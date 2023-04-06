Тур: 1.
4:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолEder 2
2:0
6' ГолGonzalo Mastriani
3:0
56' ГолGonzalo Mastriani
4:0
68' ГолВеллингтон Паулиста
4:1
76' ГолМансилья Брайан Эсекиэль
84' Желтая карточкаLucas Francois II
87' Желтая карточкаLeo Coelho
90'+7
Ход матча
3'
1:0
6'
56'
66'
68'
76'
82'
87'
13
Мело
Артур
33
Eder
2
16
Ale
37
Everaldo
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Мело АртурЗащитник
-
33 Eder 2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 AleПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 EveraldoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 PotigarЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
-
87 МикаэлПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
19 Henrique I
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Pedro MilansЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мендес КевинПолузащитник
- Нападающий
-
19 Аресо МатиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Рамос ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ролан ДиегоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Arias
Результаты последних матчей
Америка Минейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0 Крузейро - Америка Минейро 0:2
Америка Минейро - Томбенсе 3:1 Токантинополис - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Ипатинга - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Демократа ГВ 2:1 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Америка Минейро - Вилла Нова 2:1 Пусо Алегри - Америка Минейро 0:4 Америка Минейро - Атлетико Гойяненсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Америка Минейро 2:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 1:4 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гойяс - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Фламенго 1:2 Америка Минейро - Форталеза 1:2
Пеньяроль
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 1:0 Пеньяроль - Монтевидео Сити Торке 2:2
Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 0:4 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 2:1 Дефенсор Спортинг - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Бостон Ривер 1:0 Ла Лус - Пеньяроль 3:4 Пеньяроль - Серро 2:0 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Пеньяроль - Эстудиантес 3:2 Серро Ларго - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Пеньяроль - Пласа Колония 0:1 Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Монтевидео Сити Торке 0:1 Пеньяроль - Серрито 3:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Атлетико Рентистас 2:2