Тур: 1.
3:0
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаDaniel Giraldo
1:0
59' ПенальтиLeonardo Castro
60' Желтая карточкаJorge Arias
61' Желтая карточкаJulian Alejo Lopez
63' Желтая карточкаСолари Сантьяго
2:0
69' ГолLeonardo Castro
3:0
72' ГолДавид Мокуера Силва
77' Желтая карточкаСото Алексис
77' Желтая карточкаLeonardo Castro
90'+6
Ход матча
44'
59'
1:0
60'
63'
69'
2:0
72'
77'
77'
17
Jorge
Arias
34
Oscar
Cortes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jorge AriasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Oscar CortesПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Морено АлексЗащитник
- Нападающий
-
-
22 Israel Alba
-
-
25 Luis Paredes
-
28 Stiven Vega
-
27 Luis Ruiz IV
-
15 Edgar Guerra
-
-
-
Главный тренер: Alberto Gamero
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
11 Gaston Togni
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
Результаты последних матчей
Мильонариос
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Атлетико Букараманга - Мильонариос 0:2 Депортес Толима - Мильонариос 1:1 Индепендиенте Санта-Фе - Мильонариос 1:2 Мильонариос - Депортиво Пасто 2:0
Мильонариос - Агилас Дорадас 2:2 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетико Насьональ II - Мильонариос 0:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Мильонариос - Депортиво Кали 2:0 Мильонариос - Универсидад Католика 2:1 Онсе Кальдас - Мильонариос 1:0 Универсидад Католика - Мильонариос 0:0 Мильонариос - Чьяпас 2:1 Депортиво Перейра - Мильонариос 2:3 Мильонариос - ЛДУ Кито 0:0 Ривер Плейт - Мильонариос 2:0 Герта - Мильонариос 2:2 Индепендиенте Санта-Фе - Мильонариос 1:1 Мильонариос - Хуниор 1:0 Депортиво Перейра - Мильонариос 2:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0
Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Итусаиндо 3:2 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0