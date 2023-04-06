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  3. Кубок Либертадорес: Группа C
Тур: 1.
Боливар
3:1
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
0:1
13' Гол
Лопес Хосе Мануэль
1:1
20' Гол
Эрвиас Пабло
33' Желтая карточка
Сагредо Хесус
35' Желтая карточка
Жаилсон Маркес
36' Желтая карточка
Луан Гарсия
44' Вторая желтая карточка
Жаилсон Маркес
2:1
45' Гол
Бехарано Диего
52' Вторая желтая карточка
Сагредо Хесус
3:1
89' Гол
Javier Uzeda
90' Желтая карточка
Вильямиль Габриэль
90'+8
1
Лампе
Карлос
3
Bryan
Bentaberry
4
Сагредо
Хесус
8
Бехарано
Диего
21
Фернандес
Роберто
II
15
Вильямиль
Габриэль
20
Сауседо
Фернандо
7
Эрвиас
Пабло
17
Родригес
Патрисио
II
9
Ronnie
Fernandez2
42
Ломба
Марсело
12
Майке
Роша
34
Kaiky
Naves
13
Луан
Гарсия
IV
6
Vanderlan
14
Гимарайнс
Артур
35
Фабиньо
Энрике
30
Жаилсон
Маркес
32
Gustavo
Garcia
18
Лопес
Хосе
Мануэль
19
Лопес
Брено
Боливар
3-4-2-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3

История личных встреч

Боливар
Палмейрас Сан-Паулу

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
5:0
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
90

Результаты последних матчей

Боливар
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Боливар - Аурора 1:0 Блуминг - Боливар 0:5 Боливар - Ориенте Петролеро 4:0 Стронгест - Боливар 3:2
Боливар - Ройял Пари 3:1 Гуабира - Боливар 1:2 Боливар - Монагас 5:1 Гуабира - Боливар 2:1 Боливар - Насьональ Потоси 3:1 Стронгест - Боливар 4:4 Атлетико Пальмафлор Винто - Боливар 1:1 Вильстерман - Боливар 1:1 Боливар - Индепендьенте Петролеро 0:0 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Боливар - Университарио Винто 2:0 Боливар - Блуминг 3:0 Боливар - Олвейс Реди 3:0 Университарио Депортес Лима - Боливар 2:3 Боливар - Ройял Пари 3:0 Аурора - Боливар 1:4
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бернарду 1:0 Гуарани Кампинас - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Ферровиария 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Мирасол - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Итуано - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Ботафого - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бенту 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Америка Минейро 2:1 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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