Тур: 1.
3:1
Конец матча
0'
0:1
13' ГолЛопес Хосе Мануэль
1:1
20' ГолЭрвиас Пабло
33' Желтая карточкаСагредо Хесус
35' Желтая карточкаЖаилсон Маркес
36' Желтая карточкаЛуан Гарсия
44' Вторая желтая карточкаЖаилсон Маркес
2:1
45' ГолБехарано Диего
52' Вторая желтая карточкаСагредо Хесус
3:1
89' ГолJavier Uzeda
90' Желтая карточкаВильямиль Габриэль
90'+8
Ход матча
13'
20'
1:1
33'
35'
36'
44'
45'
2:1
52'
63'
89'
3:1
12
Майке
Роша
34
Kaiky
Naves
19
Лопес
Брено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Вака РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Lucas Chavez
-
-
-
24 Javier Uzeda
-
19 Poveda
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
34 Kaiky NavesЗащитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
-
33 Мичел МадераЗащитник
- Полузащитник
-
17 ЖованиПолузащитник
-
29 Наварро РафаНападающий
-
37 Кевин ГарсияНападающий
-
27 Richard Rios
-
-
51 Kaique
-
50 Pedro Lima
-
36 Ian Custodio
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Боливар
Палмейрас Сан-Паулу
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
5
2
Среднее время на гол
18
45
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
90
Результаты последних матчей
Боливар
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Боливар - Аурора 1:0 Блуминг - Боливар 0:5 Боливар - Ориенте Петролеро 4:0 Стронгест - Боливар 3:2
Боливар - Ройял Пари 3:1 Гуабира - Боливар 1:2 Боливар - Монагас 5:1 Гуабира - Боливар 2:1 Боливар - Насьональ Потоси 3:1 Стронгест - Боливар 4:4 Атлетико Пальмафлор Винто - Боливар 1:1 Вильстерман - Боливар 1:1 Боливар - Индепендьенте Петролеро 0:0 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Боливар - Университарио Винто 2:0 Боливар - Блуминг 3:0 Боливар - Олвейс Реди 3:0 Университарио Депортес Лима - Боливар 2:3 Боливар - Ройял Пари 3:0 Аурора - Боливар 1:4
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бернарду 1:0 Гуарани Кампинас - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Ферровиария 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Мирасол - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Итуано - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Ботафого - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бенту 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Америка Минейро 2:1 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:3