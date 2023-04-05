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  3. Кубок Либертадорес: Группа B
Тур: 1.
Метрополитанос
1:2
Конец матча
Насьональ Монтевидео
0'
7' Желтая карточка
Кандидо Камило
0:1
23' Гол
Жильотти Эммануэль
1:1
52' Гол
Charlis Ortiz
74' Желтая карточка
Хинелья Франсиско
84' Желтая карточка
Nestor Cova
1:2
90' Гол
Хинелья Франсиско
90'+7
Метрополитанос
3-1-4-2
Насьональ Монтевидео
4-4-2

Результаты последних матчей

Метрополитанос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Метрополитанос - Райо Зулиано 2:1 Каракас - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Тачира 2:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 1:0
Метрополитанос - Самора 1:2 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 1:1 Метрополитанос - Монагас 1:1 Метрополитанос - Монагас 0:2 Карабобо - Метрополитанос 0:0 Самора - Метрополитанос 0:0 Метрополитанос - Самора 0:0 Метрополитанос - Карабобо 1:0 Монагас - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Депортиво Ла-Гуайра 1:2 Универсидад Сентраль - Метрополитанос 2:3 Метрополитанос - Сулия 2:0 Каракас - Метрополитанос 1:1 Метрополитанос - Монагас 0:0 Карабобо - Метрополитанос 2:0
Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 3:0 Депортиво Мальдонадо - Насьональ Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео - Бостон Ривер 3:1
Серро - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 3:1 Пласа Колония - Насьональ Монтевидео 2:1 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 0:0 Насьональ Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:4 Насьональ Монтевидео - Данубио 2:0 Серрито - Насьональ Монтевидео 1:2 Альбион Роверс - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:1 Феникс Монтовидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Насьональ Монтевидео - Бостон Ривер 1:0 Пласа Колония - Насьональ Монтевидео 1:3
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