edwin CetreПолузащитник
-
17 Фелипе ПардоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Давид Гонзалес
- Основной состав
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
36 Thauan LaraЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Энрике ПедроЗащитник
-
45 LuccaНападающий
-
26 Estevao
-
-
41 Matheus Dias
-
-
-
43 Motta Felipe
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Индепендьенте Медельин
Интернасьонал Порту Алегре
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Результаты последних матчей
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Медельин - Депортес Толима 1:1 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Чьяпас 1:0 Индепендьенте Медельин - Магальянес 2:0
Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 2:0 Магальянес - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 3:0 Индепендьенте Медельин - Эль-Насьональ Кито 2:1 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 0:1 Эль-Насьональ Кито - Индепендьенте Медельин 2:2 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 0:1 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 2:1 Энвигадо - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Индепендиенте Санта-Фе 1:1 Хуниор - Индепендьенте Медельин 1:1 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 0:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Перейра 1:1 Депортиво Пасто - Индепендьенте Медельин 0:0 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 2:1 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 2:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Айморе - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио Бразил - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 4:0 Авенида - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 2:1 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:1