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  3. Копа Судамерикана: Группа E
Тур: 1.
Блуминг
0:0
Первый тайм: 40'
Сантос
0'
36' Желтая карточка
Felipe Jonatan

Ход матча

36'
 
Felipe Jonatan
Лучшие коэффициенты
Блуминг
Ничья
Сантос
7.00
4.40
8.20
Все Коэффициенты
1
Braulio
Uraezana
26
Ромеро
Сесар
3
Вальверде
Габриэль
4
Denilson
Duran
43
Jonathan
Laserda
16
Fernando
Arismendi
45
Фигера
Аркимедес
17
Арсэ
Хуан
Карлос
15
Rafinha
2
38
Jose
Sinisterra
9
Gaston
Rodriguez
Maeso
34
Жуан
Пауло
22
Сантос
Натан
4
Габриэль
Эдуардо
24
Мессиас
3
Felipe
Jonatan
23
Лима
Лукас
III
15
Ivonei
Junior
19
Дуглас
XV
21
Lucas
Barbosa
9
Marcos
Leonardo
29
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
Блуминг
Сантос

История личных встреч

Блуминг
Сантос

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
3:0
К
1:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Результаты последних матчей

Блуминг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Блуминг - Реал Томайпо 2:2 Блуминг - Либертад Гран Маморе 1:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Блуминг 3:2 Блуминг - Атлетико Пальмафлор Винто 6:0
Блуминг - Боливар 0:5 Индепендьенте Петролеро - Блуминг 2:0 Блуминг - Университарио Винто 3:4 Насьональ Потоси - Блуминг 3:0 Блуминг - Вильстерман 1:1 Блуминг - Монагас 2:2 Блуминг - Атлетико Пальмафлор Винто 1:0 Реал Томайпо - Блуминг 1:1 Блуминг - Ройял Пари 0:0 Вильстерман - Блуминг 1:0 Блуминг - Университарио Винто 0:0 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:0 Блуминг - Индепендьенте Петролеро 1:0 Реал Санта Крус - Блуминг 1:3 Боливар - Блуминг 3:0 Блуминг - Насьональ Потоси 4:0
Сантос
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сантос - Игуату 3:0 Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2 Сейландия - Сантос 0:1
Сантос - Португеза 4:0 Санту-Андре - Сантос 1:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Сан-Бенту 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Ферровиария 1:1 Сантос - Агуа-Санта 0:0 Сан-Бернарду - Сантос 1:1 Гуарани Кампинас - Сантос 2:0 Сантос - Мирасол 2:1 Сантос - Форталеза 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 3:0 Сантос - Аваи 1:1 Атлетико Гойяненсе - Сантос 2:3 Фламенго - Сантос 3:2 Сантос - Коринтианс 0:1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    36'
    Фелипе Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Блуминг
Ничья
Сантос
7.00
4.40
8.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Блуминг 0:0 Сантос онлайн

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