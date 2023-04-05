Тур: 1.
1:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаКандидо Камило
0:1
23' ГолЖильотти Эммануэль
1:1
52' ГолCharlis Ortiz
74' Желтая карточкаХинелья Франсиско
84' Желтая карточкаNestor Cova
1:2
90' ГолХинелья Франсиско
90'+7
Ход матча
23'
52'
1:1
84'
90'
- Основной состав
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Главный тренер: Jose Maria Morr
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Запасные игроки
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22 Diego ZabalaПолузащитник
- Полузащитник
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Главный тренер: Alvaro Gutierrez
Результаты последних матчей
Метрополитанос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Метрополитанос - Райо Зулиано 2:1 Каракас - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Тачира 2:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 1:0
Метрополитанос - Самора 1:2 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 1:1 Метрополитанос - Монагас 1:1 Метрополитанос - Монагас 0:2 Карабобо - Метрополитанос 0:0 Самора - Метрополитанос 0:0 Метрополитанос - Самора 0:0 Метрополитанос - Карабобо 1:0 Монагас - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Депортиво Ла-Гуайра 1:2 Универсидад Сентраль - Метрополитанос 2:3 Метрополитанос - Сулия 2:0 Каракас - Метрополитанос 1:1 Метрополитанос - Монагас 0:0 Карабобо - Метрополитанос 2:0
Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 3:0 Депортиво Мальдонадо - Насьональ Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео - Бостон Ривер 3:1
Серро - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 3:1 Пласа Колония - Насьональ Монтевидео 2:1 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 0:0 Насьональ Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:4 Насьональ Монтевидео - Данубио 2:0 Серрито - Насьональ Монтевидео 1:2 Альбион Роверс - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:1 Феникс Монтовидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Насьональ Монтевидео - Бостон Ривер 1:0 Пласа Колония - Насьональ Монтевидео 1:3