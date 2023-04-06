Тур: 1.
0:2
Конец матча
0'
0:1
16' ГолMatias Rojas II
50' Желтая карточкаРивера Мануэль
0:2
54' ГолГерреро Паоло
61' Желтая карточкаMatias Rojas II
77' Желтая карточкаRafael Caroca
90'+5
Ход матча
16'
0:1
50'
54'
0:2
61'
77'
11
Juan
Leiva
23
Nicolas
Oroz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Juan LeivaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Hernan MunozВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Alex Valdes
-
31 Bastian Pino
-
-
-
-
Главный тренер: Jaime Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Мура ФакундоЗащитник
-
16 Опасо ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
Результаты последних матчей
Ньюбленсе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ньюбленсе - О'Хиггинз 2:1 Ньюбленсе - Курико Юнидо 1:2 Эвертон Кильота - Ньюбленсе 1:0 Ньюбленсе - Универсидад Католика Чили 1:2
Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 1:1 Кобресал - Ньюбленсе 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0 Ньюбленсе - Магальянес 3:2 Унион Эспаньола - Ньюбленсе 0:1 Ньюбленсе - У. де Депортес 3:2 Ньюбленсе - Ориенте Петролеро 3:2 Ньюбленсе - Коло-Коло 1:1 Курико Юнидо - Ньюбленсе 1:2 Ньюбленсе - Уачипато 2:0 Универсидад Католика Чили - Ньюбленсе 2:2 Ньюбленсе - О'Хиггинз 2:2 Ньюбленсе - Уачипато 2:1 Уачипато - Ньюбленсе 1:0 Эвертон Кильота - Ньюбленсе 1:1 Ньюбленсе - Палестино 2:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0
Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт 1:2 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0