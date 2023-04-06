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  3. Кубок Либертадорес: Группа A
Тур: 1.
Ньюбленсе
0:2
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
0:1
16' Гол
Matias Rojas II
50' Желтая карточка
Ривера Мануэль
0:2
54' Гол
Герреро Паоло
61' Желтая карточка
Matias Rojas II
77' Желтая карточка
Rafael Caroca
90'+5
1
Nicola
Perez
18
Bernardo
Cerezo
5
Rafael
Caroca
33
Nicolas
Zalazar
21
Raimundo
Rebolledo
14
Giovanni
Campusano
11
Juan
Leiva
28
Ривера
Мануэль
6
Лоло
Рейес
12
Рубио
Патрисио
7
Bayron
Oyarzo
21
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
3
Gabriel
Rojas1
6
Tomas
Aviles
29
Морено
Анибал
23
Nicolas
Oroz
10
Matias
Rojas
II
22
Герреро
Паоло
7
Ауче
Габриэль
Ньюбленсе
3-4-1-2
Расинг Авельянеда
4-3-3

Результаты последних матчей

Ньюбленсе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ньюбленсе - О'Хиггинз 2:1 Ньюбленсе - Курико Юнидо 1:2 Эвертон Кильота - Ньюбленсе 1:0 Ньюбленсе - Универсидад Католика Чили 1:2
Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 1:1 Кобресал - Ньюбленсе 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0 Ньюбленсе - Магальянес 3:2 Унион Эспаньола - Ньюбленсе 0:1 Ньюбленсе - У. де Депортес 3:2 Ньюбленсе - Ориенте Петролеро 3:2 Ньюбленсе - Коло-Коло 1:1 Курико Юнидо - Ньюбленсе 1:2 Ньюбленсе - Уачипато 2:0 Универсидад Католика Чили - Ньюбленсе 2:2 Ньюбленсе - О'Хиггинз 2:2 Ньюбленсе - Уачипато 2:1 Уачипато - Ньюбленсе 1:0 Эвертон Кильота - Ньюбленсе 1:1 Ньюбленсе - Палестино 2:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0
Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт 1:2 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Герреро Паоло сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Матиас Рохас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ньюбленсе 0:2 Расинг Авельянеда онлайн

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