Тур: 1.
0:1
Первый тайм: 29'
Ход матча
18'
23'
0:1
13
Juan
Zuluaga
27
Jimer
Fory
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Juan ZuluagaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Jimer ForyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Морено ХуанВратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
32 Javier Mena
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Restrepo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
28 Lucas Soto
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
Результаты последних матчей
Депортиво Перейра
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Депортиво Пасто - Депортиво Перейра 0:0 Онсе Кальдас - Депортиво Перейра 1:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:2 Агилас Дорадас - Депортиво Перейра 2:1
Депортиво Перейра - Депортес Толима 1:1 Депортиво Кали - Депортиво Перейра 0:1 Чьяпас - Депортиво Перейра 2:0 Депортиво Перейра - Онсе Кальдас 3:1 Атлетико Насьональ II - Депортиво Перейра 4:3 Бояка Чико - Депортиво Перейра 3:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:1 Депортиво Перейра - Атлетико Уила 2:1 Депортиво Перейра - Мильонариос 2:3 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 0:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Перейра 1:1 Хуниор - Депортиво Перейра 0:2 Депортиво Перейра - Индепендиенте Санта-Фе 5:1 Депортиво Перейра - Мильонариос 2:1 Мильонариос - Депортиво Перейра 2:0 Индепендиенте Санта-Фе - Депортиво Перейра 2:0
Коло-Коло
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Уачипато - Коло-Коло 0:1 Кобресал - Коло-Коло 3:1 Коло-Коло - Универсидад де Чили 0:0 Коло-Коло - Магальянес 2:0
Коло-Коло - Кокимбо Юнидо 2:3 Коло-Коло - Эвертон Кильота 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0 О'Хиггинз - Коло-Коло 5:1 Депортес Копьяпо - Коло-Коло 2:5 Коло-Коло - Магальянес 1:1 Коло-Коло - Бетис 1:0 Коло-Коло - Бетис 5:0 Коло-Коло - Ривер Плейт 3:4 Ньюбленсе - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - О'Хиггинз 2:0 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:2 Коло-Коло - Курико Юнидо 1:1 Коло-Коло - Универсидад Католика Чили 0:0 Кобресал - Коло-Коло 0:2 Коло-Коло - Унион Эспаньола 4:0