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  3. Копа Судамерикана: Группа F
Тур: 1.
Мильонариос
3:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
44' Желтая карточка
Daniel Giraldo
1:0
59' Пенальти
Leonardo Castro
60' Желтая карточка
Jorge Arias
61' Желтая карточка
Julian Alejo Lopez
63' Желтая карточка
Солари Сантьяго
2:0
69' Гол
Leonardo Castro
3:0
72' Гол
Давид Мокуера Силва
77' Желтая карточка
Сото Алексис
77' Желтая карточка
Leonardo Castro
90'+6
31
Монтеро
Альваро
13
Elvis
Perlaza
26
Andres
Llinas
4
Варгас
Хуан
Пабло
17
Jorge
Arias
5
Larry
Vasquez
8
Daniel
Giraldo
10
Daniel
Catano
14
Давид
Мокуера
Силва
34
Oscar
Cortes
23
Leonardo
Castro
22
Унсаин
Луис
32
Agustin
Sant'Anna
6
Nazareno
Colombo
25
Кардона
Томас
3
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
8
Julian
Alejo
Lopez
17
Gabriel
Alanis
19
David
Barbona
27
Солари
Сантьяго
29
Nicolas
Fernandez
I
Мильонариос
Дефенса и Хустисия

Результаты последних матчей

Мильонариос
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Атлетико Букараманга - Мильонариос 0:2 Депортес Толима - Мильонариос 1:1 Индепендиенте Санта-Фе - Мильонариос 1:2 Мильонариос - Депортиво Пасто 2:0
Мильонариос - Агилас Дорадас 2:2 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетико Насьональ II - Мильонариос 0:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Мильонариос - Депортиво Кали 2:0 Мильонариос - Универсидад Католика 2:1 Онсе Кальдас - Мильонариос 1:0 Универсидад Католика - Мильонариос 0:0 Мильонариос - Чьяпас 2:1 Депортиво Перейра - Мильонариос 2:3 Мильонариос - ЛДУ Кито 0:0 Ривер Плейт - Мильонариос 2:0 Герта - Мильонариос 2:2 Индепендиенте Санта-Фе - Мильонариос 1:1 Мильонариос - Хуниор 1:0 Депортиво Перейра - Мильонариос 2:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0
Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Итусаиндо 3:2 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0
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    • 64'
      Хулиан Алехо Лопес уходит с поля. Эдвин Москьера выходит вместо него
    • 64'
      Santiago Solari уходит с поля. Гастон Тоньи выходит вместо него
    • Желтая карточка
      63'
      Santiago Solari получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      61'
      Хулиан Алехо Лопес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      60'
      Jorge Arias получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      59'
      Г О О О О Л - Leonardo Castro из команды Мильонариос забивает с точки!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Daniel Giraldo получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мильонариос 3:0 Дефенса и Хустисия онлайн

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