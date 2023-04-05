Тур: 1.
Ход матча
36'
26
Ромеро
Сесар
15
Rafinha
2
34
Жуан
Пауло
22
Сантос
Натан
24
Мессиас
19
Дуглас
XV
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ромеро СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Rafinha 2Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Рибера ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
11 Меначо СесарНападающий
-
-
-
-
-
-
27 Omar Siles
-
21 Leo Fenga
-
-
-
Главный тренер: Carlos Bustos
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
-
24 МессиасЗащитник
- Защитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
-
5 АлисонЗащитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
37 Ed Carlos
-
-
-
Главный тренер: Odair Hellmann
История личных встреч
Блуминг
Сантос
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
180
Результаты последних матчей
Блуминг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Блуминг - Реал Томайпо 2:2 Блуминг - Либертад Гран Маморе 1:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Блуминг 3:2 Блуминг - Атлетико Пальмафлор Винто 6:0
Блуминг - Боливар 0:5 Индепендьенте Петролеро - Блуминг 2:0 Блуминг - Университарио Винто 3:4 Насьональ Потоси - Блуминг 3:0 Блуминг - Вильстерман 1:1 Блуминг - Монагас 2:2 Блуминг - Атлетико Пальмафлор Винто 1:0 Реал Томайпо - Блуминг 1:1 Блуминг - Ройял Пари 0:0 Вильстерман - Блуминг 1:0 Блуминг - Университарио Винто 0:0 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:0 Блуминг - Индепендьенте Петролеро 1:0 Реал Санта Крус - Блуминг 1:3 Боливар - Блуминг 3:0 Блуминг - Насьональ Потоси 4:0
Сантос
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сантос - Игуату 3:0 Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2 Сейландия - Сантос 0:1
Сантос - Португеза 4:0 Санту-Андре - Сантос 1:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Сан-Бенту 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Ферровиария 1:1 Сантос - Агуа-Санта 0:0 Сан-Бернарду - Сантос 1:1 Гуарани Кампинас - Сантос 2:0 Сантос - Мирасол 2:1 Сантос - Форталеза 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 3:0 Сантос - Аваи 1:1 Атлетико Гойяненсе - Сантос 2:3 Фламенго - Сантос 3:2 Сантос - Коринтианс 0:1