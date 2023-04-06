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  3. Копа Судамерикана: Группа F
Тур: 1.
Америка Минейро
4:1
Конец матча
Пеньяроль
0'
1:0
3' Гол
Eder 2
2:0
6' Гол
Gonzalo Mastriani
3:0
56' Гол
Gonzalo Mastriani
4:0
68' Гол
Веллингтон Паулиста
4:1
76' Гол
Мансилья Брайан Эсекиэль
84' Желтая карточка
Lucas Francois II
87' Желтая карточка
Leo Coelho
90'+7
1
Матеус
Фернандо
Кавичиоли
13
Мело
Артур
33
Eder
2
3
Майдана
Яго
6
Marlon
VII
8
Juninho
IX
16
Ale
10
Martin
Nicolas
Benitez
7
Matheus
XV
17
Gonzalo
Mastriani
37
Everaldo
1
Кардосо
Тьяго
3
Hernan
Menose
27
Lucas
Francois
II
2
Leo
Coelho
20
Pedro
Milans
8
Sebastian
Rodriguez
5
Кристофоро
Себастьян
10
Мендес
Кевин
28
Santiago
Homenchenko
19
Аресо
Матиас
11
Nicolas
Rossi
Америка Минейро
Пеньяроль

Результаты последних матчей

Америка Минейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0 Крузейро - Америка Минейро 0:2
Америка Минейро - Томбенсе 3:1 Токантинополис - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Ипатинга - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Демократа ГВ 2:1 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Америка Минейро - Вилла Нова 2:1 Пусо Алегри - Америка Минейро 0:4 Америка Минейро - Атлетико Гойяненсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Америка Минейро 2:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 1:4 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гойяс - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Фламенго 1:2 Америка Минейро - Форталеза 1:2
Пеньяроль
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 1:0 Пеньяроль - Монтевидео Сити Торке 2:2
Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 0:4 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 2:1 Дефенсор Спортинг - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Бостон Ривер 1:0 Ла Лус - Пеньяроль 3:4 Пеньяроль - Серро 2:0 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Пеньяроль - Эстудиантес 3:2 Серро Ларго - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Пеньяроль - Пласа Колония 0:1 Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 0:2 Пеньяроль - Монтевидео Сити Торке 0:1 Пеньяроль - Серрито 3:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Атлетико Рентистас 2:2
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    • 56'
      Жуниньо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      56'
      Г О О О О Л - Gonzalo Mastriani бьет в цель!
    • 46'
      Мартин Бенитес уходит с поля. Leandro Martinez выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 6'
      Arthur сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Gonzalo Mastriani бьет в цель!
    • 3'
      Мартин Бенитес сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Эдер бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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