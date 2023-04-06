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  3. Кубок Либертадорес: Группа F
Тур: 1.
Депортиво Перейра
0:1
Первый тайм: 29'
Коло-Коло
0'
18' Желтая карточка
Кинтана Альдаир
0:1
23' Пенальти
Leonardo Gil

Ход матча

16'
 
Daniel Gutierrez
Matias De los Santos II
18'
Кинтана Альдаир
 
23'
0:1
Leonardo Gil
Лучшие коэффициенты
Депортиво Перейра
Ничья
Коло-Коло
3.65
3.24
3.25
Все Коэффициенты
1
Кинтана
Альдаир
3
Эрнандес
Диего
5
Geisson
Perea
29
Carlos
Ramirez
I
25
Jhonny
Vasquez
13
Juan
Zuluaga
11
Johan
Bocanegra
18
Maicol
Medina
27
Jimer
Fory
30
Родригес
Арлей
9
Angelo
Rodriguez
1
Кортес
Брайан
36
Maximiliano
Falcon
31
Matias
De
los
Santos
II
23
Ramiro
Hernandez
2
Jeyson
Rojas
18
Agustin
Bouzat
6
Cesar
Fuentes
8
Павес
Эстебан
5
Leonardo
Gil
11
Marcos
Bolados
9
Damian
Pizarro
Депортиво Перейра
3-1-4-2
Коло-Коло
3-4-1-2

Результаты последних матчей

Депортиво Перейра
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Депортиво Пасто - Депортиво Перейра 0:0 Онсе Кальдас - Депортиво Перейра 1:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:2 Агилас Дорадас - Депортиво Перейра 2:1
Депортиво Перейра - Депортес Толима 1:1 Депортиво Кали - Депортиво Перейра 0:1 Чьяпас - Депортиво Перейра 2:0 Депортиво Перейра - Онсе Кальдас 3:1 Атлетико Насьональ II - Депортиво Перейра 4:3 Бояка Чико - Депортиво Перейра 3:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:1 Депортиво Перейра - Атлетико Уила 2:1 Депортиво Перейра - Мильонариос 2:3 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 0:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Перейра 1:1 Хуниор - Депортиво Перейра 0:2 Депортиво Перейра - Индепендиенте Санта-Фе 5:1 Депортиво Перейра - Мильонариос 2:1 Мильонариос - Депортиво Перейра 2:0 Индепендиенте Санта-Фе - Депортиво Перейра 2:0
Коло-Коло
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Уачипато - Коло-Коло 0:1 Кобресал - Коло-Коло 3:1 Коло-Коло - Универсидад де Чили 0:0 Коло-Коло - Магальянес 2:0
Коло-Коло - Кокимбо Юнидо 2:3 Коло-Коло - Эвертон Кильота 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0 О'Хиггинз - Коло-Коло 5:1 Депортес Копьяпо - Коло-Коло 2:5 Коло-Коло - Магальянес 1:1 Коло-Коло - Бетис 1:0 Коло-Коло - Бетис 5:0 Коло-Коло - Ривер Плейт 3:4 Ньюбленсе - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - О'Хиггинз 2:0 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:2 Коло-Коло - Курико Юнидо 1:1 Коло-Коло - Универсидад Католика Чили 0:0 Кобресал - Коло-Коло 0:2 Коло-Коло - Унион Эспаньола 4:0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Leonardo Gil из команды Коло-Коло забивает с точки!
  • Описание гола
    21'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Leonardo Gil пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    18'
    Альдаир Кинтана получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Матиас де лос Сантос уходит с поля. Daniel Gutierrez выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Депортиво Перейра
Ничья
Коло-Коло
3.65
3.24
3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Депортиво Перейра 0:1 Коло-Коло онлайн

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Коло-Коло
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